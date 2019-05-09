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 СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове

Служба безопасности Украины предупреждает о возможных пророссийских провокациях со стороны туристов на 9 мая во Львове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке  пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

"Что касается "белорусов, которые специально прибыли на 9 мая" во Львов. Увеличение туристического потока из Беларуси в Украину и непосредственно во львовский регион фиксируют почти все местные туроператоры. Мы не исключаем, что кто-то из посетителей города Льва сознательно захочет устроить пророссийскую провокацию", - отметил он.

По данным СБУ, такие туристы не могут не понимать, что будут депортированы с последующим запретом въезда в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 мая будут обеспечивать правопорядок более 16,5 тыс. правоохранителей, - Тракало

"Они также не могут не понимать, что акции "бессмертного полка" заблокированы и в самой Беларуси, так как фотографии погибших воинов не могут валяться мусором на улицах после профинансированных массовок, поскольку это реально порочит память о погибших… Мы также осознаем, что для вражеской пропаганды важна телекартинка, которую будет "смаковать" весь российский агитпроп, как с последним "тортом Жирика", где он разрезает наше государство", - подчеркнул Александров. 

СБУ заявляет, что действует в тесной коммуникации с полицией и властями для предупреждения и блокировки любых противоправных действий и намерений.

"Нам известно, что группы представителей общественно-политических и ветеранских организаций, возложат цветы к могилам погибших бойцов 9 мая на Марсовом поле и Холме Славы (во Львове) не будут использовать запрещенную законом символику тоталитарных режимов и осознают разницу между увековечением памяти погибших в борьбе с нацизмом и участием в крупнобюджетной пропагандистской спецоперации страны-агрессора под названием "бессмертный полк", целью которой является "приватизация победы", - говорится в сообщении.

В СБУ высказывают уверенность, что ни один из львовских патриотов не будет создавать информационных поводов для российского телевидения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формат празднования 9 мая по российскому образцу неприемлем для Украины, - сотрудник УИНП Рябенко

Источник: https://censor.net.ua/n3126088
 
   
 Топ комментарии
 
Добрий ранок !
Я взагалі не розумію цього свята і тим більше дивним видається вся мішура, карнавал та ажіотаж.
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Является ли Адольф Гитлер участником "Великой отечественной войны советского народа" СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 4057
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такие хождения по берлину - миазм русскага мира.
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Тут скорее нужно наблюдать за полезными идиотами...
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Я вже купив молоду азербайджанську бульбу.
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Вийшов зранку у хлібний кіоск, дивлюсь: червоних донатів нема, з'їли ще вчора, залишились тільки коричневі.
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Ну де ж іще насрать кацапні як не у Львові.
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У Львові, провокація? На гиляку гидот. Хай зі своїми дідами на палці марширують у Мухосранську☹️
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Главная тайна проста. Мы увидим русских в форме немецких солдат. Тысячи, десятки тысяч приказов Ставки жечь живьем; стрелять родителей на глазах у их детей и их детей на глазах у родителей; взрывать госпиталя с раненными бойцами; палить деревни с запертыми в избах селянами; уничтожать где возможно города посредством подрыва гидротехнических сооружений; проводить массовые расстрелы...
Нет, не немцев. СВОИХ! Поджигателями, диверсантами и убийцами были солдаты РККА, переодетые в немецкую форму.

Открой совки архивы и народы мира рты разинут.
От подрыва Днепрогэса 18.08.1941 до спаленных "немецкими" зондеркомандами белорусских деревень.
В России всегда принято писать только так "За время оккупации фашисты уничтожили каждого четвертого жителя Белоруссии". Открытие архивов позолит точно знать, какая часть из уничтоженных белоруссов лежит на совести Москвы. И кто, на самом деле, сжег "Хатынь".
И тут запахнет миллиардными контрибуциями. Открой Россия архивы, и Нюрнбергский трибунал покажется одним большим цирком, в котором победители из всех сил убеждали друг друга и свои народы в зверствах побежденной стороны.
Мы будем рассказывать о многих убийственных эпизодах той войны, в которой красные совки предстают пред нами тем, кем они были на самом деле - озверелой бандой убийц. http://ipvnews.org/nurnberg_article21102010.php
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ага, ну-ну, даже интересно будет посмотреть. СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 1016
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У тех кто орут диды воевали у кого не спроси ничего не знают про то кто,где и как воевал.Ну ,а если так,то остается только орать диды воевали и называть всех несогласных фашистами.
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Западная часть Украины очень интересный регион.
Люди здесь вежливые, всегда помогут, никакого рукоприкладства, так сать, никто кричать не будет.
Здесь любители руцкава мира просто тихонько исчезают..... навсегда.

Куда эти руцкие исчезают?
Ума не приложу.
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Да не буде нічого, на заході давно ветерани УПА і радянської армії разом ходять.
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ну так это же ветераны, а не любители руцкава мира.
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Просто у Львові є багато "приєзджих із Востока"
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Може досить попереджати . а розігнати нафф ці * псевдоветеринарні* організації ...якими ПРикриваються різні покидки .!.
Наприкоад медведчуківський *жоппоблок * СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 6413
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В 2018-м вата в Канаде попыталась устроить победобесие, но немного ошиблась страной. В этом году подобных кадров из Канады я что-то не видел. Полностью видео здесь: https://t.me/vitauskas_a/5860 …
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Они что самоубийцы? Именно за Львов я вообще не переживаю
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готують картинку для мухосранського телебачення СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 9963. Можливо назад поїдуть "пішки"
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Ні ,то у Львівському ФСБУ параноїдальна шизофренія з манією переслідування.
А мовою спецслужбістів -лучше пєрєбздєть чєм нєдобздєть!
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СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 1393History Ukraine‏ @History_Ukraine 22 ч.22 часа назад
8 травня 1945 року принесло Україні зміну німецької окупації на російську на довгих 46 років...

СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 4507
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СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 8859History Ukraine‏ @History_Ukraine 6 мая
#ЦейДень 7.5.1941 - у Дрогобичі відбувся показовий судовий процес над 62 членами ОУН

СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове - Цензор.НЕТ 22
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Трижды дезертир не знает, что "капитан 1 ранга" - это плавсостав и части обеспечения ВМФ. А вот "морская пехота" - "полковник" . Разница даже в погонах
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Кстати, буратино давеча поздравило пехоту с профпраздником, адресовав пожелания десантникам
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дві години автобусом до мого Луцька, як же у вас цікаво, сбу мітінгі провокатори садовий, турісти руссо на 9 травня приїзджають,
Служба безопасности Украины предупреждает о возможных пророссийских провокациях со стороны туристов на 9 мая во Львове.Источник: https://censor.net.ua/n3126088
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" пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров: "Они также не могут не понимать, что акции "бессмертного полка" заблокированы и в самой Беларуси, так как фотографии погибших воинов не могут валяться мусором на улицах после профинансированных массовок, поскольку это реально порочит память о погибших…Источник: https://censor.net.ua/n3126088"

Итак, по мнению СБУ, в Беларуси акции "Бессмертного полка" заблокированы, т.к. фотографии погибших воинов непременно после них валяются мусором на улицах, но вот что пишут по этому поводу сами белорусы:

"Организаторы акции «Бессмертный полк» в Республике Беларусь заявили, что сегодня получили от столичного горисполкома письмо, в котором содержался отказ от разрешения на проведение шествия. Чиновники администрации Минска мотивировали отказ тем, что в Беларуси пройдёт «собственная акция», название которой «Беларусь помнит».
Пресс-служба Минского городского исполкома:

У нас в городе пройдёт республиканская акция "Беларусь помнит". Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику....
Организаторы акции «Бессмертный полк» выразили недоумение по поводу того, почему нельзя было выдать общее разрешение на участие в памятном шествии.
Один из минских чиновников заявил, что это «разные акции», так как в шествии «Бессмертный полк» люди «несут портреты своих предков-ветеранов», а в акции «Беларусь помнит» - портреты не только родственников. В оргкомитете «Бессмертного полка» заявили, что никто не запрещает во время акции нести портреты любого ветерана войны."

Как видим, белорусы просто проводят свою, совершенно аналогичную акцию и принципиальных разногласий у конкурирующих организаторов по сути одинаковых действий нет, идет разборка за то, кому держать флаг, а не за то, каким этот флаг должен быть, а про фотографии в виде мусора речи нет.
Как обычно, порощенковская СБУ наводит тень на плетень..
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Подивимось чим закінчиться "празднование Пабеды" у Львові для кацапів. Потім знов будуть розказувати про "изнасилованную бабушку на могиле неизвестного солдата".
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А кого должна волновать картинка в рашке?? Плроха???
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Почитайте речь Нетатьяху,после ромледних обстрелов Израиля.Во. где речь лидера страны.Он отрыто сказал всем,что с сегодняшнего дгя он рлевать хотел на ООН которое ннхера не делает,на Штаты и весь мир,котлрый только озабочивается.Они будут просто тупо уничтожать все и без разбора,если палеститцы еще один раз выстрелят в сторону Израиля.И знаете,что ему ответили??? Ничего!! Заткнулись.
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Львівяни 9го травня маринують мясо , їдуть на приррду у святкують день перемоги над шашликом . Побєдобєсіє їм до дупи . )) А по селах люди картоплю садять .
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А чому вона й досі не хоче засвітити отих своїх російських провокаторів - звідки вони тільки у Львові беруться?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове
 
 
 
 
 
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