 Один украинский воин погиб, еще четыре получили ранения, уничтожены шесть наемников РФ, зафиксировано 11 обстрелов со стороны террористов, - штаб ООС

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы девять раз обстреляли позиции ООС: трижды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; из гранатометов различных систем - вблизи Марьинки; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Богдановки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Старогнатовки; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Опытного.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: из минометов калибра 82-мм - у Новотошковского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Железного.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", – сообщили в штабе.

По данным украинской разведки ООС, 8 мая шесть наемников РФ были ликвидированы, еще пять - получили ранения. Также был уничтожен грузовик противника.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", – подытожили в штабе.

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