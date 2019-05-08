 Россия выслала двух шведских дипломатов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"РИА Новости" называет действия Москвы мерами в ответ на то, что Стокгольм ранее отказался выдавать визы нескольким сотрудникам российского посольства. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что высылка шведских дипломатов является ответной мерой, но не уточнила подробности.
В министерстве иностранных дел Швеции выразили сожаление в связи с действиями РФ.
В конце февраля шведская полиция объявила о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России. Его якобы завербовал человек, который работал под дипломатическим прикрытием. Швеция попросила этого человека покинуть территорию страны. Россия все обвинения отрицает.
Вот шо мне не нравится в "Цензоре", так это то, шо когда нет реальных живых новостей "Цензор" заполняет ветку всяким хламом: то по-тезисно растягивает речь мародера на пятнадцать постов, то парит нам всякую дичь из кацапстана.
А все остальное - более-менее...
это был не наш петровбаширов, но на всякий случай мы вышлем ваших двух дипломатов
мокшане не палятся
ни разу