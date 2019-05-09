 Детективы НАБУ провели допрос друга президента Кононенко без участия прокуроров САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "В связи с распространением информации, предоставленной "источниками" в НАБУ, относительно несогласования проектов сообщений о подозрении в уголовном производстве, начатом по фактам завладения средствами в сфере энергетики и их легализации, сообщаем следующее.

Позиция прокуроров САП о необходимости получения достаточных, надлежащих и допустимых доказательств для сообщения о подозрении любому лицу остается неизменной, независимо от должностей, фамилий, желаний детективов или активистов.

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Об отсутствии законных оснований для сообщения о подозрении отдельным лицам в указанном уголовном производстве при отсутствии надлежащей доказательной базы было известно детективам НАБУ еще в 2017 году.

По этим же причинам указанные проекты возвращались детективам и в 2018 году.

Направление аналогичных проектов сообщений о подозрении в 2019 году, без проведения каких следственных или процессуальных действий, направленных на доказывание вины указанных лиц, не добавляет к их юридического содержания никакой процессуальной значимости.

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Также информируем, что в ходе расследования указанного производства 9 ноября 2018 старшим прокурором группы процессуальных руководителей САП составлено и подписано сообщение о подозрении Дмитрию Крючкову в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

"Источники" в НАБУ должны быть проинформированы о том, что детективы вообще отказались составлять указанное уведомление о подозрении!

Также "источникам" должно быть известно и о недавнем "тайном" допрос в данном уголовном производстве народного депутата Украины Игоря Кононенко, о котором прокуроров САП информировали только после его проведения.

Зато, работники НАБУ не упустили случая сообщить об изменении времени проведения этого допроса журналистам "Радио Свобода", которые ожидали прибытия Игоря Кононенко на допрос возле административного здания НАБУ уже в 8 часов 25 апреля 2019 г."

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