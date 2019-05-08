EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  4260  165
Все про:День Победы (992) Институт нацпамяти (170)

 Формат празднования 9 мая по российскому образцу неприемлем для Украины, - сотрудник УИНП Рябенко

Формат громкого празднования 9 мая по российскому образцу, где войну показывают, как "веселую прогулку от Москвы до Берлина" и которую "можно повторить", неприемлем для Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, информирует Цензор.НЕТ.

Сергей Рябенко не согласился с мнением, что дата 8 мая как Дня памяти и примирения "работает" на раскол украинского общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 мая будут обеспечивать правопорядок более 16,5 тыс. правоохранителей, - Тракало

"Праздником как таковым оно является на постсоветском пространстве. В Европе дни памяти, связанные с окончанием Второй мировой войны и той части Второй мировой, которая продолжалась в Европе. Это в основном или 8 мая, или те дни, которые приурочены к освобождению или изгнания нацистских оккупантов из конкретной страны", - отметил Сергей Рябенко.

По его словам, в Украине был предложен формат ухода от празднований по образцу, как это делают в РФ.

"Формат шумного празднования по российскому образцу, где войну показывают, как некую веселую прогулку от Москвы до Берлина и "можно повторить" что-то, очевидно, это не тот формат, по которому должна идти Украина", - убежден гость программы.

Он убежден, что взамен следует подчеркивать, что речь идет о днях памяти жертв и всех участников войны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

"Однако следовало бы говорить о том, что это время, когда мы чествуем всех жертв и всех участников Второй мировой войны, прежде всего всех украинцев, которые сражались на фронтах Второй мировой войны с нацизмом, или пострадавших от тоталитарных оккупационных режимов", - отметил начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти.

Напомним, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный памяти погибших во Второй мировой войне.

Источник: https://censor.net.ua/n3126059
 
   
 Топ комментарии
 
Бандерівці воювали з фашистами, що ти верзеш мерзота москальска, йди рахуй своїх власівців.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
они уже давно отпраздновали, теперь скорбят.
 показать весь комментарий
 
А мне какое до них дело? Пускай хоть с тазиком на голове ходят,это ж не значит что и я с тазиком на голове должен ходить .
 показать весь комментарий
 
Справа в тому, що московіти довели святкування до абсурду і вимагають від інших того самого, всі ці незнайомі діди на патиках, потім в смітниках, уціньонні діди в супермаркетах, кража фоток дідів різними організаціями... Ідея була в тому щоб вшанувати пам'ять і пронести своїх родичів, а не торгувати їми в овочевих відділах.
 показать весь комментарий
 
 
А можно хоть раз не обращать внимание ни на московитов, ни на просвещённых европейцев, и сделать по-своему?
 показать весь комментарий
 
Можна напевне, сподіваюсь все пройде спокійно, в нас так точно, тут бандерівці давно разом з ветеранами СРСР ходять на 8-9 травня, та й комендатури в 1944-1947 були спільні, правда про це не всім зручно знати, це вже потім коли НКВС зайшло, пішда заруба.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а 05.03.1953 все рыдали, что сталин помер. По вашей логике всем нужно ежегодно скорбеть и далее по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
Надо праздновать ПОБЕДУ ! В этом нет ничего плохого. Украинский народ тоже победил фашизм в числе многих других народов. А то, шо происходит на рашке = это называется победобесие. Вот так делать действительно не надо.
 показать весь комментарий
 
 
Победу такого же зла как и фашизм праздновать нелепо. Чтить память убитых и думать над уроками истории.
 показать весь комментарий
 
Этот Рябенко видать не знает что 9-го Мая народ идёт к памятникам Славы ,склоняет головы и чтят память героев ,которые победили фашизм .
 показать весь комментарий
 
 
Оскільки територія України з 1921 по 1991 рік була окупована російськими загарбниками, то призов у так звану радянську, а по суті російську армію був незаконним. Щось не так?
 показать весь комментарий
 
 
До 17г.Украину наверно устраивало положение вещей.
 показать весь комментарий
 
В 17 ленін проголосив про розпад імперії і про те, що всі нації маю право на самовизначення. В 18 була проголошена УНР, як незалежна республіка.
 показать весь комментарий
 
Евгений О. | Травень 7, 2019 (комент на ЛО)

"Я вспоминаю случайную встречу в трамвае с человеком, назвавшимся преподавателем из КГУ им. Шевченка.
Мы с сокурсником тогда обсуждали как раз те самые "Семнадцать мгновений .." со Штирлицем, Мюллером и пр.
Он, этот, вроде как преподаватель, услышал наш разговор и заявил, что это вредный фильм, поскольку он представляет немцев не клиническими идиотами, а нормальными, умными людьми. Даже слово какое-то умное употребил, типа героизация, или реабилитация фашизма, что ли.
Вот какая каша была в головах далеко не безграмотных людей.
Так шо уж говорить о тех, для кого радиоточка была единственным окном во внешний мир…"
 показать весь комментарий
 
 
С этими перекрашеными можно и до такого дойти .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А нельзя объединить и тех и других, кто воевал за Украину, которую он просто видел по своему?
 показать весь комментарий
 
 
Можна, але комусь це не подобається, тому і нагнітають ворожнечу оттакі Сабріни.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сначала и в Испании он казался невозможен.
 показать весь комментарий
 
Меморіал злуки в Іспаніі побудований десь в 60-х роках, через 20 років, в нас вже 70 пройшло, а становище гірше ніж в 2010 році.
 показать весь комментарий
 
 
Бандерівці воювали з фашистами, що ти верзеш мерзота москальска, йди рахуй своїх власівців.
 показать весь комментарий
 
 
Бандера до конца войны просидел в Гестапо.
 показать весь комментарий
 
 
те кто интерсуются, это сами занют, остальным, как ты, это не важно.
 показать весь комментарий
 
Интересуйся своей исторей, скоро вообще не будет документов.
 показать весь комментарий
 
 
Тупая, тупая и еще раз тупая. В реальной истории не существует белого и черного. В стране с такой сложнейшей историей, как Украина, выбирать крайности категорически запрещено. Вся ИСТОРИЯ является субъективным восприятием "свидетелей современников", в лучшем случае, в худшем - инсинуациями побЯдителей, извращавших не только мотивы движения истории, но и факты, уничтожавших, фальсифицировавших исторические документы, памятники, события.
Поэтому только уважение, прощение, покаяние.
Та смерть ворогам, котрих ми бачимо своїми очами, котрі відверто лізуть до нашої хати. і тут не треба ні поваги, ні прощення...
 показать весь комментарий
 
Помянули погибших и все . Какой это праздник ?
 показать весь комментарий
 
 
Праздник будет для ПОБЕДИТЕЛЕЙ, а не для их детей и внуков.
 показать весь комментарий
 
 
Герой Советского Союза Антон Брынский дислоцировался со своим отрядом преимущественно в Западной Украине. В своей книге «По ту сторону фронта» (второе издание вышло в 1956 году тиражом 15 тыс. экз .) он пишет, что жители Ровенской и Волынской областей, узнав, что партизанам нужно золото для покупки у немцев взрывчатки, отдавали все, что имели. «Радостно было не только потому, что пополнялись наши запасы, но и той активности, которую выявило населения... Не надо было просить и уговаривать. Надо было только сказать, и люди сами несли, отдавали, доставали», - отмечает Брынский (псевдо «Дядя Петя»). На самом деле это лишь пропагандистская фишка. А правду сообщали в «центр» коллеги Брынского из других соединений. Так, Алексей Федоров в октябре 1943 года направил на имя первого секретаря ЦК КП(б)У Хрущева докладную записку, где так характеризовал действия отрядов «Дяди Пети»: «Ставим Вас в известность, что действия ряда командиров этого соединения (не говоря уже о рядовых партизанах, которые терроризируют мирное население побоями, убийствами и мародерством) проведены, как правило, в форме бандитизма, грабежа и мародерства, требуют Вашего вмешательства».
Федоров в своих мемуарах «Подпольный обком действует» (тираж 200 тыс. экз.) ярко рассказывает о помощи волынских крестьян партизанам и поддержке ими его соединения практически во всем регионе. Между тем командование Ровенского партизанского соединения № 2 в ноябре 1943 года в своем письме сообщало Федорову, что его бойцы действуют на грани мародерства. Отряд им. Ванды Василевской, двигаясь через село Привентовка (возможно, Приветовка нынешнего Заречненского района Ровенской области), фактически грабил местное население. «Бойцы отряда, - говорилось в письме, - без всякого контроля со стороны руководства ходили по деревне и требовали все, что подвернулось. Брали обувь, белье, одежду, посуду, сопровождая свои действия руганью, угрозами и применением оружия, стреляя из винтовок и автоматов». Трудно представить себе, чтобы так обращались с дружественной населением.
Дмитрий Медведев в своей книге «Сильные духом» (тираж 150 тыс. экз.) характеризовал бандеровцев, не жалея эпитетов: «Бандера был махровый гитлеровец, выученик гестапо. Он собрал подонков петлюровской контрреволюции, беглых кулаков, весь сброд, оказавшийся после 1939-го года в гитлеровской Германии... Его «хлопцы» грабили украинские села и хутора, а доходы от грабежей шли атаману. Награбленные капиталы Бандера помещал на свое имя в швейцарский банк». Федоров его дополнял, что к ним приходили крестьяне и жаловались «родной Советской власти» на воинов УПА, которые постоянно грабили их села, и просили выгнать мучителей.
Басни Федорова, Медведева, Вершигоры, др. читали десятки миллионов людей и затем на искаженных фактах делали выводы об украинских националистах. Ведь кто тогда мог знать, что на самом деле Степан Бандера не мог класть деньги в какие-бы то ни было банки хотя бы потому, что с 1941 года находился в концлагере Заксенхаузен, а его сторонники вели вооруженную борьбу против нацистов.
Диверсант Илья Старинов в своих воспоминаниях «Мины замедленного действия» утверждал, что в годы войны в Западной Украине «сельское население жило в постоянном страхе. Бандеровцы приходили по ночам, забирая у крестьян продукты, якобы для партизан, на самом деле передавая их немцам». И тут же для начальства, а не для пропаганды писал в телеграмме, направленной в адрес УШПД 17 марта 1944 года: «В освобожденных районах Тернопольской области население спрятало часть скота, свиней, создав тайные склады для банд националистов... Есть случаи отравления, убийств, обстрела. Чувствуется явная враждебность к нам. К немцам эта враждебность еще больше. Четвертую войну воюю, но никогда не встречал столь враждебной среды...».
Его дополняли Руднев и Ковпак. Запись из дневника Семена Руднева, комиссара партизанского соединения Сидора Ковпака: «В Западной Украине каждое село националистическое и очень много банд националистов находится по лесам». То же самое радировал в УШПД и Сидор Ковпак, отмечая, что в западных регионах Украины «украинское население исключительно поддерживает бандеровцев, советскую власть ненавидит» ( 26 сентября 1943 года).
Заподозрить авторитетных партизан в националистической тенденциозности трудно.
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно.Фашистко-кацапський формат нам не потрібен.
 показать весь комментарий
 
 
Из мемуаров петербуржца Николая Никулина. Умер пару лет назад.
" На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ [4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
 показать весь комментарий
 
 
Траур после войны у тех , кто хотел стать рабовладельцем ,у полицаев ,у коллаборантов ,у фашистов ,у предателей .А у тех кто победил этих всех фашистов и предателей - Праздник Победы .
 показать весь комментарий
 
чтоб скрыть от ваты,что 2ю мировую войну начал Гитлер вместе со Сралином,синхронно ,с двух сторон напав на Польшу в 1939 году
 показать весь комментарий
 
 
Если уж говорить о исторической точности, то к этому времени все польское правительство убежало в Англию и СССР захватил только ту территорию, которую потерял в результате подписания Брестского мира Лениным.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е., нпасть на страну, это по вашему верх справедливости. Ах да, в Украине ведь тоже власть "незаконная" поэтому можно пулять с чистой совестью...Может поинтересуешся сначала мнением поляков и украинцев? Но куда там. Вы ж великие, всезнающие и скрепные.
 показать весь комментарий
 
 
по кацапсинской логике,если правительство (януковощ) убежало,то можно прийти в Украину,убивать украинцев? Формат святкування 9 травня за російським зразком неприйнятний для України, - співробітник УІНП Рябенко - Цензор.НЕТ 625
вот потому вас и называют во всем Мире; "русские свини"
 показать весь комментарий
 
надо ж как-то этому институту свою получку оправдывать.
 показать весь комментарий
 
Память и примирение (с куриной гузокой на лацкане) - это день для жителей той части Европы, коя решила под шумок, за сильной, беспринципной спиной по-быстрому срубить себе куш. Не получилось - те, кому решили "предъявить", были не согласны с данной постановкой вопроса.
И НАШИ деды победили в той мясорубке, матери и дети выстояли в тылу - все вместе добыли МИР.
Именно поэтому, для вас - это день скорби и примирения.
Для нас - День Великой Победы.
Да, со слезами на глазах.
Да, с грустью.
Но Победы - над той мразью, что сейчас, как тараканы, повыползали из гнилых щелей, почувствовали слабину, и, как трусливые крысы, решили расползтись, расплодить свою мерзость снова по миру.
Но мы помним. И пока будет жива память, всеми силами будем бороться с нечистью.

 показать весь комментарий
 
 
Тяжело тебе будет бороться с самим собой)
 показать весь комментарий
 
 
...ну-ка,ну-ка поподробней про тараканов...если они от соседа пришли на мою кухню и заявляют что теперь вся квартира их,то давить надо таких тараканов,правда?
-нет ,им лучше паспорта выдать..
 показать весь комментарий
 
Рашистское победобесие или его подобие нам совершенно не нужно. Пусть празднуют, поют песни, бьют друг другу морды, выбрасывают портреты дидов на палках в мусорку, пусть продолжают вести себя, как дикари. А мы со всем остальным цивилизованным миром будем за этим дурдомом наблюдать со стороны. Тем более, что ху#ло сказало, что они и без Украины бы победили. Вот пусть без Украины и празднуют.
 показать весь комментарий
 
 
Интересный факт - по сути почти вся Европа стояла во второй мировой за Германией и только Великобритания, СССР и США были против и они выиграли войну - выстоять против такой силы это ли не подвиг?
 показать весь комментарий
 
Что значит почти вся Европа стояла за Германию? Ты имеешь ввиду оккупированные страны, так там было сопротивление режиму.
 показать весь комментарий
 
Поражаюсь, как можно гордится своей полной профанацией в истории. До 22.06.1941 московия стояла в одном строю с Германией, ау!
 показать весь комментарий
 
 
Взагалі , це повна дурня , святкувати чужі досягненя і перемоги , минулого століття , до яких ти не маєш ніякого стосунку . Кожне покоління має свій час , свої задачі і свої перемоги і досягнення . Особливо дико виглядають 40ка річні "ветерани" 2ї Світової . Ряжені клоуни .
 показать весь комментарий
 
 
..не пойму причем тут российский образец?....когда подписали капитуляцию,тогда и праздник...прекратите заглядывать за поребрик,и сравнивать...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоФормат празднования 9 мая по российскому образцу неприемлем для Украины, - сотрудник УИНП Рябенко
 
 
 
 
 
 вверх