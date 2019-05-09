 Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины: "Днепр и Одесса имеют более длинную историю"

Об этом он рассказал в интервью Громадскому, передает Цензор.НЕТ.

По мнению Вятровича, декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который ныне РФ использует для продвижения заявлений о том, "украинцев никогда не было, все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя".

"Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи", — сказал Вятрович.

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Он пояснил, что не предлагает перечеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императрицами или царями, а хочет их исследовать.

На уточнение журналиста, что дата основания города является четким фактом, Вятрович ответил:

"А если факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем основание Одессы с конца XVIII века, с Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-нибудь российским военачальником — окей, пусть остается".