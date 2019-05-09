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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2664) транш (209) Климпуш-Цинцадзе (321)

 Украина может получить транш МВФ в 2019 году, это зависит от сотрудничества между правительством, президентом и парламентом, - Климпуш-Цинцадзе

Для выполнения необходимых для получения второго транша условий по программе Международного валютного фонда Stand By нужно взаимодействие трех ветвей власти – правительства, президента и Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такой комментарий озвучила во время пребывания с визитом в Вашингтоне вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я провела встречу с представителями МВФ. В конце мая они готовятся к визиту (в Украину. – Ред.) для проведения осмотра относительно выполнения условий действующей программы (сотрудничества с МВФ. – Ред.) и нашей готовности для получения второго транша",- отметила она.

Дипломат подчеркнула, что в разговоре с представителями Фонда ей никто не высказывал позиций, что Украина может не получить ни одного из двух запланированных на 2019 год траншей.

"Мне не высказывали такой мысли, но это будет зависеть от того, как мы справимся с теми структурными маяками, которые заложены в наших договоренностях. И здесь зависит очень многое как раз от этого трехстороннего сотрудничества между правительством, президентом и парламентом", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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В этой связи вице-премьер-министр отметила, что на самом деле времени осталось не так много. "Я думаю, что для нас важно максимальное количество решений, которые нуждаются, в том числе, участие парламента, принять примерно до конца июня – начала июля", - отметила она. В таком случае, по ее словам, это "дает нам шанс, что мы выполним условия меморандума и получим очередной транш".

Вице-премьер-министр подчеркнула, что от продолжения сотрудничества с МВФ зависит и дальнейшее взаимодействие Украины с другими международными финансовыми организациями, и способность вовремя рассчитаться с выплатами по кредитам. Поэтому, подчеркнула она, "существует общий интерес всех ветвей власти, чтобы Украина справилась с теми вызовами, которые мы имеем".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126092
 
 
 Топ комментарии
 
Если брал Порошенко,то и отдавать должен Порошенко,а не Зеленский,пусть продает свой РОШЕН и гасит долги в который он вогнал Украину
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А долги которые Порошенко набрал кто отдавать будет?
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А при чім тут Вашінгтон і Клімкуш з Цинцинатті?
Ця знебайдужіла рехвормастка так захопилася налагоджуванням у Вашингтоні стосунків лузерів гідності з новообраним президентом України, що геть забула: трьома гілками влади є ЗАКОНОДАВЧА, ВИКОНАВЧА та СУДОВА.
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В этой зависимости всегда отсутствуют 2 адекватных члена, хотя в их составе сплошные члены.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может получить транш МВФ в 2019 году, это зависит от сотрудничества между правительством, президентом и парламентом, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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