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Все про:ВМС РФ (109) Путин (24767) Черноморский флот РФ (1112)

 Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами

Главнокомандующим военно-морским флотом РФ назначен Николай Евменов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 8 мая департамент информации минобороны РФ.

Занимавший пост главкома ВМФ Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

Тем же указом на пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным флотом – вице-адмирал Александр Моисеев.

Евменов до нового назначения командовал Северным флотом. Моисеев возглавлял Черноморский флот. Осипов был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126085
 
 
 Топ комментарии
 
шулер тасует - охлос бухает, хавает и победобесится....
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Не сдохну... Кстати, почитай, посмейся - это у меня такой "диалог" вчера был, по телефону:

- Алло, папа, привет!
- Привіт… Що сталось?
Голос наче дочки…
- Пап, у меня проблема… Я в аварию попала… Я в больнице… Тут следователь…
«МислЯ» - а чого це «мала» російською, заговорила зі мною? Крім того, у зятя є автомобіль, однак, я не чув, щоб він довіряв дочці керування, в межах міста - лише на полі… Однак, і він, і вона, зараз, на роботі, а вона у неї не зв»язана з поїздками, а йому машина в будь-який час потрібна буде, у справах виїхать… Думаю, спробую «розворушить», витягти більше інформації:
- Ти ціла? Які ушкодження?
- Да ничего страшного, губа розбита, и два ребра сломаны… Маме не говори… Тут проблема в другом - мы женщину сбили… Нужны деньги на операцию, четыре тысячи долларов… Ты помочь сможешь?
Ого! «Крутой» поворот событий!
- Само собою… Куди гроші привезти? В лікарню?
- Не надо… Тебе позвонят, скажут, где встретиться… Папа, ты же поможешь?
- Обов»язково допоможу! Помогаю - «»Пішла на х.й, коза!
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шулер тасует - охлос бухает, хавает и победобесится....
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Это начало конца.
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Теперь Северный флот спустится по Днепру, Черноморский поднимется по Днестру, Космический ударит сверху, а главкомом совсем Зелёный пацан!
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Нет. Просто отодвинутые провалили Большой Бизнес.
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Почему-же провалили? Они столько всего утопили и поломали, что на восстановление можно попилить нехилую кучу бабок!
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О каких бабках речь, если даже самый верный союзник - Ын - уехал с переговоров с пустым карманом ? У него опять население живёт на 300 гр. "пищи" в день.
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А в Корее ходит гривна! А в паРашке всё противно! А в Сиднее кенгуру! А Гренландия в снегу!
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Читал статью - перепечатку из южнокорейской прессы, беседу северокореянки, бежавшей из "самого справедливого в мире, общества...". Она поинтересовалась, правда-ли, что всем в Южной Корее выдают паёк без ограничений, а кто служит американцам, то получает специальный, "усиленный" паёк?
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И ведь этот режим существует ! Обладание ядерным оружием творит чудеса.
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Те, кто допустил утечку информации по изготовлению ядерной бомбы, в СССР, подумать не мог, что в России воцарятся не просто международные террористы, мечтающие о "мировой революции", а "гопники из подворотни", мечтающие только о деньгах...
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Трудно сказать: кто опаснее. При красно*опых террористах уехать было нельзя вообще, а сейчас - чемодан-аэропорт- и хоть в Парагвай. По крайне мере, сейчас у человека есть выбор. Их главная слабость сегодня - отсутствие внятной идеологии. У Украины идеология есть: "Держава, Армия, Мова", то есть нормальный такой национализм. Пока что ставлю на Украину, но, конечно, для этого кловановский режим придётся снести нахрен. Если это удастся сделать через дефолт и импичмент - слава Богу.
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А вот дефолта не хочется... И так, "в долгах, как в шелках...". Единственное, что успокаивает - Украина трудиться не разучилась... Знакомый, на зимней рыбалке, рассказывал : "Решил, несколько лет назад, завербоваться в Германию, на заработки. Сам строитель, закончил техникум, именно, по "сельскому строительству. Приехал. Приходят наниматели. Подходит немка. Ей нужно сделать ремонт загородного дома и домовых пристроек. Спрашивает: "Русиш?" ... "Найн, Украина...". О, я, я..."
За лето навёл порядок... Расплатилась... Уезжал - взяла телефон. Зимой звонок. Германия. Незнакомые люди... Ссылаются на Ирму, спрашивают, не смогу-ли, летом приехать, сделать ремонт в доме. Поехал. Сделал. Вот так и катаюсь, пятый год подряд, каждое лето... А зимой отдыхаю...
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МВФ уже скрутил дулю; а очередная выплата по долгам, по-моему, 4-го июня. Затарься пока твёрдой валютой, если есть возможность.
А знакомый - молодец. Жизнь одна; есть работа - почему не взять ?
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Не сдохну... Кстати, почитай, посмейся - это у меня такой "диалог" вчера был, по телефону:

- Алло, папа, привет!
- Привіт… Що сталось?
Голос наче дочки…
- Пап, у меня проблема… Я в аварию попала… Я в больнице… Тут следователь…
«МислЯ» - а чого це «мала» російською, заговорила зі мною? Крім того, у зятя є автомобіль, однак, я не чув, щоб він довіряв дочці керування, в межах міста - лише на полі… Однак, і він, і вона, зараз, на роботі, а вона у неї не зв»язана з поїздками, а йому машина в будь-який час потрібна буде, у справах виїхать… Думаю, спробую «розворушить», витягти більше інформації:
- Ти ціла? Які ушкодження?
- Да ничего страшного, губа розбита, и два ребра сломаны… Маме не говори… Тут проблема в другом - мы женщину сбили… Нужны деньги на операцию, четыре тысячи долларов… Ты помочь сможешь?
Ого! «Крутой» поворот событий!
- Само собою… Куди гроші привезти? В лікарню?
- Не надо… Тебе позвонят, скажут, где встретиться… Папа, ты же поможешь?
- Обов»язково допоможу! Помогаю - «»Пішла на х.й, коза!
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Жэсть. У нас тоже кидалово бывает, но помельче (типа "вам звонят из налоговой, немедленно заплатите долг").
Если авария - лечат за счёт отдельной конторы (Traffic Accident Commission), которая ежегодно собирает "дань" с каждого автовладельца, в момент годовой перерегистрации машины (где-то $ 400, это половина от всей регистрации). Так что звонок "вези 4000 на лечение" - это немедленно сообщение в полицию.
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СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПЕСНЬ
Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись…
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся…
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, - вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?!(Козьма Прутков, 19 век...)
Вот в чём разница между нами и "русскими"...
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Спасибо. Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами - Цензор.НЕТ 8752 Пойду, наверное; дела есть.
Увидимся тут ещё раз, надеюсь.
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Странные Вы сделали выводы, ведь идеология "нормальный такой национализм" с треском провалилась на выборах со счётом 72:24. Народ просто устал и хочет обустроить свой быт, съездить на море, в конце концов просто попить кофе в Вене.
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Вы угадали, сижу с утра пью кофе, читаю всю эту патриотическую хрень. Не впечатляет. Всё таки лучше общечеловеческие ценности: семья, дом, достаток, путешествия и т.д.
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Отлично. Ждём снижения тарифов, зарплат по 4000 уе. учителям, и ещё множества ништяков.
Будет тебе и кофе, и море, и дефолт со смаком, и пустой холодильник. Fools learn hard way.
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Была надежда с Порошенко поиметь зарплату 4000 уе. Я Вам соочувствую. Я уже писал, Ещё лет тридцать будем отдавать долги, а потом может быть, у внуков наших детей появится надежда жить достойно.
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С Беней - и полгода достаточно. Потом - лютый звиздец. А может и раньше.
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Никто не знает какая будет политика у Зе-команды. Мы можем только предполагать. То, что большинство пришедших на выборы не согласны с политикой Порошенко - это факт.
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Аххха. Какая политика ? Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами - Цензор.НЕТ 9570
1) Беня отожмёт себе Приват: минус $ 6 лярдов из бюджета.
2) В этом году $ 13 лярдов выплат по займам.
3) МВФ больше не даст ни гроша.
4) Дефолт.
5) Доллар по 75. Или по 100. Один только Ктулху знает.
6) Майдан-3. Зеля ищет вертолёт, но вертолёт не заправлен.
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Похоже на истерику.
1. Вам какая разница кто, чего отожмёт. Кстати у Бени шансов меньше.
2. Долги возвращать придётся в любом случае.
3. МВФ не даст деньги из-за снижения цен на газ нынешним правительством. Нужна новая программа и новые гарантии возврата долга.
4. По всем мировым нормам дефолт произошёл в декабре 2015 года. Поэтому нет инвестиций в экономику.
5. Курс доллара будет расти в любом случае, но не так быстро как Вы предсказали.
6. Майдана в ближайшие два года точно не будет, нет для него причин. Старое правительство сменится новым позитивным правительством. Сказку о "попередниках" слышали.
Так, что не вижу причин для паники.
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да этот Путін змінив головнокомандувача ВМФ Росії та командувачів Чорноморського і Північного флотів - Цензор.НЕТ 7970 aquarius580 459c2008 здается мне упорот безнадежно.пэтиными заветами.
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Здається що "бежавшая" є саме з Лугандона. Без пайку в них ніяк
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Нет... Они ещё недостаточно "промороженные", как северокорейцы... Только "отмороженные" - приезжают в свободную Украину, и сразу начинают брать за горло" и кричать, что им "все должны", потому что они - "беженцы"!!!...
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300 грамм, разве не понятно? Ну, обшибнулся австралиец, ему простительно, русский не родной. Да и бури пыльные веют над ним, не до правописания.
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Хрен їм. На Дніпрі стоять амерські авіаносці, а команда з негрів і всі з Луізіани.)))
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Поздно... Мы ещё в 2014-м всю воду, которая должна была идти в Крым, закачали в речки Лопань и Харьков, чтобы подвести американские атомные подводные лодки, с ядерными ракетами, поближе к Москве... Уже пятый год там стоят... Вся Харьковская область дно речек углубляла, чтобы лодки находились в погружённом состоянии... (Москвичка написала, в июне 2014-го). Спросил, знает-ли она максимальные глубины Лопани и Харькова, а также высоту одной ракеты "Трайдент", находящейся в пусковой шахте АПЛ... Был обозван "биндерой"...
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вы его чувствуете в Московии...?\ну может это просто бутылка Во-Во...?)\
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Классная фотка. 80-е годы наверное - ПКР "Москва". Всегда завидовал креативу редакторов, вставляющих в статьи картинки.
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Только не помню, чтобы крейсер подводили так близко к Примбулю.
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а что он сейчас - в строю вашего флёта Во-Во...?)
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сменил ватана на дауна а потом подумал и на ватоцефала поменял ... а потом еще раз подумал и на Сталина поменял и вспомнил что то сдох и на ленина поменял и потом вспомнил что тот тоже не живой и на брежнева поменял а потом бахнул боярки и поменял на Веру Брежневу .... ну **** там на Берлин *****! Дедывайавале Низабудем нИ прастим ***** !!! за сРалина паБЕДа пох Й лайнер ! ***** ! бабы еще нарожают ! матрёшка! мЭдвед! бояра! Калаш ! Гагарин .... тфу ...руске мир паспорта ....
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Я не совсем понимаю, вы то чего, со своим недалёким, инфантильным умишком пытаетесь анализировать!? Внешне выраженный признак сарказма не говорит о наличие ума! Так - лишь видимость, подтверждение невежества.
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Успокойся, русский. Твой фюрер все делает правильно.Помолись на его портрет и ложись спать. Тебе приснится светлое будущее.
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если каждый кацап ляжет спать кому "дидов" палках носить в святой день?
тут сложно... Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами - Цензор.НЕТ 6112
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чемм дольше ***** останется у власти, тем быстрее развалится расея.
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- Зачем прилагать усилия и разваливать Россию?... Не мешайте Путину - он всё сделает сам...
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Россия,Украина,Беларусь,Венесуэла-похожие телодвижения.Думаю "посыплются" эти режимы-одновременно.
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Украина и Беларусь в Вашем списке совершенно лишние.
Тепло сегодня в Питере на лахте?
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чем это осипов так проштрафился, что его аж на пост командующего Черноморским флотом обозначили, притом с должности первого заместителя командующего Тихоокеанским флотом и заместителя начальника Генштаба вооруженных сил **********... это же жуткое понижение... или педофил путенин решил сделать из ЧФ суперфлот, по мощности больше ТФ и СФ... а потом прямо в ад...
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не поможет.
КРАХ недоразумения под названием "россия" неизбежен.
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"Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами"

Ну вот, похоже, и конец режиму Мадуро.
Ждем переговоров с оппозицией.
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НУ КОНЕЧНО ТКК(Тайная Канцеллярия Кремля с 1927г.сталиняно-микояны и их дети) не поменяют главкома Тихоокеанской флотилии-хозяина Российской ядерной непотопляемой дубины Авакянца.Сами посадили его на головы спящих славян России, как и Мантуряна -министра ТОРГОВЛИ(ай какое место хорошее) и ПРОМЫШЛЕННОСТИ(???)- УБИйЦА Российского самолетостроения.Окончил факультет социологии МГУ и стал министр ПРОМЫШЛЕННОСТИ??? О чудо.Славян не только не пускают наверх-их и внизу убирают.Ничего тем быстрее будет их дорога к Бизантийству-половине ИндоПэриджана=Од(АзАта,Эр)БэйДжана.
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Сначало сменит, а затем как и их предшественники по непонятным причинам вскорости отойдут в мир иной.Рецидивисту свидетели не нужны.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами
 
 
 
 
 
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