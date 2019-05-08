 Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела"

Об этом говорится в письме чиновника Министерства юстиции США Стивена Бойда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Письмо было подано в Конгресс перед началом слушаний Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США о том, можно ли считать отказ министра юстиции Уильяма Барра предоставлять полную версию отчета спецпрокурора, пренебрежением к Конгрессу.
"Этим информирую, что президент применил исполнительную привилегию в отношении всех материалов, на которые были выданы требования", - говорится в письме представителя Министерства юстиции США Стивена Бойда к главе Юридического комитета Палаты представителей Джерри Недлера.
Недлер назвал письмо "однозначной эскалацией" и призвал продолжить слушания.
Пренебрежение к Конгрессу считается мелким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа и заключения до года.
Для того, чтобы решение о наличии пренебрежения вступило в силу, после одобрения Комитетом, соответствующее решение должна одобрить Палата представителей США. В случае одобрения, глава Палаты представителей или Сената должен передать дело прокурору округа Колумбия.
Решение Трампа может создать правовую неопределенность, если Конгресс обвинит министра юстиции США в пренебрежении из-за того же отчета. Теперь в США не известно, какие полномочия имеют большую силу - Конгресса относительно проявлений пренебрежения или "исполнительной привилегии" президента.
Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".
я не смог придумать название к фотке, без комментариев, сами придумайте
*Нас не сбить с пути , потому что мы не знаем , куда идем!*
Искренне ваш В.Зеленский
- "вмешательство России в наши выборы- это все не правда, но я запрещаю публиковать полный отчет о вмешательстве России в наши выборы" ( с )
зекоманде до дониных шуток нужно одеть штаны и наконец то начать шутить по взрослому,
а не рояли передгиванием личного инструментa в руцях пачкать...
и Моника не Моника и платье не платье... - вполне допускаю, шо Мюллер сделает то же самое.
самого доклада никто не увидит - доня применил привилегию, а теперь шо мюллер не скажи ето будут его и только его слова...
а если даже да, почему конгрессмен предсталяющий меня в Конгрессе может, а я нет?
а если серьезно, то склонен думать шо там за рашку много чего есть, а учитывая любовь доника к ***** - ето, в доника глазах, и есть государственная и военная тайна.
чисто мое мнение ...))
другое дело, как злые американские языки выборщиков етот запрет оценят,
но ето уже другой вопрос.
Серпом! - да по яйцам большевикам-демократам и прочей левацкой нечисти.
шо вы таки де то в фейсбуке увидели такую картинку и перепостили ее сюда - значит все не так плохо со зрением.
особенное спасибо за вашу дописку к картинке - видимо ухудшение зрения таки прогрессирует...
sad!
под каждого кацвождя гимн кацапии.
победобесие началось! - всем ховаться
так он мне тоже на полном серьезе рассказывал что я не знаю и не понимаю что происходит в Украине- а вот ему со стороны виднее что же на самом деле происходит
и начинал мне тупо впаривать каца- бред
это так было смешно- с него даже сами амеры ржали
типа "вы с разных стран- но ты думаешь что ты лучше знаешь его страну чем он сам?"
чувак реально не понимал- почему над ним все ржут
это так просто, к слову)
2014й многое изменил с отношениях с "друзьями" - как то так вдруг получилось,
шо ето и не друзья совсем...)))
я поляков вообще не встречал- один раз в самом начале продавец на заправке когда увидел мой паспорт сразу сказал- а знаю ты с Украины, у меня жена полячка
с Европы много встречал- тех кто именно живет, Франция. Италия, Германия
Не помню подробностей...
НИ ОДИН НАЦИОНАЛЬНЫЙ политик этого бы не допустил.
Mueller: No.
Barr: Was the media coverage of my letter inaccurate?
Mueller: Yes.
это уже больше напоминает агонию со стороны товарища Трампа.