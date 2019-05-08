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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1905) Фриланд Хрыстя (113)

 Парубий и Фриланд обсудили проведение международной конференции по поддержке реформ в Украине

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на встрече в Киеве обсудили вопросы проведения Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая запланирована на 2-4 июля текущего года в Торонто.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВРУ. 

"Я уверен, что мы имеем уникальный шанс выйти на качественно новый уровень сотрудничества, который дает основания надеяться на конкретные, значимые результаты Конференции. По сути, мы можем заложить действенный план действий на ближайшие пять лет с четкими целями, задачами и временными рамками", – отметил Парубий. 

Председатель парламента отметил, что сейчас идет активная подготовка к конференции, и обе команды уже наработали соответствующую базу как по форме, так и по содержательной части этого мероприятия, и поблагодарил за настоящую командную работу послов обеих стран. Он подчеркнул, что Украина будет представлена мощной делегацией.

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А.Парубий подчеркнул необходимость продолжения и усиления санкций против Российской Федерации. Он поблагодарил Оттаву за принципиальную позицию в этом вопросе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, особенно в вопросах безопасности, в военной сфере и на пути Украины в НАТО. Он напомнил, что украинский парламент продлил действие закона о продлении военного сотрудничества, в том числе и с Канадой. "Надеюсь, что Канада будет продолжать быть проводником Украины на пути к полноправному членству в Альянсе", - сказал А.Парубий и подчеркнул, что "для Украины большая честь, что такое мощное государство, как Канада, с такой преданностью поддерживает Украину, особенно в тяжелые годы нашей истории - в тех испытаниях, которые стоят перед Украиной".

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Также А.Парубий поблагодарил Х.Фриланд за направление канадской мониторинговой миссии в Украину и отдельно отметил важность, скорость и качество канадской оценки выборов в Украине. Выводы CANADEM, по его словам, были полными, объективными и отражали тональность международной реакции на избирательный процесс в Украине.

"К сожалению, было, много информации о возможных фальсификациях выборов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в Украине было максимальное количество наблюдателей, которые могли бы подтвердить демократичность процесса наших выборов. Эта оценка стала очень важным фактором для стабилизации в обществе и оценки президентских выборов", – заявил А.Парубий.

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В свою очередь, Х.Фриланд подчеркнула, что к этой конференции есть большая заинтересованность, "организаторы создают много возможностей для Украины и украинцев рассказать о себе".

"Мы заботимся о демократии в Европе и готовы помочь Украине", - отметила глава МИД Канады и поблагодарила украинцев "за демократические преобразования за последние пять лет и продемонстрированный высокий уровень демократии во время президентских выборов, особенно в таких непростых условиях".

Источник: https://censor.net.ua/n3126075
 
   
 Топ комментарии
 
У него (Парубия ) деФекты Фикции а у тебя baks - ума...
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Заголовок вучит как название комедии очередная попытка вылечить клептоманов? Только слепому не видно что эта быдлоЫлита нуждается в тотальном "геноциде" по уголовному кодексу...не думаю что большинство порохоботов слепые, поэтому это такие же враги Украины как и кремляди!!!
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Христі цікаво шо там за зебіли прийдуть до влади, все інше - мішура.
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При чёт ещё тогда, когда выдавали справку.. Парубий и Фриланд обсудили проведение международной конференции по поддержке реформ в Украине - Цензор.НЕТ 3201
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Если по каким-то причинам президент не сможет выполнять свои обязанности, его функции берет на себя голова Верховной Рады. Вот так и живем. А вы -- справка, справка... Конституция разрешает управлять государством не только домохозяйкам.
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У него (Парубия ) деФекты Фикции а у тебя baks - ума...
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Завидую Христе,встречи с Парубиём она не забудет никогда !!!
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А что , Парубий какой-то сверх-разум , обсуждать такие важные вопросы ?
Типа , как Гнойсман суперЫкономист ?
Уходите уже , барыжники , нацарювали ...
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Христі цікаво шо там за зебіли прийдуть до влади, все інше - мішура.
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какие нафиг реформы?!?какая в задницу конференция о чем с вами дебилами можно говорить о тарифах непосильных для большинства населения??или той разрухе и нищете что множится с каждым годом ?!?или за отчаявшихся людей что выезжают сотнями тысяч поднимать экономику Европы))
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У Франції бастують жовті жилети.А у нас--жовті білєти з Парубієм на чолі.Коли інавгурація нового президента,засранець?
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Заголовок вучит как название комедии очередная попытка вылечить клептоманов? Только слепому не видно что эта быдлоЫлита нуждается в тотальном "геноциде" по уголовному кодексу...не думаю что большинство порохоботов слепые, поэтому это такие же враги Украины как и кремляди!!!
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Пагубій також Гаду особливим шляхом веде.
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Мне очень жалко иностранных переводчиков которые сопровождают встречи европейских политиков с Парубием. Они, бедненькие, наверное зарабатывают выговора.
Вообще, я заметила, что чем ущербней мужчина, тем лучше управляет делами и политикой. По этой причине я думаю, что Зеленский будет плохим политиком и управленцем страной.
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Он подчеркнул, что Украина будет представлена мощной делегацией.
Источник: https://censor.net.ua/n3126075

Должностями или умом?
Неужели Порошенко поедет, т.к. и без должности справится?
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Грабёж украинцев перешёл на международный уровень!
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О каких рехвормах Палубий вообще картавит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий и Фриланд обсудили проведение международной конференции по поддержке реформ в Украине
 
 
 
 
 
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