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 Политика Украины
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Все про:история (1589) Вятрович (191) декоммунизация (427)

 Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины: "Днепр и Одесса имеют более длинную историю"

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович будет работать над изменением дат основания некоторых украинских городов.

Об этом он рассказал в интервью Громадскому, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Вятровича, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который ныне РФ использует для продвижения заявлений о том, "украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя".

"Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", — сказал Вятрович.

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Он пояснил, что не предлагает перечеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.

На уточнение журналиста, что дата основания города является четким фактом, Вятрович ответил:

"А если факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем основание Одессы с конца XVIII века, с Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-нибудь российским военачальником — окей, пусть остается".

Источник: https://censor.net.ua/n3126098
 
   
 Топ комментарии
 
не кацапу Грібову вирішувати, хто буде керувати ІНП....
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До Одеси було

Поселення з'явилося на берегах Одеської затоки Чорного моря в період Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського за часів правління князя Вітовта. Заснував його, за переказами, знатний подільський (польський чи, найімовірніше, спольщений український) магнат-шляхтичем - Коцюба-Якушинський (Kocub Jakuszynski).
За переказом мандрівника і письменника Османської імперії Евлії Челебі (1611-1682) «землю фортеці Ходжабай» заснували після 1484 року: «Коли султан Баєзид завоював Аккерман, один заможній чоловік, якого прозивали Бай, отримавши дозвіл султана, збудував в цьому місті на скелі міцне укріплення і розташував в ньому загін воїнів. Він став володарем п'яти стад по тисячі п'ятсот овець, і після довгого щасливого життя його стали називати Хаджибай»[5].
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Від одного прізвища Вятровича, вся вата зараз пукани собі порве Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины: "Днепр и Одесса имеют более длинную историю" - Цензор.НЕТ 9630
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И что по вашему означает слово "Кодак" в польском языке? В'ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України: "Дніпро і Одеса мають довшу історію" - Цензор.НЕТ 6657
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Те що територія ********* Дніпра була заселеною задовго до імператриці - у мене ніяких сумнівів.. Фортеця Кодак була збудована й захоплена козаками задовго до теперішньої дати заснування міста..Навіщо було будувати фортецю для захисту незаселених територій? Та й поселення лоцманів через дніпровські пороги, котрими так захоплювалась Катерина - теж там було задовго до Катерини..
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Починаючи з ІІІ - IV ст. н. е. навколо м. Тири (Білгород-Дністровська) і вгору по Дністру консолідувалося слов'янське плем'я. Отримавши за стародавньою назвою Дністра (Тивр) назву тиверців, це плем'я, крім слов'ян, увібрало в себе місцеве скіфське, сарматське та грецьке населення, яке мешкало тут раніше. Тиверці брали участь у поході київських князів, зокрема в поході Олега на Візантію в 907 р. Уже в ХІІ ст. землі тиверців потрапили під владу Галицького князівства й залишалися в такому стані протягом перших чотирьох десятиліть XIII ст. Під тиском печенігів та інших кочовиків частина тиверців переселилася в сусідні землі Київської Русі. У 1241 році район ******** Одеси захопили монголо-татари. За вкрай неспокійних умов частина тиверців відступає на північ, у межі Галицько-Волинського князівства, однак Білгород зі слов'янсько-грецькою округою продовжував існувати.
Після 1362 року, після поразки монголо-татар у битві на Синіх Водах, ці землі потрапляють у залежність до Київського князівства, яке тоді було васальне щодо Великого Князівства Литовського.
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ч.2
Литовські князі контролювали межиріччя Дніпра та Дністра, в тому числі на чорноморському узбережжі. За часів литовського князя Вітовта шляхтичем Коцюбом Якушинським було засновано місто Хаджибей, уперше згадане 1415 року (майбутня Одеса), відновлено фортецю Білгород на Дністровському лимані, збудовано фортецю Дашів (майбутній Очаків), інші фортеці на чорноморському узбережжі та на Дніпрі. Тому справжній ювілей Одеси - понад 600 років від заснування. У 1420-х рр. іноземні мандрівники повідомляли, що слов'янське населення нижнього Дніпра визнавало зверхність Вітовта. Таким чином, безперервна слов'янська історія приморської Одещини тривала приблизно тисячоліття - з IV по XV століття. У 1548 році Османська імперія заснувала свою провінцію з центром у Білгороді - Акерманський санджак. У регіон переселили ногайських татар.
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Бугага, а хтось має сумніви, що знайдуться противники цієї ідеї?
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Звісно, бо якби москалі могли, вони б усі міста, містечка і села України зробили б молодшими від своєї Мокші...
Бо інакше ім важко белькотіти про "старшу сестру".

Нажаль, побрехеньки про "Дике поле" прижилися. І виходить, що десь у Воркуті, де півроку зима й проблеми з вирощуванням харчових продуктів, люди жили. У степах та пустелях поблизу астрахані - також жили. А у Придніпров'і - там де вдосталь води, родючі землі і лагідний клімат - не жили! Тут чомусь було Дике поле!!!

Л - логіка...
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Назва Дике не означає - пусте. Дике - вільне. Так як і дикі тварини - пасуться самі по собі. А ті, в яких є хазяїн, то вже не дикі, свійські. від слова своє.
Отже вільне поле. Живуть різні люди як їм хочеться. Нікому не платять. Як я вже не раз наголошував: російськомовні не завжди розуміють істинне значення слів. І своє помилкове сприйняття намагаються навязувати нам.
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Дике це нецивілізоване. І саме у такому сенсі його вживали москалі. І у такому ж сенсі їх розуміли інші. Саме церез це Україну багато хто наразі сприймає як частину *********
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А, вообще то, х....... во быть слишком грамотным, можно **.......... ся. Наглядный пример Вятрович.
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Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. В Израиле были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/Мудак из гадюшника карателей, насильников, воров, путинских холуёв.
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Сам Катеринослав, той шо другий, був побудований на місці козацького поселення Половиця.
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когда этого козла вятровича уже успокоят
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Надо переиминовать Вятровича,в Козловича например.
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у тебя мединский есть, не нервничай
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До речі, місто Запоріжжя теж народилося десь 900 років тому, а не 230, як стверджували комуняки.
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Запорожье нужно считать от заселения козаками Хотрицы.
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Дебил все не уймется.
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"По мнению Вятровича"_________________дальше можно не читать!
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Вятрович - это святое...😄. А вообще, заставь дурака Богу молиться.....Ну, в общем, понадобятся бинты и вата😀😀😀😀😀
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ПыСы. А с другой стороны, нехай дитяточко пограється😆, ведь даты большинство людей запомнить не способно...😃😃😃😃😃😃
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Було б справедливо на погляд історії.Історія має мати корні,а не кацапську брехню.
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Скоро так Вятрович доберется до фараонов, а потом до пещерных людей. Декоммунизирует по самое не балуй.
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небыло тогда такой страны, были османы.
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разные, потомоу что османы были не только турки.
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раница в том, что уже нет такой страны и никто не будет предъялять притензии. Империя распалась, Раша на очереди.
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У турак свая симля тока на Мангышлаке. В'ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України: "Дніпро і Одеса мають довшу історію" - Цензор.НЕТ 8765 В'ятрович хоче змінити дати заснування деяких міст України: "Дніпро і Одеса мають довшу історію" - Цензор.НЕТ 8765
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так змінюй, бо ви всі тільки волаєте, а насправді нічого не робите
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За Мариуполь забыли?Город основан нашими казаками,историческое название Кальмiуська Паланка,Павловськ,несправедливо забыто.Мариуполь никогда не был донбассом,был всегда Украинским Приазовьем,Славным Казацким Городом!
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АРХИВ. После 1920 года суверенное независимое государство Украина ( УНР ) утратило свою государственность, и стало колонией усср в ужасной бандитско - большевицкой рассейской *********. В 1920 - 1921 г была создана Донецкая губерния. Поскольку вся часть Донбасса входила в состав украинского государства УНР, то новосозданная Донецкая губерния, что вполне естественно, стала составной частью уже оккупированного государства колонии усср. Именно в этих новых границах усср как как колония вошла в состав кровавой тюрьмы народов ссср. Но в 1922 территория Украины в районе Донбасса была намного большей, чем сейчас, она включая огромные Таганрогский и Шахтинский округа, которые были оккупированы и аннексированы ужасной бандитской - большевицкой Рассеей. В 1924 г. взяв за основу давно, одобренный кремлёвской властью критерий украинская сторона справедливо потребовала присоединить к оккупированной усср ( УНР ) большую часть этнических украинских частей Гомельской и Курской, Белгородской , Воронежской губерний захваченных ужасной лапотной рсфср, общей численностью в 2 050 956 жителей 70% которых составляли славяне украинцы. Но добиться присоединения населенных украинцами территорий этих губерний так и не удалось. И наоборот, Украинские Крым, Кубань, Шахтинский, и Таганрогский округ были силовым путём присоединены к бандитской коммуно - фашисткой паРаше а их украинское население позже было уничтожено, искусственным голодомором и геноцидом. в результате такой преступной аннексий украинских территорий и границ, которая состоялась сразу после того как УНР стала колонией, мы утратили свои родные просто огромные по размеру украинские территории.
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в Одесі є дуже цікаве і малознане історичне місце ‒ Сотниківський, або Куяльницький, козацький цвинтар, розташований на схилах Шкодової гори (офіційна адреса ‒ м. Одеса, вул. Хаджибейська дорога 143). Дати поховання, зазначені на камінних хрестах,набагото старші, ніж відомий указ московської царицi i кацапскої повії Катьки ІІ про будівництво торговельного порту в межах ******** Одеси, на той час міста Хаджибей. Що обґрунтовано спростовує імперські міфи про те, що Одесу заснувала жахлива хвойда Єкатєріна друга. Аадже історики довили, що цвинтар створили ще до 1775 рока, одразу після ліквідації кремлем Запорізької Січі ‒ ще до поширеного псевдоміфу про офіційне заснування проклятими личаковими московитами оккупантами цього українського міста.
Над Сотниківським цвинтарем, на Шкодовій горі, була колись велика дерев'яна козацька церква, яку, як стверджують місцеві історики, спалили прокляті кремлівські оккупанти комунофашисти. Які стверджували, що Одесі тільки 200 років, це відверта брехня. В одеситів і українців загалом просто вкрали понад 400 років історії. І про це українці мусят заявляти на повен голос. Про українську Одесу, яка 600 років тому називалась Кочубіїв і була містом-портом Галицько-Волинського князівства ще за короля Русі Данила Галицького.
Та і одеські історики, всі стверджують, що місту понад 600 років, в них є законні підстави вимагати, щоб внесли зміни в статут міста і прибрали ганебну позначку, нібито Одесі лише 200 років.
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Ще до і за часів української держави УНР її великий південний Придніпровський край називався земля Січ з центром в Катеринославі цю окупаційну назву привласнила навязала жахлива царська Росія -орда українському місту Кодак. А в 1918-1919 роках в складі держави УНР це місто носило назву Січеслав (Січослав). Історик і краєзнавець Микола Чабан представив усім бажаючим численні раритетні справжні видання більш як столітньої давності, де місцем друку вказано Січеслав, серед яких і рідкісний Шевченківський Кобзар.
Але в 1920 роках українська держава УНР була окупована лютими ворогами московськими бандитами загарбниками, які відразу почали масово мільйонами вбивати і морити голодом українців. А ось ватажком у цих кремлівських окупантів та катом українського народу був кривавий коммунофашист бандит - більшовик вбивця -петровскій.
Саме його іменем видно на честь мільйонів убитих та закатованих українських громадян криваві кремлівські окупанти назвали українське місто і область в окупованій УНР, виходить що в уже як колонії в кривавій тюрмі народів ссср з новою окупаційною назвою урср.
Так що розмови що цей проклятий кривавий нелюдь кат українського народу повинен бути звеличений в назвах українських міст, районів, області це злочин і блюзнірство перед мільйонами українських громадян жертвами закатованих безпосередньо під його керівництвом.
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И тот и другой город построен Росийской империей.
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Не надо забывать и про Кубань, это этническая украинская территория преступно аннексированная Московией - ордой. Относится к древним украинским этническим землям. В 17 - 18 веках. в бассейн реки Кубани переселилось более 20 тыс. украинских запорожских казаков, заняв тогда ничью огромную свободную безлюдную территорию. Уже позже царское правительство лапотной завоевало Кубань и лишило украинских кубанских казаков автономных прав: права избирать гетмана, старшин, права казацкого самоуправления.....В течении XIX в. на Кубань переехали из Украины еще 300 тыс. славян украинцев. По переписи 1926 г., на Кубани ещё насчитывалось 1,5 млн украинцев, или более 62 % всего населения из татар, москалей, калмыков... Здесь официально действовало свыше 150 украинских школ. Но в 1933 г. все украинские школы были преступно закрыты, ликвидированы все украинские издательства и газеты, а украинское население было поголовно почти полтора миллиона украинцев уничтожено кровавыми кремлёвскими оккупантами коммуно -фашистами: голодомором, расстрелами, репрессиями, депортацией....
В настоящее время на аннексированной москалями украинской Кубани почти нет ( несколько процентов) украинцев потомков славных славян гордых украинских казаков которые возродили казачество в этой ужасной не славянской лапотной России -Орде.
Ну а сейчас уже современные липовые потешные так называемые бутафорские "Кубанские казаки "это гадкие пропитые и с ног до головы обоссаные кацапские казламордые рябые хари, с рязанский и вологодским кацапским говором, с ужасным - матом лапотных москалей, притом они все поголовно прокремлёвские фашисты опричники )(уйла..
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Итак придурок, потому, что иначе тебя неназовёш, когда ты начинаеш рассуждать за Кубань и ,,пустые" плодороднейшие кубанские земли ЗАПОМИНАЙ ВНИМАТЕЛЬНО - ПОЧТИ ПОЛНЫЙ, 100% ГЕНОЦИД ЧЕРКЕССКОГО НАРОДА ПРОИЗВЕДЁННЫЙ ЦАРСКОЙ РАСИЕЙ ВО ВРЕМЯ КАВКАЗКОЙ ВОЙНЫ КОНЦА 18, НАЧАЛА 19 ВЕКОВ ЕСТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ И ПРИЗНАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ. ЕСЛИ ТЫ, И ДРУГИЕ ИДИОТЫ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ ПРЕТЕНДУЕТЕ НА ЗВАНИЕ ,,УКРАИНСКАЯ" КУБАНЬ, ТО БЕРИТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗА ГЕНОЦИД АДЫГОВ-ЧЕРКЕСОВ.
И ДЕЛАЙ ЗДЕСЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ЧТО ЭТО ИМЕННО УКРАИНЦЫ, ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКИ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИЛИ КОГДА ТО МНОГОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД ЧЕРКЕСОВ.
если ты нерешаешся делать такие утверждения, то ПРОСТО НАВСЕГДА ЗАКРОЙ СВОЙ РОТ ПРО ЯКОБЫ ,,УКРАИНСКУЮ" КУБАНЬ.
А теперь исторический факт, неприятный для идиотов бредящих ,,украинской" Кубанью... - В 1918 году организовывалась и объявляла о своём существовании КНР-кубанская народная республика, но она сразу же открестилась от УНР и заявила что КНР - ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА. И ИМЕННО КУБАНСКИЕ КАЗАЧКИ КНР ПЕРВЫМИ ИЗ ВСЕХ КАЗАЧКОВ ПОШЛИ НА СОЮЗ И СОТРУДНИЧЕСТВО С БОЛЬШЕВИКАМИ, И ИМЕННО КУБАНСКИЕ САБЛИ РУБИЛИ ВОЙСКА УНР И ПЕТЛЮРЫ. А ТЫ КАК ДЕБИЛ ЗАЛАДИЛ ,,КУБАНЬ, КУБАНЬ".....
ЗАПОМНИ - КУБАНЬ, ЭТО ИСПОКОН ИСКОННО РОДНАЯ ЗЕМЛЯ ЧЕРКЕСОВ - АДЫГОВ. И НЕ СУЙ СВОЙ НОС ТУДА.
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Не длінну - а довгу. Це російською. Якщо гулять так гулять, то тоді всю історію розповімо.А на місті Одесса була фортеця. Турецька. І фортецю ту брали українськи козаки під керівницьтвом еврея-іудея.
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Добивай уже Вятрович енту коммуно-бандитскую погань до самого конца. Камня на камне не оставляй от "малороссийских историй". Усомнившихся (надо указ), надобно высылать за поребрик.
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Как эта рагульская падаль задолбала! Радует то, что эту гниду скоро уберут с горизонта и забудут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины: "Днепр и Одесса имеют более длинную историю"
 
 
 
 
 
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