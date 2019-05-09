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 Политика Украины, Происшествия
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 Один украинский воин погиб, еще четыре получили ранения, уничтожены шесть наемников РФ, зафиксировано 11 обстрелов со стороны террористов, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, обстрелы производились из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы девять раз обстреляли позиции ООС: трижды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; из гранатометов различных систем - вблизи Марьинки; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Богдановки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Старогнатовки; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Опытного.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: из минометов калибра 82-мм - у Новотошковского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Железного.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", – сообщили в штабе.

По данным украинской разведки ООС, 8 мая шесть наемников РФ были ликвидированы, еще пять - получили ранения. Также был уничтожен грузовик противника.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", – подытожили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126089
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесне полеглому захиснику України.. Найщиріші співчуття його родині.. Пораненим воїнам ЗСУ - найшвидшого одужання та здоров'я..
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мда.
Фашистская россия.

Вічна Пам'ять Герою!
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Після новин про загиблих на фронті не хочеться навіть згадувати про спільні з кацапами свята.
Немає в нас щасливого минулого...
Лише смерті, сльози та знищення українського народу.
***********
Вічна пам'ять загиблому українцю.
Одужання пораненим.
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Царство Небесне полеглому захиснику України.. Найщиріші співчуття його родині.. Пораненим воїнам ЗСУ - найшвидшого одужання та здоров'я..
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мда.
Фашистская россия.

Вічна Пам'ять Герою!
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Вечная и светлая память погибшему......... Пусть покоится с миром........
Раненным - выздоровления.......
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За каждого нашего убитого нужно на неделю минимум перекрывать ордло.
Свет им вырубить.
А то оккупанты уже как на курорте. Ни в чем себе не отказывают.
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А ведь это сработает! Ведь у них вместо мозга - колбаса.
Отключать и свет Крыму и воду Лугандону и поставки руды Титану из Житомира!
Из социальных выплат оккупированным территорий выплачивать семьям погибших по эквиваленту 50 тысяч долларов, уменьшая их тем самым!
Не нравится? Плевать!
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Решение на поверхности. У нас есть не только безальтернативный якобы минск. путен давно уже использует тот же пресловутый газ как метод давление , спекуляций и подкупа. А мы не можем таким простым способом давить и принуждать к миру? Почему интересно? Пусть это называется санкциями или ограничениями , мне лично все равно как это будет называться . Лишь бы эти твари поняли, что ни убивать , ни ранить украинцев нельзя, пусть , мрази, сами стоят и не провоцируют .
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Потому что Барыга был прямо заинтересован в войне.
Хватит ли духу Зе бороться за Украину, увидим скоро.
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Після новин про загиблих на фронті не хочеться навіть згадувати про спільні з кацапами свята.
Немає в нас щасливого минулого...
Лише смерті, сльози та знищення українського народу.
***********
Вічна пам'ять загиблому українцю.
Одужання пораненим.
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мабуть був бій з расіянськими окупантами, скоріш за все, наші воїни повернули ще трошке Української Землі...? Смерть расіянським окупантам!!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Воїнам України, пораненним в бою з расіянськими фашистами, скорішого одужання!!!
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Царство Небесне, Воїну світла
**
Одного разу я не прокинусь вранці рано,
Весна дощем з любов"ю буде землю цілувати,
Птахи за вікнами співатимуть сопрано...
А у кутку у чорній хустці… моя сива мати…


"Що то за горе?...І чи це мені наснилось???"
Та Янгол білий відповість мені:
"Тебе немає вже… За тебе помолились.
Ти вбитий був учора… на війні…"
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//
Боевики самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «ДНР» передали украинской стороне тело пропавшего без вести во время боя морского пехотинца Дениса Козьмы ( "Дед"). Тело морпеха было в черном мешке с надписью «УКР»
Украинский защитник исчез в неизвестном направлении во время боевых действий у села Николаевка на Востоке нашей страны....
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Кожного разу після повідомлення про загибель нашого вояка охоплює суміш почуттів: біль, відчай, горе, втома. Так, і втома теж. Емоції притупилися, сором признаватися, алетце так. Та скільки ж можна, ну скільки?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин украинский воин погиб, еще четыре получили ранения, уничтожены шесть наемников РФ, зафиксировано 11 обстрелов со стороны террористов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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