 Паспорта, выданные в российских Покровском и Новошахтинске, будут считаться недействительными, - Тука

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что согласно действующему законодательству, Украина не имеет права лишать социальных выплат тех граждан оккупированных территорий, которые получили российские паспорта.
По словам заместителя министра, нельзя лишить этих людей и украинского гражданства.
"Это не предусмотрено законодательством. Единственный предусмотренный механизм выхода из украинского гражданства - решение комиссии при президенте. Поэтому, возможно, надо менять закон. Но это уже компетенция не Кабмина, а Верховной Рады", - пояснил Георгий Тука.
В то же время он заявил, что украинское правительство уже готовит санкции в отношении некоторых российских чиновников, причастных к выдаче паспортов Российской Федерации на Донбассе.
"Эти санкции - обычный механизм лишения права въезда и выезда в и с территории государства. Это лишение возможности использования имущества и финансовых ресурсов, находящихся на территории этого государства", - отметил Тука.
Замминистра добавил, что у правительства уже есть определенные фамилии, но они носят закрытый характер. "Мы их не обнародуем", - сообщил Тука.
Он также уточнил, что украинское правительство определил два пункта выдачи, откуда паспорта будут считаться незаконными, - села Покровское и Новошахтинск Ростовской области РФ.
"Все паспорта Российской Федерации, изданных двумя учреждениями, все они считаются недействительными. Подчеркиваю, что все без исключения. Не только жителей отдельных районов Донетчины и Луганщины, но и непосредственно жителей сел Покровское и округа и Новошахтинск и округа", - заявил Георгий Тука.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Лапша на уши идет по полной программе. Порохоботы хавают.
Это что, адекватный ответ на двойное гражданство? А снабжение оккупированных территорий как назвать, как не финансирование террористов?
Ты пьяный или у тебя просто расстройство содержания мышления?
К сожалению, большинство психических заболеваний являются хроническими, опасность вызывает прогрессирование болезни - позаботься о своём здоровье уже сейчас, обратись к докторам!
По словам заместителя министра, нельзя лишить этих людей и украинского гражданства.Источник: https://censor.net.ua/n3126051Ниочем, в Украину они поедут с украинским паспортом конечно же а не с российским.
Росмемнадзор @OVCIOM 7 мая
- Вы с донецких али луганских евреев будете?
-Чё ***?
- Алкашкенази али сепарды?
- Сепарды мы.
Ліпше щось дійсно зробили дієве щоб в людей не було бажання отримувати громадянство Росії. А то допатякаєтесь до того, що на Україні буде більше громадян Росії аніж України.
Держава має турбуватись про своїх громадян. І до того ж турбуватись так, щоб в останніх не виникало бажання отримати громадянство інших держав.
Інакше може статись так що ця держава взагалі зникне і її громадянам буде все рівно.
Так ці ж "бамбасянє" цього і добиваються.
А паспорта які видані кримчанам - такими не вважаються? Але схоже це їх мало хвилює.
А они и не собираются показывать в Украине паспорта выданные в Новошахтинске. Они будут показывать обыкновенные украинские, которые у них никто не изымает и никаких отметок там нет.
А там в том дурдоме кацапцкам пускай выдают те паспорта, забирают их друг у друга, сжигают пусть там друг друга - нам глубоко пофиг на обитателей психиатрического стациоанара под названием "россия".
Границы закройте!
ну дык, чиновников под залог освобождают, из казны деньги воруют - это, значит, возможно? А поменять закон слабо?