 Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, газопровод является "рычагом давления на Европу"ю
"Россия хочет иметь "Северный поток — 2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить", — заявил Помпео.
До этого Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока-2".
заживёте как арабские шейхи Во-Во...?
от них загрязненность меньше. природа ведь не виновата
Даже мексы и те не покупают, у них свой.
Вашингтонее Помпео тока Президент...
то може хватит уже слюну в роте озабоченностью взбалтывать, а дело начать делать?
но тут пришли немцы и забыковали....
"Уренгой-Памары-Ужгород". На сьедующий год,Франция,Италия,Англия признали их незаконными.
СССР - это была тюрьма народов.
Цей газопровід Росія будує не самостійно.
Главное - вовремя. До конца строительства осталось 15 минут и тут как раз спохватились...
А цей час десь в Європі:
https://www.youtube.com/watch?v=rIf5S_SIrNc
2. Пока это все треп.