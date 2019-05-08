 Россия заявила, что допустит польских следователей к обломкам президентского самолета Качиньского

Следственный комитет России заявил 8 мая, что предоставит доступ конце мая в ответ на просьбу Варшавы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

Официальная польская делегация в апреле 2010 года планировала принять участие в церемониях в честь польских офицеров, убитых в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

В 2011 году расследование правительства Польши о причинах катастрофы пришло к выводу об ошибках польских пилотов, плохое управление полетом, который проходил в условиях густого тумана, со стороны российских диспетчеров, а также очень плохая видимость в военном аэропорту.

В последние годы в Польше неоднократно подвергались сомнению выводы расследования 2011 года. Брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский сейчас возглавляет правящую партию "Право и справедливость", и власть консерваторов предполагает, что перечень причин трагедии, установленный предварительным расследованием, не является исчерпывающим.

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