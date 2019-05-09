 Один украинский воин погиб, еще четыре получили ранения, уничтожены шесть наемников РФ, зафиксировано 11 обстрелов со стороны террористов, - штаб ООС

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения", – сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы девять раз обстреляли позиции ООС: трижды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; из гранатометов различных систем - вблизи Марьинки; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Богдановки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Старогнатовки; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Опытного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: из минометов калибра 82-мм - у Новотошковского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Железного.
"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", – сообщили в штабе.
По данным украинской разведки ООС, 8 мая шесть наемников РФ были ликвидированы, еще пять - получили ранения. Также был уничтожен грузовик противника.
"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", – подытожили в штабе.
Фашистская россия.
Вічна Пам'ять Герою!
Раненным - выздоровления.......
Свет им вырубить.
А то оккупанты уже как на курорте. Ни в чем себе не отказывают.
Отключать и свет Крыму и воду Лугандону и поставки руды Титану из Житомира!
Из социальных выплат оккупированным территорий выплачивать семьям погибших по эквиваленту 50 тысяч долларов, уменьшая их тем самым!
Не нравится? Плевать!
Хватит ли духу Зе бороться за Украину, увидим скоро.
Немає в нас щасливого минулого...
Лише смерті, сльози та знищення українського народу.
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Вічна пам'ять загиблому українцю.
Одужання пораненим.
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Одного разу я не прокинусь вранці рано,
Весна дощем з любов"ю буде землю цілувати,
Птахи за вікнами співатимуть сопрано...
А у кутку у чорній хустці… моя сива мати…
"Що то за горе?...І чи це мені наснилось???"
Та Янгол білий відповість мені:
"Тебе немає вже… За тебе помолились.
Ти вбитий був учора… на війні…"
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