 Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины: "Днепр и Одесса имеют более длинную историю"

Об этом он рассказал в интервью Громадскому, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Вятровича, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который ныне РФ использует для продвижения заявлений о том, "украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя".
"Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", — сказал Вятрович.
Он пояснил, что не предлагает перечеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.
На уточнение журналиста, что дата основания города является четким фактом, Вятрович ответил:
"А если факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем основание Одессы с конца XVIII века, с Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-нибудь российским военачальником — окей, пусть остается".
Після 1362 року, після поразки монголо-татар у битві на Синіх Водах, ці землі потрапляють у залежність до Київського князівства, яке тоді було васальне щодо Великого Князівства Литовського.
Литовські князі контролювали межиріччя Дніпра та Дністра, в тому числі на чорноморському узбережжі. За часів литовського князя Вітовта шляхтичем Коцюбом Якушинським було засновано місто Хаджибей, уперше згадане 1415 року (майбутня Одеса), відновлено фортецю Білгород на Дністровському лимані, збудовано фортецю Дашів (майбутній Очаків), інші фортеці на чорноморському узбережжі та на Дніпрі. Тому справжній ювілей Одеси - понад 600 років від заснування. У 1420-х рр. іноземні мандрівники повідомляли, що слов'янське населення нижнього Дніпра визнавало зверхність Вітовта. Таким чином, безперервна слов'янська історія приморської Одещини тривала приблизно тисячоліття - з IV по XV століття. У 1548 році Османська імперія заснувала свою провінцію з центром у Білгороді - Акерманський санджак. У регіон переселили ногайських татар.
Бо інакше ім важко белькотіти про "старшу сестру".
Нажаль, побрехеньки про "Дике поле" прижилися. І виходить, що десь у Воркуті, де півроку зима й проблеми з вирощуванням харчових продуктів, люди жили. У степах та пустелях поблизу астрахані - також жили. А у Придніпров'і - там де вдосталь води, родючі землі і лагідний клімат - не жили! Тут чомусь було Дике поле!!!
Л - логіка...
Отже вільне поле. Живуть різні люди як їм хочеться. Нікому не платять. Як я вже не раз наголошував: російськомовні не завжди розуміють істинне значення слів. І своє помилкове сприйняття намагаються навязувати нам.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років.
Але в 1920 роках українська держава УНР була окупована лютими ворогами московськими бандитами загарбниками, які відразу почали масово мільйонами вбивати і морити голодом українців. А ось ватажком у цих кремлівських окупантів та катом українського народу був кривавий коммунофашист бандит - більшовик вбивця -петровскій.
Саме його іменем видно на честь мільйонів убитих та закатованих українських громадян криваві кремлівські окупанти назвали українське місто і область в окупованій УНР, виходить що в уже як колонії в кривавій тюрмі народів ссср з новою окупаційною назвою урср.
Так що розмови що цей проклятий кривавий нелюдь кат українського народу повинен бути звеличений в назвах українських міст, районів, області це злочин і блюзнірство перед мільйонами українських громадян жертвами закатованих безпосередньо під його керівництвом.
В настоящее время на аннексированной москалями украинской Кубани почти нет ( несколько процентов) украинцев потомков славных славян гордых украинских казаков которые возродили казачество в этой ужасной не славянской лапотной России -Орде.
Ну а сейчас уже современные липовые потешные так называемые бутафорские "Кубанские казаки "это гадкие пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские казламордые рябые хари, с рязанский и вологодским кацапским говором, с ужасным - матом лапотных москалей, притом они все поголовно прокремлёвские фашисты опричники )(уйла..
И ДЕЛАЙ ЗДЕСЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧТО ЭТО ИМЕННО УКРАИНЦЫ, ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИЛИ КОГДА ТО МНОГОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД ЧЕРКЕСОВ.
если ты нерешаешся делать такие утверждения, то ПРОСТО НАВСЕГДА ЗАКРОЙ СВОЙ РОТ ПРО ЯКОБЫ ,,УКРАИНСКУЮ" КУБАНЬ.
А теперь исторический факт, неприятный для идиотов бредящих ,,украинской" Кубанью... - В 1918 году организовывалась и объявляла о своём существовании КНР-кубанская народная республика, но она сразу же открестилась от УНР и заявила что КНР - ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА. И ИМЕННО КУБАНСКИЕ КАЗАЧКИ КНР ПЕРВЫМИ ИЗ ВСЕХ КАЗАЧКОВ ПОШЛИ НА СОЮЗ И СОТРУДНИЧЕСТВО С БОЛЬШЕВИКАМИ, И ИМЕННО КУБАНСКИЕ САБЛИ РУБИЛИ ВОЙСКА УНР И ПЕТЛЮРЫ. А ТЫ КАК ДЕБИЛ ЗАЛАДИЛ ,,КУБАНЬ, КУБАНЬ".....
ЗАПОМНИ - КУБАНЬ, ЭТО ИСПОКОН ИСКОННО РОДНАЯ ЗЕМЛЯ ЧЕРКЕСОВ - АДЫГОВ. И НЕ СУЙ СВОЙ НОС ТУДА.