 Формат празднования 9 мая по российскому образцу неприемлем для Украины, - сотрудник УИНП Рябенко

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, информирует Цензор.НЕТ.
Сергей Рябенко не согласился с мнением, что дата 8 мая как Дня памяти и примирения "работает" на раскол украинского общества.
"Праздником как таковым оно является на постсоветском пространстве. В Европе дни памяти, связанные с окончанием Второй мировой войны и той части Второй мировой, которая продолжалась в Европе. Это в основном или 8 мая, или те дни, которые приурочены к освобождению или изгнания нацистских оккупантов из конкретной страны", - отметил Сергей Рябенко.
По его словам, в Украине был предложен формат ухода от празднований по образцу, как это делают в РФ.
"Формат шумного празднования по российскому образцу, где войну показывают, как некую веселую прогулку от Москвы до Берлина и "можно повторить" что-то, очевидно, это не тот формат, по которому должна идти Украина", - убежден гость программы.
Он убежден, что взамен следует подчеркивать, что речь идет о днях памяти жертв и всех участников войны.
"Однако следовало бы говорить о том, что это время, когда мы чествуем всех жертв и всех участников Второй мировой войны, прежде всего всех украинцев, которые сражались на фронтах Второй мировой войны с нацизмом, или пострадавших от тоталитарных оккупационных режимов", - отметил начальник отдела правового обеспечения Украинского института национальной памяти.
Напомним, 8 мая в Украине - День памяти и примирения, посвященный памяти погибших во Второй мировой войне.
"Я вспоминаю случайную встречу в трамвае с человеком, назвавшимся преподавателем из КГУ им. Шевченка.
Мы с сокурсником тогда обсуждали как раз те самые "Семнадцать мгновений .." со Штирлицем, Мюллером и пр.
Он, этот, вроде как преподаватель, услышал наш разговор и заявил, что это вредный фильм, поскольку он представляет немцев не клиническими идиотами, а нормальными, умными людьми. Даже слово какое-то умное употребил, типа героизация, или реабилитация фашизма, что ли.
Вот какая каша была в головах далеко не безграмотных людей.
Так шо уж говорить о тех, для кого радиоточка была единственным окном во внешний мир…"
Бандера и Нюрнберг: dibrov_s
Бандера і Нюрнберг - В своїй хаті...
Поэтому только уважение, прощение, покаяние.
Та смерть ворогам, котрих ми бачимо своїми очами, котрі відверто лізуть до нашої хати. і тут не треба ні поваги, ні прощення...
Федоров в своих мемуарах «Подпольный обком действует» (тираж 200 тыс. экз.) ярко рассказывает о помощи волынских крестьян партизанам и поддержке ими его соединения практически во всем регионе. Между тем командование Ровенского партизанского соединения № 2 в ноябре 1943 года в своем письме сообщало Федорову, что его бойцы действуют на грани мародерства. Отряд им. Ванды Василевской, двигаясь через село Привентовка (возможно, Приветовка нынешнего Заречненского района Ровенской области), фактически грабил местное население. «Бойцы отряда, - говорилось в письме, - без всякого контроля со стороны руководства ходили по деревне и требовали все, что подвернулось. Брали обувь, белье, одежду, посуду, сопровождая свои действия руганью, угрозами и применением оружия, стреляя из винтовок и автоматов». Трудно представить себе, чтобы так обращались с дружественной населением.
Дмитрий Медведев в своей книге «Сильные духом» (тираж 150 тыс. экз.) характеризовал бандеровцев, не жалея эпитетов: «Бандера был махровый гитлеровец, выученик гестапо. Он собрал подонков петлюровской контрреволюции, беглых кулаков, весь сброд, оказавшийся после 1939-го года в гитлеровской Германии... Его «хлопцы» грабили украинские села и хутора, а доходы от грабежей шли атаману. Награбленные капиталы Бандера помещал на свое имя в швейцарский банк». Федоров его дополнял, что к ним приходили крестьяне и жаловались «родной Советской власти» на воинов УПА, которые постоянно грабили их села, и просили выгнать мучителей.
Басни Федорова, Медведева, Вершигоры, др. читали десятки миллионов людей и затем на искаженных фактах делали выводы об украинских националистах. Ведь кто тогда мог знать, что на самом деле Степан Бандера не мог класть деньги в какие-бы то ни было банки хотя бы потому, что с 1941 года находился в концлагере Заксенхаузен, а его сторонники вели вооруженную борьбу против нацистов.
Диверсант Илья Старинов в своих воспоминаниях «Мины замедленного действия» утверждал, что в годы войны в Западной Украине «сельское население жило в постоянном страхе. Бандеровцы приходили по ночам, забирая у крестьян продукты, якобы для партизан, на самом деле передавая их немцам». И тут же для начальства, а не для пропаганды писал в телеграмме, направленной в адрес УШПД 17 марта 1944 года: «В освобожденных районах Тернопольской области население спрятало часть скота, свиней, создав тайные склады для банд националистов... Есть случаи отравления, убийств, обстрела. Чувствуется явная враждебность к нам. К немцам эта враждебность еще больше. Четвертую войну воюю, но никогда не встречал столь враждебной среды...».
Его дополняли Руднев и Ковпак. Запись из дневника Семена Руднева, комиссара партизанского соединения Сидора Ковпака: «В Западной Украине каждое село националистическое и очень много банд националистов находится по лесам». То же самое радировал в УШПД и Сидор Ковпак, отмечая, что в западных регионах Украины «украинское население исключительно поддерживает бандеровцев, советскую власть ненавидит» ( 26 сентября 1943 года).
Заподозрить авторитетных партизан в националистической тенденциозности трудно.
" На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию… «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей! Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»… Сразу же подключается политрук, СМЕРШ [4] и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
вот потому вас и называют во всем Мире; "русские свини"
И НАШИ деды победили в той мясорубке, матери и дети выстояли в тылу - все вместе добыли МИР.
Именно поэтому, для вас - это день скорби и примирения.
Для нас - День Великой Победы.
Да, со слезами на глазах.
Да, с грустью.
Но Победы - над той мразью, что сейчас, как тараканы, повыползали из гнилых щелей, почувствовали слабину, и, как трусливые крысы, решили расползтись, расплодить свою мерзость снова по миру.
Но мы помним. И пока будет жива память, всеми силами будем бороться с нечистью.
-нет ,им лучше паспорта выдать..