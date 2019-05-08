 Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.
Автомобиль патрульных, с включенными красными проблесковыми маячками и сиреной, сопровождал движение волонтерского автомобиля подразделения медицинской эвакуации, который спасает жизни украинских воинов в зоне ООС.
Во время проезда перекрестка автомобиль патрульных попал в ДТП с автомобилем Ford. Пострадавшему пассажиру автомобиля Ford патрульные предоставили домедицинскую помощь до приезда скорой. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Самое главное - врачи стабилизировали состояние раненых воинов, отметили в полиции.
Наш Аваков не фига не делал 5 лет , потому водители на дорогах НЕ ПОНИМАЮТ СИРЕНЫ.
А были бы штрафы, как в Европе- все бы останавливались сразу призвуке сирены.
Но Авакову играться в выборы хочется , чтобы кресло не потерять
https://www.youtube.com/watch?v=YsyjfeN75Uw
Добре, що всі живі.
Хлопці, одужуйте.
Знову кров героїв напоїла нашу землю.
Та на щастя цього разу війна взяла лише кров, лишивши бійців з нами. Живими. Хоча і з важкими пораненнями, та живими!
І їх життя збережено завдяки побратимам, військовим медикам та Патрульній поліції міста Маріуполя.
Ангели Тайри та військові медики безмежно вдячні допомозі патрульних Маріуполя:
Екіпаж 0011
Черемісін Денис Володимирович
Лямцев Олександр Сергійович
Екіпаж 151
Ніколенко Роман Сергійович
Волчанов Руслан Олександрович
Під час патрулювання на в'їзді в місто вони помітили наш реанімобіль, що віз двох поранених з місця бойових зіткнень і забезпечили надшвидке супроводження дорогою до медичного закладу.
Поранення були такими, що потребували втручання хірургів як найшвидше.
Тож можна стверджувати, що допомога патрульних врятувала життя щонайменше одного з двох поранених!
Дякую, хлопці!
Честь!