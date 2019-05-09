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 За рубежом
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Все про:Россия (72724) США (14937) Северный поток (455) Помпео (122)

 Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон должен помешать России реализовать проект по строительству газопровода "Северный поток - 2".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, газопровод является "рычагом давления на Европу"ю

"Россия хочет иметь "Северный поток — 2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить", — заявил Помпео.

До этого Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3126086
 
   
 Топ комментарии
 
Ослабить кацапию - всегда благое дело. Чем московия слабее - тем всем соседям спокойнее.
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Гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки кацапии помогут ей как и полезные санкции
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Ты волнуйся за свой газ - тебе с лишнехромосомными соотечественниками его в пердаки будут закачивать, чтоб полыхали погромче! Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 3890
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Помпео прям мастер разговорного жанра последнее время. Надо пригласить его в Квартал-95.
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а что вы кацапы от этого потока иметь будите...?
заживёте как арабские шейхи Во-Во...?
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Гуманитарные ядерные ковровые бомбардировки кацапии помогут ей как и полезные санкции
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...все правильно но только термо-ядерные! Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 5392
от них загрязненность меньше. природа ведь не виновата Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 5101
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а ще краще хімічною чи бактеріологічною, взагалі без руйнувань
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США только декларируют, что должны, а кацапы себе строят. Негоже так себя вести, все кто подписывал Будапештский меморандум должны работать на прекращение войны в Украине, восстановление украинской границы и наказание агрессора. В ином случае и США и весь мир будут под пятой у психопата Путина и его клики. У них аппетиты непомерные.Удивляюсь беспечности и тупости Трампа,который старается Путина уговорить и наладить с ним отношения. Видимо у Трампа нет советника психолога и он поэтому не знает, что такое психопат.
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Понятие "должны" - хреново сочетается с форматом данного меморандума... Вашингтон має завадити Росії реалізувати проект "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 3130
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Если не сочетается ,значит договор не имеет смысла, значит подписи ведущих держав мира ничего не стоят и на них можно плюнуть. Думаю, им это не понравится.
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Извивается как уж на сковородке. Помпео, некуда свой газ пихнуть?
Даже мексы и те не покупают, у них свой.
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Ослабить кацапию - всегда благое дело. Чем московия слабее - тем всем соседям спокойнее.
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"...Помпео рассказал, что США пытались, но не смогли отговорить Евросоюз от строительства "Северного потока-2". Помпео лузер! В отставку!
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Ты волнуйся за свой газ - тебе с лишнехромосомными соотечественниками его в пердаки будут закачивать, чтоб полыхали погромче! Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 3890
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Собака лает - караван идёт.
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должен помешать) У Помпео великая миссия - помешать, не мешало бы ему свои мысли упорядочить
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такое впечатление от подачи новости, шо Помпео не Вашингтон и Помпео его, Вашигтон, призывает.
Вашингтонее Помпео тока Президент...
то може хватит уже слюну в роте озабоченностью взбалтывать, а дело начать делать?
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у США достаточно рычагов влияния на Европу, что бы убедить европейских "партнеров" остановить и отказаться от сп2.
но тут пришли немцы и забыковали....
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Самое абидное что труба почти на дне)))) это особый цинизм вайт хауза
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до меня тоже с трудом доходит посыл - озабоченность и призывы от ут от, а дел как не было так и нет...
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От США,пакостники.В 1981 Рейган тоже вводил санкции против строительства газопровода
"Уренгой-Памары-Ужгород". На сьедующий год,Франция,Италия,Англия признали их незаконными.
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Между "вы сильны и ваше мнение уважают в мире", и "да как вы уже всех задолбали лезть со своими интересами в наши дела!" - грань достаточно тонкая. И США скорее всего её перейдут, если применят все свои рычаги влияния.
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Здаётся Куйла ставят перед выбором, или труба или Мадуро, выбирайте... Но что бы Куйло не выбрал, ему ту трубу в зад таки засунут))))
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СССР - это была не наша страна.
СССР - это была тюрьма народов.
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А чому завадити лише Росії?
Цей газопровід Росія будує не самостійно.
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Для этого нужно Ангелу Меркель и Шредера поселить в Гуантанамо .
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Может исче в хотел с 5 звиздами, в ссысрань усех. Вашингтон має завадити Росії реалізувати проект "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 2441 Вашингтон має завадити Росії реалізувати проект "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 2441
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Вашингтон должен помешать...

Главное - вовремя. До конца строительства осталось 15 минут и тут как раз спохватились...
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Крокодил Гєна: Вот мы строили, строили и наконец построили!

А цей час десь в Європі:
https://www.youtube.com/watch?v=rIf5S_SIrNc
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Должен то должен, но как это сделать? Разве что Мерседесы и БМВ запретить к продаже в Америке. Но даже это мало вероятно☹️
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1. Нужно, чтобы возникло желание.
2. Пока это все треп.
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На сайте КМУ https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition создана петиция для сбора подписей : Скасування "Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу."
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Вашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео/с утра до ночи в цензоре сидящие тумбалалайки под германским флажком путинскую проститутку Меркель за строительство "Северный поток-2" сурово накажут.
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Ничего Вашингтон не помешает. С тех пор, как Рейган развалил СССР и США заигрались в демократию, уверовав в добрую срасию, США сильно ослабли на мировой арене, и мировой порядок начал рушиться. Никто не боится дядю Сэма. Все. Приехали! И это хреново, как я теперь понимаю. Кто-то должен держать мировую быдлоту в кулаке.
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пусть Вашингтон строит свою стену на границе с Мексикой и не суёт своё рыло на другой континент, куда не просят. Тем более что Германия и Франция не против СВ-2
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВашингтон должен помешать России реализовать проект "Северный поток-2", - Помпео
 
 
 
 
 
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