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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1175) Климпуш-Цинцадзе (321)

 Кабмин будет сотрудничать с Зеленским в сфере реформ, - Климпуш-Цинцадзе

Кабмин ожидает сотрудничества и полного взаимодействия от новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского по имплементации реформ и курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом заявила во время визита в Вашингтон вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество, максимальное сохранение тех наработок и серьезных структурных реформ, которые мы начали, чтобы их дальше углублять, и чтобы максимально привлечь к этому новоизбранного президента", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр Украины также отметила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне, подобные ожидания есть и у американских партнеров.

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"Существует полное понимание того, что выбор украинского народа о необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в совместном продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров", - подчеркнула украинский чиновник.

Она отметила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

"Также для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны от выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Источник: https://censor.net.ua/n3126102
 
   
 Топ комментарии
 
За 5 лет ООН официально признала Украину голодающей страной и за 5 лет Петр Порошенко стал самым богатым Президентом за всю историю мировой политики в самой нищей и самой коррумпированной стране Европы.
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Не кабмин, а временно исполняющие обязанности двоечники, назначенные несуществующей в природе коалицией
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Победа Зеленского на Выборах это ответ на бездарное разграбление Украины и доведение до нищенства богатейшей европейской страны ! Тут уже кто угодно лишь бы не эти грабители . Хватит порохоботствовать - надоело твою чушь читать на Цензор ! Порохобот и кремлебот по технологии вранья одно и тоже . Фу !!!
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«О диджите, таргете и умных избирателях:

Нашел в сети такую мысль: у нас копировали алгоритм Брекзита и Трампа.
На самом деле, история с Трампом и Брекзитом - это просто «жалкая китайская подделка» по сравнению с тем, что произошло в Украине. Там ребята таргетировали свою группу и целево доносили ей свои «программные сообщения». Пусть даже и в утрированной форме.

В истории с Зеленским все на порядок круче.

Исходя из озвученного «рекламщіком господина нового президента», ребята выделили 32 (минимум) целевые аудитории и ооочень точечно бомбили их именно тем, что эти аудитории хотели «купить». А сам кандидат молчал как «брянский партизан». И это теперь выглядит абсолютно не случайным.

Следствием этого стало то, что 73% избирателей Украины одновременно «купили» «зарплаты по $ 4000 для учителей» и «снижение налогов и развитие бизнеса», «прекращение войны» и «Крым - это Украина» и т. д. т.п.
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По сути, избирателям «продали», а избиратели «купили», не один «мешок», а 32 абсолютно разных, часто взаимоисключающих друг-друга, «мешка».

Судя по всему, такая же история будет на парламентских выборах. Люди проголосуют за либерально-социалистическую национал-космополитическую антикосмическую правую партию «Слуга Народа». И все это будет правда.

И нет, это будет не классический «популизм». Его нет (или это какой-то новый охреневший и циничный до икоты мультиполулизм).

Никто ничего не обещал. И никто никому ничего не должен. И это тоже чистая правда.

Все это - абсолютно новое слово в избирательных технологиях.

За подобный финт в коммерческом секторе вжарили бы «за введение в заблуждение потребителя». И были бы суды, и были бы аресты, и были бы санкции. В нашей школе за такое били. Причем тихо, не проронив ни слова. Но политика - это отдельный жанр.
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Порошенко проиграл это противостояние вчистую задолго до его начала. По сути, у него не было шансов. Он пытался, и достаточно успешно, коммуницировать со своей аудиторией. В то время, как Зеленский коммуницировал, не менее успешно, со всеми остальными. Реальная аудитория Порошенко - 15−30 процентов избирателей. А Зеленский собрал все остальное.
Результат, как говорил Лобановский, на табло.

По сути, Зеленский талантливо хакнул систему. Он создал витражи отражений. Но это в действительности эти витражи - красивая иллюзия и пустота. Ведь никто не знает who is Mr. Zelensky. Но миллионы людей в Украине абсолютно уверены, что знают. И способны до хрипоты отстаивать это свое «знание».И они будут правы потому что это их знания…

Разочарования будут ужасны. Они уже тихо обтекают.
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Но это совсем не глупые люди. Они такие как вы. Они просто оказались в цифровом зеркальном лабиринте, в котором они, на самом деле, видели не Зеленского, а отражения своих чаяний, желаний и убеждений.

А вот это, действительно, неимоверно крутая и не менее тревожная история. А скорее просто ужасная.
Если говорить проще: мы все стали заложниками очень ловких авантюристов, поэтому когда найдёте фаната зеленского-посмотрите сначала внимательно в его глаза, а затем начинайте говорить на пол тона ниже чем обычно, иначе Вас назовут «зомбированным прохоботом».Мы вначале длинного «Ералаша».
И единственная наша надежда на гражданское общество: каждый шаг, каждый полунамёк, и даже каждая мысль этих одичавших «инженеров гариных» должен быть под нашим присмотром, и полным контролем. Иначе они смогут вас убедить что небо чёрное, и это нормально. "

https://www.facebook.com/dm101mark
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так хакеров наказывают....авантюристов тоже
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Главное чтобы Люди успели поменять гривну на деньги, пока её курс не улетел в пустоту.
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aquarius580 459c2008-- бот натуральный кацапско порохнявый срет где попало и что попало Кабмін співпрацюватиме із Зеленським у сфері реформ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2060
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Мало того, таких аналлитеков надо сразу на цугундер за панику.
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Ты за таёжный союз или за евроинтеграцию?
Ты за сотрудничество с МВФ или против?
Та за отделение Лугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
Ты считаешь, что агрессия паРаши привела к падению жизненного уровня или это всё - Порошенко?
Ты считаешь, что реформы это законодательные изменения и процесс во времени или, что они - волшебная палочка?
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Методичка, порохобот, соевые... это твой ответ на вопрос о том - ты за таёжный союз или за евроинтеграцию?
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1. 2е за 2. 1за. 3.нет. 4. 1 и 2. 5.1,но только не по телевизору,как у барыги
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Значит так. а не скромненько и нечётко:
Dnipro 75ed19bb

1. За евроинтеграцию.
2. Против сотрудничества с МВФ.
3. Против отделения Лугандона и Крыма
4. Агрессия паРаши незначительно повлияла на падение жизненного уровня.
5. За реформы, но без ответа - законодательные изменения и процесс во времени или волшебная палочка.

Я правильно понял или ты чётче напишешь, только скопировав и подправив мои ответы?
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Это,типа,собеседование,перед принятием на ботоферму?Ты,типа бРЫГОдир?
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Это типа, что ты неискренен и не отвечаешь на прямые вопросы.
Так ответишь чётко или нет, чтобы твои сторонники видели - за что или против чего ты?
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Ты ответил одновременно с моим постом. Спасибо.
Надеюсь, что ты будешь отстаивать свои позиции в разговорах с другим зелекторатом.
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Ты за таёжный союз или за евроинтеграцию?
Ты за сотрудничество с МВФ или против?
Та за отделение Лугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
Ты считаешь, что агрессия паРаши и паРашена привела к падению жизненного уровня
Ты считаешь, что реформы это законодательные изменения и процесс во времени,а не по телевизору,как у пэти с гройсманомили, что они - волшебная палочка?
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"а не по телевизору,как у пэти с гройсманом"

Что ты под этим подразумеваешь?
В чем должны проявляться результаты реформ?
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Т.е. ради того, чтобы был Зеленский, который ничего не сказал чётко, ты не собираешься с остальным зелекторатом обсуждать эти вопросы, даже если их видение действий Зеленского в корне противоречат твоему пониманию?
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Т.е ради того,чтобы не было пэдры.Если Зе начнёт творить то же,что и пэдро его вынесут намного быстрее и без выборов.
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Я такого ответа и ожидал - зелекторат думает о смещении президентов, в поиске доброго, и особенно это разумно в условиях агрессии паРаши...
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доказывать я никому ничего не собираюсь,особенно ылите
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А элите ничего не надо доказывать - зелекторат голосовал за свои грёзы, а не за Зеленского.
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Т.е. по твоему надо было голосовать за пэдру и "жить в покращеннях" хз сколько лет ?
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И не только по-моему, надо голосовать умом, а не грёзами, но нас только 25% и в Украине и в Беларуси.
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Необходимо спрашивать, чтобы выделить Лахту, которая не будет отвечать, чтобы с зелекторатом не поссориться, у которого самые противоположные видения...
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Ты сам лахта белорасийская вместе со своей исландией
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Ты ответишь хоть на один вопрос или Зеленский честный, а зелекторат не хочет честно отвечать на вопросы?

Ты за таёжный союз или за евроинтеграцию?
Ты за сотрудничество с МВФ или против?
Та за отделение Лугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
Ты считаешь, что агрессия паРаши привела к падению жизненного уровня или это всё - Порошенко?
Ты считаешь, что реформы это законодательные изменения и процесс во времени или, что они - волшебная палочка?
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думаю что моего ответа тебе уже не нужно...!\всё понятно...\
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Так ты за таёжный союз или за евро интеграцию?
Тебе каждый вопрос отдельно задавать?
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Короче, Зе закроет МО и распустит армию.
Ты мог бы так и не париться, столько копипастить всякой ахинеи.
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Перспектива членства Украины в ЕС является близкой. Однако для этого Украина должна выполнить свою "домашнюю работу".
Об этом в интервью Укринформу отметил экс-президент Польши Александер Квасьневский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас важно - что Украина будет делать после президентских и парламентских выборов. Однако, думаю, что курс на евроинтеграцию будет продолжен. Я оптимист и убежден, что вопрос вашего членства в ЕС является близкой, а не отдаленной перспективой",- заявил Квасьневский.
Он выразил убеждение, что сейчас для Украины главное - домашняя работа.
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"Нужно подготовить реформы, юридическую систему, законы, экономику, менталитет людей, который нужно немного изменить. Если вы все это сделаете, то Украина будет сильным и успешным членом ЕС. Я не думаю, что членство Украины в ЕС - это какая-то неведомая перспектива. Нет, мы все доживем до этого и будем видеть Украину как успешного члена содружества",- подчеркнул экс-президент РП.Источник:https://censor.net.ua/n3126106
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Та за отделение Лугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
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>Пришло время ответить за каждую каплю крови

Aбсолютно так. Начнём с его оффшоров. О том как они с Беней грабанули Приват накануне национализации.
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Мда, если таким говном кормят зелибоб, то неудивительно, почему у них в голове такая каша.

Кстати, если Горбатюк займется Порошенко, то Порошенко не сядет. Ну, все дела по преступлениям на Майдане Горбатюк успешно слил.
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Порох должен бить на опережение. Вся рыговская шушера, которая крутится вокруг Зе, по уши в связях с северо-восточными кураторами.
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Победа Зеленского на Выборах это ответ на бездарное разграбление Украины и доведение до нищенства богатейшей европейской страны ! Тут уже кто угодно лишь бы не эти грабители . Хватит порохоботствовать - надоело твою чушь читать на Цензор ! Порохобот и кремлебот по технологии вранья одно и тоже . Фу !!!
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Не надо цитировать здесь вашу лахтинскую методичку; мы её уже много раз слышали.
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От этого кабмина мы уже нахлебались реформ . У них реформа это тупо поднять цены !
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Альтернативно - объявить дефолт. Потому что без подъёма цен - МВФ не будет помогать.
Хочешь доллар по 75 ? А по 100 ?
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Аквариус , хватит врать ! Надоел ! Я ж говорю - такое ощущение шо порохоботы проходили курс вранья в Маськве у кремлеботов . А может вы одни и те же люди нанятые для пиара власти ?
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У страны, которая сидит на капельницах международных кредитов, выбор небогатый. С отказом от МВФ всё закончится как в Аргентине - гиперинфляцией, гражданскими беспорядками, мародерством и скупкой активов за бесценок. Вот только у Аргентины не было агрессивного соседа под боком.
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Видишь ли, псевдосумчатый, если даже доллар будет по 75, то и это будет относительно меньше, чем те деяния с гривной Мародера и Сатановской, которые вы тут воспевали как великую пэрэмогу
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>если даже доллар будет по 75,

То с третьего Майдана вертолёта не будет. Будет верёвка и мыло.
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Вот ответь, попрыгунчик, ты поверил в искренние переживания за Украину и компетентность в вопросе кацапа, дрыснувшего из Санкт-Ленинграда в Австралию? Отож бо
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Не так страшні російські воші, як російські гниди.
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Не кабмин, а временно исполняющие обязанности двоечники, назначенные несуществующей в природе коалицией
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За 5 лет ООН официально признала Украину голодающей страной и за 5 лет Петр Порошенко стал самым богатым Президентом за всю историю мировой политики в самой нищей и самой коррумпированной стране Европы.
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документы приведете или как всегда только лозунги. Да не Порошенко сейчас стоит в обсуждении, а работа Кабмина с Зеленским. Они надеются, что получиться, а вы снова-невистка винна. Думайте как фавориту помочь, а с Петром и без вас разберутся
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Тебе то какое дело до Украины? Факт тот что ты уже из Украины убежала в Германию. Ты подмывай там немцам сраки или работая молча в публичном доме
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вот в этом мы и отличаемся-я думаю, а вы только возмущаетесь. Документы приведите, а мое личное вас не касается. Здесь идет дискуссия, а не перемывание косточек соседке.
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Зеботы, не парьтесь.
Ваш лохторат сделал выбор, результаты которого почувствует в ближайшие шесть месяцев. Такая судьба у идиотов. Старик Дарвин рулит.
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Еще один всадник апокалипсиса ... Из Австралии))
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Пустомеля , Зеленский ботов не набирал в отличии от Пеци за которого фабрики троллей в соцсетях работают уже года 3 ! За Зеленского голосовали потому шо Пеця очень плох и всех достал . Я вот в первом туре голосовал за Тимошенко , а глянул на грязь которую лили на Юльку и результаты у Пеци за 5 лет , то естественно проголосовал за Зеленского . Я по вине Пеци впервые вынужден был ехать в Польшу на работу в 2018-м , как и 10 млн украинцев . Могу тебе сказать шо в Познани встречал сотни людей с Украины и все Пецю материли на чем свет стоит . Сейчас ищу работу . Если не найду , то опять в Польшу . На хрен мне Пеця доведший страну до такого колапса , шо треть работоспособных и самых активных вынуждена уезжать из страны ?! Треть !!!
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зачем ему набирать - дураков для него хватает задарма...)))
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Ага. Ето тот кабмин который 5 лет кроме как грабить украинцев и народное достояние больше ничем и не занимался? Только разогнать а лучше посадить тех мразей
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вы слова другие знаете кроме грабить? Или вы думаете, что следующие этого делать не будут? Читая такие посулы, не верится, что вам есть интерес к настоящим проблемам и тем более заинтересованность в помощи новому, а только негатив
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Если меня и мою семью Парашенко ограбил то как мне еще ето назвать и завуалировать? Ограбление оно и в африке ограбление.
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Иди работай, а не водку жри, люмпен. "Ограбили" его
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Порох и соевая команда которая сейчас правит прямо и открыто заявила что будет уничтожать и грабить украинцев и украинскую економику чтобы отомстить как они говорят 75% *зебилам* за то что не выбрали Мародера на второй срок. И вы еще хотите дать возможность етому кабмину пол года уничтожать Украину и дискридитировать нового президента?
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где когда это было сказано? И какое отношение имеет Порошенко к Кабмину? Если вы ботите, то отрабатывайте без придуманных примочек.
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Какое Парашенко имеет отношение к кабмину? Кабмін співпрацюватиме із Зеленським у сфері реформ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 815
Такое что он его назначал даже узурпировав для етого Конституцию Украины и такое что в парламенте сейчас руководит всем партия Парашенка. Кабмін співпрацюватиме із Зеленським у сфері реформ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4678
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Тогда начать надо с того, что во всем виноваты те, кто этот парламент назначил. В том числе и Вы лично.
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И вот что с дебилами делать? Про разделение властей должны были рассказать еще в школе. А ведь с этим КМ новому президенту работать до осени. Сейчас уже 99%, что ВР не допустит роспуска до официального окончания полномочий.
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Так и есть ! В свете последних событий хряк с свинарчуками делает все возможное для негативных последствий Володе Зеленскому
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не наговаривай - Великий ЗЕ всесилен, он Великий Победун...!
победил Порошенко - победит все невзгоды, и Украина станет Нью-Васюками Вселенского масштаба...!!!)
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Підбарижники мають підти слідом за баригою, а не щось там "співпрацювати"!
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як шоби), гося-пеця, кліша) і тд)), мали совість, то пішли би у відставку по результатам
виборів печі) у другому турі, але маємо те, шо маємо- і ще б\вони своїх креатур
зараз розставляють по теплим місцям! Кабмін співпрацюватиме із Зеленським у сфері реформ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 296
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ну реформы по кадминовски- это поднятие тарифов
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Реформы по-бальцеровичски это отмена всех льгот, мировые цены, а по-порошенковски это - переход к мировым ценам по мере восстановления экономики, разрушенной агрессией паРаши.
Кстати, убийца-Янукович оставил лучшую экономику, чем сейчас?
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Только ж все любители кричать об отсутствии реформ взвоют как сучки, если им порезать социалку так, как резали полякам
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Лучшее сотрудничество от трусельманского кабмина будет если они свои заседания перенесут в камеру СИЗО..... Кабмін співпрацюватиме із Зеленським у сфері реформ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4700
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эх как чекушечных трисёт.. аж душа поёт Кабмін співпрацюватиме із Зеленським у сфері реформ, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9755
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ГОСПОДИ СОХРАНИ НАС ОТ ЕНТИХ ПАДЛЮК!
АМИНЬ & ENTER!
😇
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Ну, что не сделаешь ради того, чтобы остаться у власти, фу, противно.
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Серьезно? Но борьба со взяточничеством и вседозволенностью - то же реформы, но все чиновники, включая действующего президента, министров и депутатов почему то считают это посягательством на свои привилеи. Неужели поддержат Зеленского и в этом?
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Гнати, як паршивих собак, причому, всіх скопом. Ця оргія клептоманів найбридкіша за всю історію незалежної України. Допустити їхню безкарність - наразитися на народний гнів. Дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович зачистить, на ВВЕСЬ, Україну від ГНОЮ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин будет сотрудничать с Зеленским в сфере реформ, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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