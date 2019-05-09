 Кабмин будет сотрудничать с Зеленским в сфере реформ, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила во время визита в Вашингтон вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Правительство настроено на взаимодействие, сотрудничество, максимальное сохранение тех наработок и серьезных структурных реформ, которые мы начали, чтобы их дальше углублять, и чтобы максимально привлечь к этому новоизбранного президента", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер-министр Украины также отметила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне, подобные ожидания есть и у американских партнеров.
"Существует полное понимание того, что выбор украинского народа о необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в совместном продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров", - подчеркнула украинский чиновник.
Она отметила, что в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.
"Также для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны от выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Нашел в сети такую мысль: у нас копировали алгоритм Брекзита и Трампа.
На самом деле, история с Трампом и Брекзитом - это просто «жалкая китайская подделка» по сравнению с тем, что произошло в Украине. Там ребята таргетировали свою группу и целево доносили ей свои «программные сообщения». Пусть даже и в утрированной форме.
В истории с Зеленским все на порядок круче.
Исходя из озвученного «рекламщіком господина нового президента», ребята выделили 32 (минимум) целевые аудитории и ооочень точечно бомбили их именно тем, что эти аудитории хотели «купить». А сам кандидат молчал как «брянский партизан». И это теперь выглядит абсолютно не случайным.
Следствием этого стало то, что 73% избирателей Украины одновременно «купили» «зарплаты по $ 4000 для учителей» и «снижение налогов и развитие бизнеса», «прекращение войны» и «Крым - это Украина» и т. д. т.п.
Судя по всему, такая же история будет на парламентских выборах. Люди проголосуют за либерально-социалистическую национал-космополитическую антикосмическую правую партию «Слуга Народа». И все это будет правда.
И нет, это будет не классический «популизм». Его нет (или это какой-то новый охреневший и циничный до икоты мультиполулизм).
Никто ничего не обещал. И никто никому ничего не должен. И это тоже чистая правда.
Все это - абсолютно новое слово в избирательных технологиях.
За подобный финт в коммерческом секторе вжарили бы «за введение в заблуждение потребителя». И были бы суды, и были бы аресты, и были бы санкции. В нашей школе за такое били. Причем тихо, не проронив ни слова. Но политика - это отдельный жанр.
Результат, как говорил Лобановский, на табло.
По сути, Зеленский талантливо хакнул систему. Он создал витражи отражений. Но это в действительности эти витражи - красивая иллюзия и пустота. Ведь никто не знает who is Mr. Zelensky. Но миллионы людей в Украине абсолютно уверены, что знают. И способны до хрипоты отстаивать это свое «знание».И они будут правы потому что это их знания…
Разочарования будут ужасны. Они уже тихо обтекают.
А вот это, действительно, неимоверно крутая и не менее тревожная история. А скорее просто ужасная.
Если говорить проще: мы все стали заложниками очень ловких авантюристов, поэтому когда найдёте фаната зеленского-посмотрите сначала внимательно в его глаза, а затем начинайте говорить на пол тона ниже чем обычно, иначе Вас назовут «зомбированным прохоботом».Мы вначале длинного «Ералаша».
И единственная наша надежда на гражданское общество: каждый шаг, каждый полунамёк, и даже каждая мысль этих одичавших «инженеров гариных» должен быть под нашим присмотром, и полным контролем. Иначе они смогут вас убедить что небо чёрное, и это нормально. "
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Ты за сотрудничество с МВФ или против?
Та за отделение Лугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
Ты считаешь, что агрессия паРаши привела к падению жизненного уровня или это всё - Порошенко?
Ты считаешь, что реформы это законодательные изменения и процесс во времени или, что они - волшебная палочка?
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1. За евроинтеграцию.
2. Против сотрудничества с МВФ.
3. Против отделения Лугандона и Крыма
4. Агрессия паРаши незначительно повлияла на падение жизненного уровня.
5. За реформы, но без ответа - законодательные изменения и процесс во времени или волшебная палочка.
Я правильно понял или ты чётче напишешь, только скопировав и подправив мои ответы?
Так ответишь чётко или нет, чтобы твои сторонники видели - за что или против чего ты?
Надеюсь, что ты будешь отстаивать свои позиции в разговорах с другим зелекторатом.
таёжный союзили за евроинтеграцию?
Ты за сотрудничество с МВФ
или против?
Та
за отделениеЛугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
Ты считаешь, что агрессия паРаши и паРашена привела к падению жизненного уровня
Ты считаешь, что реформы это законодательные изменения и процесс во времени,а не по телевизору,как у пэти с гройсманом
или, что они - волшебная палочка?
Что ты под этим подразумеваешь?
В чем должны проявляться результаты реформ?
Ты за таёжный союз или за евроинтеграцию?
Ты за сотрудничество с МВФ или против?
Та за отделение Лугандона и Крыма, только бы прекратили стрелять, или против?
Ты считаешь, что агрессия паРаши привела к падению жизненного уровня или это всё - Порошенко?
Ты считаешь, что реформы это законодательные изменения и процесс во времени или, что они - волшебная палочка?
Тебе каждый вопрос отдельно задавать?
Ты мог бы так и не париться, столько копипастить всякой ахинеи.
Об этом в интервью Укринформу отметил экс-президент Польши Александер Квасьневский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас важно - что Украина будет делать после президентских и парламентских выборов. Однако, думаю, что курс на евроинтеграцию будет продолжен. Я оптимист и убежден, что вопрос вашего членства в ЕС является близкой, а не отдаленной перспективой",- заявил Квасьневский.
Он выразил убеждение, что сейчас для Украины главное - домашняя работа.
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"Нужно подготовить реформы, юридическую систему, законы, экономику, менталитет людей, который нужно немного изменить. Если вы все это сделаете, то Украина будет сильным и успешным членом ЕС. Я не думаю, что членство Украины в ЕС - это какая-то неведомая перспектива. Нет, мы все доживем до этого и будем видеть Украину как успешного члена содружества",- подчеркнул экс-президент РП.Источник:https://censor.net.ua/n3126106
Aбсолютно так. Начнём с его оффшоров. О том как они с Беней грабанули Приват накануне национализации.
Кстати, если Горбатюк займется Порошенко, то Порошенко не сядет. Ну, все дела по преступлениям на Майдане Горбатюк успешно слил.
100%
Хочешь доллар по 75 ? А по 100 ?
То с третьего Майдана вертолёта не будет. Будет верёвка и мыло.
Ваш лохторат сделал выбор, результаты которого почувствует в ближайшие шесть месяцев. Такая судьба у идиотов. Старик Дарвин рулит.
Такое что он его назначал даже узурпировав для етого Конституцию Украины и такое что в парламенте сейчас руководит всем партия Парашенка.
победил Порошенко - победит все невзгоды, и Украина станет Нью-Васюками Вселенского масштаба...!!!)
виборів печі) у другому турі, але маємо те, шо маємо- і ще б\вони своїх креатур
зараз розставляють по теплим місцям!
Кстати, убийца-Янукович оставил лучшую экономику, чем сейчас?
АМИНЬ & ENTER!
😇