 На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер

Об этом рассказал в интервью Русской службе Би-би-си специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - сообщил Волкер

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Он добавил, что в США ожидают, когда определится точная дата, чтобы определить точный состав делегации.