 Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, информация о розыске россиянина опубликована на сайте Министерства внутренних дел, сообщают "Украинские Новости".
Указано, что сотрудник Следственного комитета РФ скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта текущего года.
Ему заочно предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса.
Мера пресечения подозреваемому не избиралась.
По версии украинских правоохранителей, следователь Найманов причастен к фальсификации уголовных дел против Яценюка, лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского, внефракционного депутата Верховной Рады, экс-лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша и координатора националистической организации "С14" Сергея Мазура.
Как сообщалось, Яценюк считает обвинения Следственного комитета России в участии в первой российско-чеченской войне 1994-1995 годов диагнозом российской власти.
Также Яценюк намерен просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его уголовное преследование на территории России.
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В начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".
Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.
Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.
Шо характерно в день памяти пошел
ну в общем случай правовой казуистики
хочеш - вір, а хоч - не вір
кролик сірий той ще звір
в малюка печенько вкрав
і у травку заховав
хоч було там небагато
а в вуханя буде свято
а то у нормальному человеку это бы в голову не пришло бы
Саша Белый там был, но о Сене так отзывался...
Воевали бы они на одной стороне, разговоры были бы совсем другие.
Источник: https://censor.net.ua/r455397
Как говорят на рахе: совпадение? - не думаю!)))
Одна біда: Сибіру в нас нема. Тому Кріль втратить чудову можливість решту життя прожити на природі, роблячи хоч щось корисне.