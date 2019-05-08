 Владимир Кличко может возглавить партию "УДАР" на парламентских выборах, - "УП"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева, брата Владимира.
По словам собеседника, окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".
"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.
По его словам, свое решение Владимир Кличко озвучит в июне.
но никто не учитывает, что у этих братьев тоже тестные связи были с криминалом 90-х и далеко они вряд ли делись
Меня так умиляют некоторые. Вам просто группу Приват рассказать? Путь становления так сказать. Там даже дела Корбана 2000-х годов меркнут по сравнению с тем, как они шли во власть.
Каких уже токо имбецилов не видела украинская политика в своих рядах, но эти - переплюнули всех - шо по тупости, шо по наглости.
Надеюсь, шо Володя меньший дурак чем его брат Виталик и откажется от этой шняги. Да и нравится он мне больше, чем его тупоносый старший братан.
Здесь речь идет только о старшем Кличко.
Ничто этих братьев не волнует, кроме личного обогащения.
і каже-при теперішнім бар"єрі в парламент проходить партій 4-6 ть.
Батьківщина.Оппо.Команда зе - 100.
ще шт 5 -на межі -ляшко"солідарність",гриценко,смєшко,свобода.
НАВІТЬ садовий ВЖЕ ,здається,все
ЯКИЙ КЛИЧКО!?
Згідно з даними опитування Інституту соціальних і медіа-досліджень та New Image Marketing Group, опублікованими 26 березня, до Верховної Ради проходить сім політичних партій.
71,2% респондентів відповіли, що готові піти голосувати на парламентських виборах (50,4% однозначно підуть, 20,8% - радше підуть). 19,3% відповіли, що не підуть. 9,5% не змогли відповісти.
Водночас визначилися з партією, за яку голосуватимуть, 38,8% опитаних.
Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, результати розподілилися так:
24,2% - за партію "Слуга народу" шоумена Володимира Зеленського;
17,2% - за партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко;
13,8% - за Блок Петра Порошенка;
12,5% - за "Опозиційну платформу - За життя";
7% - за Опозиційний блок;
5,8% - за Радикальну партію Олега Ляшка;
5,4% - за партію "Громадянська позиція" екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/u-radu-prohodjat-sim-partij-lidiruje-sluga-narodu-opituvannja-839689.html
УДАР І ВІЧЕ (ІННА і Кличко)
чотири букви в назві
й доля спільна..
і оптимізм вражає...
Никогда их не любил .