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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2732) Парубий (1905) уголовное дело (2284) САП (1063)

 Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий по собственной инициативе посетил Специализированную антикоррупционную прокуратуру в связи с открытым уголовным производством против него.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в средствах массовой информации была распространена информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - написал Ковалев.

Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады и оно не имеет никакого отношения к Парубию. Уволенный работник в своем заявлении утверждает, что подразделение Аппарата ВРУ, которое было образовано в 2002 году, создано незаконно.

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"Парубий не имеет отношения к созданию каких-либо подразделений Верховной Рады Украины, в том числе в 2002 году", - отметил его пресс-секретарь

Ковалев считает ситуацию с этим уголовным производством информационной атакой на Парубия.

"Предполагаю, что не согласный со своим увольнением сотрудник аппарата Верховной Рады Украины решил привлечь внимание к своему увольнению. С этой целью, очевидно, кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия. Характерно, что эта информационная атака поддерживается российскими СМИ и пророссийскими медиа в Украине", - написал пресс-секретарь спикера ВР.

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Напоминаем, НАБУ начало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием.

Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126060
 
   
 Топ комментарии
 
Да малюй явку с повинной...
🤗
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Парубий укакался и прибежал сдаваться .. Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП - Цензор.НЕТ 8076
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Почему купался в бассейне за народные деньги?
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В Украине коммуналка дорогая ,так они видать за деньги бюджета в Катар помыться летают .
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Ватани почали свої срібняки відробляти . Не напружуйтесь , Парубій відпрацює до кінця каденції. Нічого дострокового у каламоїв не вийде.
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Що ж вони у вас "вкрали". на цей раз, кацапе? Пам'ятаю минулого разу якась пі...ська волала, що "контрабанду не по номінальній вартості продали", а з наваром. А зараз , якось , взагалі , все зпальця висмоктали. Що криза жанру?
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Это вы подойдите к любому врачу ,водителю,строителю,учителю,пенсионеру и им рассказывайте что свинарчуки не воруют,а только с бюджета хотели немножко заработать.
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В огороді бузина, а в Києві дядько. Кацапе, президента у нас вже обрали, ти не чув? Так що або перелаштовуйся, або - у відставку, контору палиш своєю непрофесійністю....
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я знову ж, в 2768-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Все равно ему нельзя было ссать в бассейн, хоть платный, хоть-бес.
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воду на язык после парубия зеля пробовал или агент набу под прикрытием?
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убогий,ты с какой кацапской ниши выпал ???
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прочитал что вакарчук собирается на парламентские выборы, вот это действительно совесть нации. при таком раскладе слуге народа дай бог набрать проходной барьер))
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Какой парламент? Он уже раз туда попал, а толку? Твой Вакарчук мне напоминает латентного педика-давалку. Он может только свои плаксивые песенки блеять, от которых тошнит. Зеленский случайный выбор украинцев, но Вакарчук сам обосрался на старте, т.к. Петя ему запретил баллотироваться в презики. Пусть теперь дальше лабает на балалайке. Зеленский, если не дурак, сразу начнет сажать петину банду и на выборах в парламент получит большинство. Клячко, ШЛюшко, Яйценюх и вся остальная петина пи"здобратия не наберут все вместе и 10 процентов.
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да понятно что для рашистов песни вокарчука как серпом по яйцам))))
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Я тяжелый рок слушаю и джаз, а не блеяние козлика. Я не сторонник Зеленского, но у Зеленского есть то, чего нет у Вакарчука - харизма, твердость и хитрость. Вакарчук бесхребетная тряпка. У него был шанс в Раде, но он выбрал судьбу лабуха. Если был жив Кузьма, то я бы за него проголосовал. Вот действительно был нормальный мужик, а не эта голубятня и воры.
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да не говори что ты идиот, я и так вижу)))) вот откуда ты взял что у зели есть харизма?))) а вакарчук видя весь безлад в раде сам сложил полномочия, таких очень мало, по моему еще только руслана была. слушай лучше далььше свой рок и не суйся в политику, за умного сойдешь))
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Хто тебе кацапе запитував, кого він тобві нагадує - іди в ж...опу.
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При пэтьке еще и к генплокулолу можно сходить. Вот это агония у рэформаторов
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Пора Логопеду на покой и нары, пусть пацан отдохнёт от бабла.
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Ну если чисто формально, следовать букве закона, Парубий должен отсидеть 20 лет за госпереворот. Так что не надо строить из себя невинную овечку.)
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если следовать букве кацапского закона.

ты этого не скрывай
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Как бы красиво это не называй, переворот он и в Африке переворот. Так написано в Конституции и уголовном кодексе.
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и кто кого перевернул ?

Рада избрана в 2012 году и досидела до октября 2014 года
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Революционер не должен оправдываться, революционер должен бить в глаз.
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Поплив красапєта ? Плутаєтшся в свідченнях. Ретельніше треба, ретельніше.
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а зчаз стало модным не скрывать это.

Мол, другое мнение и всё такое ...
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И не говори. Совсем распоясались. Говорят что думают.
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Да не надо так переживать. На законы иногда можно закрыть глаза.
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Сам себя допросил..в натуре он со справкой
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Парубий укакался и прибежал сдаваться .. Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП - Цензор.НЕТ 8076
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А сестра ли она ему а если сестра,то только ли сестра ?
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допросить парубия???
https://www.youtube.com/watch?v=R7SlMFzj06w
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Кого это косноязычное существо хочет надурить? Шо, самый белый и пушистый из ВР?
Герой - трусы с дырой!.. Прикрытый кучей недоторканостей, кучей охраны и своим высоким положением соизволил пойти в созданную ими же, соевыми сосателями бюджета, подконтрольную им же контору.

Все шо они слепили за эти 5 лет - нужно перезагружать по новому, с другими людьми, далекими от этих мародеров. Иначе, просто будем бегать по их кругу...
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Всплыло письмо посла Германии в США Эмили Хабер, адресованное Конгрессу, в котором дипломат призывает американских политиков не поддерживать санкции против России и "Северного потока-2" в частности.

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а если так подумать, сколько фейков выбрасывается, в том числе и этой властью, то кому уже верить то, простому бедному человеку, где там правда, где ложь? Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП - Цензор.НЕТ 3440
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Час уже думати коли писати явку з повиною про розстріли на Майдані.Хто перший стартоне,тому може якась і скидка буде,думайте.
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Сколько дней пройдёт, пока будут опровергнуты все фейки, в том числе и те, что изрыгал Зе-беня? Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП - Цензор.НЕТ 5212 Такими темпами не долго ждать.
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Бедные следователи.Попробуй разбери,что он произносит!Это же пытка какая-то!А им за то,что он над ними будет измыватся,путем дачи показаний,молока хоть бесплатно дадут с булочкой?
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Парубию - респект. Всегда его уважала. Лучший голова ВР.
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Парубій за своєю ініціативою сходив до Холодця Рожевощокого Генерала на дружні посиденьки? Хе, новина.
От коли отого Генерала замінять кимось притомним, тоді і сходить. Можна і за своєю ініціативою, є шанс, що це буде розцінено, як явка з повинною.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП
 
 
 
 
 
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