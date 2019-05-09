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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 Ликвидация "Д/ЛНР" и вывод российских войск - условия мира на Донбассе, - Волкер

Мир на Донбассе может быть восстановлен путем реализации Минских договоренностей, и этому будет способствовать размещение международного миротворческого контингента в ОРДЛО и ликвидация российских оккупационных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сказал в интервью "Русской службе Би-Би-Си", опубликованном в среду, 8 мая.

"Надеюсь, мы вернемся к вопросу о миротворческой миссии ООН. Потому что она могла бы стать необходимым транзитным механизмом, позволив гарантировать выполнение Минских договоренностей со всех сторон", - заявил американский дипломат.

Волкер пояснил, что перед вводом миротворцев Россия должна вывести оккупационные формирования из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Кремль должен прекратить поддержку оккупационных администраций ОРДЛО, чтобы они прекратили свое существование, и на всей территории Донецкой и Луганской областей была возобновлена работа украинских органов власти.

Читайте также: Волкер предлагает договорной обмен пленными между Украиной и РФ

"Это (достижение мира. – Ред.) потребует от России вывести свои войска, чтобы прекратилось существование так называемых "самопровозглашенных республик", чтобы была восстановлена нормальная работа украинских муниципальных структур", - пояснил спецпредставитель Госдепартамента.

Он также напомнил, что Минские договоренности накладывают ряд обязательств и на Украину.

"Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия…, провести амнистию…, должны пройти местные выборы, а территориям должен быть присвоен особый статус", - перечислил дипломат, констатировав, что Украина пока что не может этого сделать, так как против нее в Донбассе воюет РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Сурковым пока не планируется, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3126099
 
   
 Топ комментарии
 
Пока Россия сидит в ООН с правом вето, то маловероятно говорить о миротворческой миссии
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Идите нах со своей амнистией и особым статусом.
А выборы Украина проведет после деокупации территорий и без всяких минских договорняков!
Кацапы должны убраться с окккупированых территорий, включая Крым! Точка. И вонючие минские договорняки с прописанными в них хуйловскими хотелками тут не причем!
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Припинення війни на Донбасі можливе лише після повернення Криму.
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Совет форумчанПравила форума
 
Припинення війни на Донбасі можливе лише після повернення Криму.
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Вернуть украинские территории можно только военным путём. К сожалению на сегодня наша страна не располагает такими материальными , техническими и человеческими возможностями. Волкер сказочник . НО у него есть свои планы, а у его собственной страны есть интересы .Он им следует . Пете тоже всё подходит.У него есть просто его МАТЕРИАЛЬНЫЕ интересы НО личные , а не страны .В проигрыше остаётся наша страна , и наше население пока они рассказывают нам свои сказки
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Жужа, киздеть не мешки таскать! ты то сам что предлагаешь? ты впаве спросит а ты? а я уже писал - новый референдум с вопросом нужна ли нам рас.иженная луганда с отравленой ватой а потом ров с крокодилами.... и не фиг на пороха пенять, забудь о нем , у нас уже новый гарант.
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А следом хотите рехферендум -нужна ли ВАМ Шарль Одесса , Харьков , Николаев и т.д ?Украина в границах Киевской области -мечта х.йла
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а шо в других городах Украины (кроме луганды) тоже рашпоспорта дают? во интересно, а я не знал! хотел бы я посмотреть на очередь украинцев за паспортами в консульства раши в Одессе, Харькове или Львове.... а рядом ребята из правого сектора да Жужа?
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Жителям с другой территории, если хотят, нужно ехать в Ростовскую область и там получать. Ну или оформлять пропуск в ОРДЛО и подавать заявку в Донецке например. Потом в течении 3-х месяцев, если вдруг понадобится, нужно будет по первому требованию прибыть в назначенное время в назначенное место.
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Я скажу вам по секрету . Тоже ! И немало местной ваты их уже имеет .И в Одессе и в Харькове . Ребята из пс ходят под колпаком у местных ментов среди которых полно любителей ,,русского мира" и рассеи .А последние 5 лет Кондитер продолжал именно политику последних 28 лет и строил классическое авторитарное полицейское государство где полиция это привелегированная избранная каста .НО его быстро раскусили и 73 % украинцев указало ему на выход . Так что не всё так гладко как это вам кажется
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верю вам товарищ Жужа на 40%. объясняю почему - может кто то из колобрационистской ваты как вы пишете и меет рашпаспорта (еще с времен хряка) но не в таком количестве как вы пишете. объясните мне логику - имею второй паспорт (рф) и продолжаю жить в Одессе или харькове, Киеве или черкассах.... а зачем? я понимаю паспорт одной из стран ЕС или Канады или даже Израиля, но северокорейской раши....что то сомневаюсь я товарищ Жужа, как говорится нема дурных! про пс спорить не готов, тему знаю не очень....
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С тем что пишу знаю не понаслышке . Они их активно получают КРУГЛЫЙ год , причём почему обязательно на месте? Наша вата и в рашку за ними ездит . Люди разные . Одни говорят что раисся прийдёт за ними и тут будет раисся до Львова , другие наоборот пакуют чумаданы , если шо говорят то мы готовы домой , тут нам тошна от ,,биндер"
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А в чем сказка? При согласии обеих сторон на присутствие миротворцев ООН в принципе, в составе которых не будет ни украинских ни российских представителей, возможен следующий план действий:
1. Обе стороны, на расстоянии 25 км от линии соприкосновения, создают вторую линию обороны, например в течении 2-3-х месяцев.
2. Войска ООН, начиная например от Новоазовска, одновременно входят на передовые позиции обеих сторон на линии соприкосновения, с которых противостоящие силы отходят в тыл, на вторую линию. Это даст гарантию полного прекращения огня.
3. После полного разведения сторон по всей линии разграничения, на территории ОРДЛО формируются международные полицейско-гражданские структуры управления и правопорядка.
4. Россия выводит свою технику которая ей нужна - новые разработки проходившие испытания в боевых условиях, тяжелая техника, ну и все остальное, что российское руководство сочтет необходимым забрать. Выводит всех своих "советников"
5. Остающееся вооружение, если таковое будет, концентрируется в местах складирования с постоянным контролем сил ООН.
6. Неподконтрольный участок границы переходит под контроль ООН.
7. Все, имеющие украинское гражданство, но желающие покинуть данную территорию, если российская сторона согласится их принять, беспрепятственно выезжают получив амнистию - Украина обязуется не возбуждать против них уголовных дел и не объявлять их в международный розыск даже при их участии в военных формированиях.
8. Подразделения ВСУ и другие структуры участвовавшие в ООС покидают оборонительные позиции и возвращаются в места постоянной дислокации в режиме службы в мирное время.
9. На территории ОРДЛО восстанавливается действие украинских законов и финансовых структур.
10. Контроль над границей передается украинским погранвойскам.
11. Проводятся выборы в местные администрации с передачей им власти от международной администрации.
12. Вывод миротворческих войск ООН.
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. Все, имеющие украинское гражданство, но желающие покинуть данную территорию, если российская сторона согласится их принять, беспрепятственно выезжают получив амнистию - Украина обязуется не возбуждать против них уголовных дел и не объявлять их в международный розыск даже при их участии в военных формированиях.

Это нарушение международных обязательств.
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По преступлениям подпадающим под юрисдикцию МУС не может быть амнистии.
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Какое отношение МУС имеет к гражданину страны, который возможно виновен в смерти одного или более граждан этой же страны, и которого эта страна освободила от ответственности (амнистировала) за данное деяние?
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своей политике в отношении амнистии ООН базируется на нескольких основных принципах. Так, государства должны:

а) обеспечить, чтобы лица, ответственные за серьезные нарушения прав человека и гуманитарного права, были привлечены к ответственности;

б) обеспечить жертвам право на правовую защиту, в частности на компенсацию;

в) амнистия не может мешать жертвам или всему обществу узнать правду о преступлениях.

Как видим, международное право и политика ООН не исключают использования в постконфликтном урегулировании такого инструмента, как амнистия, однако устанавливают определенные пределы его допустимо применение.

Амнистия действительно играет важную роль в прекращении вооруженного противостояния и примирении, однако ценой мира не может быть иммунитет для лиц, ответственных за тяжкие преступления. Мир, добытый таким путем, усиливает чувство безнаказанности и вседозволенности, что никоим образом не способствует восстановлению верховенства права и установлению демократических институтов на постконфликтной территории.

Какие преступления не подпадают под амнистию?

Прежде всего, это преступления против общего международного права, определенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), поскольку речь идет о "самых серьезных преступлениях, вызывающих озабоченность всего международного сообщества", которые "не должны оставаться безнаказанными".

Это геноцид, преступления против человечности и военные преступления. В контексте событий, происходивших в Донецкой и Луганской областях Украины, начиная с 2014 года, следует говорить о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

1. Преступления против человечности определены в статье 7 Римского статута МУС.

К таким преступлениям относятся убийство, истребление, порабощение, депортация или насильственное перемещение населения, заключение или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права, пытки, изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность или любые другие формы сексуального насилия такой же тяжести, преследование какой-либо конкретной группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим мотивам; насильственное исчезновение людей; преступление апартеида; другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений либо серьезного ущерба психическому или физическому здоровью человека.

2. Военные преступления, также известные как серьезные нарушения международного гуманитарного права.

Основными договорными источниками международного права, регулирующими поведение участников международных и немеждународных конфликтов, являются Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним 1977 года. Самый современный перечень военных преступлений как в международных, так и в немеждународных вооруженных конфликтах приводится в статье 8 Римского статута Международного уголовного суда.

Важно помнить, что военными преступлениями являются не любые, а именно серьезные нарушения международного гуманитарного права (законов и обычаев войны).

Общепризнано, что амнистия не может касаться ни преступлений против человечности, ни военных преступлений. К тому же они не имеют сроков давности
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Громко, красиво но непонятно о чем Ліквідація "Д/ЛНР" і виведення російських військ - умови миру на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 816
1. Один украинский гражданин убил, предположим, другого украинского гражданина, предварительно бесчеловечно насильственно переместив его и заключив, одновременно и по-другому жестоко лишая его физической свободы, ну и далее по тексту.
При этом государство Украина освобождает виновного во всем этом, от подозрения, обвинения и ответственности - амнистирует.
Каким боком МУС к внутригосударственным заморочкам?
2. В 14-ом начали АТО(перацию), позднее переформатировав ее О(перацию)ОС.
Так эти преступники какие, военные, или "операционные"?
Если это военные преступники, значит в Украине - война, но если они при этом граждане Украины, то получается, что война гражданская.
В Украине гражданская война?
Но даже если принять этот конфликт за гражданскую войну, то опять вопрос - Каким боком МУС к внутригосударственным заморочкам?
Любой суд, в том числе и международный, предполагает в процессе наличия как минимум двух сторон. В гражданских или хозяйственных делах это истец и ответчик, в уголовных - обвинитель и обвиняемый.
Украина освобождает от ответственности украинских граждан совершивших преступление против украинских граждан, на украинской территории. Какому "международу" это решение наносит ущерб? Кто будет истцом(обвинителем) в МУС против Украины, за то, что она не станет наказывать своих граждан за преступление против своих граждан, на своей территории?
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Там ниже все написано каким боком.
Украина нарушает международные договора,согласие на обязательность которых дал парламент.
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Квалифицируя преступления в Донбассе и Крыму, украинские следователи применяют статьи из Уголовного кодекса, касающиеся правонарушения мирного времени. Устаревшее уголовное законодательство "слепо" к военным преступлениям в Украине, и это не дает следователям надлежащим образом привлекать виновных к ответственности, отмечают правозащитники.

Главная проблема в том, что в ст. 438 Уголовного кодекса только три конкретных упоминания о военных преступлениях - жестокое обращение с военнопленными или гражданскими, принудительные работы для гражданских и разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. Другие составы преступления статья предлагает следователям искать в международных договорах, согласие на обязательность которых дал парламент. Однако, как объясняет профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НАУКМА Николай Хавронюк, следователям непонятно, о каких именно договорах идет речь. Доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко Антон Кориневич напоминает, что 8 ст. Римского устава содержит 50 признаков совершения военного преступления.

Ненадлежащим образом отечественный Уголовный кодекс криминализирует, например, убийство пленного. Правозащитница Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк отмечает, что случаи, когда боевики достреливают только что взятых в плен раненных военных, следователи квалифицируют как обычное "намеренное убийство" по ст. 115 УК Украины.

Аліна Павлюк
"Логика общеуголовной статьи умышленного убийства отличается от убийств в ходе вооруженного конфликта. Их организованность и системность является сквозной линией, которая позволяет называть их военными преступлениями. Такие действия носят наивысший уровень общественной опасности, а потому предполагают в разы более суровую ответственность и невозможность применения амнистии", - объясняет она.
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помните как Сайдик сказал, что он видел расейские танки, расейскую салдатню, но расейского вторжения не видел
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Ключевое слово было ,,при согласии обеих сторон" ! Данного согласия одной из сторон НЕТ. Та сторона желает уничтожить или ассимилировать вторую и никаких других желаний у той стороны НЕТ. Её можно остановить ТОЛЬКО силой . Но сил ПОКА нет .Их нужно НАКАПЛИВАТЬ постепенно . Предыдущие 5 лет этого НЕ происходило .Шла планомерная стагнация в сторону сдачи интересов одной из сторон , второй и третьей стороне (посредникам) .5 лет прошли даром. Мы их потеряли . Враг усилил свои позиции .(сп-2 , турбины Сименс , мост , чм-2018 , заводы ЕС на территории страны-агрессора) . Мы медленно стагнировали и теряли позиции в Мире из за коррупционных проблем и проблем в экономике , социальной сфере , прав человека и уровня жизни который значительно упал за последние 5 лет
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можно отвечать?
1. а ***** со своей кремлядской командой не согласен на ввод военных ООН и что делать?
2. амнистия всех даже участвовавших в б.д. ? а убитых в борьбе за территориальную целостность Украины солдат ВСУ куда девать и что сказать их семьям?
3. и для этого нужноы переговоры с руководством луганды, что являеться косвеным признанием их легитимности - на примере Приднестровья? уже проходили, теперь Молдова мучается.....
4. а ООН согласна на формирование военного контингента для отправки в лугандон? что то я такого не слышал... или это твои фантазии?
всетаки легче референдум и ров с крокодилами.....
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Потеряем Донбасс и Крым , потеряем пол-страны .В этом вы не правы Шарль. Вы озвучиваете то что по всей вероятности нашёптывает одна старая кгбшная доярка в своих берлинских покоях ВСЕМ нашим политикам и дипломатам.Про ров . крокодилов и т.д .И мы вас быстренько примем куда только пожелаете .И в НАТО и в ЕС .Только признайте Крым и Донбасс кацапскими .А они тогда такую мир-дружбу раскрутят мама -не-горюй. И потоки 1, 2, 3,4 .5...И уголёк и турбины и Мерседес -заводик там , сям .А нам буй красный на палке как Туркам членство в ЕС , если признают Кипр -Греческим
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Ви дійсно вважаєте що присутність проросійски налаштованих депутатів з Криму у Верховній Раді сприятиме європейському розвитку України та вступу до НАТО?
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Пока Россия сидит в ООН с правом вето, то маловероятно говорить о миротворческой миссии
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Тобто я так розумію що Россия Орда не хоче миру на Донбасі. Так?
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Ні, то така турбота про "русскоговорящих", чим більше повбивають один одного, тим краще. До чого такі питання? Выгодно, можно диктовать свои условия, кроме того подрыв экономики Украины, много есть причин.
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Вірно. Мордорській Орді надзвичайно вигідний постійно жевріючий конфлікт на південному сході України.
Це і постійні страшилки по телевізору про небезпеку зміни політичного режиму для зомбі-росіян, і можливість призупинити шлях України до НАТО та Евросоюзу. І можливість утилітизувати частину свого занадто активного генофонду у якійсь гарячій точці, випускаючи таким чином пар. І це лише деякі головні фактори.
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«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» Ф. Энгельс.
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Так что первично в минских договорённостях -амнистия сепаратистов или
вывод российских войск ? Какой-то замкнутый круг. Почему бы не обязать россию вывести
свои войска забрав с ОРДЛО всех желающих. Оставшимся жителям выбросить
российские паспорта и полностью перейти под юрисдикцию Украины.
Государственную границу Украины закрыть на замок .
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полность поддерживаю вас Ольга! вот только одно "НО " - ***** и его команда так не хотят и обязать его без наших пушек, танков и самолетов, никак не получиться. я предлагаю другой путь - всеукраинский референдум с вопросом а нужен ли нам лугандон? а потом ров с крокодилами.... и пусть ***** кормильцев кормит поит и развлекает парадами!!!!
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Твое мнение,вообще,никого не интересует,для начала ,поменяй свой диван,а потом пиши про рвы и крокодилов
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о, чего я добивался - таи возбудилась вата лугандоновская. свой диван я уже менял сынок, местность под широкино мне уже неплохо знакома. поэтому и мнение свое имею. с вами рузький мир по другому нельзя, да вы по другому и не понимаете, пока по улабе не засветишь. отсюда и мнение такое... а ты что сынок предлагаешь?
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Идите нах со своей амнистией и особым статусом.
А выборы Украина проведет после деокупации территорий и без всяких минских договорняков!
Кацапы должны убраться с окккупированых территорий, включая Крым! Точка. И вонючие минские договорняки с прописанными в них *********** хотелками тут не причем!
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***** никогда не выведет свои войска, т.к вскроются все преступления которые там творились
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***** не бессмертное, хотя оно себя видит богом и наполеоном в одном карлике.
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Ликвидация "Д/ЛНР - да ! НО...

массовые расстрелы только после возвращения Крыма.
Чтобы два раза не ходить
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Ліквідація росії це справжня гарантія миру.
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Волкер всем напомнил, что война с фашизмом продолжается.
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Если оставить ,по требованию Путина,какой-то блатной статус оккупированным территориям в том виде,что они смогут влиять на решения по всей Украине и,как тоже внетекстово требует Кремль,запустить туда руководить регионом таких себе медведчуков или бойко,то уж луше надолго оставить эти территории как "оккупированные РФ" до того времени,как Украина сама выберется в ранг экономически развитых стран.Тогда,мотивируемые возможностью снова вернуться в Украину 9ведь "оккупированные" же,а не вышедшие из состава) слои населения сами поднимутся на своё освобождение от тех ватажков,которые будут и от российской экспансии.Украине останется лишь ставить СВОИ условия для принятия этих территорий.
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Это не реалистический сценарий .К сожалению х.йло будет делать всё чтобы экономически раздавить Украину помогая своим торговым партнёрам тут. Разгул коррупции тому пример и в нём есть и немалая роль х.йла , фесебе использует коррупцию среди украинской ,,илиты" в своих интересах и подстёгивает её
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вот поэтому и надеемся на нового гаранта и его антикоррупционный вектор. а Вы Жужа надеетесь? илиивы по прежнему все на пороха валите? а ведь гарант у нас уже новый.....
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ну,во первых.х-лу не бесконечно сидеть на троне.Во-вторых.с коррупцией всё равно придётся бороться и делать реформы (под них давали деньги.которые порося про...пропоросил).А вот от нас.избирателей,будет зависеть кто войдёт в парламент.если запустим пропукинских холуёв,то да,трудно будет и пукин будет дальше кошмарить...А если поступим как раньше прибалты,то пукину ничего не останется делать как только грызть забор и лаять.
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вы абсолютно правы, только не хотелось бы ждать когда плешивый царек соизволит сойти/скинуться / склеить ласты с трона, мы ведь тоже не вечны и жизнь уходит как песок сквозь пальцы. хотелось бы еще и увидеть и отпраздновать победу Украины!!!!
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очень хочется.Но козырей на данный момент у нас нет и Вовка пукин играет "краплёнными картами" ,в чём ему помогает "меркельтильная германия".политическая протитутка-австрия и некоторые топ-политики ЕС.С этим нам нужно считаться .Увы,Климкин провалил всё что было можно.Спасибо Канаде,США,Польше,Литве и Великобритании,что не оставили нас и помогли сделать то.что не хотел делать Климкин-зять отпетого "русскомировца".награждённого путиным медалью "За возвращение Крыма".И нет у нас в нужном количестве необходимого современного оружия,нет сильной экономики,которая смогла бы прямо сейчас начать работать "с колёс",перевооружив,укрепив материальную базу на случай военного положения.
а без этого расчитывать на вытеснение врага пока не можем.УВЫ!!!
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что,вата в *опе задымилась...корешь,мля..?
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американцы должны выполнять будапештские обязанности.
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обязанности? типа как супружеские? ну они потихоньку вводят все глубже и глубже, без вазелина. ой, STOP-теперь с ваЗЕлином.
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США, по сравнению с остальными "гарантами", более всего выполняют свои клятвы.
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Одно экслюзивное предоставление "джавелинов" значит чуть более чем много.
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Джавелины в обмен на Ту -160 , Ту-95 и Ту -22 ? Джавелины в обмен на Эльбрусы и СС-19 ? А ещё 200 старых джипов , 10 противоминомётных радаров , и 4 контрбатарейных .......Это кстати неплохая помощь для войны с попуасами или зусулами . Но в ды-ре нет зусулов там есть регулярная арми рф .А США НЕ собираются включаться в войну с рф , также как им не подходит СИЛЬНАЯ , экономически развитая , независимая Украина .С современной Армией , ядерным щитом и вооружённым поголовно населением как в Швейцарии или Техасе
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Жужа а зачем вам стратегические бомбардировщики без ядерных бомб? гражлан читы ревом двигателей пугать? или у нас выходы в океаны есть? может вам еще авиносец Дж.Вашингтон в Азовское море подогнать.... стратег вы наш ненаглядный... клава с кем приходиться работать? вы часом еще не школьник любезный?
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Хорошо допустим Ту -22 это обычный бомбардировщик НЕ стратегический .Нам обычные крылатые ракеты не нужны ? Вы считаете дорогим содержание ЯО , и тут же предлагаете подарить кацапам Крым и Донбасс что дороже и где логика ? Подарив им палец вы не боитесь потерять целую руку , но боитесь чтоб пистолет который будет защищать ваши пальцы , руки и голову стоил слишком дорого ? В вашей школе это не проходят ?
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школоло ты хотя бы википедию посмотрел что такое Ту 22. обычный как же..... дебил ты, а во вторых этот тяжелый бомбер еще в конце 80-х в ВВС СА Ссср сняли с вооружения по старости. про крым это ты зря сказал , а лугандон - на фиг! но это уже чисто мое мнение... а ты видать лугандоновец раз так за него топишь?
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Серьезно? Сравнивать 3й мировой арсенал ядерного оружия с джавелинами первого поколения?
Меморандум - это международный документ! Подписан первыми лицами передовых государств! Неумение призвать выполнять его - ошибка Барыги!
Вижу в этом его прямую личную выгоду, т.к. на войне он неплохо увеличил свое благосостояние!
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иванофф а шо меморандум порох подписывал? в чем состоит неумение его обязать подписантов? как ты себе представляешь умение обязать? ну вот что бы ты сделал? и второе - забывай уже пороха, вспомни у нас уже новый президент.....
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Зеля булаву получит и узнаешь как нужно пользоваться международными документами, нулевка.
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я жду от него (от нового гаранта) впервую очередь то, что он обещал - суровую и активную борьбу с коррупцией, причем с посадками и др. жестких наказаниями. во-вторую перестройка внутреней системы управления. в - третью дела связанные с внешней политикой. если окажется он нулевкой - будет в Украине 3-й Майдан и всплеск антисемизма. думаю что он и его молодая команда это прекрасно понимают. ждать иваноффф осталось недолго, поживем и сразу увидим.
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Ну что ты собрался делать с "третим мировым ядерным арсеналом" без кодов запуска ракет и истечением срока эксплуатации этих ракет?
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Превратить несколько областей Украины в радиоактивное облако?
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поддерживаю, эти школьники даже не представляют сколько стоит содержание ,хранение , сбережение , обслуживание и ремонт этого оружия.... в Украине на это бы дело более половины бюджета уходило.
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Эти школьники видят до чего довело страну 5 лет соевого мыролюбства и тотальной коррупции . Ибо им НЕ хочется во первых ехать ,,туристами " собирать МУСОР или клубнику в Польшу после окончания школы . Во вторых им не хочется просто задаром отдать свои жизни в бесконечной войне под 10000111111 артобстрелом врага , в то время как говонокомандующий греет свои телеса на Мальдивах, а его сынуля греет жопу в Верховной Раде
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Ви реально останный неуч, незнаючий як складати букви на українській мові?
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глупый какой то, зачем РФ мир на донбассе ? пока там вялотекущий конфликт - украине нато не светит
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Так о том и речь! Россия любыми методами будет поддерживать огонек войны на юго-востоке Украины. Ибо ей это выгодно!
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мда уж,а вот для кувейта и косово сша решили пожертвовать жизнями своих солдат.мельчает чет жандарм.
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А чому ніхто не пише. через скільки днів орки почнуть їбаш-ти по тим голубим каскам.
Беспілотники ОБСЄ валять постійно і хочби шо. і всі гейровпейські стурбованості їм
до дупи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛиквидация "Д/ЛНР" и вывод российских войск - условия мира на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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