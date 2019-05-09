 Ликвидация "Д/ЛНР" и вывод российских войск - условия мира на Донбассе, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сказал в интервью "Русской службе Би-Би-Си", опубликованном в среду, 8 мая.

"Надеюсь, мы вернемся к вопросу о миротворческой миссии ООН. Потому что она могла бы стать необходимым транзитным механизмом, позволив гарантировать выполнение Минских договоренностей со всех сторон", - заявил американский дипломат.

Волкер пояснил, что перед вводом миротворцев Россия должна вывести оккупационные формирования из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Кремль должен прекратить поддержку оккупационных администраций ОРДЛО, чтобы они прекратили свое существование, и на всей территории Донецкой и Луганской областей была возобновлена работа украинских органов власти.

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"Это (достижение мира. – Ред.) потребует от России вывести свои войска, чтобы прекратилось существование так называемых "самопровозглашенных республик", чтобы была восстановлена нормальная работа украинских муниципальных структур", - пояснил спецпредставитель Госдепартамента.

Он также напомнил, что Минские договоренности накладывают ряд обязательств и на Украину.

"Украинцы должны выполнить свою часть, что подразумевает соблюдение перемирия…, провести амнистию…, должны пройти местные выборы, а территориям должен быть присвоен особый статус", - перечислил дипломат, констатировав, что Украина пока что не может этого сделать, так как против нее в Донбассе воюет РФ.

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