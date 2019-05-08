 Россия заявила, что допустит польских следователей к обломкам президентского самолета Качиньского

Следственный комитет России заявил 8 мая, что предоставит доступ конце мая в ответ на просьбу Варшавы, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
Официальная польская делегация в апреле 2010 года планировала принять участие в церемониях в честь польских офицеров, убитых в Советском Союзе во время Второй мировой войны.
В 2011 году расследование правительства Польши о причинах катастрофы пришло к выводу об ошибках польских пилотов, плохое управление полетом, который проходил в условиях густого тумана, со стороны российских диспетчеров, а также очень плохая видимость в военном аэропорту.
В последние годы в Польше неоднократно подвергались сомнению выводы расследования 2011 года. Брат-близнец погибшего президента Ярослав Качиньский сейчас возглавляет правящую партию "Право и справедливость", и власть консерваторов предполагает, что перечень причин трагедии, установленный предварительным расследованием, не является исчерпывающим.
в руки русни... Миллер, кажется.
Видно y русни от этого что-то зачесалось - вот и шум о допуске поляков к обломкам.
Они могут применить для маскировки своих преступлений, самые навороченные технологии и крутые разработки, но все равно, есть огромная вероятность, что поляки найдут примитивное и явное доказательство подлога и фальсификаций.
Что угодно: серийный номер, запчасть другого самолета и т.д.
Вроде бы и препараты крутые и спецов классно подготовили, а в результате большой пшик.
И убить не вышло и "новичок" спалили.
И все шито-крыто!
Главное, что бы не вышло конфуза.
А то, вдруг поляки выяснят, что у Ту-154, на котором летела правительственная делегация, было четыре двигателя, а под крыльями - пилоны для установки крылатых ракет...
Повинен вас розчарувати, Майже не можливо підробити частини якогось вузла, що розлетілись під час вибуху чи ударі об землю, якщо їх більше трьох (частин). Аналіз матеріалу, лінії розлому, наявність або відсутність слідів вибухової речовини, загальна вага і т.д. і т.п. Реальніше розбити ще один такий же Ту ще раз, але й тоді залишається варіант порівняння частин ЗиП (які є у поляків) з елементами розбитого літака. Я знаю про що говорю. За лейтенантських років приймав участь у розслідуванні 3-х катастроф і аварій військових літаків.
После этого русня подсунула фейкового автора этого видео с фейковым видео на телефоне
и зафлудила утьюб всякими подделками этого видео... Даже автору польского фильма под названием Тьма или Мгла (не помню) подсунули фейковое видео - она доверилась русскому подставному автору видео.
Почему никто не вспоминает о Мендерее, даже поляки, - не знаю ...
Это всё, что я мог сделать, кроме напоминаний при каждом удобном случае...
Мой единственный знакомый, близкий к расследованию польского Сейма, не очень заинтересовался историей видео Мендерея... Поляки зациклены на теории взрыва...
А тусковцы и авторы "доклада Миллера" - почти 100% при деле. В Польше было несколько странных "самоубийств" свидетелей и носителей определенной информации о Смоленске...
а шо обсмоктать не смогла полякам не покажет...