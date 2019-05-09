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 Политика Украины
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 Волкер предлагает договорной обмен пленными между Украиной и РФ

Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными.

Как передает Цензор.НЕТ, в интервью BBC Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал о варианте обмена пленными между Украиной и Россией.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он осуществимой идею новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского об обмене удерживаемых по принципу "всех на всех", Волкер заявил:

"Это было бы потрясающе. Это тот шаг, который Украина последовательно предлагала и при президенте Порошенко. Российская сторона никогда не желала осуществить полный обмен пленными. Думаю, со стороны России было бы хорошим жестом освободить украинских моряков, задержанных в международных водах в Керченском проливе в ноябре 2018 года".

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По его мнению, затем мог бы последовать договорной обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.

"Есть еще ряд предложений, в частности продолжительное прекращение огня, которое длилось бы дольше, чем все, что было до настоящего момента. Дальнейшее отведение тяжелого вооружения также было бы очень хорошим шагом. Еще одним шагом вперед было бы обеспечение действительно безопасного прохода на нескольких действующих КПП через линию разграничения. И многое другое, что обсуждалось ранее, но никогда не было выполнено. Возможно, сейчас есть шанс вновь вернуться к этому", - предположил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126091
 
   
 Топ комментарии
 
я думаю еслб сша хотели реально помогти наши пацаны уже бы дома были, дочу лаврова бы задержали и подкинули наркоту, адвокат бы приехать неуспел, а все пацаны дома и гиркина еще в целофане завернули бы, там пол сша этих дочек и сынков, звездеть не мешки ворочать, хотя о чем я у нас дочек корнета хватает, что то мы сиськи мнем, а не пора ли заложников взять, как жеж эта мразь оксана марченко, и пообещать через три дня отдать ее солдатам на ровенский полигон или на шир лан попользоваться, она стринги говном неуспеет испачкать как все дома будут, что родственники мразья отпетого всякого закончились?
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Вот мне непонятно зачем если ни одно из соглашений не выполняется продолжать как дятлы долбиться в стену? Есть же реальные рычаги влияния: вода,электричество,шастание туда сюда за пенсиями.Ну должен же найтись политик который сможет сказать очевидные вещи?
Или отдайте наших заложников или сосите ни воды ничего не получите,я уже не говорю что
все бесплатно идет.Ну сами себя обманываем и делаем вид что так и надо.
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Домовлятись з кацапами, це товкти воду в ступі.
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Волкер наконец-то решил заняться делом, а не предвыборным порохоботством? Похвально
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я думаю еслб сша хотели реально помогти наши пацаны уже бы дома были, дочу лаврова бы задержали и подкинули наркоту, адвокат бы приехать неуспел, а все пацаны дома и гиркина еще в целофане завернули бы, там пол сша этих дочек и сынков, звездеть не мешки ворочать, хотя о чем я у нас дочек корнета хватает, что то мы сиськи мнем, а не пора ли заложников взять, как жеж эта мразь оксана марченко, и пообещать через три дня отдать ее солдатам на ровенский полигон или на шир лан попользоваться, она стринги говном неуспеет испачкать как все дома будут, что родственники мразья отпетого всякого закончились?
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а что мешает ВАМ подкинуть дочке лаврова и настучать копам?
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ну наверное то что в шаговой доступности от меня нет таких людей это раз, ну и два мои близкие родственники не в плену, ну и копов я только в кино видел
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подкинуть-это кацапские методы и психология
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А у тебя больной вопрос-так называемое порохоботство? Ну почему Волкер не советуется с таким мудаком, как ты?
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Это ты про своего родителя, кацапудало с мокшанскими именем фамилией?
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Порохобот, ты своей назойливостью напоминаешь прилипший к подошве экскремент
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Это называется "делом"?
Он и ранше таким "делом" занимался, только вот результата 0.
Одна говорильня и ооочень глубокая озабоченность, больше ничего.
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Значить касаби признають себе воюючою стороною? Волкер предлагает договорной обмен пленными между Украиной и РФ - Цензор.НЕТ 4551
Похвально.
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Утопия. Никогда этого не будет. России просто некого отдавать. Многие украинцы в списках погибли от пыток.
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Одному мне кажется, что этого "орла" в последнее время слишком много стало? Тоже "поход в президенты"? Толку только от его заявлений ноль.
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Пройшла інфа . .що Волкер квакав про політичну амністію та особливий статус Лугандона !? Волкер пропонує договірний обмін полоненими між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 9223
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Вот мне непонятно зачем если ни одно из соглашений не выполняется продолжать как дятлы долбиться в стену? Есть же реальные рычаги влияния: вода,электричество,шастание туда сюда за пенсиями.Ну должен же найтись политик который сможет сказать очевидные вещи?
Или отдайте наших заложников или сосите ни воды ничего не получите,я уже не говорю что
все бесплатно идет.Ну сами себя обманываем и делаем вид что так и надо.
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Так для этого и существуют такие ооочень озабоченные Волкеры.
Им в европах наплевать что у нас тут творится.
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Ну не так очень и плевать,но вопрос то не в них, а в наших политиках.Что Волкер перекрывать будет воду и электричество за которую ОРДЛО не платит?
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Домовлятись з кацапами, це товкти воду в ступі.
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Росіянам потрібні заручники, а на власне сміття їм плювати.
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Дебільна пропозиція!

Яким хоч боком тут моряки до полонених Донбасу?
Потрібно почати виконувати мінські домовленості. А то ми "довоюємся" що мешканці ЛДНР стануть громадянами Росії. І тоді Донбас піде дорогою Криму.
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для пользы дела надо подключить Г-ращенко
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Когда там будут уже страшные санкции за нападение на украинские корабли и пленных моряков? Как обычно Европа и США очередной раз пшикнула. Вот если бы Украина циган или п****сов притесняла то вони уже было бы....
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А ЄС дивиться на нас, як ми торгуємо з партньорами. Як парашенко знімає санкції з парашинських заводів. Як у сєпарське придністров'я поставляють металлолом.
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хорошо бы!
но нет! это у нас - пленные, а у раши - заложники
это наших мы ищем-ждем.. а раша своих не бросает.. она о них забывает сразу и навсегда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер предлагает договорной обмен пленными между Украиной и РФ
 
 
 
 
 
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