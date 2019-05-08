EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  16506  94
Все про:депутат (2642) Садовый (419) Самопомич (884)

 Пятеро нардепов выходят из "Самопомочи", - Садовой. ФОТО

Пятеро народных депутатов решили выйти из партии "Объединение "Самопомич", однако останутся во фракции до конца каденции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук лидера партии Андрея Садового.

Пятеро нардепов выходят из Самопомочи, - Садовой 01

"Встретились с группой депутатов от "Самопомочи" - Еленой Сотник, Викторией Войцицкой, Александром Опанасенко, Иваном Мирошниченко. Скайпом присоединился Александр Данченко. Коллеги выразили желание в дальнейшем перейти в статус внепартийных депутатов", - написал Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соболев и Семенченко объявили о намерении выйти из партии "Самопомич", - пресс-служба политсилы. ДОКУМЕНТ

При этом, до конца каденции нардепы останутся во фракции "Самопомочи".

Пятеро нардепов выходят из Самопомочи, - Садовой 02

Также читайте: Садовый заявил о готовности стать премьером, но при поддержке большинства в парламенте

Источник: https://censor.net.ua/n3126068
 
 
 Топ комментарии
 
ребята из смопомичи такие хитрые,чтоперехитрили себя сами,а Сыройд похожа на Голду Меир в молодости
 показать весь комментарий
 
Надеюсь и БПП пойдёт по пиз...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ребята из смопомичи такие хитрые,чтоперехитрили себя сами,а Сыройд похожа на Голду Меир в молодости
 показать весь комментарий
 
 
а крайний справа на фото - Галустян
 показать весь комментарий
 
 
Все тикают ,сегодня видел мэра Николаева Синкевича ,тот тоже убегал... Пятеро нардепов выходят из "Самопомочи", - Садовой - Цензор.НЕТ 1482
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты. Николаев, город не очень большой - где видел?
 показать весь комментарий
 
 
На Намыве,выходил из подъезда в сопровождении своры,прыгнули в две машины и укатили ...
 показать весь комментарий
 
 
Так мы соседи. И шо, прям в две машины, один( у вас именно так). А если вы пишите, мягко, говоря не правду?
 показать весь комментарий
 
Я пишу правду,сели в две белые машины и укатили а когда я переходил дорогу около Штрассе они опять проехали мимо меня,при чём на переходе первую пропустил я а вторая пропустила меня и это чистая правда а вот что они там делали,сказать не могу.
 показать весь комментарий
 
 
Так, секундочку - вы писали шо он тоже убежал, а теперь - что он там делал вы не знаете. Вам не кажется, что вы, мягко говоря, сами себе врёте, ну и всем на ветка. Если не знаешь - лучше промолчать.
 показать весь комментарий
 
Мне кажется ,что у вас проблемы с логикой и восприятием информации П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 1981они вышли из подъезда и бегом рванули в машины,тут-же уехав,хотя во дворе были люди,которые хотели бы с ним пообщаться и я в их числе а что они делали в том подъезде я действительно не знаю ,но могу предположить ,что колотили понты поздравляя кого-то из ещё живых ветеранов войны П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 1981надеюсь,что так вам более доступно..
 показать весь комментарий
 
 
Ну вы то эту инфу преподали на фоне выхода ряда депутатов-нардеров из фракции - какое уж тут восприятие у меня может быть. А он оказывается просто сел в машину и укатил в неизвестном вам направлении. Прям беда.
 показать весь комментарий
 
Ну тут я соглашусь,когда мер бегает от горожан своего города это действительно беда ! П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 559
 показать весь комментарий
 
Садовой радуется, что его партию покидают депутаты???
 показать весь комментарий
 
 
Действительно странно. Возможно, они самораспускаются.
 показать весь комментарий
 
 
Після останніх "ініціатив" партія "Самопоміч" перетворилась на "Самокопач", а точніше на "Самозакопувач". Тому нормальні люди не хочуть мати нічого спільного з цією токсичною конторою.
 показать весь комментарий
 
 
Самопомоч - помоги себе сам. Эту партию днём с огнем не найти, а её представители занимаются непонятно чем на местах.
 показать весь комментарий
 
 
Подтверждаю - в Киеве они непонятно чем занимаются. Точнее, как Кличко скажет - так и голосуют: за застройку, обычно.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в городе их фракции не было, а их офис закрыт сразу после выборов в вр. И ничем они не занимались всё это время. Мало того - их члены - это те, кто ранее были в партии Королевской. Болтуны и по.уисты. О какой застройке вы говорите - это вообще левые чуваки, которые даже элементарные вопросы не берутся решать. И что-то мне кажется, что их же мы теперь у Зе увидим. Этих пустышек.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надеюсь и БПП пойдёт по пиз...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чим швидше тим краще ..! Пятеро нардепов выходят из "Самопомочи", - Садовой - Цензор.НЕТ 102

ПС .Соєві вже группу *чекушка * організували (25 % )
 показать весь комментарий
 
 
Навіть і менше.
Відніміть від 24% 10% лохторату, що голосують за будь-яку чинну владу, потім відніміть 7% перетоку від інших кандидатів, ще відніміть 5%, намальованих "підрахуйствами", "каруселями", "сітками" та іншими "художествами". Отримаєм... дещо зовсім неприглядне.
Саме тому порохоботи досі лементують, ніби їх позбавили чужого спадку.
 показать весь комментарий
 
 
В Антиколорадоса верещать шо це в "Пороха" вкрали сотні тисяч голосів, а не він вкрав.
 показать весь комментарий
 
Сміюсь з вереску "публіки" в коментах. Особливо з "Кропа". Ви там ще гірші аніж ватники. Стільки ненависті і погроз.... І в той же час "надо работать с лохторатом Зе" П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 8526
Ви реально такі ..... "патріоти"? А скільки пихи, ооооо. антиколорадос вже навіть до брехні й фейків скотився навіть.
Читаю, шоппаржать, так як обгадились ви конкретно.
 показать весь комментарий
 
Гріх сміятись над убогими. Методички ж бо пишуть в одному місці і ваті, і порохоботам - по "штилю" видно. От і виходить: мілиє бранятся - толька тешатся.
 показать весь комментарий
 
Так у тому то й річ шо вони там не з методичками, в Антиколорадоса. Ну кому потрібно тужитись в блозі, де їх прочитає пара тис. людей? Тіпа хто б за таке платив? А якщо Порох головного мозку(хвороба) - то цілком можливо.
 показать весь комментарий
 
 
А дідько їх знає.
Може, "антиколорадос" - щось на зразок учебки для молодих порохоботів. Чи ще щось подібне. А може просто "корисні ідіоти" дають вихід свому "творчєскому зуду". Хто ж їх дурників розбере, окрім мозкоправів?
Щодо методичок. Зверніть увагу на риторику тутешніх ватніків і порохоботів. Вона майже ідентична.
 показать весь комментарий
 
 
А я й кажу - ще гірші за вату. Вата бидло і не намагається виглядати нормальною, а ці немов би одні дворяни зібрались. Один висрав: давайте поменше обзивати "зебілів", нам ше з ними "работать"(агітувати за "Пороха"). І це все зі щирою впевненістю і кукуріканням "снамебох". Добре що сам Антиколорадос не віропітек хоча б.
А те що "учебка" - х.з., але то шо він і соцмережі, і форуми і сайти і новини переглядає і видає по 5-10 статей в день і їздить в Європу і якийсь там юрист, і спортзал і т.д. - тіпа в добі 48 годин, та й то складно би встигнути. А, ще спати треба ж
 показать весь комментарий
 
 
Ви цілковито праві.
Одне додам. Вата виглядає бидлом в наших очах і в очах притомних європейців. Але себе вони бидлом не вважають. Куди там! Вони ж баганосци! Скрєпні до нєвазможнасті! А отже, за визначенням праві, що б не зробили. Чи не аналогічні мантри виводить дружний хор порохоботів-вишиватників? П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 2670
 показать весь комментарий
 
 
Та хай верещать. Робота в них така - верещальна П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 1525 .
 показать весь комментарий
 
 
Одмінусуйте основне - АДМІНРЕСУРС (це за умови, що на загальному фоні з числа потенційних виборців там виходить десь 16% у другому турі) - і там повний пі...єц буде. Тому зараз у дочасних Петро зацікавлений (по 200 тисяч - за голос за відставку Парубія), бо думають, щоб поки не розтірялі й цих, то в Раду наступного скликання пролізти. Там пічалька совсєм - Гройсман піде окремо від Петра, бо пам"ятає, як той Сєню з лодки виштовхав П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 319
 показать весь комментарий
 
 
Власне, про то я й писав.
У дона ***** тепер є вибір між двома сценаріями - поганим і гіршим . Або дочасні вибори зараз із непоганим шансом провести в нову Раду свою фракцію (яка за першої слушної нагоди "стушкується"), або епічне пролітання на чергових виборах восени. А далі... у першому варіанті практикування тактики дрібного насирательства майбутній коаліції сумісно з ведмедчуком-бойкою, у другому - посадка на солідний термін (якщо не встигне дременути до Панами або ліпєцка).
 показать весь комментарий
 
непойдет

Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан
 показать весь комментарий
 
 
Ну, нарешті "відкрив личико". А то і нашим, і ваши. То ви з тих, кому комплекс неповноцінності спокою не дає. Тема по пацюків садового, а вам 25% муляє. П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 8086 Чи отримати інструкції по телевізору П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 8990
 показать весь комментарий
 
 
бойко, новинский, каличный шуфрич, вилкул, кернес - цвет руской нации. Не подскажите, сколько батальонов ополчения оплатили эти украинские депутаты ?
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі СКЛАД МАЙБУТНЬОЇ Верховної Ради вже відомий https://www.youtube.com/watch?v=rWL0fZct424
 показать весь комментарий
 
 
та от тільки ПОПа з своїми підсвинками навряд чи селфітись буде...
 показать весь комментарий
 
 
Садовий та Сироїд поховали Самопоміч. Яке прикре самогубство
 показать весь комментарий
 
 
Мусор Львова непобедим! Кремень, а не мусор! П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 6486
 показать весь комментарий
 
 
В каком "дальнейшем", если до "конца каденции" рукой подать? П'ятеро нардепів виходять із "Самопомочі", - Садовий - Цензор.НЕТ 6875
Что малэнькый Исусык ваще хотел сказать этим заявлением - что з огляду на сияющие парламентские перспективы Садопомич будет поддерживать мажоритарку "кучмовского типа"?
 показать весь комментарий
 
 
Тут Ви погарячкували. Садового можна назвати демагогом, негідником, хапугою, але не идийотом.
Скоріш за все, він вигадав якусь комбінацію. Інша справа - спрацює та комбінація чи ні.
 показать весь комментарий
 
 
Вже минули часи на комбінації, договорняки, розумні монологи з прихованим підтекстом і всякого роду піарходи - тільки конкретні дії, які співпадають з чітко визначеною позицією.
 показать весь комментарий
 
Ви в шахи граєте? Я до того, що комбінації бувають всякими - у цій грі воно видно якнайкраще. Комбінацією також цілком може бути й конкретна дія. Тільки ретельно продумана.
 показать весь комментарий
 
"тільки конкретні дії" - это намек на зелю?
Пока, кроме встреч я евреями, ни звука.
 показать весь комментарий
 
 
У Бені гроші і суди, а не "ми програли війну"
 показать весь комментарий
 
И кто ж будет в первой пятерке,на рекламных бордах висеть на выборах в ВР . Новые лица, участники АТО, правдолюбы из журналистов, уже отработали на выборах в 2014 году.
 показать весь комментарий
 
 
Детки из-за границ поприезжают,с пемененними в паспортах фамилиями,ужеж отучились,пора родительское место в наследство принимать.А может и с двумя паспортами,украинскими,на разные фамилии,как у свинарчука-гладковского.Один с фамилией Свинарчук,другой паспортец с фамилией Гладковский.А интересно сколько у них паспортов с другими гражданствами?
 показать весь комментарий
 
 
Шнипперсон, Гладштейн, Зиберман, Шлайен и, главное, Зингельшухер.
 показать весь комментарий
 
Решили быть поближе к партии Зеленского. Бывает.
 показать весь комментарий
 
 
Хочуть пролізти в список Вакарчука, надіюсь він їх пошле.
 показать весь комментарий
 
 
Если Святослав к осени, хотя нужно и раньше, создаст партию украинцев, а не бесмертный полк на майские - бойки, новинские, шуфричи, вилкулы, то этим тварям Украину не отвоевать. Всё зависит от центральной и западной Украины.
 показать весь комментарий
 
Фейкова партія, партія тушок і зрадників - це Садопоміч ! Який брехливий і гнилий голова така і компашка !
 показать весь комментарий
 
 
Міша Фрідман розпускає Садопоміч і створює новий проект з Вакарчуком ... Тіж яйця тільки в профіль!
 показать весь комментарий
 
 
Незнакомые рожи на фото, кроме собственного Мусорного раздатчика. Ах да, это же Пета заблокировала в городе баки и горожане засрались как в каком-то Усть-бомжевартовске, распугивая смущенных туристов.
 показать весь комментарий
 
И что - теперь мусор не будут по всей Украине развозить?
 показать весь комментарий
 
хм??и что за кипиш на ветке??всё банально просто!!(идёт торговля депутатами и голосов под новую власть оптом и в розницу)из партии выходят ,,но депутатский срок эт святое"затем с чистой совестью за ,,новую власть"и на новый срок!!всё как в дойчланде,кто ничё для дойчланда не сделал табунами стоят в очереди в европарламент.ГЫ!
 показать весь комментарий
 
Наверняка уже заявления подали в " Слуга народа", в Самопомичи себе помогли, теперь служить будут)))))..... *****....
 показать весь комментарий
 
ще більш дебільна назва, ніж "партія регіонів" (партія областей), бо який сенс об'єднання в партію людей, життєве кредо яких самим собі допомагати, давати раду...
 показать весь комментарий
 
В статті пишеться що не зміг прибути і спілкувався через Скайп.
 показать весь комментарий
 
У фракції"Самопомочі" найкраща дисципліна і найменше прогульщиків у Верховній Раді. І розходяться люди напрочуд цивілізовано, по-європейськи, без чорного піару та скандалів. Решті партій ще повчитися би.
 показать весь комментарий
 
Справді у "Самопомочі" "повно тушок", в кількості однієї Суслової? А от як виглядає статистика по інших фракціях Верховної Ради, не цікавилися?
 показать весь комментарий
 
Фридман не одобряет работу Садомазового и САМОНЕМОЧИ
 показать весь комментарий
 
 
Теперь будут пытаться попасть в партию "Слуга народа"?Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
Зеленский правильно поступил, что прогнал сцанными тряпками Сирожу Лещенка. Этот шакаленок даже на нашем политическом "олимпе" - редчайшая продажная тварь.
 показать весь комментарий
 
Самонемощь с ее визьмы и зробы - обгадилась по самые уши. И крысы покидают корабль. А чо там у Шляшка? Все еще кукарекают на шуршики Ахметки гудка, или тоже разбежались?
 показать весь комментарий
 
 
Эх, жаль, не подумали. А на хитрую Ж............. , сами знаете, что есть.
 показать весь комментарий
 
Пройшовся по пофілях..Більшість коментарів очівано нулівки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПятеро нардепов выходят из "Самопомочи", - Садовой. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх