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 В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта. КАРТА

В Киеве в четверг, 9 мая, с пяти часов утра ограничено движение транспорта на улицах возле Парка Вечной Славы в связи с торжествами ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА, а также Департамент коммуникации полиции Киева.

В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне

В частности, движение перекрыли:

  • на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),
  • на пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),
  • ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),
  • пер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).
Источник: https://censor.net.ua/n3126093
 
 
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слава героям УПА и дивизии Галичина!!!
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не расстреливали бы дидов - не победили бы...

В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 3993 @ArtemZeleny‏ @ArtemZeleny 5 ч.5 часов назад

Количество случаев применения смертной казни к своим солдатам/офицерам на фронтах Второй Мировой войны:

США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
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Це сумне свято.
Насправді переможців не було.
Тому і святкувати почали з 6отих років, коли ветерани від ран повмирали.
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не расстреливали бы дидов - не победили бы...

В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта - Цензор.НЕТ 3993 @ArtemZeleny‏ @ArtemZeleny 5 ч.5 часов назад

Количество случаев применения смертной казни к своим солдатам/офицерам на фронтах Второй Мировой войны:

США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
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не ну в соотношении все норм, но я категорически против смертной казни на войне, я за массовые убийства изнасилования и грабежи, а зачем тогда армия нужна то??? за порядком следит полиция прокуратура и прочие ведомства, армия зкадача декструктуризировать, уничтожить и напугать, и пойти дальше, когда армии начинают придавать полицейские обязанности начинается разброд и шатание
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Це сумне свято.
Насправді переможців не було.
Тому і святкувати почали з 6отих років, коли ветерани від ран повмирали.
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Не зовсім так. Мій батько (учасник бойових дій) прожив до 2003 року. І в 1970-ї роки було дуже багато ветеранів. Чому День Перемоги не святкували ще за життя Сталіна - про це детально пише В. Суворов, наприклад, у книжці "День М". Якщо дуже коротко: для Сталіна це була не перемога, а поразка, бо він планував встановити контроль не над половиною Європи, а над усім світом., однак завадив превентивний напад Німеччини. За Суворовим, Сталін сам планував почати війну з Німеччиною 06.07.1941, Гітлер це зрозумів та напав першим.
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слава героям УПА и дивизии Галичина!!!
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був бій з расіянськими окупантами, скоріш за все, наші воїни повернули ще трошке Української Землі...? Смерть расіянським окупантам!!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Воїнам України, пораненним в бою з расіянськими фашистами, скорішого одужання!!!
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Какая полезная новость для всех кто сегодня собрался передвигаться по этим улицам).
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Как не крутите, а это ПОБЕДА. Всех УКРАИНЦЕВ с ПРАЗДНИКОМ.
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идешь ты такой в составе группы, внезапно в вас влетает фура - половина сразу погибает, половина в тяжелом состоянии в больнице, одного тебя и ещё пару человек не зацепило. вы такие - это ПОБЕДА. и да, наверняка вы праздновать будете что выжили, но явно не с настроением можем повторить...
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Читай Шекспира, наследник престола оплакивает родака, а в душе смеется - Я ТЕПЕРЬ ВЛАДЫКА. Сущность человека такова. Так что, ты прав - ПОБЕДА СО СЛЕЗАМИ на глазах. Как говорится - РАДОСТЬ И СЛЕЗЫ.
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Надо было и Протасову Яру придать звание парка, чтобы соевые мародёры его не застраивали
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта. КАРТА
 
 
 
 
 
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