 СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров.
"Что касается "белорусов, которые специально прибыли на 9 мая" во Львов. Увеличение туристического потока из Беларуси в Украину и непосредственно во львовский регион фиксируют почти все местные туроператоры. Мы не исключаем, что кто-то из посетителей города Льва сознательно захочет устроить пророссийскую провокацию", - отметил он.
По данным СБУ, такие туристы не могут не понимать, что будут депортированы с последующим запретом въезда в Украину.
"Они также не могут не понимать, что акции "бессмертного полка" заблокированы и в самой Беларуси, так как фотографии погибших воинов не могут валяться мусором на улицах после профинансированных массовок, поскольку это реально порочит память о погибших… Мы также осознаем, что для вражеской пропаганды важна телекартинка, которую будет "смаковать" весь российский агитпроп, как с последним "тортом Жирика", где он разрезает наше государство", - подчеркнул Александров.
СБУ заявляет, что действует в тесной коммуникации с полицией и властями для предупреждения и блокировки любых противоправных действий и намерений.
"Нам известно, что группы представителей общественно-политических и ветеранских организаций, возложат цветы к могилам погибших бойцов 9 мая на Марсовом поле и Холме Славы (во Львове) не будут использовать запрещенную законом символику тоталитарных режимов и осознают разницу между увековечением памяти погибших в борьбе с нацизмом и участием в крупнобюджетной пропагандистской спецоперации страны-агрессора под названием "бессмертный полк", целью которой является "приватизация победы", - говорится в сообщении.
В СБУ высказывают уверенность, что ни один из львовских патриотов не будет создавать информационных поводов для российского телевидения.
Мій день пам'яти.
Йдіть до пекла з тими дідами-асвабадітєлямі.
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.
Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
Мы будем рассказывать о многих убийственных эпизодах той войны, в которой красные совки предстают пред нами тем, кем они были на самом деле - озверелой бандой убийц. http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
Люди здесь вежливые, всегда помогут, никакого рукоприкладства, так сать, никто кричать не будет.
Здесь любители руцкава мира просто тихонько исчезают..... навсегда.
Куда эти руцкие исчезают?
Ума не приложу.
Наприкоад медведчуківський *жоппоблок *
А мовою спецслужбістів -лучше пєрєбздєть чєм нєдобздєть!
8 травня 1945 року принесло Україні зміну німецької окупації на російську на довгих 46 років...
#ЦейДень 7.5.1941 - у Дрогобичі відбувся показовий судовий процес над 62 членами ОУН
John Smith 4c07b967
...і підвищеною театральністю та манією імітації
22.06.2018 19:34
Константин Гризодубо
Должность обязывает к театральщине.
22.06.2018 19:35
Служба безопасности Украины предупреждает о возможных пророссийских провокациях со стороны туристов на 9 мая во Львове.Источник: https://censor.net.ua/n3126088
Итак, по мнению СБУ, в Беларуси акции "Бессмертного полка" заблокированы, т.к. фотографии погибших воинов непременно после них валяются мусором на улицах, но вот что пишут по этому поводу сами белорусы:
"Организаторы акции «Бессмертный полк» в Республике Беларусь заявили, что сегодня получили от столичного горисполкома письмо, в котором содержался отказ от разрешения на проведение шествия. Чиновники администрации Минска мотивировали отказ тем, что в Беларуси пройдёт «собственная акция», название которой «Беларусь помнит».
Пресс-служба Минского городского исполкома:
У нас в городе пройдёт республиканская акция "Беларусь помнит". Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику....
Организаторы акции «Бессмертный полк» выразили недоумение по поводу того, почему нельзя было выдать общее разрешение на участие в памятном шествии.
Один из минских чиновников заявил, что это «разные акции», так как в шествии «Бессмертный полк» люди «несут портреты своих предков-ветеранов», а в акции «Беларусь помнит» - портреты не только родственников. В оргкомитете «Бессмертного полка» заявили, что никто не запрещает во время акции нести портреты любого ветерана войны."
Как видим, белорусы просто проводят свою, совершенно аналогичную акцию и принципиальных разногласий у конкурирующих организаторов по сути одинаковых действий нет, идет разборка за то, кому держать флаг, а не за то, каким этот флаг должен быть, а про фотографии в виде мусора речи нет.
Как обычно, порощенковская СБУ наводит тень на плетень..