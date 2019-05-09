 Группа неизвестных забросала камнями автобусы с людьми на трассе Кривой Рог - Днепр, полиция проводит проверку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что хулиганские действия произошли в четверг, 9 мая, около 6 часов утра в районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.
"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил Тракало.
По факту повреждения автобусов полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.
"На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям", - сказал он.
В то же время как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Ну кроме названия?
"как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне"
Нехорошо это конечно, внутри пожилые люди.
Как интересно! Что ж это за люди? Кем, куда направлялись? Чего им дома не праздновалось? И каким боком здесь при делах "Оппозиционный блок"?
Карнавал ватников продолжается!
Так это тогда не "люди в балаклавах", это патриоты. Жалко гранатомета не нашлось для привозных титушек...
Не допускайте ношение колорадских лент и российских триколоров в своих городах!
Поверьте мне как Дончану!
После колорадских лент и российских триколоров - обязательно приезжают российские танки!
Пухнастий на 25% 🇺🇦 ⚓️ @UaArtem 56 мин.56 минут назад
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Для них нет Украины, они не воевали за Украину!
Кто воевал за Украину вы знаете, те. кого ненавидят москали больше всего на свете!
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