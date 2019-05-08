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 Водитель грузовика с туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, арестован судом на 2 месяца без права залога

Ивано-Франковский горсуд избрал меру пресечения для водителя грузовика, который 6 мая сорвался с несколькими десятками туристов с обрыва в реку Черный Черемош.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Ивано-Франковском городском суде водителю, который нетрезвым перевозил туристов из Беларуси, и руководителю рафтинговой организации, который дал разрешение на перевозку, избрали меру пресечения. Водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сроком на 60 суток", - сказал Тракало.

По его словам, руководителю рафтинговой организации, который дал разрешение о перевозке на этом грузовике, меру пресечения избрали в виде домашнего ареста, также сроком на 60 суток, с ношением электронного средства контроля, то есть браслета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли, один пропал без вести в результате падения с 40-метровой высоты в реку грузовика с 23 туристами на Прикарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Тракало напомнил, что водителю следователи объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 УК, согласно которой мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Он также напомнил, что руководителю ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" объявлено подозрение по статье 287 УК. Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Напоминаем, 6 мая около 11:30 в селе Быстрец Верховинского района грузовой автомобиль "ГАЗ-66" слетел с обрыва высотой 40 м и упал в реку Черный Черемош. В грузовике находились 24 человека -  группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

Также читайте: ДТП с белорусскими туристами на Прикарпатье: в Коломые задержан председатель федерации рафтинга, - Тракало

Вследствие ДТП три человека погибли на месте, 11 были госпитализированы.

Полиция установила, что водитель грузовика был пьян.

Источник: https://censor.net.ua/n3126047
 
 
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За такие преступления против людей,умышленные ,надо давать не 10 лет,а пожизненное.
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вот сейчас вообще ни о чем, что значит грузовик с туристами
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Це означає що іншим шляхому туди не добратись, ну не хтять вони рафтингом в ставку займатись.
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позашляхоик и вантажівка дуже різні речі,но зачем вы вообще этим заниметесь?
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Хорошо что водитель не мажор - понесёт наказание. хорошо что мажоры не работают водителями - им папа на всё уже наворовал.
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А почему без права залога? Что случилось?
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Идиотизм нашего мышления(менталитета). Не может быть отказано в праве залога.Залог должен покрывать теоретическую сумму ущерба. В данном случае ставьте залог 24 лимона баксов. Результат тот же, только по закону.
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Якщо б був мажором, то взяли б на поруки, в крайньому разі, вийшов б під заставу.
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А НАСИРОВ ОБВОРОВАВШИЙ УКРАИНУ НА МИЛЛИАРДЫ И ИЗ ЗА ЭТОГО УМЕРЛО СОТНИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ !!! НА СВОБОДЕ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель грузовика с туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, арестован судом на 2 месяца без права залога
 
 
 
 
 
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