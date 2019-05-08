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 Политика Украины, За рубежом
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 На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер

Делегаты США, которые отправятся в Украину, будут "соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей"

Об этом рассказал в интервью Русской службе Би-би-си специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - сообщил Волкер

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД начнет приглашать гостей на инаугурацию Зеленского, как только будет известна дата, - Зеленко

Он добавил, что в США ожидают, когда определится точная дата, чтобы определить точный состав делегации.

Источник: https://censor.net.ua/n3126045
 
   
 Топ комментарии
 
На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер - Цензор.НЕТ 6396 Такие новости порохоботам надо давать дозировано, чтобы не повредить их тонкую душевную организацию. Онижкакдети!))))
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Такого быть не может,вывсеврети.Только петя может общаться с западом,зелю никто не воспринимает серьезно На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер - Цензор.НЕТ 3924.Порохоботы продолжайте.
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Это вы уже почти месяц в возбужденном состоянии, когда выиграла Украина, а вы проиграли, зачем же мне волноваться? Я боюсь спугнуть вас всех, вам же еще нужно проиграть и парламентские выборы, так , что не сбавляйте обороты.)))
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Игорь Коломойский: «Петя будет жрать тюремную баланду до конца своих дней». Охота начата! (ВИДЕО)
3 мая, Игорь Коломойский прилетел в Украину
3 мая, Игорь Коломойский прилетел в Украину на собственном самолете.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источник в окружении олигарха.
Долгое время он проживал в Жeнeве, а потом переехал в Израиль.
Причиной переезда некоторые СМИ называют уголовное дело, которое против Коломойского якобы возбудило ФБР США.
По нашим данным, Игорь Коломойский дал показания против Порошенко и начал активно сотрудничать с администрацией Президента США Дональда Трампа.
Коломойский знает все о тяжелейших военных и экономических преступлениях Порошенко и его показания против Петра Порошенко станут фатальными для последнего.
Коломойский прямо заявил, что Порошенко совершил столько тяжелейших преступлений, что он (ред. Порошенко) будет жрать тюремную баланду до конца своих дней.
Также бизнесмен заявил, что он никогда не простит Порошенко, поскольку здесь идет речь не о личных обидах, а о тяжелейших преступлениях Порошенко против собственного народа, ради обогащения своего преступного клана.
Отметим, что сейчас за Порошенеко начата настоящая охота.
Создана неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Она должна заставить украинские суды и правоохранителей посадить президента Петра Порошенко и его ближайшее окружение.
Об этом в эфире программы «Противостояние» на Newsone заявила Светлана Крюкова, заместитель главного редактора «Страны».
По ее словам, у нового президента Владимира Зеленского нет сильных мотивов уголовно преследовать Петра Порошенко и его окружение. В годы его правления шоумен не был обижен властью. В то же время есть люди, которые действительно пострадали от президента.
«Можете себе представить, какой мотивацией обладает человек, который посидел от действий Порошенко или был обанкрочен, или, например, оказался в «экзиле». И Зеленский», - сравнивает Крюкова.
По ее данным, эта группа обладает достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом. «Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом», - сказала Крюкова.
«Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента (Зеленского - ред.) они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко», - заявила заместитель главного редактора «Страны».
Но самую большую угрозу для военного преступника Порошенко представляет Трамп, который прямо заявил, что он достанет Порошенко из под земли.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Петру Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.
В США раскручивается «Украинагейт» и расследование против уже бывшей украинской власти.
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Порошенко никакого отношения к раскручиваемому в США делу не имеет .
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Посмотрим как клоун поведет себя на межлународной арене...вернее как быстро он обсерется...и будет ли после его каденции США считать своим другом Украину....
Или вместо США так будет считать паРаша...
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Больше чем обосрался твой Мароде-ни у кого не получалось и не получится
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Валом примеров и 73% украинцев это все видят.Только сектантам секты Божье Росы не видно ничего.У свинарчука спроси,он все тебе расскажэет
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Так и за твоего Мародера только 10% проголосовало,в три раза меньше,чем за Зеленского.И с какого чуда каких то 10% соевых дебилов теперь будут погоду в Украине строить?И таки валом всего,скоро много интересного всплывет,даже при том что свинокоманда усиленно прячет концы в воду и заметает следы.
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Ну и чем методички минстеця отличаются от кремлевских?
И те и те оскорбляют США и их чиновников.
Минстець = ольгино.
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Так а кто этого не знает?Не зря же и плакаты Мародера оттуда,и лозунги-все из Ольгино берут.
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Не дают Зеленскому взойти на трон, в пети открылось второе дыхание поработать.
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Джим Керри, Эди Мерфи и др. комики Америки на послеинаугурациооный концерт квартала.
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***, как ты хорошо язык знаешь видать пылеглот... чему ты рад клоун? ты знаешь что соответствие президенту составляет президент... а Трампа конечно небудет, будут всякие второстепенные из госдепа и сената ....
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А їх вже запросили?
Казали ж ніби запрошення направлятимуть лише після визначення дати інавгурації.
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Так Зеленский же уже сказал- 19-го. Он всегда добивается своего, не только в конце прошлого месяца- 19-го апреля, в 19 часов...
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прибудет делегация высокого уровня//

Ну если учесть, что клоун по росту еще ниже путина, то любая делегация выше 170 см будет высокого уровня. Путина кликуха - окурок, а клоуну нужно кликуху - огрызок.
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скабеевым-кисилевым это предложение направьте, им понравится, а вам за идею премию выпишут, 30 деревянных, не меньше...
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Пригорает у кацапов,что поддерживаемый ими Мародер пролетел.
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Молодцы, амеры, кацапам не оставляют шанса заиметь эту марионетку)
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Это да,на примере продажного Мародера они поняли,что лучше контролировать все.Мародеру доверили-а оно просрало все,в угоду пуйлу
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Это да,Украина не достанется пуйлу,хоть как Мародер не старался,при поддержке порохоботов-и добровольцев уничтожал,и склады взрыва,и в котлы заганял,все для успокоения Пуйла.Но не получилось,вопреки всем его стараниям.А про зебилов ты больше мычи,смотришь-и парламентские Мародер пролетит,благодаря таким как ты.Я в вас,порохоботов,верю-у вас раз уже получилось его рейтинг добить,и второй получится.Старайтесь
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Та да,мы знаем,что среди ворья,вранья и коррупции порохоботам удобнее и теплее.А все кто им мешает-то идиотики и зебилы,агенты крымля.Я ничего не перепутал?
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А порохоботы с пеной у рта доказывали,что с Зеленским никто общаться не будет.Как же так?Или IQ 24 не позволил им осознать,что Украина выбрала себе президента-и это не Мародер?
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Они слишком много вложили в Украину, чтобы какой-то Зебеня все профукал. Понятное дело, что едут обложить Зелю красными флажками. А вы, что думали, они едут из восхищения зелиной игрой на рояле?
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Они едут отогнать окончательно Мародера и его стадо от корыта,вставить соевому стаду пистона и объяснить,что их время закончено навсегда.То что они вкладывали-свинарчуки и мародеры разворовывали.
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Давно не цікавався - хто там у Штатах найпопулярніші клоуни, коміки і чи є фалосопіаністи?
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"в США ожидают, когда определится точная дата" - регулярно нагадуйте, будь ласка, бо дехто вже забувся та запрацювався у свинячий голос.
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Пецю вже через 2 тижні інаугурували, Яника так само та інших попередників. А от як Пеці залишати президенське крісло, у яке він вріс своїми параметрами та добряче застрягнув, то усі згадали про закон, 30 днів, а щоб не дуже швидко було, ще й з підрахуванням голосів тягнули, декілька калькуляторів зламали. Вже, принаймі, міг би про конкретну дату обмовитися. Але скріпить зубам мовчки.

Ыліта, обожнюю твою пунктуацію На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер - Цензор.НЕТ 4312 На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер - Цензор.НЕТ 4312
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Тут не закон, а в тому що ніхто не хоче відірватися від корита. якщо б виграв барига то уже б давно була іногурація. Бояться відповідати за скоєні злочини, а прийдеться.
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Будет) и у ваты из зелиного электората тоже) и амеры молодцы -берут зелю в оборот, спасая Украину от пуйла, надеюсь и западноевропейские лидеры к ним присоединятся, причем американцы их к этому призвали)
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Берут зелю в оборот-спасая Украину от соевого ворья и продажных свинорошенов,чтобы отогнать свинорошенов от корыта побыстрее.Пригорает у ваты и порохоботов,за то что их пахан пролетел
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Госсекретарь - это высокий уровень.
Если бы забрали катера Айленд, подаренные Америкой,
то мог бы прибыть и вицепрезидент - но это уже оккуенно высокий уровень.
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Порохосвины, определитесь наконец - вы за Украину или за цепляющегося копытами за корыто менеджера, которого уволили?
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Тут и определяться нечего-они никогда и не были за Украину.Они за корыто, с стадом свинорошенов возле него.Они за взорванные склады,за котлы Илловайска и Дебальцева,за тех,кто расстреливал Майдан....
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Делегация высокого уровня из США обязательно будет в любом случае, в том числе и в случае избрания Зели, Пети, Юли. Потому что эта делегация не за них, а для поддержки страны Украина. В которую США достаточно много вложили для противостояния мордору и даже чуть-чуть бьют горшки с ближайшими друзьями по НАТО из-за Северного потока и расходов на оборону. И конечно же, делегация США будет самого высокого уровня чтобы наглядно продемонстрировать именно рашке свою поддержку страны Украина.
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Рашке наплевать на то, кто приедет. А вообще, аж гордость берет, что из США приедут.
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И не только из США. А в мордор на 9 мая никто не приедет.
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Ну что это будет за парад без союзника Роберта Мугабе...
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Это правда. Там она одна и пожизненная. Вам ли с чудесным украинско/норвежским флажком это не знать.
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Самый высокий уровень - это Трамп. Вы гарантируете ?
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...для Трампа настоящий клоун-презЕдент в Украине - настоящий подарок...
...теперь шутки Байдена о клоуне Трампе, будут звучать не так обидно...
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То есть после таких заявляений вы ожидаете у себя представительную делегацию из США ? Простите , пригласите тогда из раиси .
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В смысле лучшие клоуны цирка Дю Солей?
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Ну да, конечно... сразу и петю увезут в американский суд... шоб зря самолеты не гонять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер
 
 
 
 
 
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