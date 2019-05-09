 Сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны стал Советский Союз, напав на Польшу и оккупировав часть ее территории, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа.
Нужно отметить, что Украина (не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира) понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов потеряли пристанище. В полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.
Выходцы из Украины сделали значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тысяч человек, Польши - 120 тысяч, СССР - около 6 миллионов, США - 80 тысяч и Франции - 6 тысяч, а также в самой Украине в рядах УПА находились до 100 тысяч человек.
Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание празднования Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов и честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.
Сегодня чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций - как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, переносится акцент с истории военных действий на истории конкретных людей, а затем предлагается отказаться от празднования в пользу памяти.
Официальным символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.
не подобається коли політики шукають в таких датах якийсь власний політичний зиск розказуючи про велику перемогу великого народу. нам до великих ще дуже далеко. було б добре з першу стати. вибачте нормальними з розвиненою конкурентною економікою і достойним рівнем життя.
Небыло такой войны.
не претендовать на Прибалтику (см. Балтийское герцогство и Королевство Литва) и часть современной Белоруссии;
вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством;
вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;
демобилизовать армию и разоружить флот;
прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.
Особисто
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
Дзвонить у далі століть
Вічний вогонь закликає:
Щастя живих бережіть!
Вічний вогонь клекоче:
Люди, не треба війни,
Щоб не вмирали дочки,
Сестри, брати, сини!
Вічний вогонь палає,
Тужать берізки над ним.
Вічний вогонь вимагає:
Миру і щастя живим!
А праздновать миллионы смертей могут только безбожники в кремле
и их подпеватели в других местах.
Победим - будем праздновать.
Глядя на русских и их антиукраинскую пропаганду и паскудство на мировой политической арене, начинаешь задумываться, а так ли плох был гитлеровский фашизм как о нем рассказывают русские...
Выдерживал нужную температуру ?
У меня все прадеды прошли войну, и ни один не заявлял о "зверствах фашизма". Всегда говорил - "это война, и мы и они творили страшные вещи, и неизвестно кто больше".
Правда потом добавлял, что если бы не начали немцы сжигать села, то война закончилась бы в 41.
За годы войны трибуналами было осуждено 2 530 663 человека.
Из них смертный приговор вынесен 284 344.
Из них расстреляно 157 593.
Сто пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто три человека! Примерно пятнадцать дивизий!
https://t.co/DoVMPZMDuB
Праздновать смерть могут только сатанисты.
Нацепив на лоб пятиконечную звезду.
кремль сидел бы в сторонке и тихо утирался.
Натомість СеРеСеРе ЗАВОЮВАВ третину Європи (бо жодного вибору нікому не дав і криваво придушував усі спроби звільнитися від такого "щастя")
Отака от "проста арифметика"
Из которого драпали, делая подкопы под берлинской стеной.
За что воевал немецкий солдат? За третий рейх. Где он?
За что воевал украинец? За Украину
Так выпьем же за победителей!
Были дедушки у вас,
Что могли авторитетно,
Про войну вам рассказать.
С дедом весело шагая,
Гордо за руку держа,
Шёл внучёк на День Победы,
Глядя в деда ордена...
А я иду в колоне первым,
Как бы с дедушкой вдвоём
Хоть и пал он неизвестным,
В марте - сорок втором.
Знаю я про деда мало,
Знаю только кем служил;
Аэростаты запускал он,
Чтоб фашист нас не бомбил!
Слава всем живым и павшим,
Не забудем подвиг Ваш!
Этот праздник внукам дорог,
День Победы общий - наш!
Офигенный праздник для Украины, ящетаю.
Которые донашивал советский фашизм.
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная бл*дь Россия
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
....Юрий Нестеренко (отрывок)
"Выбочайте, я ********", або Восьмое Мая
"Эншульдиген зи битте майне фершпетунг, дарф ихь михь зетцен". Запомни, боец, эти волшебные слова, выучи как заклятие, как «Радуйся, Марие». Хали Гендальф, сколько раз это заклятие помогало нам с Игорем избежать «два очка» на уроках немецкого!
В переводе с фошистского это обозначает что-то типа «извините, Ирина Николаевна, мы курили в туалете, ******** звонок на урок немецкого языка. Мы щас тихонечко сядем на свои места, вы не будете ***** нам мозги, а мы за это не будем срывать вам урок».
Ирина Николаевна была еврейкой, потому в фошистских делах разбиралась хорошо, она говорила «Йа, нун гут, абер нур ляйсе унд руихь» - и инцидент был исчерпан к радости всех народов мира. Мы шли за свои парты учить ****** партицип цвай, а Ирине Николаевне было приятно, шо с ней хоть кто-то поговорил на языке, смутно напоминающем родной идиш.
Согласитесь, это сильно отличается от анекдота, где профурсившая половину пары студентка КПИ говоорила профессору «выбочьте, я ********» - а он отвечал ей «ты не ********, ты ******».
***
Советский Союз на войну конкретно *******. Если слить всю воду, то окажется что первые два года Второй Мировой СССР воевал на стороне нацисткой Германии. Если вы смотрели «Битву за Британию» 69-го года с Лоуренсом Оливье, или свежий «Дюнкерк» - понимайте: в моторах люфтваффе горел советский ресурс.
Уже потом, когда в голове у австрийского художника шото перемкнуло, Сталин осознал, шо с творескими личностями на бизнес-основаниях связываться опасно. Сегодня у него в голове кубизм, завтра фашизм, послезавтра - футуризм. Сегодня он играет джаз, а завтра деньги не отдаст.
Это неправда, что Сталин сбежал на дачу и там сидел под кроватью, прячась от реальности. Есть куча документов, подписанных им уже 22.06 в Кремле, но Усатый реально был в **** от происходящего. ****, такую шикарную Империю Зла загубить! Это ж непонятка, Саруман напал на Саурона, о май хали Гендальф, ну кто же так делает?
- Лаврентий, у нас в стране художники есть?
- Так точно, Иосиф Виссарионович!
- Расстрелять всех к ****** маймуне веришвило!.. Стой. Кукрыниксов оставь. Пригодятся.
***
Вот отсюда и проистекает желание СССР выдернуть свою домашнюю, собственную Отечественную Войну, из конекста Второй Мировой. Ибо в контексте оно смотрится как-то *******. Воевали за Гитлера, пока Гитлер на них не напал, а потом - а **** тут делать? - пришлось воевать с Гитлером. А как с ним не воевать, если он с тобой уже воюет? "Тоталитарный рэп это вам не АТО, тоталитарный рэп - это факт" (с) Кинчев.
Как с ним не воевать, если художник уже напал, и хочет распространить свою технику акварели до линии «Архангельск - Астрахань» с помощью танков «тэ-фиртэ»? И крепкие пацаны в круглых штальхельмах, шо мурахи, уже волокут свои трубчатые-дырчатые МГ-4 на высотки, и оттуда сразу начинают стрелять по членам профсоюзов, не спрашивая документов?
Сразу дисклайма. Когда я говорю «СССР» - имеется в виду Кремль, а не «широка страна моя родная». Потому что во многих местах, при тогдашних СМИ и коммуникациях, многие думали что ими все еще правит Александр Третий, а главный враг - австровенгерские оккупанты. И злые османы.
Шо вы ржоте, смейтесь лучше со слова «изба-читальня». Прикинь, бро, надеваешь валенки, идешь в специальную избу, снимаешь валенки, и там читаешь. Буквы всякие. «О» - как бублик, «Г» - как виселица, «Ш» - как расческа. Ага, нет в деревне такого слова, ну тогда как вилы. Это в Германии репродукторы в домах стояли. В России они висели на столбах и обычно не работали. Иногда оттуда нечеловеческий ржавый голос пел песни русского композитора Матвея Исааковича Блантера.
Советский народ вообще ни*** никогда не понимал. Но на войну он *******. Он и потом ни*** не понимал, даже когда воевал, и ******* даже на победу. Но все равно ни*** не понимал. У него такая судьба - ни*** не понимать, потому шо он если шото начинает понимать, то до 30% критической массы он *********** за границу, а при превышении этой массы идет на Майдан.
***
Я много раз приводил в лекциях цифры, причем совковые же, официальные соколовские, где буквами шрифта сан-сериф по монитору было написано, что россияне - а точнее недоэтнос, населявший РСФСР - это народ-уклонист. Разворошив пчелиное гнездо палкой, он тут же ********, шо тот виннипух, в пруд, оставив решать проблемы с пчелами Пятачку. В процентном соотношении к общей численности населения из БССР и УССР было призвано почти в полтора раза больше бойцов, чем «русских витязей». Люди, втравившие нас в войну, ********* в края морошки и самогона, и оттуда ворочали глазами на стебельках, глядя как «братские народы» ******** под Москвой.
Ну, сами считайте - общий призыв кругом-бегом 34М пипла. Из Украины с некомбатантами - 9М. Три миллиона бойцов погибло, при общем (еще раз подчеркну, официальном мокшанском балансе) 8 700 000. Население России традиционно в три раза больше украинского. Поделите на калькуляторе. Сходится? Потом бросьте на чашу весов тяжкую ношу наших братов-сябров и еще тринадцать республик. Которые тоже воевали.
Ого. Уже шото не сходится.
Как вам такой баланс? И спросите - какого *** русские там празднуют при такой математике? День морошки в Сыквтыкв… (*****, никак не выучу как этот город называется) ... каре, и День дыни в Ташкенте?
При том что наши с сябрами республики выгорели дважды дотла, первое что устроили советские, вытолкав оттуда немев… нет, не угадали, не гуманитарка. Мобилизация. Ну не свои же из под этого Сыктыкв… тьфу, *****… кара призывать. А кто будет тыл крепить?
(Кого смущает слово «некомбатант», то я поясню, что копать траншеи на Вите-Почтовой под пикирующими «штукас» - это вполне комбат. Это вам не патроны, стоя на ящике резать. Патроны тоже трудно резать, но под бомбами - труднее. Это я как человек, знающий приходы 82 и 120 говорю. "Некомбатант" - это такой человек, которого ты убить можешь, а он тебя - нет)
В сорок втором, когда под Харьковом творился чудовищный замес, и советские войска откатились аж до Волги, в Москве открывались новые станции метро. Все как положено - мозаика, лепнина, бронза. Музей, а не метро. В классической советской истории легендарный мальчик, вставая на патронный ящик, чтобы достать до шпинделя станка, четвертые сутки резал гильзу. Под Сталинградом разгруженные эшелоны с боеприпасом сталкивали под откос, стобы освободить место для следующих, а москвичи ели мороженку и катались по новым станциям метро. А потом, когда все кончилось, стали делать салюты и переодеваться в дидов. То есть где-то был точащий гильзы мальчик, а в Москве мальчик был писяющий на все это.
Понятно, что такая позорная война должна была быть переформатирована в историографии, иначе это выходило побоище ********* с упырями.
***
Отсюда берет свое начало мелкое бухгалтерское шулерство с часовыми поясами, когда у всего мира победа над нацистской Германией - Восьмого мая, и это не день радости, а день скорби. А у Россиян - Деватное Мая, день «наркомовских» двух литров водки и шашлыка задидов. Купить пилотку, после первого литра надеть ее поперек головы, как император Павел, потом поблевать в кустах и там же по*****ся. С этой пилоткой, или с другой, которая попадется. За Победу.
И такое же шулерство с началом Второй Мировой - потому что будет трудно объяснить, почему СССР заправлял нацистские самолеты против Британии, а Британия потом - советские самолеты против нацистских. Треугольник Эшера. Увидеть можно, понять - нет.
Окажется, что грандиозная Курская танковая битва - детская возня в песочнике по сравнению с адским замесом многосотметровых трансформеров возле атолла Мидуэй, под небом, где дождь не мог прорваться сквозь самолетные крылья. Что высадка на Омаха Бич - десантная операция таких масштабов, что «Малой Земле» надо стыдливо юбки подобрать и тикать обратно на кухню.
И так во всем, когда рассматриваешь грандиозную картину Второй Мировой, отъезжаешь зумом, то виликие пабеды дидываевалов оказываются лишь незначительными мазками на этом адском полотне мировой мясорубки, и дрочить на них уже не хочется. А значит - что надо делать?
Вырезать эти мазки в отдельную, собственную войну, увеличить, распечатать и повесить на бигборд. И *****, что пиксели при таком увеличении уже размером с кирпич, ветеранам на начало войны было пять лет до зачатия, а дизайнеры постоянно лепят на бигбордах немецкие танки, потому что «они красивее и как-то военнее».
И каждый год увеличивать потери с семи миллионов до сорока семи, потому что я вротебал, я воевал. Видел сколько людей у меня погибло? Детей и женщин? Вот то-то. А у американцев меньше погибло, поэтому они ****** занимались, а не воевали. И пафос, и салюты в Москве, и отдельный день рождения, и собственный новый год, и рождество не как у всех, и день победы тоже свой собственный. Больше ничей.
Отрезать от участия в войне бриттов и янки, киви и кангаруз, канадских лесорубов и югославских партизан. Потом тех кто поближе - хохлобендеровцев и бульбашей, прибалтов-предателей, чурок всяких ******, горных мамбетов, грузинов *****, азеров *****, китайцев ***** - но не сильно, потому что у них инвестиции. Значит они тоже воевали, но не сильно.
И в итоге остаться одному возле торта Победы. В свой, отдельный день, чтобы понимали - кто победил нацызм, и кто теперь назначает фошыстов по желанию левой пятки. И ванькиной удмуртсской мордой в торт - «чавк!» У нас своя война, и своя победа. Нацизм победили русские мокшанского происхождения. Остальные только путались под ногами и мешали побеждать.
Девятое мая стало национальным днем ********* России на войну.
А итоги войны таковы: Украина, потерявшая прямыми боевыми потерями почти десять процентов населения - фашыстобендеры. Беларусы, проредевшие на треть - смешные бульбаши, почти русские. Соединенные Штаты, вступившие в ненужную им войну - пендосы и враг. Брита
А победил Ваня, правда на день позже. ******* на половину лекции.
***
Из трех бойцов знаменной штурмовой группы, водрузившей знамя Победы над Рейхстагом, украинца, русского и грузина, один пошел в партийные чиновники и ************ на казенной машине об фуру с огурцами. Второй тихо спился в очереди на квартиру. Третий погиб, бросившись на рельсы и выхватив из-под колес поезда малолетнюю девочку.
Он, единственный, командир знаменной группы, не стал Героем Советского Союза.
Советская история помнила только двоих. Егорова и Кантарию. Третий пятьдесят лет оставался безымянным.
Угадайте - кто кем был по национальности? И кого забыли наградить и внести в учебники?
Так шо идите вы ***** со своим Деватным мая, днем ситуативного предателя, неблагодарного союзника и ростовщика, живущего на проценты с чужих побед.
Международный День Победы над нацистской Германией - Восьмое мая. Кейтель в этот день положил свой жезл на стол.
А 9-е мая - это День мокшанских понтов. Ну йо в дупу такую гадость праздновать. Петуха из говна, оливье с лопаты и ветераны 1946 года рождения. ***** не надо, эншульдиген зи битте.
До последних дней жизни Алексей Берест очень переживал по поводу того, что государство так и не отметило его действительных боевых заслуг, более того - сильно обидело, запрятав на годы в «зону» по сфабрикованному и нелепому обвинению. Дочь Береста Ирина Алексеевна вспоминала: «В шестидесятых годах несколько раз приезжал к нам Неустроев (тот самый комбат, вместе с которым Берест участвовал в переговорах с немцами, играя роль полковника - прим. И.П.): «Что ж ты в коммуналке живешь, в таких скотских условиях?» Не то, чтобы с сожалением, а с каким-то чувством... самодовольства, что ли: «У тебя что же, даже телефона нет?». А как выпьют, Неустроев снимает свою Золотую Звезду и протягивает отцу: «Леша - на, она - твоя». Отец отвечает: «Ну, хватит...». Отцу это было неприятно, больно. Он до конца жизни страдал. Когда по телевизору показывали военные праздники или парады, он его выключал
несколько фактов:
- когда краснозадые "освободили" Украину в 1943-44, то массово призывали мужское население с "освобожденных" территорий, без подготовки и часто в гражданской одежде и без оружия бросали в бой где в первом же бою 90% погибало. В армии их называли "чернорубашечники" - за то чот они были в гражданской одежде, темного цвета.
Призыву подлежали ВСЕ с 15-летнего возраста (при условии что рост был больше 150 см). Например, в районе Вышгорода группа краеведов-искателей откопали братское захоронение - детские скелеты, с арматурой и кирпичами - это как раз !призванные" 15-16-летние подростки, в гражданской одежде, которых "вооружили" арматурой и кирпичами и погнали на немецкие пулеметы. На территории России и Беларуси такого не было - там призывали через обучение в лагерях.
Вывод может быть только один - совки планомерно уничтожали украинцев, т.е. продолжали то что они делали в 1933 г. Об этом же осторожно говорится в воспоминаниях военачальников, например Жукову приписывают такую фразу "чем больше хохлов погибнет, тем меньше потом в СИбирь ссылать".
- Рассказы про "зверства" немцев над гражданскими, если проанализировать, делятся на 2 вида: 1. Уничтожение евреев и коммунистов, а также поляков, цыган - имело место быть, никто не спорит. 2. Уничтожение деревень которые были замечены в поддержке партизан.
Таким образом, обычные села, где не было партизан, жили нормально, никто их не терроризировал. Потом появлялись партизаны, нападали на немцев, в ответ немцы начинали жечь все подряд...
То же наблюдалось и в Раше. Территории. где не было партизан, жили прекрасно - Ростов+дон (территория которая управлялась донскими казаками), "т.н. "Локотская ремпублика" и т.п.
Так что "зверства немцев" - савецкий штамп. Причем когда савецкие террористы сжигали в 40-градусный мороз дома со свиими же мирными жителями (типа КОсмодемьянской) - то это типа правильно, а когда немцы в ответ делали что-то подобное - сразу вой до небес "а нас то за что?"
Таким образом, Украине абсолютно нечего праздновать. Если бы не Сталин и не краснозадые, несколько миллионов украинцев остались бы живы.
Поляки більше не святкуватимуть День Перемоги 9 травня
https://gazeta.ua/articles/life/_polyaki-bilshe-ne-svyatkuvatimut-den-peremogi-9-travnya/624829
Сенат Польщі у середу без внесення поправок підтримав рішення Сейму країни встановити 8 травня Національним днем Перемоги у Другій світовій війни
"Скасовується національне свято Перемоги і Свободи, встановлене 9 травня", - йдеться у документі.
Когда началась 2-я м. война красножопые говорили - на нас напал товарищь Гитлер.
Когда бросали в атаку на немцев учителей с сапёрными лопатками, то немцы этих нападающих не расстреливали а принимали и кормили кофем с шоколадными галлетами.
Расстреливали как раз учителей заград-отряды НКВД.
Незважаючи на пахвосну назву, це був "абикнавєнний расізм". На відміну від того ж "фашизму", наприклад, який був одним з різновидів авторитаризму і расових/класових "особливостей" не розрізняв. Фактично вся різниця між німецьким націонльним та совєцьким пролєтарським соціалізмом була лише в тому, що одні нищили людей на расовій основі, а інші на класовій. 8 травня 1945 року німецький капітулював, а 9 травня у частині Європи переміг совєцкій - шо празнуєм?
И к слову, "обыкновенный расизм" был подведен под крайне убедительные доводы науки того времени.
ИМХО Если выбирать на чьих костях строить светлое будущее - на своих как союз, или на чужих как Рейх, США и Британская Империя - то я на стороне "прогрессивных цивилизаций".
Именно так определяет этот праздник Брюссель. В отличие от 8 мая (годовщины победы над фашизмом) День Европы не является выходным в странах ЕС. Его отмечают ежегодно 9 мая, начиная с 1950 года, когда была подписана декларация Шумана, которая положил начало объединению металлургической, железорудной и угледобывающей отраслей Франции и ФРГ. В результате возникло Европейское объединение угля и стали, положившее начало истории ЕС...
Русский и немецкий фашизм
Сотрудничество НКВД и Гестапо
Сегодня не являются секретом факты общего сотрудничества НКВД и Гестапо на уровне передачи опыта, когда гестаповцы проходили практику в советских лагерях и тюрьмах. Но ещё никто не осмелился до настоящего времени огласить юридическую основу этого сотрудничества - секретное соглашение самых известных в мире карательных органов Советского Союза и Германии. Н.П.Ф. "Память"* первым опубликовал тексты "Генерального соглашения" между НКВД и Гестапо, скрытого на протяжении десятилетий преступным режимом КПСС. Мы повторяем публикацию этих уникальных документов, не оспаривая и не подтверждая их подлинность. http://gulag.ipvnews.org/article20061225.php
Russian Fascism . Русские фашисты
Путин и Гитлер - сравнение речей. Германия и Россия 1939 - 2014 г.
Проведена жуткая аналогия Путин - Гитлер
Ветеран ВОВ обратился к путину, который убил его внука: Что тебе еще надо?
Хвалебная песня для Путина оказалась маршем нацистов.
Гимн 3 рейха в Думе России
Юнармия Путина и Гитлера
РуССкие готовят нацистскую армию Гитлерюгенд. Украина берегись!
Новый (старый) "нацистский" гимн Госдумы
Реальное видео с русскими фашистами
Православный фашизм в законе. РФ. (18+)
Русский Фашизм 2018 опасней чем немецкий 1933
Фашизм в России Фашисты на Донбассе
"Парад" пленных в Донецке никто не забыл? - Нет людей подлее, чем "верные"…донбаССовцы - совпадения?Не думаю.
Православный фашизм в России: ненависть и грязные деньги - Антизомби, 29.09.2017 И кто после этого фашисты
https://www.youtube.com/watch?v=1cTsP_jM5j4