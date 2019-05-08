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Все про:авиакатастрофа (1056) Качиньский (332)

 Россия заявила, что допустит польских следователей к обломкам президентского самолета Качиньского

Россия заявила, что позволит польским следователям изучить обломки польского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Речь идет об инциденте, в котором погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский и 95 других людей на борту.

Следственный комитет России заявил 8 мая, что предоставит доступ конце мая в ответ на просьбу Варшавы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

Официальная польская делегация в апреле 2010 года планировала принять участие в церемониях в честь польских офицеров, убитых в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

В 2011 году расследование правительства Польши о причинах катастрофы пришло к выводу об ошибках польских пилотов, плохое управление полетом, который проходил в условиях густого тумана, со стороны российских диспетчеров, а также очень плохая видимость в военном аэропорту.

В последние годы в Польше неоднократно подвергались сомнению выводы расследования 2011 года. Брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский сейчас возглавляет правящую партию "Право и справедливость", и власть консерваторов предполагает, что перечень причин трагедии, установленный предварительным расследованием, не является исчерпывающим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша требует от России как можно скорее вернуть обломки Ту-154М, разбившегося недалеко от Смоленска в 2010 году

Источник: https://censor.net.ua/n3126071
 
 
 Топ комментарии
 
Все "спорные вопросы", уже в пунктах приема цветмета, поэтому можно допускать...
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_Речь идёт не об "инциденте", а об убийстве путлером и путлеровцами военно-политической верхушки Польши - страны НАТО!
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За девять лет там уже обломки "те, что надо", а не те, что нашли на месте крушения самолета.
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Мне сказали (сам еще не читал), что в Польше арестовали того поляка, который от Правительства Туска сотрудничал с русскими по расследования и помогал скрыть подделки черного ящика и протащил соглашение о передаче расследования
в руки русни... Миллер, кажется.

Видно y русни от этого что-то зачесалось - вот и шум о допуске поляков к обломкам.
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Тому в кацапів на гербі двоголовий півень-мутант: говорять одне, а роблять протилежне.
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Все "спорные вопросы", уже в пунктах приема цветмета, поэтому можно допускать...
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там уже остатки подменены и концов скорее всего не найти.Анализ поведения кацапов является основным доказательством их преступления
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На самом деле, множество скандалов с кацапами доказывают один неоспоримый факт: у кацапов, от рождения, руки растут из задницы.
Они могут применить для маскировки своих преступлений, самые навороченные технологии и крутые разработки, но все равно, есть огромная вероятность, что поляки найдут примитивное и явное доказательство подлога и фальсификаций.
Что угодно: серийный номер, запчасть другого самолета и т.д.

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Не только руки. Языки у них растут из того же места.
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И в преднамеренно выбитых после крушения стеклах иллюминаторов.
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видимо за 9 лет следы надёжно "устранены",всё проверено-и кацабы позволят полякам "асматривать"... Росія заявила, що допустить польських слідчих до уламків президентського літака Качиньського - Цензор.НЕТ 4779
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Они попытались "надежно устранить" Скрыпаля.
Вроде бы и препараты крутые и спецов классно подготовили, а в результате большой пшик.
И убить не вышло и "новичок" спалили.
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За девять лет там уже обломки "те, что надо", а не те, что нашли на месте крушения самолета.
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Анализы Зе скоро тоже будут "те, что надо"
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Не может такого быть, в своем доме я хозяин и не допускаю в него всякую нечисть.
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через 100 дней (ближе к осени) после инагурации вернемся к вопросу о профпригодности и адекватности как самого зеленьського, так и его команды.... поглядим, что он сделает такого невероятного в одиночку, ведь все помнят как пороха по каждому пункту чехвостили что он не взял и не сделал.... Украина - не сьемочный полигон слуги народа! здесь "все возможно"!
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Надеешся на успех Порошенковского саботажа и на быдловатость украинцев, которые его последствия примут за непрофессионализм Зеленского? Но Украина - не Русня.
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_Речь идёт не об "инциденте", а об убийстве путлером и путлеровцами военно-политической верхушки Польши - страны НАТО!
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кацапи,це регулярно робили ... , роблять и по цей день.
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Ну, пришлось немного поколдовать: детали со следами взрыва убрали, заменили на новые.
И все шито-крыто!
Главное, что бы не вышло конфуза.
А то, вдруг поляки выяснят, что у Ту-154, на котором летела правительственная делегация, было четыре двигателя, а под крыльями - пилоны для установки крылатых ракет...

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"Ну, пришлось немного поколдовать: детали со следами взрыва убрали, заменили на новые".

Повинен вас розчарувати, Майже не можливо підробити частини якогось вузла, що розлетілись під час вибуху чи ударі об землю, якщо їх більше трьох (частин). Аналіз матеріалу, лінії розлому, наявність або відсутність слідів вибухової речовини, загальна вага і т.д. і т.п. Реальніше розбити ще один такий же Ту ще раз, але й тоді залишається варіант порівняння частин ЗиП (які є у поляків) з елементами розбитого літака. Я знаю про що говорю. За лейтенантських років приймав участь у розслідуванні 3-х катастроф і аварій військових літаків.
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Это - "видео Мендерея", украинского журналиста, оказавшегося первым на месте катастрофы и спустя несколько дней убитого в больнице в Киеве после нападения на улице...

После этого русня подсунула фейкового автора этого видео с фейковым видео на телефоне
и зафлудила утьюб всякими подделками этого видео... Даже автору польского фильма под названием Тьма или Мгла (не помню) подсунули фейковое видео - она доверилась русскому подставному автору видео.

Почему никто не вспоминает о Мендерее, даже поляки, - не знаю ...
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Вспомнят,только надо напомнить.А кто будет напоминать,украинские власти или рассейцы?Не зря же его убили в Украине, кто-то же этому посодействовал,т.с.помог рассейцам прикрыть тыл.И естественно ни кто из властей о первом,кто снял обломки не напомнят.Не зря же убили.Самим писать надо,кому нибудь,хрен его знает кому.Тутешні деятели не сообщат и не напомнят,потому как много вопросов возникнет и к украинской стороне,теперь уже из-за этого журналиста.
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Мне удалось встретится с автором того польского фильма и она была шокирована моими доводами, почему та плёнка, которую ей всучили в Смоленске - фальшивка. Насколько мне известна, эта пленка была признана официальной в польском расследовании и она отличается от тех, что люди сумели скачать в первые дни после ее появления на ютьюбе...
Это всё, что я мог сделать, кроме напоминаний при каждом удобном случае...
Мой единственный знакомый, близкий к расследованию польского Сейма, не очень заинтересовался историей видео Мендерея... Поляки зациклены на теории взрыва...
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Эти нет.

А тусковцы и авторы "доклада Миллера" - почти 100% при деле. В Польше было несколько странных "самоубийств" свидетелей и носителей определенной информации о Смоленске...
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Прям как и у нас,если вдруг сведетелями или участниками становятся,сразу самоубиваются или в несчастные случаи попадают.Хотя и замочить могут переписав историю.А где это видео можно посмотреть,первое?
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У меня самого оригинала нет. На вид оригинал от тех, что можно легко найти, ничем не отличается. Отличие лишь в сглаженных пикселях, что не позволяет извлечь из видео путем програмной обработки важные детали, такие, как движение людей и голоса выживших поляков. Возможно, кое-какие видео на ютьюбе все-же идентичны оригиналу...
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конечно, не плёнка, а файл с телефона.
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Кіно високої якості. Я бачив його 9 років тому, і сумніви були не в останню чергу із-за поганої якості того ролика. Тоді дуже погано вірилось, що є держава, яка може піти на прямий акт державного тероризму, але тепер, після 2014 року цих "псевдопсихологічних" бар'єрів вже не залишилось. І залишки тего ТУ-154 можуть багато про що розповісти...
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Стала відома причина катастрофи суперджетів. Вона банальна - вага! Оскільки перший розбився 9 травня 2012, а другий 8го 2019, то все просто. В ці дні вага скреп збільшується у рази і літаки не витримують
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за стока лет кацапня уже каждый обломок 30 раз облизала - там можно тока слюни маиора пронина найти, а не следы взрывчатки.

а шо обсмоктать не смогла полякам не покажет...
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открытость к сотрудничеству со следствием ето обзываается - по кацапски так...
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Значит все что нужно уже убрали с этих обломков. За 9 лет в течении которых лаптеногие скрывали эти обломки, это не трудно сделать
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шотакое - все скрыли, но джопень горит как у макаки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссия заявила, что допустит польских следователей к обломкам президентского самолета Качиньского
 
 
 
 
 
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