EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  7487  63
Все про:Чечня (509) Яценюк (7750) Следком РФ (224)

 Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского следователя Артура Найманова, который открыл уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за якобы участие в Чеченской войне.

Как передает Цензор.НЕТ, информация о розыске россиянина опубликована на сайте Министерства внутренних дел, сообщают "Украинские Новости".

Указано, что сотрудник Следственного комитета РФ скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта текущего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность Яценюка очень беспокоит врага, - пресс-секретарь политика об инциденте в Женеве

Ему заочно предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Также читайте: Яценюка пытались задержать в аэропорту Женевы по запросу РФ о "зверствах в Чечне"

По версии украинских правоохранителей, следователь Найманов причастен к фальсификации уголовных дел против Яценюка, лидера организации "Братство" Дмитрия Корчинского, внефракционного  депутата Верховной Рады, экс-лидера партии "Правый сектор" Дмитрия Яроша и координатора националистической организации "С14" Сергея Мазура.

Как сообщалось, Яценюк считает обвинения Следственного комитета России в участии в первой российско-чеченской войне 1994-1995 годов диагнозом российской власти.

Также Яценюк намерен просить Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его уголовное преследование на территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России вынесли постановление "суда" об аресте Яценюка "за зверства в Чечне". ДОКУМЕНТ

В начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".

Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.

Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.

Источник: https://censor.net.ua/n3126042
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опача, кролик пошел на выборы. Запомним.
Шо характерно в день памяти пошел
 показать весь комментарий
 
 
Конечно трамплинчик этот слабый, но проконает---оригинальненько! Тогда в 16 г была независимая версия что эту муру запустили кацапские хлопцы, видя что в целом начало реформ было правильным по схеме, кролик стал набирать авторитет. Ну и запустили дурку. Хотя в отставку ушёл по другой причине.
 показать весь комментарий
 
 
Трамплинчик нулевой, а вот если бы кроль поймал бы этого Нейманова и отрезал бы ему бошку и выложил видео... -вот это был бы успех! )
 показать весь комментарий
 
 
Сеня, во времена чеченской войны учился в университете и тусовался на тралке. Какая нахрен Чечня его компашка каждый вечер в Звёздочке коктейлями наливались и баб снимали.
 показать весь комментарий
 
Та ты гонишь, -все знают что Сенька моджахед...)
 показать весь комментарий
 
 
О)) ветеран и герой первой чеченской войны, кролик Джихада, Арсланбек Яценюкаев))
 показать весь комментарий
 
 
"обїявлен в международгнй "-Кто заголовок писал? Азаров на пару с Луциком?
 показать весь комментарий
 
 
именно в международнный...а это зничит из расейки ни ногой
 показать весь комментарий
 
 
Ну судя по "стене",что он построил на границе с парашей ,то ему пора героя параши давать Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 6461
 показать весь комментарий
 
 
Там бой был знатный - Кроль с одного рожка 30 солобонов положил, а потом кинжалом человек 15 в рукопашной добавил.
 показать весь комментарий
 
 
Та да, был, а на первом заборе обломался как пацан...)
 показать весь комментарий
 
 
Як кенгуру , забив кацапів задніми кінцівками .
 показать весь комментарий
 
 
Наше рідне ЧК вийшло із летаргії, чорт їх батька!
 показать весь комментарий
 
Явно, что следователь не сам это сочинил а по заказу
ну в общем случай правовой казуистики
 показать весь комментарий
 
 
Да,такому следователю место в психушке,отправить хитрожопого жулика бойцом в Ичкерию ,это надо иметь целый букет психических заболеваний.. Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 2087
 показать весь комментарий
 
 
патарапитесь...а то боевой Кроль - моджахед его первым найдет))))
 показать весь комментарий
 
 
***
хочеш - вір, а хоч - не вір
кролик сірий той ще звір
в малюка печенько вкрав
і у травку заховав
хоч було там небагато
а в вуханя буде свято
Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 9217

 показать весь комментарий
 
 
Дальше-развитие темы:раз дела на кроля фальсифицируют,значит сам Путин его боиться. А там и в головнокомандувачи Яйценюка,он дас мир за два часа
 показать весь комментарий
 
 
кстати,не самый плохой главком был бы Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 2002.и характер есть ,и упрям,и к мнению подчиненных прислушивается....конечно не так как зелебеня (тот ваще опросы в фб проводит) ,но все же...
 показать весь комментарий
 
 
Да ,из Сени боевик,как из какашки пуля,та пуля которая в лоба...
 показать весь комментарий
 
 
Кадры о том, как он орудует боевой скрипкой и смычком не пропустила цензура.
 показать весь комментарий
 
А вот и неопровержимые доказательства против кролика..
 показать весь комментарий
 
 
може Сеня им заплатил, чтобы такое придумать?
а то у нормальному человеку это бы в голову не пришло бы
 показать весь комментарий
 
 
Кому платить? На недоимперии есть адекватные люди? Ну может 10% и есть.
 показать весь комментарий
 
 
это вроде шутка была, там скорее проще, где-то задели бизнес друга Пуйла или его друга олигарха, как устрашающий факт был туда Сеня причислен
 показать весь комментарий
 
откуда нормальные среди 47-хромосомных? Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 9259
 показать весь комментарий
 
 
Зря Сеня отказывается, с таким списком только министром обороны быть...или министром нападения? Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 4942
 показать весь комментарий
 
 
За 3 дня 30 кацапов завалил! Это же настоящий Рэмбо. Да его инструктором в ВСУ надо отправить, книги о военной тактике писать, министром обороны быть. С такими результатами как у Сени мокшам уже давно не было бы кем воевать.
 показать весь комментарий
 
 
Та если бы его в ООС направить то он бы в одиночку за 5 лет все 40 тыс боевиков переколошматил бы. А если еще ему и гранаты дать ...
 показать весь комментарий
 
не надо преувеличивать Сенины силы. У него 10 русиш в день. За год 3650, за 5 лет войны получается 18250, т.е. чуть меньше половины. Т.е. чтобы победить их всех нужно два Сени!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Якби Яценюк там воював, то тільки б за федералів.
 показать весь комментарий
 
первого русского, маленький Арсений забил детской лопаточкой в песочнице, когда мотал свой первый срок в детском саду.. *****!
 показать весь комментарий
 
 
Мля,а шо жеж так долго тянули?Мешал наверное кто-то?Кто же это мог быть,такой подленький,все эти несколько лет?Враг украинского народа наверное и ЯЙценюка какой-то,кто такой,не знаете?Наверное рассейский крот в нашем почти бывшем правительстве окопался,не дававший ранее команду фас!Кто это,кто такой мерзавец,ай,ай,ай...
 показать весь комментарий
 
95 регион это вроде бы Чечня? Вот "повезло" то им
Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 6126

 показать весь комментарий
 
 
Сможет ли следователь Артур Найманов отдыхать в Турции и Египте?
 показать весь комментарий
 
 
Маловероятно что Сеня был в Чечне и воевал.
Саша Белый там был, но о Сене так отзывался...
Воевали бы они на одной стороне, разговоры были бы совсем другие.
 показать весь комментарий
 
Арсений привык действовать тайно, без огласки, с массовыми жертвами и в большинстве случаев задним числом: не успеешь поймать его на месте преступления, как уже 20 лет прошло, и ищи-свищи. То в Чечне русским солдатикам головы режет и на тяпку насаживает, продает русским офицерам отравленные балалайки с подпиленными струнами и косяки с засунутым внутрь патроном пулей к фильтру, то в Приднестровье объявится, аж в 1992 году. Сейчас, конечно, Яценюк говорит, что ему тогда было всего 18, он был молод, горяч и учился в Черновицком университете, а в том университете, если не предъявишь хотя бы тридцать три непарных русских уха на веревочке, к сессии не допускали.
Источник: https://censor.net.ua/r455397
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно, на эрэфии рамзанка дыров хероя за отрезанные бошки получил, а Сене за то же самое - повестка на кичу? Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 2512 Ох уж эта русня с их двойными стандартами... Российский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ - Цензор.НЕТ 4824
 показать весь комментарий
 
 
Кролик-Убийца точит свои кривые зубы на безвинную и праведную плоть скрепно-православную!
 показать весь комментарий
 
 
Хоть чем-то СБУ отличилась в работе на Украину, а не на Рошен.
 показать весь комментарий
 
 
А насчет пиара... возможно, но это кролю не поможет. Его облили не очень сильно, не так как юлю и зелю, но у него в его деятельности есть реальные "промахи", а не те виртуальные, типа "воровка" и "клоун". Нормальные люди давно уже разобрались в тонкостях антипиара на ю и зе.
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное, что кроль состоял в СДПУо медведчука, как и известная дура Савченко.
Как говорят на рахе: совпадение? - не думаю!)))
 показать весь комментарий
 
 
Чудно мені й дивно. А хіба нема за що посадити на три пожиттєві терміни нашого дорогого Кроля-Кулявлоба і без мокшанських старань?
Одна біда: Сибіру в нас нема. Тому Кріль втратить чудову можливість решту життя прожити на природі, роблячи хоч щось корисне.
 показать весь комментарий
 
Сеня мужик,злобный,кацапов гнул,уважаю!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский следователь Найманов, сфабриковавший дело об участии Яценюка в Чеченской войне, объявлен в международгнй розыск, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх