 Ликвидация "Д/ЛНР" и вывод российских войск - условия мира на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сказал в интервью "Русской службе Би-Би-Си", опубликованном в среду, 8 мая.
"Надеюсь, мы вернемся к вопросу о миротворческой миссии ООН. Потому что она могла бы стать необходимым транзитным механизмом, позволив гарантировать выполнение Минских договоренностей со всех сторон", - заявил американский дипломат.
Волкер пояснил, что перед вводом миротворцев Россия должна вывести оккупационные формирования из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Кремль должен прекратить поддержку оккупационных администраций ОРДЛО, чтобы они прекратили свое существование, и на всей территории Донецкой и Луганской областей была возобновлена работа украинских органов власти.
"Это (достижение мира. – Ред.) потребует от России вывести свои войска, чтобы прекратилось существование так называемых "самопровозглашенных республик", чтобы была восстановлена нормальная работа украинских муниципальных структур", - пояснил спецпредставитель Госдепартамента.
Он также напомнил, что Минские договоренности накладывают ряд обязательств и на Украину.
"Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия…, провести амнистию…, должны пройти местные выборы, а территориям должен быть присвоен особый статус", - перечислил дипломат, констатировав, что Украина пока что не может этого сделать, так как против нее в Донбассе воюет РФ.
1. Обе стороны, на расстоянии 25 км от линии соприкосновения, создают вторую линию обороны, например в течении 2-3-х месяцев.
2. Войска ООН, начиная например от Новоазовска, одновременно входят на передовые позиции обеих сторон на линии соприкосновения, с которых противостоящие силы отходят в тыл, на вторую линию. Это даст гарантию полного прекращения огня.
3. После полного разведения сторон по всей линии разграничения, на территории ОРДЛО формируются международные полицейско-гражданские структуры управления и правопорядка.
4. Россия выводит свою технику которая ей нужна - новые разработки проходившие испытания в боевых условиях, тяжелая техника, ну и все остальное, что российское руководство сочтет необходимым забрать. Выводит всех своих "советников"
5. Остающееся вооружение, если таковое будет, концентрируется в местах складирования с постоянным контролем сил ООН.
6. Неподконтрольный участок границы переходит под контроль ООН.
7. Все, имеющие украинское гражданство, но желающие покинуть данную территорию, если российская сторона согласится их принять, беспрепятственно выезжают получив амнистию - Украина обязуется не возбуждать против них уголовных дел и не объявлять их в международный розыск даже при их участии в военных формированиях.
8. Подразделения ВСУ и другие структуры участвовавшие в ООС покидают оборонительные позиции и возвращаются в места постоянной дислокации в режиме службы в мирное время.
9. На территории ОРДЛО восстанавливается действие украинских законов и финансовых структур.
10. Контроль над границей передается украинским погранвойскам.
11. Проводятся выборы в местные администрации с передачей им власти от международной администрации.
12. Вывод миротворческих войск ООН.
Это нарушение международных обязательств.
а) обеспечить, чтобы лица, ответственные за серьезные нарушения прав человека и гуманитарного права, были привлечены к ответственности;
б) обеспечить жертвам право на правовую защиту, в частности на компенсацию;
в) амнистия не может мешать жертвам или всему обществу узнать правду о преступлениях.
Как видим, международное право и политика ООН не исключают использования в постконфликтном урегулировании такого инструмента, как амнистия, однако устанавливают определенные пределы его допустимо применение.
Амнистия действительно играет важную роль в прекращении вооруженного противостояния и примирении, однако ценой мира не может быть иммунитет для лиц, ответственных за тяжкие преступления. Мир, добытый таким путем, усиливает чувство безнаказанности и вседозволенности, что никоим образом не способствует восстановлению верховенства права и установлению демократических институтов на постконфликтной территории.
Какие преступления не подпадают под амнистию?
Прежде всего, это преступления против общего международного права, определенные в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС), поскольку речь идет о "самых серьезных преступлениях, вызывающих озабоченность всего международного сообщества", которые "не должны оставаться безнаказанными".
Это геноцид, преступления против человечности и военные преступления. В контексте событий, происходивших в Донецкой и Луганской областях Украины, начиная с 2014 года, следует говорить о преступлениях против человечности и военных преступлениях.
1. Преступления против человечности определены в статье 7 Римского статута МУС.
К таким преступлениям относятся убийство, истребление, порабощение, депортация или насильственное перемещение населения, заключение или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм международного права, пытки, изнасилования, сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность или любые другие формы сексуального насилия такой же тяжести, преследование какой-либо конкретной группы или общности по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, гендерным или другим мотивам; насильственное исчезновение людей; преступление апартеида; другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений либо серьезного ущерба психическому или физическому здоровью человека.
2. Военные преступления, также известные как серьезные нарушения международного гуманитарного права.
Основными договорными источниками международного права, регулирующими поведение участников международных и немеждународных конфликтов, являются Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним 1977 года. Самый современный перечень военных преступлений как в международных, так и в немеждународных вооруженных конфликтах приводится в статье 8 Римского статута Международного уголовного суда.
Важно помнить, что военными преступлениями являются не любые, а именно серьезные нарушения международного гуманитарного права (законов и обычаев войны).
Общепризнано, что амнистия не может касаться ни преступлений против человечности, ни военных преступлений. К тому же они не имеют сроков давности
1. Один украинский гражданин убил, предположим, другого украинского гражданина, предварительно бесчеловечно насильственно переместив его и заключив, одновременно и по-другому жестоко лишая его физической свободы, ну и далее по тексту.
При этом государство Украина освобождает виновного во всем этом, от подозрения, обвинения и ответственности - амнистирует.
Каким боком МУС к внутригосударственным заморочкам?
2. В 14-ом начали АТО(перацию), позднее переформатировав ее О(перацию)ОС.
Так эти преступники какие, военные, или "операционные"?
Если это военные преступники, значит в Украине - война, но если они при этом граждане Украины, то получается, что война гражданская.
В Украине гражданская война?
Но даже если принять этот конфликт за гражданскую войну, то опять вопрос - Каким боком МУС к внутригосударственным заморочкам?
Любой суд, в том числе и международный, предполагает в процессе наличия как минимум двух сторон. В гражданских или хозяйственных делах это истец и ответчик, в уголовных - обвинитель и обвиняемый.
Украина освобождает от ответственности украинских граждан совершивших преступление против украинских граждан, на украинской территории. Какому "международу" это решение наносит ущерб? Кто будет истцом(обвинителем) в МУС против Украины, за то, что она не станет наказывать своих граждан за преступление против своих граждан, на своей территории?
Украина нарушает международные договора,согласие на обязательность которых дал парламент.
Главная проблема в том, что в ст. 438 Уголовного кодекса только три конкретных упоминания о военных преступлениях - жестокое обращение с военнопленными или гражданскими, принудительные работы для гражданских и разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. Другие составы преступления статья предлагает следователям искать в международных договорах, согласие на обязательность которых дал парламент. Однако, как объясняет профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НАУКМА Николай Хавронюк, следователям непонятно, о каких именно договорах идет речь. Доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко Антон Кориневич напоминает, что 8 ст. Римского устава содержит 50 признаков совершения военного преступления.
Ненадлежащим образом отечественный Уголовный кодекс криминализирует, например, убийство пленного. Правозащитница Центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Алина Павлюк отмечает, что случаи, когда боевики достреливают только что взятых в плен раненных военных, следователи квалифицируют как обычное "намеренное убийство" по ст. 115 УК Украины.
Аліна Павлюк
"Логика общеуголовной статьи умышленного убийства отличается от убийств в ходе вооруженного конфликта. Их организованность и системность является сквозной линией, которая позволяет называть их военными преступлениями. Такие действия носят наивысший уровень общественной опасности, а потому предполагают в разы более суровую ответственность и невозможность применения амнистии", - объясняет она.
1. а ***** со своей кремлядской командой не согласен на ввод военных ООН и что делать?
2. амнистия всех даже участвовавших в б.д. ? а убитых в борьбе за территориальную целостность Украины солдат ВСУ куда девать и что сказать их семьям?
3. и для этого нужноы переговоры с руководством луганды, что являеться косвеным признанием их легитимности - на примере Приднестровья? уже проходили, теперь Молдова мучается.....
4. а ООН согласна на формирование военного контингента для отправки в лугандон? что то я такого не слышал... или это твои фантазии?
всетаки легче референдум и ров с крокодилами.....
РоссияОрда не хоче миру на Донбасі. Так?
Це і постійні страшилки по телевізору про небезпеку зміни політичного режиму для зомбі-росіян, і можливість призупинити шлях України до НАТО та Евросоюзу. І можливість утилітизувати частину свого занадто активного генофонду у якійсь гарячій точці, випускаючи таким чином пар. І це лише деякі головні фактори.
вывод российских войск ? Какой-то замкнутый круг. Почему бы не обязать россию вывести
свои войска забрав с ОРДЛО всех желающих. Оставшимся жителям выбросить
российские паспорта и полностью перейти под юрисдикцию Украины.
Государственную границу Украины закрыть на замок .
А выборы Украина проведет после деокупации территорий и без всяких минских договорняков!
Кацапы должны убраться с окккупированых территорий, включая Крым! Точка. И вонючие минские договорняки с прописанными в них *********** хотелками тут не причем!
массовые расстрелы только после возвращения Крыма.
Чтобы два раза не ходить
а без этого расчитывать на вытеснение врага пока не можем.УВЫ!!!
Меморандум - это международный документ! Подписан первыми лицами передовых государств! Неумение призвать выполнять его - ошибка Барыги!
Вижу в этом его прямую личную выгоду, т.к. на войне он неплохо увеличил свое благосостояние!
Беспілотники ОБСЄ валять постійно і хочби шо. і всі гейровпейські стурбованості їм
до дупи.