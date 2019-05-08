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 Политика Украины
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 Владимир Кличко может возглавить партию "УДАР" на парламентских выборах, - "УП"

Бывший боксер Владимир Кличко может уйти в политику, возглавив на парламентских выборах партию УДАР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" рассказали источники в окружении мэра Киева, брата Владимира.

По словам собеседника, окончательных решений пока нет, а сам Владимир до конца не решил, нужно ли ему это. Но разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в "высоких кабинетах страны".

"Володе надо закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные", - пояснил собеседник.

По его словам, свое решение Владимир Кличко озвучит в июне.

Также читайте: Владимир Кличко о завершении карьеры: "Даже возможные 20 млн, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение"

Источник: https://censor.net.ua/n3126048
 
   
 Топ комментарии
 
Ах, енто сладкое корыто...🤗
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Виталька уже опозорился на всю Украину, когда с порохом связался, давай еще ты влезь в это дерьмо.
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Развел тебя Вова Порошенко,как простачка ,а мог бы ты быть президентом
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Только человек с зеленой субстанцией вместо мозга моет спутать Вову и Виталика! Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 2880
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Виталику нужно переименовать свою партию в "БАРАН", исходя из своих интеллектуальніх достижений!

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Володя, хоть ты не суйся, уважаю до сих пор... Виталик уважение потерял.... будь умнее....
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Виталька уже опозорился на всю Украину, когда с порохом связался, давай еще ты влезь в это дерьмо.
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чувствую его партейка будет там же где антинародный фронт - в мусорке Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 9435 Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 9435
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у нас Витьку Януковоща обвиняли в том что сидел, шапки воровал
но никто не учитывает, что у этих братьев тоже тестные связи были с криминалом 90-х и далеко они вряд ли делись
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Ага. С Рыбкой, которого похоронили в 2005, связь до сих пор Владимир Кличко может возглавить партию "УДАР" на парламентских выборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 3771
Меня так умиляют некоторые. Вам просто группу Приват рассказать? Путь становления так сказать. Там даже дела Корбана 2000-х годов меркнут по сравнению с тем, как они шли во власть.
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можете еще про Ахметова рассказать, друга Порошенко, все они так шли
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не просто друх - они карманами дружат и родычаются - илитка такая
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возрождєнійє політічєского мєртворождьонного
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Пойдет следом за своим братцем, мертвечуковская мразь.
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А мне что, я за любую партию готов голосовать абы против клоуна была, да и всё. Я за БПП буду. Могу и за Удар. Главное шоб против клоуна, и всё.
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Всю урлу з київради за собою потягне.
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Слушайте ,а может быть я сплю и мне всё это снится ???
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нет это норма - илитка правит бал - камсамольцы первопроходимцы и камуняцкие рыла Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 9898 Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 9898
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Еще одного брата'-ворюги не хватало!! Какого эти тупари лезут управлять страной??? Дирекрот спорткомплекса-придел
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После того,как в президенты прошел клоун,любой уважающий себя цирковой акробат должен иметь президентские или премьерский амбиции.
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*удар* эх братья ,не тот у вас вышел *удар*,что в боксе(
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Власть как наркотик. За уши не оттянешь. Присосались. пэдрилы.
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Вот така куйня малята...комики становятся президентами, а президенты и спортсмены клоунами! 24% видят в этом заговор мацквы...
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Эти клички совсем охерели?
Каких уже токо имбецилов не видела украинская политика в своих рядах, но эти - переплюнули всех - шо по тупости, шо по наглости.
Надеюсь, шо Володя меньший дурак чем его брат Виталик и откажется от этой шняги. Да и нравится он мне больше, чем его тупоносый старший братан.
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Поправлюсь: "... этот переплюнул всех..."
Здесь речь идет только о старшем Кличко.
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У этого не полностью мозги отбиты.Может одумается?
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Вони таким чином намагаються когось налякати? Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 929
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Були поважними спортсменами, а тепер стануть посьмиховиськом. Краще ідіть на тренерську роботу.
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Надя Савченко сюр хотела показать.. а ее в тюрягу..ее сюр по сравнению с реальностью...детский мультик.. не скучно ни хрена у вас..каждый день новый сюрр.. Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 6543
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Надо этих коррупционеров выживать из украинского политикума!
Ничто этих братьев не волнует, кроме личного обогащения.
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Возглавить, конечно, может, но смысла в этом уже никакого нет, политика для братьев уверен закончилась, один лег под мародера, теперь не отмоется до скончания веков, другой якшается со скандальнейшим политиком, все, оба политические трупы.
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Виталик одним словом Кличко.. уже в "политике".., по всей видимости он добился небывалого результата, обычно люди идущие в политику "опускаются" политикой.., а вот Виталя не только себя но и "политику" умудрился "опустить".. Андрей Шевченкео тоже из той же "команды", если кто забыл он с Натахой Королевской ( еще той "натахой") шел на выборы как член партии "Украина вперед"..., так обоср--я что чудом отмазался и то благодаря что воткнулся руководить сборной.. Теперь вот и Володька Кличко решил с головою в омут.. Успешные, богатые люди, имеющие достижения и уважение в стране.. Все бросить коту под хвост.. ради чего.. "Патриотизм".. не смешите. Братья гамбургцы, Шева лондонец....Власть , так вроде они не фанаты этого.. Значит реально бабки.. и настолько большие, что даже их немалое состояние выглядит нищенской.
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статистика Як Смерть- не щадить нікого.

і каже-при теперішнім бар"єрі в парламент проходить партій 4-6 ть.

Батьківщина.Оппо.Команда зе - 100.
ще шт 5 -на межі -ляшко"солідарність",гриценко,смєшко,свобода.

НАВІТЬ садовий ВЖЕ ,здається,все
ЯКИЙ КЛИЧКО!? Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 2069
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ЗНАЙШОВ...

Згідно з даними опитування Інституту соціальних і медіа-досліджень та New Image Marketing Group, опублікованими 26 березня, до Верховної Ради проходить сім політичних партій.

71,2% респондентів відповіли, що готові піти голосувати на парламентських виборах (50,4% однозначно підуть, 20,8% - радше підуть). 19,3% відповіли, що не підуть. 9,5% не змогли відповісти.

Водночас визначилися з партією, за яку голосуватимуть, 38,8% опитаних.

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, результати розподілилися так:

24,2% - за партію "Слуга народу" шоумена Володимира Зеленського;
17,2% - за партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко;
13,8% - за Блок Петра Порошенка;
12,5% - за "Опозиційну платформу - За життя";
7% - за Опозиційний блок;
5,8% - за Радикальну партію Олега Ляшка;
5,4% - за партію "Громадянська позиція" екс-міністра оборони Анатолія Гриценка.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/u-radu-prohodjat-sim-partij-lidiruje-sluga-narodu-opituvannja-839689.html
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Почему молчит секция велосипедистов, где кандидат от них?
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Кличко уже дискредитировал себя чуть больше чем полностью!
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Вот для этого и пригодился второй.Хотя оба обосрались.
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є щось ТАКЕ у партій "нев"...бенних"

УДАР І ВІЧЕ (ІННА і Кличко)

чотири букви в назві
й доля спільна..
і оптимізм вражає... Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 6263
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Кличку молодшому краще очолити партію "Зашквар"...
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сначала тыкву посыпать пеплом что вместо асфальта и проехать на велике с петровки на русановку по новому мосту
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Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот. (с)
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Ни когда не забуду,как старшенький в писюаре биотуалета руки мыл!Когда открывал с помпой первую такую кабинку.А потом спрашивал,а почему водичка так странно со стороны стеночки бежит!Вот жеж дебил!
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А ты шо в это время делала в том биотуалете? Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП" - Цензор.НЕТ 5695
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Да фиг бы я там поместилась!Он же туда и помошников притянул,и камеры с журналистами,на меня там места не осталось.Хахахаха...
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Два бандита со-свирепыми мордами из 90-ых , выпестованные ещё Кучмой , рвутся во-власть ! Поняли братки , что можно больше "заработать" не получая в дюндель кулаком , поближе к корыту !!!
Никогда их не любил .
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Ещё один гигант мысли.Мистер "Хрустальный подбородок" .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВладимир Кличко может возглавить партию "УДАР" на парламентских выборах, - "УП"
 
 
 
 
 
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