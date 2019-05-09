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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3192) Кривонос Сергей (43)

 Украинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе, - замглавы СНБО Кривонос

Вооруженные силы Украины готовы противостоять попыткам Российской Федерации обострить ситуацию на востоке Украины, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"Украинская армия готова противостоять. Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма и в состоянии дать отпор попыткам России раскачать ситуацию внутри страны", - сказал С.Кривонос в среду в эфире телевидения "Голоса Америки", отвечая на вопрос, готова ли украинская армия к возможному обострению ситуации на Востоке Украины перед парламентскими выборами, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

С.Кривонос также обратил внимание, что объектом информационной атаки со стороны Российской Федерации является и население Украины.

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"Мы рассматриваем… вопросы о преодолении активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главное задание информационной операции – раскачать ситуацию внутри страны руками и мозгом самих украинцев. И это четко надо понимать каждому украинцу", - подчеркнул С.Кривонос.

Замсекретаря СНБО также не исключил возможное вмешательство РФ в работу энергетической системы Украины с помощью кибератак.

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"Мы еще находимся в том состоянии, когда наша энергетическая зависимость от России еще существует и она может влиять", - отметил С.Кривонос. По его словам, разработаны меры, которые позволят значительно минимизировать подобные риски.

"Разработаны определенные шаги, которые при реализации уже новым руководством, новой командой могут эти попытки значительно уменьшить. Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный", - сказал замсекретаря СНБО.

Также читайте: РФ невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше, - Кривонос

Источник: https://censor.net.ua/n3126082
 
   
 Топ комментарии
 
Нормальные люди это говно не празднуют. Иди насади деда на палку и повяжи колорадку
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Мой праздник - день Независимости Украины и 14 октября. А у малороссов своя атмосфера.
И почему вся вата голосовала за зелёную гниду, которая много лет унижала украинцев? Вопрос риторический
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Да. Настоящий Гетьман - один (а "пересиденты" приходят и уходят).
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Кривонос таким чином відповів тому зеленому нещастю, =ваєнному совєтніку= ?
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В Україні розробляють повітряну платформу для протикорабельної ракети "Нептун"
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"Разработаны определенные шаги, которые при реализации уже новым руководством, новой командой могут эти попытки значительно уменьшить. Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный", - сказал замсекретаря СНБО. Источник: https://censor.net.ua/n3126082
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А ваша команда во главе с верховным незаменимым ПАП уже все работы остановила и готовится остаться в политике. Украинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе, - замглавы СНБО Кривонос - Цензор.НЕТ 9101
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Не только ВС Украины, но и Украинский Народ.
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ДА ЗА 4 ГОДИ НИХЕРА НЕ СДЕЛАЛИ , ОДНИ РАЗГОВОРЫ, КУЧУ АЛКАШЕЙ НЕМОГУТ РАЗДАВИТЬ КОМУ ВЫ ТАМ ГОТОВЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ
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Тот случай, когда смелый и добросовестный служака, с первой космической скоростью взлетев по служебной лестнице, тут же становится барским халдеем...
Пан Кривонос, Ваша поясничная гибкость зачтена хозяином, но армия по закону не имеет права вмешиваться и не может быть привлечена к решению внутренних событий и гражданских конфликтов в стране. Со своими "попыткам раскачать будку" - это Вам на м̶и̶т̶и̶н̶г̶ Петинг БПП "Солитёрность"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская армия готова противостоять попыткам РФ обострить ситуацию на Донбассе, - замглавы СНБО Кривонос
 
 
 
 
 
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