 На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер

Об этом рассказал в интервью Русской службе Би-би-си специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ.
"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - сообщил Волкер
Он добавил, что в США ожидают, когда определится точная дата, чтобы определить точный состав делегации.
3 мая, Игорь Коломойский прилетел в Украину
3 мая, Игорь Коломойский прилетел в Украину на собственном самолете.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на источник в окружении олигарха.
Долгое время он проживал в Жeнeве, а потом переехал в Израиль.
Причиной переезда некоторые СМИ называют уголовное дело, которое против Коломойского якобы возбудило ФБР США.
По нашим данным, Игорь Коломойский дал показания против Порошенко и начал активно сотрудничать с администрацией Президента США Дональда Трампа.
Коломойский знает все о тяжелейших военных и экономических преступлениях Порошенко и его показания против Петра Порошенко станут фатальными для последнего.
Коломойский прямо заявил, что Порошенко совершил столько тяжелейших преступлений, что он (ред. Порошенко) будет жрать тюремную баланду до конца своих дней.
Также бизнесмен заявил, что он никогда не простит Порошенко, поскольку здесь идет речь не о личных обидах, а о тяжелейших преступлениях Порошенко против собственного народа, ради обогащения своего преступного клана.
Отметим, что сейчас за Порошенеко начата настоящая охота.
Создана неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. Она должна заставить украинские суды и правоохранителей посадить президента Петра Порошенко и его ближайшее окружение.
Об этом в эфире программы «Противостояние» на Newsone заявила Светлана Крюкова, заместитель главного редактора «Страны».
По ее словам, у нового президента Владимира Зеленского нет сильных мотивов уголовно преследовать Петра Порошенко и его окружение. В годы его правления шоумен не был обижен властью. В то же время есть люди, которые действительно пострадали от президента.
«Можете себе представить, какой мотивацией обладает человек, который посидел от действий Порошенко или был обанкрочен, или, например, оказался в «экзиле». И Зеленский», - сравнивает Крюкова.
По ее данным, эта группа обладает достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом. «Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом», - сказала Крюкова.
«Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента (Зеленского - ред.) они хотят вести свою кампанию и посадить Порошенко», - заявила заместитель главного редактора «Страны».
Но самую большую угрозу для военного преступника Порошенко представляет Трамп, который прямо заявил, что он достанет Порошенко из под земли.
За коррупцию, разграбления страны во время войны, убийства и невероятную халатность Петру Порошенко может светить пожизненное уже в Украине.
Президент США публично заговорил, что он ждет Президента Зеленского и с нетерпением хочет с ним встретится для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Порошенко и его уголовного синдиката.
В США раскручивается «Украинагейт» и расследование против уже бывшей украинской власти.
Или вместо США так будет считать паРаша...
И те и те оскорбляют США и их чиновников.
Минстець = ольгино.
Казали ж ніби запрошення направлятимуть лише після визначення дати інавгурації.
Ну если учесть, что клоун по росту еще ниже путина, то любая делегация выше 170 см будет высокого уровня. Путина кликуха - окурок, а клоуну нужно кликуху - огрызок.
Ыліта, обожнюю твою пунктуацію
Если бы забрали катера Айленд, подаренные Америкой,
то мог бы прибыть и вицепрезидент - но это уже оккуенно высокий уровень.
...теперь шутки Байдена о клоуне Трампе, будут звучать не так обидно...