 СБУ предупредила о возможных пророссийских провокациях на 9 мая во Львове

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

"Что касается "белорусов, которые специально прибыли на 9 мая" во Львов. Увеличение туристического потока из Беларуси в Украину и непосредственно во львовский регион фиксируют почти все местные туроператоры. Мы не исключаем, что кто-то из посетителей города Льва сознательно захочет устроить пророссийскую провокацию", - отметил он.

По данным СБУ, такие туристы не могут не понимать, что будут депортированы с последующим запретом въезда в Украину.

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"Они также не могут не понимать, что акции "бессмертного полка" заблокированы и в самой Беларуси, так как фотографии погибших воинов не могут валяться мусором на улицах после профинансированных массовок, поскольку это реально порочит память о погибших… Мы также осознаем, что для вражеской пропаганды важна телекартинка, которую будет "смаковать" весь российский агитпроп, как с последним "тортом Жирика", где он разрезает наше государство", - подчеркнул Александров.

СБУ заявляет, что действует в тесной коммуникации с полицией и властями для предупреждения и блокировки любых противоправных действий и намерений.

"Нам известно, что группы представителей общественно-политических и ветеранских организаций, возложат цветы к могилам погибших бойцов 9 мая на Марсовом поле и Холме Славы (во Львове) не будут использовать запрещенную законом символику тоталитарных режимов и осознают разницу между увековечением памяти погибших в борьбе с нацизмом и участием в крупнобюджетной пропагандистской спецоперации страны-агрессора под названием "бессмертный полк", целью которой является "приватизация победы", - говорится в сообщении.

В СБУ высказывают уверенность, что ни один из львовских патриотов не будет создавать информационных поводов для российского телевидения.

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