Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 8 мая департамент информации минобороны РФ.
Занимавший пост главкома ВМФ Владимир Королев перешел на работу в АО "Объединенная судостроительная корпорация".
Тем же указом на пост командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным флотом – вице-адмирал Александр Моисеев.
Евменов до нового назначения командовал Северным флотом. Моисеев возглавлял Черноморский флот. Осипов был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба вооруженных сил РФ.
Путин сменил главнокомандующего ВМФ России и командующих Черноморским и Северным флотами
Главнокомандующим военно-морским флотом РФ назначен Николай Евменов. Соответствующий указ президента России Владимира Путина зачитал 8 мая на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом сообщил 8 мая департамент информации минобороны РФ.
За лето навёл порядок... Расплатилась... Уезжал - взяла телефон. Зимой звонок. Германия. Незнакомые люди... Ссылаются на Ирму, спрашивают, не смогу-ли, летом приехать, сделать ремонт в доме. Поехал. Сделал. Вот так и катаюсь, пятый год подряд, каждое лето... А зимой отдыхаю...
А знакомый - молодец. Жизнь одна; есть работа - почему не взять ?
- Алло, папа, привет!
- Привіт… Що сталось?
Голос наче дочки…
- Пап, у меня проблема… Я в аварию попала… Я в больнице… Тут следователь…
«МислЯ» - а чого це «мала» російською, заговорила зі мною? Крім того, у зятя є автомобіль, однак, я не чув, щоб він довіряв дочці керування, в межах міста - лише на полі… Однак, і він, і вона, зараз, на роботі, а вона у неї не зв»язана з поїздками, а йому машина в будь-який час потрібна буде, у справах виїхать… Думаю, спробую «розворушить», витягти більше інформації:
- Ти ціла? Які ушкодження?
- Да ничего страшного, губа розбита, и два ребра сломаны… Маме не говори… Тут проблема в другом - мы женщину сбили… Нужны деньги на операцию, четыре тысячи долларов… Ты помочь сможешь?
Ого! «Крутой» поворот событий!
- Само собою… Куди гроші привезти? В лікарню?
- Не надо… Тебе позвонят, скажут, где встретиться… Папа, ты же поможешь?
- Обов»язково допоможу! Помогаю - «»Пішла на х.й, коза!
Если авария - лечат за счёт отдельной конторы (Traffic Accident Commission), которая ежегодно собирает "дань" с каждого автовладельца, в момент годовой перерегистрации машины (где-то $ 400, это половина от всей регистрации). Так что звонок "вези 4000 на лечение" - это немедленно сообщение в полицию.
Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись…
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся…
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, - вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?!(Козьма Прутков, 19 век...)
Вот в чём разница между нами и "русскими"...
Увидимся тут ещё раз, надеюсь.
Будет тебе и кофе, и море, и дефолт со смаком, и пустой холодильник. Fools learn hard way.
1) Беня отожмёт себе Приват: минус $ 6 лярдов из бюджета.
2) В этом году $ 13 лярдов выплат по займам.
3) МВФ больше не даст ни гроша.
4) Дефолт.
5) Доллар по 75. Или по 100. Один только Ктулху знает.
6) Майдан-3. Зеля ищет вертолёт, но вертолёт не заправлен.
1. Вам какая разница кто, чего отожмёт. Кстати у Бени шансов меньше.
2. Долги возвращать придётся в любом случае.
3. МВФ не даст деньги из-за снижения цен на газ нынешним правительством. Нужна новая программа и новые гарантии возврата долга.
4. По всем мировым нормам дефолт произошёл в декабре 2015 года. Поэтому нет инвестиций в экономику.
5. Курс доллара будет расти в любом случае, но не так быстро как Вы предсказали.
6. Майдана в ближайшие два года точно не будет, нет для него причин. Старое правительство сменится новым позитивным правительством. Сказку о "попередниках" слышали.
Так, что не вижу причин для паники.
тут сложно...
Тепло сегодня в Питере на лахте?
КРАХ недоразумения под названием "россия" неизбежен.
Ну вот, похоже, и конец режиму Мадуро.
Ждем переговоров с оппозицией.