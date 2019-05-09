 Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, газопровод является "рычагом давления на Европу"ю

"Россия хочет иметь "Северный поток — 2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить", — заявил Помпео.

До этого Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео