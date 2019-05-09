 Группа неизвестных забросала камнями автобусы с людьми на трассе Кривой Рог - Днепр, полиция проводит проверку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что хулиганские действия произошли в четверг, 9 мая, около 6 часов утра в районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил Тракало.

По факту повреждения автобусов полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям", - сказал он.

В то же время как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта. КАРТА