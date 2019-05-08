 Водитель грузовика с туристами, упавшего в реку на Прикарпатье, арестован судом на 2 месяца без права залога

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Ивано-Франковском городском суде водителю, который нетрезвым перевозил туристов из Беларуси, и руководителю рафтинговой организации, который дал разрешение на перевозку, избрали меру пресечения. Водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сроком на 60 суток", - сказал Тракало.

По его словам, руководителю рафтинговой организации, который дал разрешение о перевозке на этом грузовике, меру пресечения избрали в виде домашнего ареста, также сроком на 60 суток, с ношением электронного средства контроля, то есть браслета.

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Тракало напомнил, что водителю следователи объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 УК, согласно которой мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Он также напомнил, что руководителю ОО "Федерация рафтинга Прикарпатья" объявлено подозрение по статье 287 УК. Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Напоминаем, 6 мая около 11:30 в селе Быстрец Верховинского района грузовой автомобиль "ГАЗ-66" слетел с обрыва высотой 40 м и упал в реку Черный Черемош. В грузовике находились 24 человека - группа туристов из Беларуси должна была осуществить сплав по реке и направлялась к месту назначения.

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Вследствие ДТП три человека погибли на месте, 11 были госпитализированы.

Полиция установила, что водитель грузовика был пьян.