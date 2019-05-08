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 Политика Украины
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 Встреча с Сурковым пока не планируется, - Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет о важности синхронизации действий с новым президентом Украины Владимиром Зеленским касательно урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отвечая на вопрос, есть ли договоренность о встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в ближайшее время, или она может состояться только после выборов в Верховную Раду, Волкер сказал:

"Решения пока нет. Что касается украинской стороны, то президент Зеленский отметил, что ему нужно определенное время, чтобы присоединиться к работе, к примеру, "нормандского формата". Поэтому не хотим опережать или перешагивать через голову избранного президента Украины. Нам нужно убедиться, что мы синхронизированы, и мы будем также на связи с господином Сурковым, чтобы решить, когда разумно было бы встретиться", - добавил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3126076
 
 
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Вмандячить в безветренную погоду.. Зустріч із Сурковим поки не планується, - Волкер - Цензор.НЕТ 5389
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ваши стучат Зустріч із Сурковим поки не планується, - Волкер - Цензор.НЕТ 4182 неспортивно! но предсказуемо - быдло стучать любит Зустріч із Сурковим поки не планується, - Волкер - Цензор.НЕТ 1157
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Ну я бы не был в этом уверен ,до того ,как пэтю сдуло я практически жил в бане а сейчас ветерок чуток переменился.. Зустріч із Сурковим поки не планується, - Волкер - Цензор.НЕТ 7573
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достатньо один масквабад...
, бо без цієї гидкої мокшанської деревні і масковії не буде....))
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який ще господін, та він чмо рогате, господін млять, сурков... у Гаагу його разом з плешивим...
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Странно, неужели г-н Волкер не знает, что Сурковв Путин отстранил от кураторства над ДНР-ЛНР?! Вместо Суркова куратором сепаров назначен бывший посол РФ в Беларуси - Бабич). Так, о чем Волкер собирается разговаривать с Сурковым?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча с Сурковым пока не планируется, - Волкер
 
 
 
 
 
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