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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
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 Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела"

Президент США Дональд Трамп применил "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Об этом говорится в письме чиновника Министерства юстиции США Стивена Бойда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Письмо было подано в Конгресс перед началом слушаний Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США о том, можно ли считать отказ министра юстиции Уильяма Барра предоставлять полную версию отчета спецпрокурора, пренебрежением к Конгрессу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мюллер не должен свидетельствовать перед Конгрессом по "российскому делу", - Трамп

"Этим информирую, что президент применил исполнительную привилегию в отношении всех материалов, на которые были выданы требования", - говорится в письме представителя Министерства юстиции США Стивена Бойда к главе Юридического комитета Палаты представителей Джерри Недлера.

Недлер назвал письмо "однозначной эскалацией" и призвал продолжить слушания.

Пренебрежение к Конгрессу считается мелким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа и заключения до года.

Для того, чтобы решение о наличии пренебрежения вступило в силу, после одобрения Комитетом, соответствующее решение должна одобрить Палата представителей США. В случае одобрения, глава Палаты представителей или Сената должен передать дело прокурору округа Колумбия.

Также читайте: Генпрокурор США Барр работает над "невероятной" информацией о вмешательстве Украины в президентские выборы в США, - Трамп

Решение Трампа может создать правовую неопределенность, если Конгресс обвинит министра юстиции США в пренебрежении из-за того же отчета. Теперь в США не известно, какие полномочия имеют большую силу - Конгресса относительно проявлений пренебрежения или "исполнительной привилегии" президента.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

Источник: https://censor.net.ua/n3126079
 
 
 Топ комментарии
 
Пацаны слушайте прикол, что Трамп сказал:
- "вмешательство России в наши выборы- это все не правда, но я запрещаю публиковать полный отчет о вмешательстве России в наши выборы" ( с )
Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела" - Цензор.НЕТ 9495
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Да понятно что в США нет доказательств сговора Путлера и Трампа, все доказательства у Путлера в Рашке. Не зря же Трамп Путлеру задницу вылизывает.
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не - прозрачный и радостный як отой капитошка...
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казламрдные готовятся к празднованию
я не смог придумать название к фотке, без комментариев, сами придумайте

Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела" - Цензор.НЕТ 3847
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для бритов отравление Скрипалей это детские забавки по сравнению с таким глумлением над псинкой.
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Alter Nator
*Нас не сбить с пути , потому что мы не знаем , куда идем!*
Искренне ваш В.Зеленский
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Яка ж ти тупа маша.Ще не все всосала від шоколадного?
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Да понятно что в США нет доказательств сговора Путлера и Трампа, все доказательства у Путлера в Рашке. Не зря же Трамп Путлеру задницу вылизывает.
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Пацаны слушайте прикол, что Трамп сказал:
- "вмешательство России в наши выборы- это все не правда, но я запрещаю публиковать полный отчет о вмешательстве России в наши выборы" ( с )
Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела" - Цензор.НЕТ 9495
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доник бОльший шутник, чем клован.
зекоманде до дониных шуток нужно одеть штаны и наконец то начать шутить по взрослому,
а не рояли передгиванием личного инструментa в руцях пачкать...
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видимо там есть "жареные" факты...значит есть повод "темнить"...мне кажется у нас будет аналогичная ситуация...возможно я ошибаюсь...
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где-то пересекаются бизнес интересы расиянских олигархов и Трампа или даже республиканцев, как некоторые говорят
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что-то Трамп юлит....Если он кристально честен, что там скрывать?
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В этом нет никакого смысла, если Мюллер таки придет на слушания и будет отвечать на вопросы под присягой .
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есть много причин по которым человек лжет или не договаривает под присягой - он хоть у Клинтона спросите.....
и Моника не Моника и платье не платье... - вполне допускаю, шо Мюллер сделает то же самое.
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Так Мюллер вроде сам был инициатором этого, он же посылал письмо Барру с возмущениями по поводу необъективности подачи информации.
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разве ето ето отменяет то, шо может не все сказать или там "сгладить углы"?
самого доклада никто не увидит - доня применил привилегию, а теперь шо мюллер не скажи ето будут его и только его слова...
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Ищу сейчас прецедент такой ситуации, не всё понятно еще - как оно там будет. Этот отчёт Мюллера сложно натянуть на гос или военную тайну. Скорее с точностью до наоборот. С его стороны это попытка скрыть факты, угрожающие национальной безопасности. Хотя если внимательно переварить даже открытую инфу, он кажется сейчас просто пытается скрыть свое вмешательство в ход расследования. Именно об этом вроде и писал Мюллер Барру.
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Любой конгрессмен может почитать полную версию .
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вы конгрессмен? - сами читали?
а если даже да, почему конгрессмен предсталяющий меня в Конгрессе может, а я нет?
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А вы попробуйте дело Джуси Смоллета почитать . Потом будете жаловаться . Вы многое читать не можете однако десяток купюр в мюллеровском докладе не дают спокойно спать .
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Вот так за семейными разборками и пройдет срок у Трампа
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Вот ватная эпидемия добралась и до Америки,интересно свободный американский народ устоит от эпидемии? Трамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела" - Цензор.НЕТ 9433
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А может дело не в компромате, а в обещании?
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ето называется executive privilege - вы там, шо хотите говорите, а будет так как я сказал... Трамп застосував "виконавчий привілей" і заборонив оприлюднювати повний звіт про результати "російської справи" - Цензор.НЕТ 3451
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Вообще-то это право распространяется на сведения, которые являются государственной или военной тайны. В этом случае будет сложно объяснить мотивацию в Палате представителей. В итоге Трамп нехило подставил Барра, а этим письмом и себя тоже, пытаясь вывести того из-под удара.
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государственноя тайна у нас одна - доник.
а если серьезно, то склонен думать шо там за рашку много чего есть, а учитывая любовь доника к ***** - ето, в доника глазах, и есть государственная и военная тайна.
чисто мое мнение ...))
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Ну в его глазах это может выглядеть как угодно. Вопрос - как это сейчас будет выглядеть в глазах закона.
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в глазах закона - право Президента применить свою executive privilege выглядит безукоризненно.
другое дело, как злые американские языки выборщиков етот запрет оценят,
но ето уже другой вопрос.
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Трамп застосував "виконавчий привілей" і заборонив оприлюднювати повний звіт про результати "російської справи" - Цензор.НЕТ 2652

Серпом! - да по яйцам большевикам-демократам и прочей левацкой нечисти.
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иногда думаю, шо такие как вы вообще ничего не видят, но радует,
шо вы таки де то в фейсбуке увидели такую картинку и перепостили ее сюда - значит все не так плохо со зрением.
особенное спасибо за вашу дописку к картинке - видимо ухудшение зрения таки прогрессирует... Трамп застосував "виконавчий привілей" і заборонив оприлюднювати повний звіт про результати "російської справи" - Цензор.НЕТ 4184
sad!
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расскажи нам что нибудь еще про Америку- я по твоему флажку вижу ты в теме Трамп застосував "виконавчий привілей" і заборонив оприлюднювати повний звіт про результати "російської справи" - Цензор.НЕТ 5138
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ща, если товарищь проявится, должен прозвучать 37 раз переделаный
под каждого кацвождя гимн кацапии.
победобесие началось! - всем ховаться Трамп застосував "виконавчий привілей" і заборонив оприлюднювати повний звіт про результати "російської справи" - Цензор.НЕТ 1261
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знавал я тут одного белоруса- только тот ватник 100 %
так он мне тоже на полном серьезе рассказывал что я не знаю и не понимаю что происходит в Украине- а вот ему со стороны виднее что же на самом деле происходит
и начинал мне тупо впаривать каца- бред
это так было смешно- с него даже сами амеры ржали
типа "вы с разных стран- но ты думаешь что ты лучше знаешь его страну чем он сам?"
чувак реально не понимал- почему над ним все ржут
это так просто, к слову)
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верю - знаю таких тоже.
2014й многое изменил с отношениях с "друзьями" - как то так вдруг получилось,
шо ето и не друзья совсем...)))
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А беларусы ещё есть в США, которые своей нации там не стыдятся? Товарищ - этнический поляк. После развала СССР нашёл родню в США (бывшие гастарбайтеры времён Второй мировой). Общается, раз в год в гости приглашают... Так говорили, что в их общине польской "задрали" беларусы, эмигрировавшие после развала, и прикидывающиеся поляками... А незнание польского языка оправдывают тем, что им на польском говорить в СССР, запрещали...(А вот украинскую общину хвалили - говорили, что ещё сплочённее, чем их собственная...).
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я не знаю- я не в комьюнити живу, а среди американцев- самый лучший вариант
я поляков вообще не встречал- один раз в самом начале продавец на заправке когда увидел мой паспорт сразу сказал- а знаю ты с Украины, у меня жена полячка
с Европы много встречал- тех кто именно живет, Франция. Италия, Германия
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Билл и Хиллари с Вовой дружили . Недаром он Биллу полмиллиона за лекцию отвалил после урановой сделки
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плохо вас учат - холопам нужно все буквы писать заглавные, когдаа речь о ***** - с ВОВОЙ
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як ця рижа морда боїться кремлівського карлика...до мимовольної діареї....пихате та чванливе забруднює власні штани тільки від однієї згадки про путлєра...Уявляю, який компромат має *уйло на Трампа...
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Тут більше пасує "спонтанної діареї " замість "мимовільної" , а так все зер гут .
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тоді не "пасує", а підходить!...а так все зер гут))
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И как же встречи его зятя с каким-то ********** то ли дипломатом, то ли консулом?!
Не помню подробностей...
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Украина совершила ужасную ошибку/"ошибку" в 2014, наплевав на США и Британию - единственный натуральный формат ("Будапешт"), и связавшись с немцами (ближайшие союзники московии) и, прости Господи, Францией.

НИ ОДИН НАЦИОНАЛЬНЫЙ политик этого бы не допустил.
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Украина сделала единственно возможное на тот момент. Пуйло бы никто не затащил за стол переговоров с США и Британией. Был выбран оптимальный формат.
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Бред. Клинический идиотизм. Я даже комментировать не стану.
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И не нужно. Вы дипломат? У Вас есть вся информация, что тогда творилось? Штаты тупо отморозились от Будапешта, хотя по долгу чести должны были сами ввязаться в борьбу со срашей. Но там афроамериканцу премия мира шнобелевская нужна была.
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Barr: Was my letter inaccurate?

Mueller: No.

Barr: Was the media coverage of my letter inaccurate?

Mueller: Yes.
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Ох как Додик бздит! Хуже чем вовочка анализов на наркоту
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...чем еще больше заинтриговал общественность и не только американскую. Теперь, не говоря уже о принципах демократии, а хотя бы из простого человеческого любопытства Конгресс должен добиться открытых слушаний.
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мда.... уж.
это уже больше напоминает агонию со стороны товарища Трампа.
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Сейчас в первую очередь от Конгресса прилетит Барру, за то что он, мягко говоря, был с ним не до конца откровенен. Ну а Донни на очереди. Мюллер ещё своё последнее слово не сказал. Политическая драма в США .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп применил "исполнительную привилегию" и запретил обнародовать полный отчет о результатах "российского дела"
 
 
 
 
 
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