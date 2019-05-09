 Сегодня потомки победителей нацизма защищают свободу украинского народа от российской агрессии, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном обращении главы государства.
"Сегодня мы с гордостью отмечаем всех людей старшего поколения, которым выпало пройти через смертельный огонь Второй мировой войны. Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, внес весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признано историей и международным сообществом", – сказано в обращении.
Он отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные воинские соединения нацистов и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции.
Порошенко подчеркнул, что "человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим".
"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", – заявил глава государства.
Президент выразил глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения ветеранам войны, пожелал им крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия.
Также Порошенко отметил роль военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в защите современных границ государства.
"Благодаря вашему патриотизму и самоотверженности, умноженным на всенародную поддержку, враг был остановлен, освобождена значительная часть родной земли. Украина по праву гордится своими героями. От имени украинского народа благодарю вас за надежную защиту страны. Желаю всем мира, благополучия и новых свершений. С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!", – поздравил Глава государства.
А что должно продемонстрировать это?
Охрана проверяет наличие патронов у участников парада
Без этой помощи совейский народ мог только голыми сраками немцев пугать...что он и делал...аж до самой мацквы....
Как отмечал маршал Жукоов, благодаря поставкам из США оружия, самолетов, пороха, горючего, листовой стали для танков, листов алюминия для самолетов ...... СССР смог выстоять и победить.
П.О.Мальдівський
депутат Госдумы Николай Земцов
- Общая убыль населения СССР в 1941-1945 годах - более 52 миллионов 812 тысяч человек, - заявил Земцов, сославшись на рассекреченные данные Госплана СССР. - Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны - более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в том числе 5 миллионов 760 тысяч - умерших детей в возрасте до четырех лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек.
сколько он заплатил, чтоб ему дорисовали 20% к его
правильному рейтингу 4,6% ?