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 Политика Украины
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 Должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война", - Полторак

Необходимо много времени, чтобы термин "отечественная война" ушел в прошлое, и его перестали использовать граждане, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило",- сказал С.Полторак, отвечая на вопрос, сколько украинцам надо времени, чтобы отказаться от определения "отечественная война" в отношении Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр обороны Украины вместе с другими членами правительства и президентом принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в четверг в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Источник: https://censor.net.ua/n3126100
 
   
 Топ комментарии
 
А нападение на Польшу и Финляндию это была отечественная война?
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Во время 2-й мировой один из союзников нанес превентивный удар по другому, это же просто фрагмент 2-й мировой ? ну не никакая же не отдельная "отечественная" ? Ну если вещи своими именами ?
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Ну, так а кого щє? Натуральний 1-й єдиний россійський фронт рейха
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Ясно - что. Маршируют под власовским флагом
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и власовские ленточки себе на лоб повесили
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Будет....вернее для основной массы украинцев уже есть.....и чем дальше от паРаши тем быстрее это будет для всех....
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В смысле, ватница? Многие уже не используют этот термин, а говорят Вторая мировая. Надо быть полным подонком, чтобы вычленить из общей войны свою отдельную войну и орать о победе. А два года сотрудничества с фашистами скромно умалчивать, ага
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Подивився нині канал "Інтер" - включення з Харкова, де Кернес опустив якогось ублюдка в кепці "а ля де весілля в Малинівці". А також включення з Білої Церкви де відкрито назвали злочинним "закон про заборону символіки". І зробив висновок - ублюдки можуть йти лісом. Нічого в них не вийде. Їх як ненавиділи та зневажали, так і ненавидять та зневажають.
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Отечественная для нас, это война 2014 года
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Даже если касабы называют войну периода 1941 года "отечественной", то она закончилась в 1944 году, когда освободили территорию ссср, а потом началась война захватническая.
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Лучше Гитлер, чем красно-кацапская сволочь...
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Шо за бред!!
И один и второй маньяки дорвавшиеся до власти и превратившие государство в оружие геноцида.
Кто лучше чекатило или джек-потрашитель?! Что у вас в головах, зомби?
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Гитлер не отправлял миллионы украинских граждан, включая детей, на минные поля и пулеметы без оружия.
И не устраивал голодомор.
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у меня два деда воевали меня назвали в честь сгоревшего в танке брата деда, я тоже воевал, для меня вчера и сегодня обычные дни, просветите меня что вы там празднуете и вспоминаете, ну Я могу вспомнить бои за Мариуполь в 14, в 15-16 Марьянку, ну а вы каким боком к взятию Берлина и победой то относитесь, что вы там ***** вспоминаете какие вы фронты вспоминаете?? когда то ваш дед воевал а вы решили помнить? мой дед так воевал что вы *******, но это была его война, у меня была моя война, а у мох детей будет своя, че вы там вспоминаете воспоминатели?
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При Сталине никаких празднований не было, потому что знали ккой ценой победа досталась, а теперь победобесят на всю катушку не имея к этому никакого прямого отношения.
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Поправлю. Цена для Сталина не имела значения. Просто Сталин не выполнил стратегическую задачу господства коммунистической идеологии над Европой（Миром）.
И был вынужден навсегда проститься с этой мечтой. Он сам это понял и день победы до Хрущева не отмечался в принципе. Как-то так...
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всё верно - оставьте ту войну тем,кто в ней воевал,с их правдами и резонами,устремлениями и мечтами - это их война,не ваша..они уже свели свои счеты,и не ваше дело переигрывать по сто раз их жизнь..
наше дело - помнить о войне,и стараться любой ценой избегать новой бойни,а не горозиться "повторить"..
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Всегда полезно вспомнить и понять. кто, почему и каким образом натравил миллионы нормальных людей друг на друга и устроил тотальное мочилово. Понимая. кому войны выгодны и какими средствами достигается взаимное озверение масс, можно понять, кто и для чего устраивает современные войны и как без них максимально обходиться. Конечно, такое понимание интересно тем, кто предпочитает строить, а не ломать, а не тем, кто к таким вещам равнодушен и любит воевать ради своего дохода, повышения социального статуса, садистского или спортивного наслаждения, наплевав на разрушения и чужое горе.
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Ніяких багато років не треба ! Було б бажання влади ! 9.05 - робочий день, ЗАБОРОНА всіх москальських полків, символів й т.д., 8.05 теж робочий, але відзначати як у Європі - День жалоби.
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Читал я на днях переписку Энгельса с Каутским.
- Как мило, ну и что вы можете сказать по-поводу прочитанного？
- Да не согласен я！
- С кем？ С Энгельсом или с Каутским？
- Да с обоими. Все что-то говорят, обсуждают...
- А вы что предлагаете？
- Ну, все взять и поделить！😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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К сожалению,нет. Должны сдохнуть дети ветеранов, которые очень любят примазаться к празднику. Как полоумные. На них все и держится.
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Просто дети ветеранов хорошо помнят голодную послевоенную жизнь....А вы никак, верите во всемогущество антиоксидантов и намеряли себе три века？😄😄😄😄😄
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Три хвилини позитиву. Рекомендую.
Обережно, ненормативна лексика!
Поет Орлуша. "Про случай около Рейхстага"
https://www.youtube.com/watch?v=qvk36a_YwIo
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Полторак, глохни, ты никаким боком к этому празднику, тем более твои морализаторства оставь на дембель.
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Полководец даже побоялся войну объявить. Два города не смог отвоевать. Что то там умничает про войну...
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Сімдесят п'ять років йому мало?
А якщо сказати, що війна, яка велася тоді проти українців була гібридною?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДолжно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война", - Полторак
 
 
 
 
 
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