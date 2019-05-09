 В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА, а также Департамент коммуникации полиции Киева.

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В частности, движение перекрыли: