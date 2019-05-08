 Двое детективов привлечены к дисциплинарной ответственности за препятствование деятельности адвоката, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"К одному из них, руководителю отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявлен выговор. Также к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник Управления специальных операций. Соответствующие приказы Директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019", - говорится в сообщении.

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События, которые стали поводом для привлечения детективов к дисциплинарной ответственности, произошли в феврале 2019 года. По этим фактам Управление внутреннего контроля Национального бюро провело служебное расследование. Его выводы передали на рассмотрение Дисциплинарной комиссии. Члены комиссии, в том числе представители Совета общественного контроля, усмотрели в действиях детективов НАБУ признаки дисциплинарного проступка, и предоставили соответствующие выводы на рассмотрение Директору НАБУ для принятия решения.

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