 Россия выслала двух шведских дипломатов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"РИА Новости" называет действия Москвы мерами в ответ на то, что Стокгольм ранее отказался выдавать визы нескольким сотрудникам российского посольства. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой, но не уточнила подробности.

В министерстве иностранных дел Швеции выразили сожаление в связи с действиями РФ.

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В конце февраля шведская полиция объявила о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его якобы завербовал человек, который работал под дипломатическим прикрытием. Швеция попросила этого человека покинуть территорию страны. Россия все обвинения отрицает.