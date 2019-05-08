 Глава МИД Канады Фриланд поднимет вопрос раздачи российских паспортов в ОРДЛО на уровне G7, - Гройсман

Об этом чиновник написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказал Хрысте Фриланд о нашем решении относительно непризнания фейковых российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий. Это часть гибридной войны против Украины. Глава МИД Канады поддержала нашу позицию и заверила, что будет говорить об этом на дипломатическом уровне G7", - сообщил Гройсман.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.