EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 За рубежом
  6820  68
Все про:Великобритания (2144) США (14937) Северный поток (455) Помпео (122)

 Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео

Санкции против России за применение химического оружия в Солсбери были мощным сигналом, а "Северный поток-2" должен быть остановлен, так как Великобритания и США должны быть едиными и непоколебимыми в ответах на современные вызовы со стороны Китая, России и Ирана.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время официального визита в Соединенное Королевство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже проявили стойкость и единство в политике относительно России. После нападения с применением химического оружия в Солсбери. Вместе с нашими союзниками мы дали отпор. Мы наказали Россию важными санкциями. Мы хотели, чтобы мир знал: использование химического оружия недопустимо, и с ним такие нации, как наши, которые уважают верховенство права, мириться не будут", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео о встрече с Лавровым: Это была хорошая беседа, но каждая сторона остается при своих интересах

Помпео отметил, что обе страны - и США, и Великобритания - порой сталкиваются с турбулентностью во внутренних делах. Однако это неотъемлемая часть жизни каждого демократического государства. А относительно внешней политики госсекретарь подчеркнул, что "нынешний момент - точно не тот, когда можно позволить себе зыбкую позицию, скорее наоборот".

"Мы должны быть вместе, чтобы отвечать на вызовы нашего времени. Как государственный секретарь я сейчас вижу гораздо сложнее мировой ландшафт, чем тот, который наши две страны проходили во времена Холодной войны. Сегодня нам противостоит исламский терроризм... Мы также сталкиваемся с возобновлением противостояния глобальных игроков - Китая, России, Ирана", - добавил госсекретарь.

Помпео подчеркнул, что особые отношения Великобритании и США крайне важны в такие сложные и угрожающие времена, и подтвердил, что США готовы развивать их независимо от дальнейшего развития ситуации с Brexit. Он отдельно остановился на угрозах со стороны России энергетической независимости Европы.

"Как и США, Великобритания осознает, что Россия хочет (воплотить. - Ред.) "Северный поток-2". Чтобы применять энергетическую сферу как средство давления на Европу. Мы не должны позволить им это сделать. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество по этому вопросу", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины. ФОТО

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник начал турне по Европе с участия в Арктическом совете. Среди тем, которые он поднял во время выступлений и встреч, было, в частности, противостояние российской агрессии. Следующей остановкой Помпео после Финляндии должен был стать Берлин, однако глава американской дипломатии совершил неожиданный визит в Ирак. Турне завершается встречей в Лондоне с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом и, впоследствии, визитом в Гренландию.

Источник: https://censor.net.ua/n3126077
 
   
 Топ комментарии
 
Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери
______________________________________
Вообще-то по Солсбери у США было два пакета санкций и в случае невыполнения Путлером условий первого пакета, в действие должен вступить второй, жесткий пакет санкций. Путлер и не подумал выполнять условия, но Трамп не подписал второй пакет санкций до сих пор, и похоже и не подпишет. Все сводится к бла-бла.
 показать весь комментарий
 
Россию нужно наказать за десятки, даже сотни преступлений: убийства украинцев, в т.ч. крымских татар, захват Крыма и Донбасса, пытки, незаконные лишения свободы, использование недопустимых методов ведения войны в Сирии и на Донбассе, и многое другое!
 показать весь комментарий
 
Поки начухаєтесь, Меркельша вже ґендлюватиме газом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
они их "фининсово" удушат-как СССр...а замечательно было бы "подключить" Китай и Японию...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
После десятка Малышей,душить будет легче и приятней...
 показать весь комментарий
 
 
а про ветер в твоей методичке ничего не написано? Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 4250
 показать весь комментарий
 
 
Ещё как написано Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 824написано,что свежий ветер в Украине сдул пэтину пыль и гонит ту пыль в сторону ростова... Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 1686
 показать весь комментарий
 
 
Рядом с Европой ? Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 6869а Демура школу посещал ?
 показать весь комментарий
 
Да, причём с первого класса Австрийскую экономическую. Шибко вумный.
 показать весь комментарий
 
Китай!? он как раз и есть основная проблема, рашка это китайская подстилка, не лучшие времена сейчас для США.

 показать весь комментарий
 
Поки начухаєтесь, Меркельша вже ґендлюватиме газом.
 показать весь комментарий
 
 
мне все больше нравится этот парень
 показать весь комментарий
 
 
Россию нужно наказать за десятки, даже сотни преступлений: убийства украинцев, в т.ч. крымских татар, захват Крыма и Донбасса, пытки, незаконные лишения свободы, использование недопустимых методов ведения войны в Сирии и на Донбассе, и многое другое!
 показать весь комментарий
 
 
А северный поток-2 занимает 170-е главное место в наказании России. Лишь бы слова не расходились с делом
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ,наприклад ,завтра путін анексує Донбас,то буде глибока занепокоєність і наполягання провести інавгурацію для ЗЄ.
 показать весь комментарий
 
 
"союзники" как и прежде-74 года спустя имеют общего врага...теперь это путинская рассея...
а Германии-"пофиг"... Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 9863
 показать весь комментарий
 
 
наверное лохи там сидят, ждут недождутся нефти хлорированой
 показать весь комментарий
 
 
в этот раз "хлорного"газа...как в 1915г в Первой мировой применённого самой Германией...
 показать весь комментарий
 
И вообще таких мразей как старик-Кабаев и его плебеи нужно уничтожать любыми путями: стрелять, давить, взрывать в "сортирах"! Эти люди не достойны жить и своим нахождением портить воздух на планете Земля!
 показать весь комментарий
 
 
вы что...это же "геноцид"...а на Западе царит "толлерантность"...
 показать весь комментарий
 
А Европа, в частности Германия рвут одно место что бы поток был построен.
 показать весь комментарий
 
 
в частности за события в Венесуэле рассею точно накажут...слишком далеко "зашла"... Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 5813
 показать весь комментарий
 
 
Вы дуракам показали кулак и думаете что то от этого изменится???
 показать весь комментарий
 
 
Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери
______________________________________
Вообще-то по Солсбери у США было два пакета санкций и в случае невыполнения Путлером условий первого пакета, в действие должен вступить второй, жесткий пакет санкций. Путлер и не подумал выполнять условия, но Трамп не подписал второй пакет санкций до сих пор, и похоже и не подпишет. Все сводится к бла-бла.
 показать весь комментарий
 
 
Та вообще-то следствие по Солсбери еще не закончилось и когда закончится - неизвестно!
 показать весь комментарий
 
А причем здесь следствие? Условием вступления в законную силу второго пакета является не окончание следствия, а невыполнение путлером условий первого пакета. Но Трамп своего хозяина разве посмеет обидить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, за сколько баксов американцы пихают свой газ Кобопеву?
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы удушить Казламордию - никаких баксов не жалко
 показать весь комментарий
 
а за раздачу паспортов не нужны санкции?? или Солсбери важнее?
 показать весь комментарий
 
 
Трамп з Помпео )) разом працюють проти *****, чи кожен)))),
має свою стратегію тактику хз що ?!
 показать весь комментарий
 
Великобритания и США должны быть едиными и непоколебимыми в ответах на современные вызовы со стороны Китая, России и Ирана.)) От і вся геополітика. Напівмертва туша Евросоюзу обережно висловлює занепокоєння чи навпаки викликає???
 показать весь комментарий
 
А Россия хоть поняла, что её наказали?
 показать весь комментарий
 
 
Не буде ніякого Північного Потоку. Германія добре знає, що краще з розумним втратити, ніж з дураком знайти.
 показать весь комментарий
 
Для немцев главное своя выгода. Понятное дело путлер пообещал меркельше скидку на газ за СП-2, вот она и задницу рвет и ей плевать что СП-2 Путлеру нужен чтобы нагадить в очередной раз Украине. Европейские ценности в действии.

А у Трампа давно на столе лежит проект санкций за СП-2, но разве он его подпишет?! нет конечно, он против своего хозяина путлера никогда не пойдет.
 показать весь комментарий
 
 
Быстрее бы его отменили - хочется позитивных новостей почитать.
 показать весь комментарий
 
ну если рашку за сп2 будут наказывать такими же санциями как за применение запрещенного хим оружия на территории другого государства - то труба дело...
 показать весь комментарий
 
 
кто наказал? Когда наказал? Чем именно?
==
что за ребусы должен разгадывать нарид из этих "деклараций" о наказаниях?
 показать весь комментарий
 
Пусть не трындит.
Нету санкций за Солсбери...
 показать весь комментарий
 
Трамп - финансовый банкрот. Вероятно это и использовал путин для его вербовки. Вся политика Трампа будет сводиться к этому цирку и клоунаде
 показать весь комментарий
 
Трамп - финансовый банкрот?
такой мысли еще не звучало, но мысль смелая Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 4471
 показать весь комментарий
 
 
смысл?
его волнуют мои финансовые проблемы? - вот и меня его нет.
пока он Президент - да меня интересует, шо он делает, но все равно не его бабки...
не будет Президентм? - я он нем забуду в ту же секунду... Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 108
 показать весь комментарий
 
Слов обидных ВВХ наговорили и сказали, что так низзя, он расстроился. На этом наказание и закончилось.
 показать весь комментарий
 
Главное - что ИМЕННО сказал Помпео? Все ссылаются на Укринформ. а тот ни на кого не ссылается.
Итак, есть такой текст:

"Как и США, Британия осознает, что Россия хочет (воплотить - 24 канал) "Северный поток-2", чтобы применять энергетическую сферу как средство давления на Европу. Мы не должны позволить им это сделать. Мы должны продолжить наше тесное сотрудничество по этому вопросу,- сказал госсек." https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121

Из этой фразы вытекает решимость не дать давить газом на Европу, но не вытекает однозначно текст в заголовке выше:

"Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео"

Сказал Ромпео "должны заблокировать", или это уже выдумка местных журналистов Укринформа, вот в чем вопрос, кто как думает? Я думаю, что про блокировку СП Помпео не говорил с вероятностью 99%, а просто пропагандисты применяют свой излюбленный прием - "немножко" исказить текст в нужном направлении при переводе и потом - при каждой перепечатке, так что после цепочки в 10 последовательных перепечаток "пианист Сердюк" легко превращается в "сионист Пердюк" и никто сильно вроде бы и не соврал.
 показать весь комментарий
 
Не заблокируют. Там же еще немецкий интерес. Слишком много немецких денег вложено в эти проекты. Ми покарали Росію за застосування хімічної зброї в Солсбері і маємо заблокувати "Північний потік-2", - Помпео - Цензор.НЕТ 9304
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео
 
 
 
 
 
 вверх