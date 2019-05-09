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Все про:НАБУ (2732) допрос (1150) Кононенко Игорь (378) САП (1063)

 Детективы НАБУ провели допрос друга президента Кононенко без участия прокуроров САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет о том, что детективы НАБУ провели допрос народного депутата Игоря Кононенко без прокуроров САП, что является нарушением законодательства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "В связи с распространением информации, предоставленной "источниками" в НАБУ, относительно  несогласования проектов сообщений о подозрении в уголовном производстве, начатом по фактам завладения средствами в сфере энергетики и их легализации, сообщаем следующее.

Позиция прокуроров САП о необходимости получения достаточных, надлежащих и допустимых доказательств для сообщения о подозрении любому лицу остается неизменной, независимо от должностей, фамилий, желаний детективов или активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детективы НАБУ отказались составлять уведомление о подозрении Крючкову, предложенное прокурором САП в ноябре 2018 года, - комментарий

Об отсутствии законных оснований для сообщения о подозрении отдельным лицам в указанном уголовном производстве при отсутствии надлежащей доказательной базы было известно детективам НАБУ еще в 2017 году.

По этим же причинам указанные проекты возвращались детективам и в 2018 году.

Направление аналогичных проектов сообщений о подозрении в 2019 году, без проведения каких следственных или процессуальных действий, направленных на доказывание вины указанных лиц, не добавляет к их юридического содержания никакой процессуальной значимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП закрыла дело в отношении агентов НАБУ о возможном подстрекательстве экс-замглавы Госмиграции Пимаховой ко взяточничеству

Также информируем, что в ходе расследования указанного производства 9 ноября 2018 старшим прокурором группы процессуальных руководителей САП составлено и подписано сообщение о подозрении Дмитрию Крючкову в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

"Источники" в НАБУ должны быть проинформированы о том, что детективы вообще отказались составлять указанное уведомление о подозрении!

Также "источникам" должно быть известно и о недавнем "тайном" допрос в данном уголовном производстве народного депутата Украины Игоря Кононенко, о котором прокуроров САП информировали только после его проведения.

Зато, работники НАБУ не упустили случая сообщить об изменении времени проведения этого допроса журналистам "Радио Свобода", которые ожидали прибытия Игоря Кононенко на допрос возле административного здания НАБУ уже в 8 часов 25 апреля 2019 г."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кононенко побывал на допросе в НАБУ и проанонсировал новые детали по "делу Крючкова"

Источник: https://censor.net.ua/n3126087
 
 
 Топ комментарии
 
Да. И на этом акцентировать внимание не любят. Вот и получается, что свинарчуки на слуху, а Углава и Сытник, которым взятки носили, белые и пушистые. А мамонты будут верить в борьбу с коррупцией.
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И хотелось бы расследования взяток Углаве и Сытнику, элитной недвижимости Лещенко, Залищук, Касько, Шабунингейт, Мирандагейт, связи Шерембея с фарммафией. Но этого не будет - это свои, своим можно мутить схемы. Никогда не поверю, что у гнилой структурки будут успехи в борьбе с коррупцией. Зато дорогущие носки для "спецназа", и закупки у фирм, отметившихся в аваковском деле рюкзаков.
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пусть золодницкий сытника на дуэль вызовет. Секундантом труба будет. Хоть какая-то польза будет от этого зверинца.
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пусть золодницкий сытника на дуэль вызовет. Секундантом труба будет. Хоть какая-то польза будет от этого зверинца.
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У меня есть сильнейшее подозрение что всё это может закончиться каким-нибудь Пиночетенко.
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не, это Украина. Здесь максимум, кто может быть - это Пиноккио. И это уже произошло.
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Все игры в демократию хороши пока национальная валюта не свалилась в штопор. Примеры в истории неисчислимы: та же Веймарская республика с её гиперинфляцией, и кто после неё взял власть.
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Та ты шо,так что же ты свалил в демократическую Острэлиу?Дома в царской рашке корм для тебя закончился?Поехал что бы оззи тебя подкормили и ты оттуда высказывал свои "очень умные" мыслишки
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слушай,тундрик,профессора.рецепт то тебе выписан-а ты его по привычке дурной всему миру шаришь Детективи НАБУ провели допит друга президента Кононенка без участі прокурорів САП - Цензор.НЕТ 6668
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aquarius580 459c2008 куда ты кацап слилсяся и не ответил почему из рашки сбежал ?
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Кононенко возьмут за жабры и он сдаст Порошенко,оба будут сдать,за разграбление Украины
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а если нет?назовешься тогда мелким князем? Детективи НАБУ провели допит друга президента Кононенка без участі прокурорів САП - Цензор.НЕТ 3414
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Кононенко бандит и должен сидеть в тюрьме, а не Раде.
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там многие такие, но Сытник не просто так ездил в Козин в гости к Порошенко, после этого НАБУ не трогает друзей Пороха
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Сколько прокуратур может быть в самой нищей стране Европы ? Даже в Центральной Африке столько нет.
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НАБУ и проч. (как вас там).
Займитесь делом. Начните с наказания тех кто разгромил советскую промышленность, включая ВПК; кто практически уничтожил мощнейшую армию, оставшуюся после СССР, и кто распродал её оружие.
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И хотелось бы расследования взяток Углаве и Сытнику, элитной недвижимости Лещенко, Залищук, Касько, Шабунингейт, Мирандагейт, связи Шерембея с фарммафией. Но этого не будет - это свои, своим можно мутить схемы. Никогда не поверю, что у гнилой структурки будут успехи в борьбе с коррупцией. Зато дорогущие носки для "спецназа", и закупки у фирм, отметившихся в аваковском деле рюкзаков.
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Кореш Сытника - Гладковский - вроде как сильно засветился на торговле оружием, опять же. Много интересного можно накопать.
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Да. И на этом акцентировать внимание не любят. Вот и получается, что свинарчуки на слуху, а Углава и Сытник, которым взятки носили, белые и пушистые. А мамонты будут верить в борьбу с коррупцией.
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борьб с корупцией руками корупционеров
мены против ментов)))) вы серьезно ))))
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вот это больше всего и убивает, Сытник с Углавой уже не первый раз взятки берут, вспомнить хотя бы Артемсоль, когда дело закрыли за 500 тыс., но оба все равно продолжают работать.
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чогось я не розумію в нашому житті.
З якого доброго дива прокурор має бути присутнім на допиті. Або прокурор сам проводить допит або сам слідчий, в випадку НАБУ - детектив.
А ось і норма із КПК України:
Стаття 38. Орган досудового розслідування

1. Органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

2. Досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
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Ты весь КПК читал или только самые потёртые страницы?
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Никак не привыкну к тому, что 70 % идиотов(((
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де написано, що прокурор має бути присутнім на допиті?
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Да гибридный свинтус создал такую правовую систему, что даже через конкурс по набирали дебилов. И результат на уровне плинтуса за бешеные зарплаты из бюджета....
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ну система не менялась - мудейские имеют один рефлекс - хватать и в будку
и виллостроительство конечно, куда без этого - життя по-новому тут и в бпп оно буяет))) Детективы НАБУ провели допрос друга президента Кононенко без участия прокуроров САП - Цензор.НЕТ 1661
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***** за всі роки своєї "дєятєльності" до суду довела тільки ОДНУ справу - і та профукана. Зате з бюджету жерли під саме німагу із захмарними зарплатами Детективи НАБУ провели допит друга президента Кононенка без участі прокурорів САП - Цензор.НЕТ 7677
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потому что у детективов Бюро хронические проблемы со сбором доказательно базы, да и работают они только ради пиара! А то что у них зарплаты большие, это не останавливает их от схем, как было в оборонке
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офигеть это подвиг - а болтали с ним на лачке в джакузях
или как с Савицким в израиле за счет нас с вами Детективы НАБУ провели допрос друга президента Кононенко без участия прокуроров САП - Цензор.НЕТ 7177
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Набушники обсудили с Кононенко его "отмазку"?
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в Украине могут садить только овощи - ну в крайнем случаи пшеницу - как то так)))
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ему за борзость один рог снесли - как то так))))
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Зебилы не врубаются. У них интеллект на уровне метро Арсенальная.
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бухать шоле начал на фоне перманентных неудач?шота морда вся опухшая и помятая... Детективи НАБУ провели допит друга президента Кононенка без участі прокурорів САП - Цензор.НЕТ 4440
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Та это все очередная показуха и тупой пиар. Порошенко с Сытником в Козине о многом договорились
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а Сытник походу любит на тайные встречи ездить, он уже катался на встречу с командой Зе и адвокатом Коломойского, интересно, о чем они там договаривались?
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а разве НАБУшникам не привыкать нарушать закон, то они незаконную прослушку устанавливают, то заниматься провокацией взятки))
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бляха... навіть в США комітет спеціальний організували - по боротьбі з корупцією українських топ-чиновників, всіх цих гонтаревих-кононенків. а в нас що? граються в допити! позорисько...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДетективы НАБУ провели допрос друга президента Кононенко без участия прокуроров САП
 
 
 
 
 
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