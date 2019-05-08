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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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 Глава МИД Канады Фриланд поднимет вопрос раздачи российских паспортов в ОРДЛО на уровне G7, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд.

Об этом чиновник написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказал Хрысте Фриланд о нашем решении относительно непризнания фейковых российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных территорий. Это часть гибридной войны против Украины. Глава МИД Канады поддержала нашу позицию и заверила, что будет говорить об этом на дипломатическом уровне G7", - сообщил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука

Глава МИД Канады Фриланд поднимет вопрос раздачи российских паспортов в ОРДЛО на уровне G7, - Гройсман 01

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126064
 
   
 Топ комментарии
 
Ложив Пуйло на велику сімку свій термоядерний фаллос. Чому йому боятися сцик.нів.
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Поднять то он конечно поднимет а остальные может быть даже выскажут свою озабоченность по данному вопросу ,но на этом видимо всё и закончится... Глава МИД Канады Фриланд поднимет вопрос раздачи российских паспортов в ОРДЛО на уровне G7, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2193
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когда ведущие страны запада начинают выражать озабоченность это перетекает в недостаток корма у россиян,воевать конечно не будут,но измором россию возьмут
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они будут выражать озабоченность, но вместе с россией строить сев поток 2..
и что значит недостаток корма если они на это сами же деньги и дают? и что за измор тогда? прокачают рекордное количество газа по сев потоку 2 в расчете что лопнут от притока денег или как?
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Ложив Пуйло на велику сімку свій термоядерний фаллос. Чому йому боятися сцик.нів.
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Всё как по истории.
путэн повторяет один в один товарисча Гитлера.
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А так же польско-венгерско-румынских товарисчей
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венгерско-румынские товарисчи входили в коалицию с товарисчем Гитлером, впрочем, как и русские товарисчи, которые целовались в засос с гитлеровцами при разделе Польши в 1939.

а про "польских", в контексте 1939 года .... трошки вы ошиблись.
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ну справедливо будет то вернуть польские территории. на ворованном счатья не построешь.
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Польские товарисчи были в 1938, одновременно с английскими и французскими союзниками Гитлера
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Пусть пообещают кацапам канадские или американские аусвайсы. У них начнется ступор.
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хорошая идея.
а потом, когда начнутся давки кацапав под посольством, которые с удовольствие и смачно харкнут на расею, предавши её, сказать:

та нееее, не говорили мы такоЯ.
разве?
нет. не помню.
вы нас не так поняли.
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Канада и США дают гражданство специалистам с образованием и опытом работы ,а РФ дает всякой шушере,потому США и Канада ведущие старны мира,а РФ жопа с дебилами
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Эти сбитые лётчики уже всем надоели, им всё пообещают только бы отвязались
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категорически поддерживаю раздачу паспортов рашей. уверен, что сбу не подведет и снизится нагрузка на пенсионный и прочие социальные фонды. раша вперде Глава МЗС Канади Фріланд підніме питання роздачі російських паспортів в ОРДЛО на рівні G7, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4422
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Да ну сколько можно уже просить - оключите им системы денежных переводов! Особенно SWIFT! Они будут вынуждены отправлять чемоданами налички своё награбленное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Канады Фриланд поднимет вопрос раздачи российских паспортов в ОРДЛО на уровне G7, - Гройсман
 
 
 
 
 
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