"Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео"

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Соединенное Королевство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже проявили стойкость и единство в политике относительно России. После нападения с применением химического оружия в Солсбери. Вместе с нашими союзниками мы дали отпор. Мы наказали Россию важными санкциями. Мы хотели, чтобы мир знал: использование химического оружия недопустимо, и с ним такие нации, как наши, которые уважают верховенство права, мириться не будут", - заявил он.
Помпео отметил, что обе страны - и США, и Великобритания - порой сталкиваются с турбулентностью во внутренних делах. Однако это неотъемлемая часть жизни каждого демократического государства. А относительно внешней политики госсекретарь подчеркнул, что "нынешний момент - точно не тот, когда можно позволить себе зыбкую позицию, скорее наоборот".
"Мы должны быть вместе, чтобы отвечать на вызовы нашего времени. Как государственный секретарь я сейчас вижу гораздо сложнее мировой ландшафт, чем тот, который наши две страны проходили во времена Холодной войны. Сегодня нам противостоит исламский терроризм... Мы также сталкиваемся с возобновлением противостояния глобальных игроков - Китая, России, Ирана", - добавил госсекретарь.
Помпео подчеркнул, что особые отношения Великобритании и США крайне важны в такие сложные и угрожающие времена, и подтвердил, что США готовы развивать их независимо от дальнейшего развития ситуации с Brexit. Он отдельно остановился на угрозах со стороны России энергетической независимости Европы.
"Как и США, Великобритания осознает, что Россия хочет (воплотить. - Ред.) "Северный поток-2". Чтобы применять энергетическую сферу как средство давления на Европу. Мы не должны позволить им это сделать. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество по этому вопросу", - подчеркнул он.
Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник начал турне по Европе с участия в Арктическом совете. Среди тем, которые он поднял во время выступлений и встреч, было, в частности, противостояние российской агрессии. Следующей остановкой Помпео после Финляндии должен был стать Берлин, однако глава американской дипломатии совершил неожиданный визит в Ирак. Турне завершается встречей в Лондоне с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом и, впоследствии, визитом в Гренландию.
а Германии-"пофиг"...
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Вообще-то по Солсбери у США было два пакета санкций и в случае невыполнения Путлером условий первого пакета, в действие должен вступить второй, жесткий пакет санкций. Путлер и не подумал выполнять условия, но Трамп не подписал второй пакет санкций до сих пор, и похоже и не подпишет. Все сводится к бла-бла.
має свою
стратегію тактикухз що ?!
А у Трампа давно на столе лежит проект санкций за СП-2, но разве он его подпишет?! нет конечно, он против своего хозяина путлера никогда не пойдет.
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что за ребусы должен разгадывать нарид из этих "деклараций" о наказаниях?
Нету санкций за Солсбери...
такой мысли еще не звучало, но мысль смелая
его волнуют мои финансовые проблемы? - вот и меня его нет.
пока он Президент - да меня интересует, шо он делает, но все равно не его бабки...
не будет Президентм? - я он нем забуду в ту же секунду...
Итак, есть такой текст:
"Как и США, Британия осознает, что Россия хочет (воплотить - 24 канал) "Северный поток-2", чтобы применять энергетическую сферу как средство давления на Европу. Мы не должны позволить им это сделать. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество по этому вопросу,- сказал госсек." https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121
Из этой фразы вытекает решимость не дать давить газом на Европу, но не вытекает однозначно текст в заголовке выше:
"Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео"
Сказал Ромпео "должны заблокировать", или это уже выдумка местных журналистов Укринформа, вот в чем вопрос, кто как думает? Я думаю, что про блокировку СП Помпео не говорил с вероятностью 99%, а просто пропагандисты применяют свой излюбленный прием - "немножко" исказить текст в нужном направлении при переводе и потом - при каждой перепечатке, так что после цепочки в 10 последовательных перепечаток "пианист Сердюк" легко превращается в "сионист Пердюк" и никто сильно вроде бы и не соврал.