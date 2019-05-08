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Все про:высылка (67) Россия (72724) Швеция (503) дипломаты (345)

 Россия выслала двух шведских дипломатов

Россия выслала двух шведских дипломатов, сообщают 8 мая российские и шведские средства массовой информации со ссылкой на МИД обеих стран.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"РИА Новости" называет действия Москвы мерами в ответ на то, что Стокгольм ранее отказался выдавать визы нескольким сотрудникам российского посольства. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой, но не уточнила подробности.

В министерстве иностранных дел Швеции выразили сожаление в связи с действиями РФ.

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В конце февраля шведская полиция объявила о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его якобы завербовал человек, который работал под дипломатическим прикрытием. Швеция попросила этого человека покинуть территорию страны. Россия все обвинения отрицает.

Источник: https://censor.net.ua/n3126054
 
 
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У Шпака магнитофон у посла медальон ,от вата вышивает ..
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А нам до этого шо за дело?!

Вот шо мне не нравится в "Цензоре", так это то, шо когда нет реальных живых новостей "Цензор" заполняет ветку всяким хламом: то по-тезисно растягивает речь мародера на пятнадцать постов, то парит нам всякую дичь из кацапстана.
А все остальное - более-менее...
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шведам по барабану.. они собрали шмотки и умотали на Родину, а каково кацапским дипломатам возвращаться из комфортной Швеции в это Ад на земле под названием Рашка..
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не. шведам не по барабану- я думаю они еще взятки давали что бы именно их выслали домой Росія вислала двох шведських дипломатів - Цензор.НЕТ 3633
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роктровка типо
это был не наш петровбаширов, но на всякий случай мы вышлем ваших двух дипломатов
мокшане не палятся
ни разу
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Если бы Раша не выслала шведских дипломатов , ей пришлось бы выслать дипломатов стран НАТО.
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Свиноцарьска руснявошваль "висилає" їхніх господ до рідної землі. У цій свинячій психотюрмі жодна нормальна людина не витримає, посли самі поїхали.
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