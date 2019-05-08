 Пятеро нардепов выходят из "Самопомочи", - Садовой. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук лидера партии Андрея Садового.
"Встретились с группой депутатов от "Самопомочи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. Скайпом присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов", - написал Садовый.
При этом, до конца каденции нардепы останутся во фракции "Самопомочи".
https://www.youtube.com/watch?v=hOF-lSupn8U
ПС .Соєві вже группу *чекушка * організували (25 % )
Відніміть від 24% 10% лохторату, що голосують за будь-яку чинну владу, потім відніміть 7% перетоку від інших кандидатів, ще відніміть 5%, намальованих "підрахуйствами", "каруселями", "сітками" та іншими "художествами". Отримаєм... дещо зовсім неприглядне.
Саме тому порохоботи досі лементують, ніби їх позбавили чужого спадку.
Ви реально такі ..... "патріоти"? А скільки пихи, ооооо. антиколорадос вже навіть до брехні й фейків скотився навіть.
Читаю, шоппаржать, так як обгадились ви конкретно.
Може, "антиколорадос" - щось на зразок учебки для молодих порохоботів. Чи ще щось подібне. А може просто "корисні ідіоти" дають вихід свому "творчєскому зуду". Хто ж їх дурників розбере, окрім мозкоправів?
Щодо методичок. Зверніть увагу на риторику тутешніх ватніків і порохоботів. Вона майже ідентична.
А те що "учебка" - х.з., але то шо він і соцмережі, і форуми і сайти і новини переглядає і видає по 5-10 статей в день і їздить в Європу і якийсь там юрист, і спортзал і т.д. - тіпа в добі 48 годин, та й то складно би встигнути. А, ще спати треба ж
Одне додам. Вата виглядає бидлом в наших очах і в очах притомних європейців. Але себе вони бидлом не вважають. Куди там! Вони ж баганосци! Скрєпні до нєвазможнасті! А отже, за визначенням праві, що б не зробили. Чи не аналогічні мантри виводить дружний хор порохоботів-вишиватників?
У дона ***** тепер є вибір між двома сценаріями - поганим і гіршим . Або дочасні вибори зараз із непоганим шансом провести в нову Раду свою фракцію (яка за першої слушної нагоди "стушкується"), або епічне пролітання на чергових виборах восени. А далі... у першому варіанті практикування тактики дрібного насирательства майбутній коаліції сумісно з ведмедчуком-бойкою, у другому - посадка на солідний термін (якщо не встигне дременути до Панами або ліпєцка).
Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан
🤗
Что малэнькый Исусык ваще хотел сказать этим заявлением - что з огляду на сияющие парламентские перспективы Садопомич будет поддерживать мажоритарку "кучмовского типа"?
Скоріш за все, він вигадав якусь комбінацію. Інша справа - спрацює та комбінація чи ні.
Пока, кроме встреч я евреями, ни звука.