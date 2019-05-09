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Все про:День Победы (992) Днепропетровщина (1352) Кривой Рог (612) Тракало (28) День победы над нацизмом (1)

 Группа неизвестных забросала камнями автобусы с людьми на трассе Кривой Рог - Днепр, полиция проводит проверку

В Днепропетровской области возле г.Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись г.Днепр, в результате инцидента повреждены лобовое и задние стекла транспортного средства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что хулиганские действия произошли в четверг, 9 мая, около 6 часов утра в районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил Тракало.

По факту повреждения автобусов полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям", - сказал он.

В то же время как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3126095
 
   
 Топ комментарии
 
Це однозначно не рейсові автобуси.. Не здивуюсь, якщо це автобуси з тітушками імбіцила саші вілкула, котрі прямували в Дніпро поносити "дєдов на паличці"..
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Сразу видно что статью писал проплаченный журналюга. Нет сразу написать, что в Днепр двигалось два автобуса с Вилкуловскими титушками, на шабаш в честь 9 мая. Но были остановлены патриотически настроенной группой молодежи.
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Тобто у автобусах їхали провокатори.
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Совет форумчанПравила форума
 
САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА ПОРОШЕНКО,ЧТО ОН НЕ ПОСАДИЛ БОЙКО,ВИЛКУЛА,КЕРНЕСА, И ДРУГИХ РЫГОВСКИХ ШВАЛЕЙ,ТЕПЕРЬ ОНИ ПОРОХА ТОЧНО В ПОРОХ СОТРУТ,ЭТО НАГЛАЯ РЫГОВСКАЯ ТВАРЬ ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ
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на тот момент это было важно (как мне кажется) по принципу-не качаем ситуацию, ХНР- #уй На Рыло, Харьков-Украина, сепаров под плинтус. Пороха кинули, будет наука. в любом случае ваЗЕлин долго не протянет.
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5 лет протянет.. У него мандат даже больший чем у Порошенко в 14..
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какой у него мандат не знаю, наверное тебе видней, рассказывали, может им на пианино сыграть. что касается поддержки населения, в этом случае оно симулякр-- "копия" не имеющая оригинала в реальности. у ваЗЕлина =НОЛЬ, у голобородько=73%. а само население-эфемерная субстанция, которая уже не примат, но еще не гражданин.
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Це однозначно не рейсові автобуси.. Не здивуюсь, якщо це автобуси з тітушками імбіцила саші вілкула, котрі прямували в Дніпро поносити "дєдов на паличці"..
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100%. Вилкуловское отребье поработало на рашаТВ.
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Так это они и есть. Но пока длятся опер следств. действия , эти дешёвки в Днепр не попадут.
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Наверное ещё и колорадку на автобус повесили.
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Лёня, млять, голубь мой, а ты вааще ЧИТАЕШЬ сообщение, которое комментируешь?
Ну кроме названия?

"как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне"
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ОБ вообще нужно всех расстрелять на площади под громкие аплодисменты
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Тобто у автобусах їхали провокатори.
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Обвесили автобус красными флажками.... И чего ждали?
Нехорошо это конечно, внутри пожилые люди.
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Эти,сцуки,пожилые люди,перекрывали дороги нашим БТРам и обнимали и крестили кавказцев.Плевали и бросали бутылки в нашиз пленных.Продолжить???
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думаю не стоит - даже если расстреляете с автоматов никто не обидится Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 9455
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Кто то дал разрешение на проведение акции , которая повторяет , то что каждый год происходит на россии с этим полком. Если есть закон то почему разрешают?
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оно в киеве было под охраной полицаев - хотя по закону запрещено
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Сразу видно что статью писал проплаченный журналюга. Нет сразу написать, что в Днепр двигалось два автобуса с Вилкуловскими титушками, на шабаш в честь 9 мая. Но были остановлены патриотически настроенной группой молодежи.
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"люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы..."

Как интересно! Что ж это за люди? Кем, куда направлялись? Чего им дома не праздновалось? И каким боком здесь при делах "Оппозиционный блок"?
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жополизационный блок фсихда при делах если надо протащить Смертный полк ))
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вилкул в Днепр массовку вёз ...в следующий раз валите деревья на дорогу , шоб этой своры полупьяной тут не было ...празднуйте спокойно у себя
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В Казахстане и в Беларусии запретили и все.
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Що не завадило Єлбаси саме зараз на Коричневій площі сидіти поряд з ******
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вилкул и бойко просто издеваются на Украиной в угоду их хозяина чахлика невмирущого
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А вот мальчикам и девочкам интересно ,а какого )(ера ехать праздновать в Днепр, чего им в Кривом Рогу не празднуеться , там тоже вроде бои велись🤔 или Виделкин опять боевиков пытался в Днепр доставить😁
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люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы...
Так это тогда не "люди в балаклавах", это патриоты. Жалко гранатомета не нашлось для привозных титушек...
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Могу представить,КТО срециально ехал,,празднлвать,,.Правильно сделали
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Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 5575The Ovcharenko Post‏ @vital_ovchar 3 ч.3 часа назад
Не допускайте ношение колорадских лент и российских триколоров в своих городах!

Поверьте мне как Дончану!

После колорадских лент и российских триколоров - обязательно приезжают российские танки!

Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 5387 Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️‏ @UaArtem 56 мин.56 минут назад
Чувство благодарности к ветеранам, которое было в детстве переросло в чувство жалости просто к возрасту!
Для них нет Украины, они не воевали за Украину!
Кто воевал за Украину вы знаете, те. кого ненавидят москали больше всего на свете!
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Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 1245Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 1 ч.1 час назад
Народ , по ходу в Харькове рашистский реванш!
Харьковский городской голова Геннадий Кернес хочет вернуть одном из проспектов имя маршала СССР Георгия Жукова и хочет убрать палатку по сбору помощи украинским военным с площади Свободы.

Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 9415

Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 3251
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всё логично..ибо обожаемый с недавних пор вами пэтя не соизволил похлопотать о посадки ни одного топового сепара и коллаборанта..
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А Зебеня всех коллаборантов посадит. Логично?
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тёмная лошадка..будем посмотреть..
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Родственнички Зелени ехали репетировать инагурацию в Днепре,нех?й шастать.
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та да.. а камни бросали приеховшие со Львова? Група невідомих закидала камінням автобуси з людьми на трасі Кривий Ріг - Дніпро, поліція здіснює перевірку - Цензор.НЕТ 1495
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Как говорил путин : « остановить на дальных подступях «
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Та бандюки Вилкула же и забросали, это как 2+2=4. Провоцируют, твари, как всегда. Потрох потому Вилкулов не посадил, чтобы было кому "делать грязную работу".
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Не удивлюсь, если выяснится, что "титушки" были и "внутри", и "снаружи"... С "кацапов" станется... Одни поехали "дидов" носить, а другие изображали "жидофошиздов"... А у "духовноскрепных" повод создан, чтобы повопить о "фашизме на Украине"...
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А наших детей зимой 2014 г.у обладминистрации в Днепре "беркутня" калечила -и никто не ответил ни Вилкул,ни лысый.Пусть скажут спасибо ,что камень бросили,а не...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа неизвестных забросала камнями автобусы с людьми на трассе Кривой Рог - Днепр, полиция проводит проверку
 
 
 
 
 
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