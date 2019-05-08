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 Политика Украины
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 Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука

Все паспорта Российской Федерации, выданные в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, считаются недействительными. Также недействительными считаются те паспорта, выданные двумя пунктами выдачи в РФ - села Покровское и округа и Новошахтинск и округа.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что согласно действующему законодательству, Украина не имеет права лишать социальных выплат тех граждан оккупированных территорий, которые получили российские паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД направил письмо зарубежным партнерам с просьбой расширить санкции против РФ из-за выдачи паспортов жителям ОРДЛО

По словам заместителя министра, нельзя лишить этих людей и украинского гражданства.

"Это не предусмотрено законодательством. Единственный предусмотренный механизм выхода из украинского гражданства - решение комиссии при президенте. Поэтому, возможно, надо менять закон. Но это уже компетенция не Кабмина, а Верховной Рады", - пояснил Георгий Тука.

В то же время он заявил, что украинское правительство уже готовит санкции в отношении некоторых российских чиновников, причастных к выдаче паспортов Российской Федерации на Донбассе.

"Эти санкции - обычный механизм лишения права въезда и выезда в и с территории государства. Это лишение возможности использования имущества и финансовых ресурсов, находящихся на территории этого государства", - отметил Тука.

Также читайте: Украина готовит санкции против должностных лиц, задействованных в незаконной выдаче паспортов РФ украинцам, - Черныш

Замминистра добавил, что у правительства уже есть определенные фамилии, но они носят закрытый характер. "Мы их не обнародуем", - сообщил Тука.

Он также уточнил, что украинское правительство определил два пункта выдачи, откуда паспорта будут считаться незаконными, - села Покровское и Новошахтинск Ростовской области РФ.

"Все паспорта Российской Федерации, изданных двумя учреждениями, все они считаются недействительными. Подчеркиваю, что все без исключения. Не только жителей отдельных районов Донетчины и Луганщины, но и непосредственно жителей сел Покровское и округа и Новошахтинск и округа", - заявил Георгий Тука.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте также: Незаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126051
 
   
 Топ комментарии
 
Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 1914

Росмемнадзор‏ @OVCIOM 7 мая

- Вы с донецких али луганских евреев будете?
-Чё бля?
- Алкашкенази али сепарды?
- Сепарды мы.
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Мне вот просто интересно.5 лет эта соя у власти была ,а теперь оказывается,если вата получила паспорт с двуглавой курицей,то ее не имеют право лишить украинской пенсии Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 5278,по закону Украины.Нет слов,потом ,а почему не петю выбрали.
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Мне вот просто интересно.5 лет эта соя у власти была ,а теперь оказывается,если вата получила паспорт с двуглавой курицей,то ее не имеют право лишить украинской пенсии Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 5278,по закону Украины.Нет слов,потом ,а почему не петю выбрали.
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а как ты ее получишь (пензию) если ты в списке получивших рашистский паспорт? тебя же на пункте пропуска не пустят в Украину, завернут назад , и тогда плачь и бежи жалуйся ***** что тебя укропы обижают....
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Єто вы с кем пытаетесь общаться?! С кацапами на зарплате?
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человек спрашивает я отвечаю в межах своей осведомленности... ничего пусть кацапы знают что на хитрую ж.пу есть рех с винтом....
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Да смешно вас даже слушать.За пенсией ездят только самые неимущие,за всех остальных ездят банковские карточки,так,что не несите чушь.
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А кто будет эти списки передавать и кому?Неужели враги Украины рассейцы,своим врагам украинским властям в украинские паспортные столы из своих рАссейских?А теперь вопрос,это совместное рассейско-украинское спларинованное мероприятие?Или как это интерпретировать?!Тоесть наши власти на прямую работают с рАссейскими?Именно власти Петра Порошенко,он же пока ещё рулит!
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о подруга, для выявления таких лиц и составления списков есть столько способов и средств про которые ты даже не подозреваешь.... список миротворца тоже не сразу собирался.... а то что ты кацапов в чем то подозреваешь - да и они не ангелы и за бабки чего хочешь продадут в том числе и базы данных... ты думаешь им лугандоновцев жалко? ха ха ха, я горько смеюсь над твоей наивностью!
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Какие списки? Так вам Уйлостан и предоставил эти списки.
Лапша на уши идет по полной программе. Порохоботы хавают.
Это что, адекватный ответ на двойное гражданство? А снабжение оккупированных территорий как назвать, как не финансирование террористов?
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я сказал что эти списки купят у продажных чиновников за зеленые бабки.... и не надо передергивать иваноф не в очко играем.... такие чмыри продажные есть везде и у нас и в ********** и в лугандоне. вот ими спецслужбы в своих целях и пользуються. предоставят? какиже предоставят держи карман шире.... только за бабки.
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Це херня!Мне вот интересно,почему гражданка США уже который год является ио Министра здравоохранения Украины?!А ещё и на кого-то,кто об этом говорит в суды уараинские заявы пишет!
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Пока только вижу кацапов при укрснской власти.И все мля по украински базарят при этом в вышиваночки наряженные.Причем почти все с рассейскими паспортами или американскими,или английскими,или израильскими,или...
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ну твое отношение к американцам и госдепу нам понятно... а мы к ним нормально относимся и к остальным нациям тоже!!!! имперцы вы кацапы и мизантропы паганые....
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А причем тут твой рашистский высер?Мне чхать,что с вами американцы делают.Меня интересует,почему гражданка США который год занимает должность ИО Министра здравоохранения В Украине и при этом не отказалась от американского паспотрта.Когда остальным украинцем запрещается иметь паспорта других стран!И как долго поиукраинским законам можно быть исполняющим обязанности министра?Неужели два года? Её должны были лишить американского и украинского гражданства!А она собирается с двумя гражданствами в украинский парламент перется.Чемидругие украинцы отличаются от американской обезьяны с украинским и американским паспортами?Почему ей можно,а гражданам Украины запрещены два гражданства?
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Мадам Вам не сюда, Вам на форум РенТВ...Обсуждайте там рашисткие проблеми.
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О,а вы и о таком знаете! Просвещенные нынче порохоботы пошли.Спасибо за подсказку,а то и не знала,что такой есть,может ещё о каких интересных рашкосайтах расскажете ха-ха-ха-ха...Вот жеж ватномозгие,сами палятся без конца.
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Тука просто красавчик Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 690только вот ни Донецк,ни Луганск почему-то не освободил ... Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 690
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Так это в Украине только,дебил!! Так они в Украину будут по украинским ездить.Порошенковские мрази свалите уже !!@
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Будут недействительными на территории какой страны?
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в первую очередь расеи Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 1303.бо расейской прописки нет.а без прописки-пожалте в каталажку.
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Ну Россия со своими паспортами как нибудь разберется.
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уже разобрались...сказали пенсий новообращенным платить не будут...бо нет прописки Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 2966.но можно конечно на пмж,куда нить в бурятию.или в мурманск.
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Петиной,состоящей из западных областей Украины!
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да!. взято из кацапского фейсбучика.. они щас галдят сильно, обсуждают эту дуру..
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а шо йєйо обсуждать? йєйо ****** нада бєз пєрєрива
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я понимаю, что санкции и натурпродукт, но ХАРЕ ГРИБЫ ЖРАТЬ!
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а по выданным в крыму - только в рашку, в Украину не пускают и виз в ЕС не дают...
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А по выданным в Екатеринбурге пускают? А визы дают?
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наверное, я у вас в резервации с 2006 не был, а ты проверь... только визы ты у себя в рашке получать будешь....
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Что проверить? В какой резервации? Какие визы я должен получать?
Ты пьяный или у тебя просто расстройство содержания мышления?
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резервация это раша., я ее только так и называю. скоро вам вааще инет перекроют и будет у вас северная корея, ездить вааще никуда не будете.. в раше я не был с 2006 года (да и не хочу, не йух мне там делать). пускают ли в Украину по рашпоаспортам выданным в свердловске? не знаю, наверное.... ну а визы в ЕС по рашпаспорту в Украине тебе конечно никто не даст, теперь я тебе все внятно объяснил?
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Таки расстройство...
К сожалению, большинство психических заболеваний являются хроническими, опасность вызывает прогрессирование болезни - позаботься о своём здоровье уже сейчас, обратись к докторам!
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можешь это называть как угодно, но против фактов не попрешь!!! в конце концов, ты спросил, я ответил. и где расстройство? или ты сильно расстроился? ну не огорчайся, у тебя еще есть время подумать .... и вернуться....
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И что?Для рассейцев все крысчане рассейцы.А в ЕС они по украинским регулярно ездят!
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в Европе бываю очень часто, за последние 4 года встречался там мне только один крымчанин и то в 2015 года переехавший из симферополя в Харьков.....
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Не там отдыхаете!Те кто из Крыма ездят отдыхать в Европу по украинским новым документам,отдыхают в более фешенебельных местах.Включая все курорты мира.
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а я что тебе про отдых писал? по работе езжу... вермишель про фешебельные курорты для крысчан будешь рашистским лохам на уши вешать... если Турция и египет с кипром это фешенебельно тогда я - вьетнамская балерина..... в прошлом году один мой сокурсник по киевполитеху из ялты (ватник еще тот) пытался узнать у меня как ему восстановить укрпаспорт порваный им на мелкие куски в порыве или приступе рашистского патриотизма летом 2014. естественно был послан на йух!!!
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Ну вы даёте!Я ж не говорю про тех,кто хочет восстановить паспорт или получить карту.Я про тех у кого они есть и которые и тут,и там хорошо себя чувствуют имея бизнесы,собственность и т.д.Для них и их родственников,а это в основном все привластные ни чего не поменялось.Чувствуют себя норм.У них войны с рАссеей нет.Это для нас она есть и нам нужно затягивать потуже пояса,жрать меньше и газ прикручивать.Неужели не понятно о ком и чем я.Ясно же,что не про народ и тех кто к нему пока близок.Знаю кучу патриотов Украины,которые до анексии имели просто собственность в Крыму,а за эти годы уже и бизнесами там обзавелись.При этом рассказывая,что Крым-это Украина!Все они киевляне.Как ездили в рашку,так и ездят.Как имели два паспорта,так и имеют.И ни чего,бо папамамы все при власти и тут,и там.А вы народы глотки друг другу перегрызайте и убивайте,пока они всё к своим рукам приберают.И не поверите,все эти персонажи сплошь майдановцы.Короче.Есть те кто много говорит про языки,веру,войну и много на ней наживается,а есть все остальные,которые должны этому верить и покорно идти на убой!Причем одни за Украину,а другие за рАссею и всё это вокруг Крыма крутится.Может надо понять почему,не один наш привластный перец не отказался добровольно от своих участков,вилл и бизнесов,кроме Коломойского,который за всё отжатое бабки требует.Интересно сколько с него поимели и те и эти?А остальные тихонько переоформили свои бизнесы по рассейским законам и кучеряво живут.Посмеиваясь с идиотов,которые ведутся на всё,что им чешут с телевизоров.Достали!
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может фамилии этих привласных назовете чтобы я вас голословной не обозвал. или это все пустой звук! да я знаю некоторых пенсов которые в крыму имели заты или дачи, но не более того ... а по кпупняку как вы пишете, сомневаюсь я , сейчас время не то, особенно прмвласным стремно... так как на счет фамилий? а я их в сбу отправлю, или сцыкотно?
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Звыняйтэ,сами занимайтесь это фигнёй.А я посмотрю,со стороны.Почему они должны хорошо жить при любой власти,а я должна буду пострадать,что разляпала про их замечательную жизнь.У меня в отличии от них нет оружия,защиты,возможностей, бабок и вилл где не попадя,в частности в Крыму,чтобы переждать прихода других при которых всем опять будет пох,чем они занимаются.Так шо сами,сами...
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значит фигня! сама то наверное из крыма? что жаба давит? заметь не я этот разговор начал а ты, а теперь слилась? значит брехня и фигня.... с недвижимостью в крыму может быть (при хряке до фига чего было и виллы и квартиры и дачи), а вот про бизнес крупный в крыму врешь... они сцыкуны такие же как ты, никто не будет с рашкой в этом плане дружить, себе дороже.... вон свинарчуки попробывали и что?
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Отгадывай дальше,работай давай ха-ха-ха-ха...
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да на фиг ты мне нужна вата крымская.....
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Он уточнил, что согласно действующему законодательству, Украина не имеет права лишать социальных выплат тех граждан оккупированных территорий, которые получили российские паспорта.
По словам заместителя министра, нельзя лишить этих людей и украинского гражданства.Источник: https://censor.net.ua/n3126051Ниочем, в Украину они поедут с украинским паспортом конечно же а не с российским.
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не сцы на пункте пропуска будут списки, попал в список никуда тебя не пускают и заворачивают назад в лугандон.... ну и как и где ты свои бабки получишь? правильно только у *****, сжатым воздухом....
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Кто эти списки передаст?Рассейские власти украинским властям?ДЫк а как же война,а остаточне прощавай немытая рАссея?!
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смотри мой пост выше имеено об этом.... да в конце концов сами же кацапы базу данных нам и продадут за бабки.... думаешь им лугандонов жалко? наивная ты....
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Я не наивная и знаю,что когда Петиной власти,по запросу рассейских властей надо кого-то отдать они это делают в течении нескольких часов.А это говорит об одном,что все эти годы войны,Петина власть на прямую работает с рассейской властью!
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еще раз поясняю, что продажные чиновники есть везде, что в рашке ,что уинас ,что в германии ,что в америке, - вот спецслужбы этим и пользуються.... купит сбу и эту базу. пример - ты с коллекторами никогда не сталкивалась? вот у них всегда любые базы есть, где берут? покупают.... есть еще хакеры, которые вааще любые базы достают... так что не проблема! а ты чо такая озабоченная? лугандоновка или крысчанка? родню жалко?
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Паспорта! Паспорта! Кому паспорта!!!???
Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 3290
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Темпы супербыстрые, за 5 лет - 2 населенных пункта, 150 тыс населенных пунктов в РФ / 2 х 5 лет = через 375 000 лет , вряд ли доживем Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 3933
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а тебе брусиловский прорыв подавай?пушечным мясом пойдешь?
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Предлагаю сократить срок начала непризнания хотя бы до одной тысячи лет Паспорти, видані в російських Покровському і Новошахтинську, будуть вважатися недійсними, - Тука - Цензор.НЕТ 4916
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какая тыща кацапырла? Паспорти, видані в російських Покровському і Новошахтинську, будуть вважатися недійсними, - Тука - Цензор.НЕТ 3892твоей обормотии от силы 300 с небольшим лет.а до того тартарией обзывалась.разбросался он трехнулевыми цифрами
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Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 1914

Росмемнадзор‏ @OVCIOM 7 мая

- Вы с донецких али луганских евреев будете?
-Чё ***?
- Алкашкенази али сепарды?
- Сепарды мы.
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Бла-бла-бла ні про що.......
Ліпше щось дійсно зробили дієве щоб в людей не було бажання отримувати громадянство Росії. А то допатякаєтесь до того, що на Україні буде більше громадян Росії аніж України.
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Шо вони взагали можуть крим побалакаты? Все 25 лет одно бла-бла-бла.
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то Україна має ще щось для цих п..сів робити?
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Саме так...........
Держава має турбуватись про своїх громадян. І до того ж турбуватись так, щоб в останніх не виникало бажання отримати громадянство інших держав.
Інакше може статись так що ця держава взагалі зникне і її громадянам буде все рівно.
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"громадяни", які приносять в Україну війну і руцкий мір заслуговують тільки на жорстоку смерть - от про це і має потурбуватися держава
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Ну тогда надо определиться кто есть население - Президент говорит что это наши граждане... Вы говорите что этарасы. Украины должна хотя бы это для себя решить! Но никто ведь даже этого не делает. А то какой то сюр поллучается: когда нам это выгодно - это наши граждане, а как не выгодно (пенсии платить, соц обеспечение) так этарасы.
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вопрос к тебе - а когда нам в Украине это выгодно? ты пургу какую то несешь? там в бамбасии что рашпаспорта насильно получать заставляют? получил - значит хрен тебе аине пенсии и выплаты, от царька плешивого требуй....
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Вы наверно не видели очередя в пенсионный фонд. Приезжайте в АТО посмотрите.
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да чего ж не видел, видел, но тогда еще рашпаспорта не давали... вы имели ввиду в ощадбанк? или на оформление пенсий?
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Если в пенсионном, то наверное оформление. Ну теперь рашпаспорта дают - посмотрим.
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нє віжу протіворєчія: когда ані етараси, то стрєляют в хунту, а за пєнсійєй, то, Ненька-Батьківщина, дай. Тогда ані етараси в кубє!
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тогда получается это пенсы воюют и стреляют в хунту да? Воны ж вже стари и слабки, що вы мелете...
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андрюша, спалился ты тролль ольгинский, у нас говорят - в Украине а не на.....подхуйловец ты андрюша и ватный к тому же!
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Нужно что-то делать, а не только запугивать рашу, 5 лет детский сад.
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жалко что я не презик! первое - референдум на тему нужен ли нам лугандон с его рас.ижженой инфраструктурой и отравленой ватой? второе- после референдума ров с крокодилами и прощайте багатые бамбасяне!!!!
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Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука - Цензор.НЕТ 8519

Так ці ж "бамбасянє" цього і добиваються.
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оно все видимо к этому и придет.... даже при возвращении этого анклава назад представь сколько Украине туда бабок вломить надо! а что с ************* ватой делать? нет только ров с крокодилами....пусть живут побагатому, как в крыму... кричат приди введи машут трехцветными флагами славят плешивого кричат ура и гордяться....
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все вірно... але є одне "но" - це наша українська земля ..... її тільки треба очистити від цієї кацапської нечисті
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территорией так просто не разбрасываются, я не говорю об остальном на этой территории, ни один уважающий себя правитель на это не пойдет, тяжело нести, жалко бросить...
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Шарль, вы вважаете шо ото население, которое 73%, оно вам ровскрокодилами выберет?
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среди них около 80% прикольной молодежи, а почему бы и нет? вот вместо зелиного референдума о НАТО (что итак понятно и уже записано виконституции) провести референдум о луганде (хуже не будет и не повредит). и тогда гудбай бамбас, кормильцы ***......
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І- що???
А паспорта які видані кримчанам - такими не вважаються? Але схоже це їх мало хвилює.
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Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными...

А они и не собираются показывать в Украине паспорта выданные в Новошахтинске. Они будут показывать обыкновенные украинские, которые у них никто не изымает и никаких отметок там нет.
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Кумедні ці порошенківські функціонери- тупі совки. Ну, для кого вони будуть не дійсні? Який сенс у таких заявах? Вони не здатні дати лад тим держслужбовцям на контрольованій території, які вже тут мають російські паспорти, а розводять пальці на всі окуповані території. В Україні працюють кацапські банки та торговельні мережі і це, їх не хвилює; їх не хвилює те що, така стратегічно важлива галузь, як мобільний зв'язок повністю контролюється компаніями з мацквабада. Їм хватає сміливості тільки проти рядових пристосуванців з ОРДЛО рота роззявляти. Ахвігєнні прахвєсєанали.
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І ці люди називали Зеленського клоуном?
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Вы бы границы перекрыли б таки и с даунбацам, и с крымнашим, и с лаптестаном.

А там в том дурдоме кацапцкам пускай выдают те паспорта, забирают их друг у друга, сжигают пусть там друг друга - нам глубоко пофиг на обитателей психиатрического стациоанара под названием "россия".

Границы закройте!
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"згідно з чинним законодавством, Україна не має права позбавляти соціальних виплат тих громадян окупованих територій, які отримали російські паспорти. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126051"
ну дык, чиновников под залог освобождают, из казны деньги воруют - это, значит, возможно? А поменять закон слабо?
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а как ты себе представляешь физический процесс получения этих пенсий? приезжает пенс с лугандона на пункт пропуска для дальнейшего въезда в Украину с целью получения пенсии? его спрашивают ты рашпаспорт получал? он - нет не получал. а ему - не кизди , вот ты в списке и твой номер паспорта рашистского такой то.... поэтому шановный новорашист пошел на йух , украинский паспорт мы у тебя изымаем, а ты - езжай обратно в лугандон и требуй пенсии у своего плешивого царька!!! как тебе расклад? а бебеха? так и будет, поверь мне.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПаспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука
 
 
 
 
 
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