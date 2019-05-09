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Все про:таможня (1408) ГБР (302)

 Таможенники в Хмельницком торговали секретными базами данных о ввозе автомобилей, - ГБР

В Хмельницкой области разоблачена схема продажи служебной информации из базы ГФС о транспортных средствах, которые ввозились на территорию Украины, и их владельцах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ходе расследования установлено, что должностные лица Хмельницкой таможни "организовали функционирование устойчивой схемы" сбыта информации с ограниченным доступом.

"Речь идет об информации относительно транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины с указанием личных данных этих лиц. Такая информация нужна для проверки законности нахождения транспортных средств на территории Украины. Информацию продавали частным лицам", - рассказывают в ГБР.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3. ст.362 УК (несанкционированные действия с информацией, совершенные группой лиц, имеющих право доступа к этой информации) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт информации с ограниченным доступом, совершенный группой лиц).

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Источник: https://censor.net.ua/n3126083
 
 
 Топ комментарии
 
Вы лучше скажите, чем наши таможенники ещё не торговали.
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И Пете Потрошенку маленькую долю наверх пересылали.
А вы что думали что Потрошенко за пенсионеров так переживал, глупышки.
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Например, для автоугонщиков ценная инфа. Со скизженной Бэхи можно неплохо навар поднять, а терпиле к мусорам идти резона нет.
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Падапєчниє аквакова..нофиє ліца зе каманди "торговали секретными базами .."Свінарчукі!!!! Все остальне..соєві правакаціі...
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Интересно - с какой целью она использовалась, ведь деньги необходимо было вернуть?
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Обычно такие данные интересуют перекупщиков.
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У перекупа есть прикормленный мытнык, зачем ему?
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Например, для автоугонщиков ценная инфа. Со скизженной Бэхи можно неплохо навар поднять, а терпиле к мусорам идти резона нет.
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Элементарно, Ватсон!
Страховые компании начинают обзвон и упаривают страховки
Розетка продала своих клиентов ПриватБанку и те обзванивают всех, предлагая кредиты и карточку голд.
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Вы лучше скажите, чем наши таможенники ещё не торговали.
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И Пете Потрошенку маленькую долю наверх пересылали.
А вы что думали что Потрошенко за пенсионеров так переживал, глупышки.
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де вас стільки свідків йєгових, береться?
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Бегом на кухню, там Петро тебе писяет в компот!
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Это должностное преступление, но признанная таможенная стоимость должна быть в свободном доступе, при чём каждый день должна публиковаться таблица, шо ввезли то и то по моделям и годам, а таможня установила такую и такую таможенную стоимость. Она самая является ориентиром для всех платежей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТаможенники в Хмельницком торговали секретными базами данных о ввозе автомобилей, - ГБР
 
 
 
 
 
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