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 Политика Украины
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Все про:День Победы (992) Порошенко (17435) День победы над нацизмом (1)

 Сегодня потомки победителей нацизма защищают свободу украинского народа от российской агрессии, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном обращении главы государства.

"Сегодня мы с гордостью отмечаем всех людей старшего поколения, которым выпало пройти через смертельный огонь Второй мировой войны. Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, внес весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признано историей и международным сообществом", – сказано в обращении.

Он отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные воинские соединения нацистов и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции.

Порошенко подчеркнул, что "человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия"", - Порошенко на открытии акции "Первая минута мира" в Киеве. ФОТОрепортаж

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", – заявил глава государства.

Президент выразил глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения ветеранам войны, пожелал им крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия.

Также Порошенко отметил роль военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в защите современных границ государства.

"Благодаря вашему патриотизму и самоотверженности, умноженным на всенародную поддержку, враг был остановлен, освобождена значительная часть родной земли. Украина по праву гордится своими героями. От имени украинского народа благодарю вас за надежную защиту страны. Желаю всем мира, благополучия и новых свершений. С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!", – поздравил Глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126094
 
   
 Топ комментарии
 
Йди вже геть , петя.. І твої слова набридли, а тим більше - твої справи.. Йди геть..
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Он так и не понял, почему был послан народом. Нельзя постоянно грюкать одной рукой по столу, вопя клята рф, а другой зарабатывать с ней же звонкий шекель и свинарчуковать на армии
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І як відчуваєш у переможній Германії?
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йокающий, с днем раба тебя, накати за Сралина и за дидов-нквд-шников своих.
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В "Ростехе" ранее заявили, что участие в параде техники на новых платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" должно продемонстрировать зарубежным партнёрам уровень российской оборонной промышленности и экспортный потенциал производимой в стране техники.
А что должно продемонстрировать это?
Охрана проверяет наличие патронов у участников парада

Сьогодні нащадки переможців нацизму захищають свободу українського народу від російської агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7188
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Правильно не так как сейчас считает проворовавшаяся потрошиная власть и её холуи вятровичи, а как считал народ тогда, а тогда народ воевал за Родину!
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Ти вже одною ногою на шконарю порохосвин, суши сухарики
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Между Путиным и Петей разница не большая, шо тот ИДИОТ приплетает победу к россиянам, шо этот к националистам. Был СОВЕТСКИЙ СОЮЗ и его НАРОД одержал ПОБЕДУ. И не ху....... й выдумывать. Как то так.
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Добавлю. С праздником ПОБЕДЫ народы Советского Союза.
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Была антигитлеровская коалиция...и ее народ...и именно они одержали ПОБЕДУ...а не совейский саюз.....как об этом вбивает в твою тупую голову *****....
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СПРИВЕТОМ - Люцифер. Детвора учите историю. Это тоже, что коалиция в этой Раде. И пожалуйста, не тревожьте меня глупостями. Ну, не доросли вы.
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Это так только в мозгах прошитых ******...и совейскими учебниками.... в основной своей массе у зебилов...потому как нормальные люди знают историю не по совейским учебникам....
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Ага, напиши еще, что УПА освободила Украину. Они и сейчас помогают на Донбассе, только ПЭТЯ ни х....... я не может победить.
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И вообще, СПРИВЕТОМ. Кому на х.....й твое мнение нужно.
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Это не мое мнение...это факты... но не моя проблема что тупые лехи косые не в состоянии их понять....
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Там где у тебя ума не хватает их под черпнуть.... Сьогодні нащадки переможців нацизму захищають свободу українського народу від російської агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7576
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Все Народы бывшего Союза одержали Победу над нацизмом. А также Народы стран Антигитлеровской коалиции -США , Великобритании , Франции , Балканских стран , Польши . Победа была ОБЩЕЙ а не рашкина .
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Еще раз повторяю, Коалиция, как сейчас в ВР. Второй фронт был открыт, когда? Поинтересуйся, не мне тебе объяснять. Был народ СОВЕТСКОГО СОЮЗА и никакой рашки. Была бы коалиция, не было бы, фашизму был конец. Помогали, не спорю и не плохо.
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ПРи чем тут второй фронт..?? Метеральная и военная помощь совку началась в 41-м году.....первый северный конвой был отправлен в августе 41-го....
Без этой помощи совейский народ мог только голыми сраками немцев пугать...что он и делал...аж до самой мацквы....
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Увы, в первые месяцы войны Красная армия была разбита.
Как отмечал маршал Жукоов, благодаря поставкам из США оружия, самолетов, пороха, горючего, листовой стали для танков, листов алюминия для самолетов ...... СССР смог выстоять и победить.
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Мій лозунг: Ні дня без брехні та піару
П.О.Мальдівський
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Главная спамщица цензора ещё не проснулась.Спи спокойно,дорогой товарищ .
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Угу. Особенно Парашенко защищает каждый день, наращивая торговлю и сотрудничество с рашистами и уничтожая всех кто ето ему помешает.
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« Фашисты будущего будут называть себя антифашистами» У. Черчилль
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неужели этим можно гордиться?

депутат Госдумы Николай Земцов
- Общая убыль населения СССР в 1941-1945 годах - ​более 52 миллионов 812 тысяч человек, - ​заявил Земцов, сославшись на рассекреченные данные Госплана СССР. - ​Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны - ​более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в том числе 5 миллионов 760 тысяч - ​умерших детей в возрасте до четырех лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек.
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порошенко местечковый жлоб с амбициями сцаря всей руси
сколько он заплатил, чтоб ему дорисовали 20% к его
правильному рейтингу 4,6% ?
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Порох не хоче відсидіти 15 років, тому робить все можливе для довічного. В багатих свої причуди.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня потомки победителей нацизма защищают свободу украинского народа от российской агрессии, - Порошенко
 
 
 
 
 
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