 Должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война", - Полторак

"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило",- сказал С.Полторак, отвечая на вопрос, сколько украинцам надо времени, чтобы отказаться от определения "отечественная война" в отношении Второй мировой войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр обороны Украины вместе с другими членами правительства и президентом принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в четверг в Киеве.
И один и второй маньяки дорвавшиеся до власти и превратившие государство в оружие геноцида.
Кто лучше чекатило или джек-потрашитель?! Что у вас в головах, зомби?
И не устраивал голодомор.
И был вынужден навсегда проститься с этой мечтой. Он сам это понял и день победы до Хрущева не отмечался в принципе. Как-то так...
наше дело - помнить о войне,и стараться любой ценой избегать новой бойни,а не горозиться "повторить"..
- Как мило, ну и что вы можете сказать по-поводу прочитанного？
- Да не согласен я！
- С кем？ С Энгельсом или с Каутским？
- Да с обоими. Все что-то говорят, обсуждают...
- А вы что предлагаете？
- Ну, все взять и поделить！😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Обережно, ненормативна лексика!
Поет Орлуша. "Про случай около Рейхстага"
https://www.youtube.com/watch?v=qvk36a_YwIo
А якщо сказати, що війна, яка велася тоді проти українців була гібридною?