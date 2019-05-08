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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления уголовного розыска и детективы совместно с областной прокуратурой задержали жителя Лимана, который наладил сбыт взрывчатого вещества через интернет.

Оперативники получили информацию, что на территории Донецкой области происходит сбыт пороха, который используют подпольные оружейники для изготовления патронов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Сыщики проверили всех лицензированных продавцов взрывчатых веществ и вышли на нелегального торговца - 32-летнего жителя Лимана.

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Установлено, что мужчина занимается реализацией пороха около 8 месяцев и является одним из крупных дельцов в Украине. Заказы принимает через интернет, а товар передает покупателям службой курьерской доставки. Один килограмм взрывчатки стоит тысячу гривен.

Полицейские провели две контролируемые поставки пороха различного типа. В ходе операции подозреваемый был задержан.

Во время обысков у него изъята крупная партия взрывчатого вещества, расфасованного в 45 полиэтиленовых пакетов.

Полиция выяснила, что порох производится за рубежом, откуда его незаконным путем переправляют на территорию государства.

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Мероприятия по документированию канала поступления взрывчатки продолжаются.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.

Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 01
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 02
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 03
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 04

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Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 05
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 06
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 07
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 08
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 09

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Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 10
Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области 11

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Источник: https://censor.net.ua/n3126081
 
 
 Топ комментарии
 
Это хорошо ,теперь не дать Пороху отправиться контрабандой на Мальдивы и нормалёк ! Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области - Цензор.НЕТ 1517
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интересно-какую статью КК ему вменяют?Если незаконное хранение-вопрос-а порох какой?судя по всему-охотничий-т.е. не боевой .Все снаряжение-охотничье и тянет на административную ответственность.Сбыт в лугандонию?А какая разница в какой регион?Помогать сепарам?Доказывать надо.По-моему - с точки зрения самого факта-если порох таки не боевой а охотничий и все остальные причандалы тоже охотничьи,боевых припасов тут не усматривается-нет тут криминала.Контрабанда?Сам перевозил? Или купил у кого с рук-Все надо проверять и доказывать!Из этого всего много шуму а выйдет пшик!
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Порох пишеться з великої букви)))
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Это хорошо ,теперь не дать Пороху отправиться контрабандой на Мальдивы и нормалёк ! Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области - Цензор.НЕТ 1517
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Порох даже в днр нужен а Зеление какашки никому
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вы что серъезно??? приезжайте ко мне встанем на трассе в *********** и будем фуры тормозить, вы мрази и не офицеры
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Скоро на дамбас отправим последнего Пороха и постамки прекратятся
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интересно-какую статью КК ему вменяют?Если незаконное хранение-вопрос-а порох какой?судя по всему-охотничий-т.е. не боевой .Все снаряжение-охотничье и тянет на административную ответственность.Сбыт в лугандонию?А какая разница в какой регион?Помогать сепарам?Доказывать надо.По-моему - с точки зрения самого факта-если порох таки не боевой а охотничий и все остальные причандалы тоже охотничьи,боевых припасов тут не усматривается-нет тут криминала.Контрабанда?Сам перевозил? Или купил у кого с рук-Все надо проверять и доказывать!Из этого всего много шуму а выйдет пшик!
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Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
Содержание Уголовного кодекса Украины.
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.
Если "не способен" читать юридические документы - "не сучи ногами"... Исключено только непосредственно "гладкоствольное охотничье оружие", а не боеприпасы, ВВ - тут нет ограничений...
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Это статья КК (криминального кодекса), которая определяет наказание за нарушение определенного закона (пока что не существующего!!!). Криминальный Кодекс не регулирует отношения (запрет, разрешение, ограничение) - это прерогатива только Закона в соответствии с Конституцией Украины.
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Балабольство, не более... Ты читаешь книжку, а я с этим на практике сталкивался...
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Ржу...
1. Порох НЕ взрывчатое вещество.
2. Порох можно свободно купить в оружейном магазине и через интернет.

Что там мусора себе опять напридумывали?
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порох конечно не бризантное вв...но относится к классу метательных вв
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Выше ответили. Вот ссылка на ВИКИ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
По́рох - многокомпонентная твёрдая «взрывчатая» (бризантным веществом не являющаяся) смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями, без доступа кислорода извне, с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях[1]. Его относят к классу метательных взрывчатых веществ.
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Ну, вот видишь, временами, на умные мысли тебя "пробивает"... Значит, "не утрачен для общества"... По крайней мере, знаешь, ГДЕ и КАК найти ответ на вопрос... (А ТОТ порох, что на фотографиях - это "бездымный пироксилиновый". Вижу "Сокол", и, то -ли "Барс", то-ли "Крук". Они похожи... Так вот, в отличие от "дымного", эти пороха имеют определённый срок хранения. По истечении этого времени они превращаются в "бризантное" ВВ, потому что из них испаряются эфиры, которые "замедляют" горение пироксилиновой смеси, превращая её из "бризантного" в "метательное" ВВ...).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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