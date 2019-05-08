 Полицейские перекрыли канал поставок пороха в Донецкую и другие области. ФОТОрепортаж

Оперативники получили информацию, что на территории Донецкой области происходит сбыт пороха, который используют подпольные оружейники для изготовления патронов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
Сыщики проверили всех лицензированных продавцов взрывчатых веществ и вышли на нелегального торговца - 32-летнего жителя Лимана.
Установлено, что мужчина занимается реализацией пороха около 8 месяцев и является одним из крупных дельцов в Украине. Заказы принимает через интернет, а товар передает покупателям службой курьерской доставки. Один килограмм взрывчатки стоит тысячу гривен.
Полицейские провели две контролируемые поставки пороха различного типа. В ходе операции подозреваемый был задержан.
Во время обысков у него изъята крупная партия взрывчатого вещества, расфасованного в 45 полиэтиленовых пакетов.
Полиция выяснила, что порох производится за рубежом, откуда его незаконным путем переправляют на территорию государства.
Мероприятия по документированию канала поступления взрывчатки продолжаются.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование.
Содержание Уголовного кодекса Украины.
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.
Если "не способен" читать юридические документы - "не сучи ногами"... Исключено только непосредственно "гладкоствольное охотничье оружие", а не боеприпасы, ВВ - тут нет ограничений...
1. Порох НЕ взрывчатое вещество.
2. Порох можно свободно купить в оружейном магазине и через интернет.
Что там мусора себе опять напридумывали?
По́рох - многокомпонентная твёрдая «взрывчатая» (бризантным веществом не являющаяся) смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями, без доступа кислорода извне, с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях[1]. Его относят к классу метательных взрывчатых веществ.