 Парубий инициировал допрос по открытому против него делу и сам пришел в САП

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в средствах массовой информации была распространена информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против Председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - написал Ковалев.

Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады и оно не имеет никакого отношения к Парубию. Уволенный работник в своем заявлении утверждает, что подразделение Аппарата ВРУ, которое было образовано в 2002 году, создано незаконно.

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"Парубий не имеет отношения к созданию каких-либо подразделений Верховной Рады Украины, в том числе в 2002 году", - отметил его пресс-секретарь

Ковалев считает ситуацию с этим уголовным производством информационной атакой на Парубия.

"Предполагаю, что не согласный со своим увольнением сотрудник аппарата Верховной Рады Украины решил привлечь внимание к своему увольнению. С этой целью, очевидно, кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия. Характерно, что эта информационная атака поддерживается российскими СМИ и пророссийскими медиа в Украине", - написал пресс-секретарь спикера ВР.

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Напоминаем, НАБУ начало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств Парубием.