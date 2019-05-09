 Сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Для Украины Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны стал Советский Союз, напав на Польшу и оккупировав часть ее территории, согласно тайному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа.

Нужно отметить, что Украина (не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира) понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. По разным оценкам, в Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 миллионов потеряли пристанище. В полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.

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Выходцы из Украины сделали значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тысяч человек, Польши - 120 тысяч, СССР - около 6 миллионов, США - 80 тысяч и Франции - 6 тысяч, а также в самой Украине в рядах УПА находились до 100 тысяч человек.

Как отмечает Украинский институт национальной памяти, новое содержание празднования Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов и честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Сегодня чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций - как государств, так и безгосударственных тогда народов. Вместе с тем, переносится акцент с истории военных действий на истории конкретных людей, а затем предлагается отказаться от празднования в пользу памяти.

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Официальным символом Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой - кровавый след от пули.