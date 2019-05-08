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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5553) Мариуполь (3636) патрульная полиция (1254)

 Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе. ФОТО

8 мая в Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе 01

Автомобиль патрульных, с включенными красными проблесковыми маячками и сиреной, сопровождал движение волонтерского автомобиля подразделения медицинской эвакуации, который спасает жизни украинских воинов в зоне ООС.

Во время проезда перекрестка автомобиль патрульных попал в ДТП с автомобилем Ford. Пострадавшему пассажиру автомобиля Ford патрульные предоставили домедицинскую помощь до приезда скорой. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе 02

Самое главное - врачи стабилизировали состояние раненых воинов, отметили в полиции.

Автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3126074
 
 
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Охренеть последний снимок! Выздоровления воинам!
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так бывает, особенно если звучит очень громко музыка, то мергалки увидел он вместе с ударом в авто.
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В Братиславе, когда несется скорая помощь или полиция с сиреной , все авто обязаны съехать в правый крайний ряд и пропустить авто . Иначе большие штрафы.
Наш Аваков не фига не делал 5 лет , потому водители на дорогах НЕ ПОНИМАЮТ СИРЕНЫ.
А были бы штрафы, как в Европе- все бы останавливались сразу призвуке сирены.
Но Авакову играться в выборы хочется , чтобы кресло не потерять
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так бывает, особенно если звучит очень громко музыка, то мергалки увидел он вместе с ударом в авто.
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Охренеть последний снимок! Выздоровления воинам!
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вот сейчас мне хотят налить в глаза говно а этого я нелюблю, че это за носилки окровавленые??????? вы видели окровавленные носилки?????, вы хотите сказать что это затекшая??? кого и куда вы с таким кровотечением везли???
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хотя рядом перегружали, ффффф чтож за ранение такое, ну наружный гемостаз то можно, откуда так кровить могло? конечности, жгут, голова? бинты, пузо грудина вовнутрь лъются, вы че ау если это правда с каким наружным кровотечением вы так не справились то?? бедро или подмышка???
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Недоноски і тут накосячили, відзначилися. Даже супровода неможна довірити цим **********..дебіли.
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авакянцы - сымые успешные из реформированных по версии коломошки
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В Братиславе, когда несется скорая помощь или полиция с сиреной , все авто обязаны съехать в правый крайний ряд и пропустить авто . Иначе большие штрафы.
Наш Аваков не фига не делал 5 лет , потому водители на дорогах НЕ ПОНИМАЮТ СИРЕНЫ.
А были бы штрафы, как в Европе- все бы останавливались сразу призвуке сирены.
Но Авакову играться в выборы хочется , чтобы кресло не потерять
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не неуспокоюсь,че кровило то так в машине, пруфов подкинуть тебе, да там с доступом к вене, заслоупочили коллеги, так только с башки кровить может, но при сраном союзе была аминакапронка , один флакон в вену один на повязку, плюс кровеостанавливающие ништяки по вене, кровь на глазах сворачивается потом восполняем и надпочечники незабываем чтоб не вылетили а дальше вопрос транспортизации, садитесь вам два вы не справились с кровотечением и не смогли организовать транспортировку
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кремлядь, это не гражданская скорая, а эвакмобиль волонтеров. Там нет практически ничего кроме бинтов и единственная его цель - вывести людей с передка, потому что обычная скорая на передок никогда не поедет. По этому свои бредни про кровоостанавливающие оставь при себе.
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я сейчас успокоюсь, задача скорой смп, по прибытию стабилизоровать состояние, если так кровит то они хер стабилизировали, раньше на скорой были листы обратной связи, там писалась все что привезла скорая, сидела заведующая смп которая читала не инстаграм а бумажки, еслиб в листе обратной связи дежурный хирург черканул что поциент доставлен с признаками наружного кровотечения, я бы помылил жопу и пошел в библиотеку нет , спрашивать у коллег дай книгу, а потом писал писал от слова буквы реферат, но я уже все пенсия, ******* конем и да Комаровский говно
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Я тебе уже писал что это не скорая, а эвакмобиль волонтеров. Кончай долбиться в глаза и перечитать статью.
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Капець. Форд не чув, не бачив ?
Добре, що всі живі.
Хлопці, одужуйте.
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Та ні разу не здивувався. , ніхто там нікого не пропускає , що до «в нього музика голосно грала він не чув сірени» повна хрень !Хто заважае поставити таку сірену яка заглушить бкдь яку музику??В мене під час ізди гупає хєві метал з добрим сабвуфером і в мене ніколи не було щоб я не почув поліцію або швидку
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В более-менее новых сиренах есть два режима - дневной и ночной. Дневной очень громкий, по этому копы его крайне редко включают даже днем, при его работе практически не возможно вести радиосвязь или говорить по телефону.
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Це сьогодні на своїй сторінци в ФБ написала Юлія Паєвська : "

Знову кров героїв напоїла нашу землю.
Та на щастя цього разу війна взяла лише кров, лишивши бійців з нами. Живими. Хоча і з важкими пораненнями, та живими!
І їх життя збережено завдяки побратимам, військовим медикам та Патрульній поліції міста Маріуполя.
Ангели Тайри та військові медики безмежно вдячні допомозі патрульних Маріуполя:

Екіпаж 0011
Черемісін Денис Володимирович
Лямцев Олександр Сергійович
Екіпаж 151
Ніколенко Роман Сергійович
Волчанов Руслан Олександрович
Під час патрулювання на в'їзді в місто вони помітили наш реанімобіль, що віз двох поранених з місця бойових зіткнень і забезпечили надшвидке супроводження дорогою до медичного закладу.
Поранення були такими, що потребували втручання хірургів як найшвидше.
Тож можна стверджувати, що допомога патрульних врятувала життя щонайменше одного з двох поранених!
Дякую, хлопці!
Честь!


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП в Мариуполе. ФОТО
 
 
 
 
 
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