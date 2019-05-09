 В Киеве возле Парка Вечной Славы ограничено движение транспорта. КАРТА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА, а также Департамент коммуникации полиции Киева.
В частности, движение перекрыли:
- на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной),
- на пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной),
- ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской),
- пер. Бутишев, ул. М. Омельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).
@ArtemZeleny @ArtemZeleny 5 ч.5 часов назад
Количество случаев применения смертной казни к своим солдатам/офицерам на фронтах Второй Мировой войны:
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
Насправді переможців не було.
Тому і святкувати почали з 6отих років, коли ветерани від ран повмирали.