 Волкер предлагает договорной обмен пленными между Украиной и РФ

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью BBC Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал о варианте обмена пленными между Украиной и Россией.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он осуществимой идею новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского об обмене удерживаемых по принципу "всех на всех", Волкер заявил:
"Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года".
По его мнению, затем мог бы последовать договорной обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.
"Есть еще ряд предложений, в частности продолжительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до настоящего момента. Дальнейшее отведение тяжелого вооружения также было бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение действительно безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения. И многое другое, что обсуждалось ранее, но никогда не было выполнено. Возможно, сейчас есть шанс вновь вернуться к этому", - предположил он.
Он и ранше таким "делом" занимался, только вот результата 0.
Одна говорильня и ооочень глубокая озабоченность, больше ничего.
Похвально.
Или отдайте наших заложников или сосите ни воды ничего не получите,я уже не говорю что
все бесплатно идет.Ну сами себя обманываем и делаем вид что так и надо.
Им в европах наплевать что у нас тут творится.
Яким хоч боком тут моряки до полонених Донбасу?
Потрібно почати виконувати мінські домовленості. А то ми "довоюємся" що мешканці ЛДНР стануть громадянами Росії. І тоді Донбас піде дорогою Криму.
но нет! это у нас - пленные, а у раши - заложники
это наших мы ищем-ждем.. а раша своих не бросает.. она о них забывает сразу и навсегда