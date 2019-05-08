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 Политика Украины
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 Суд начал сначала рассмотрение дела о незаконной закупке 26 автомобилей скорой для Запорожской областной больницы, - САП

В Коммунарском районном суде Запорожья с участием прокуроров САП продолжается судебное заседание по делу в отношении главного врача КУ "Запорожская областная клиническая больница", бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО "Торгово-финансовая компания "ЛАЗ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако поскольку в составе коллегии судей изменился судья, было принято решение о рассмотрении указанного уголовного производства сначала.

Так, в ходе заседания,  которое состоялось 8 мая, был зачитан обвинительный акт и допрошен 1 свидетель и представитель потерпевшего. Кроме того, судом начато исследование письменных материалов.

Следующее заседание запланировано на 15 мая 2019 года.

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Напомним, по версии обвинения главным врачом КУ "Запорожская областная клиническая больница" при пособничестве руководителя ООО "ТФК "ЛАЗ" и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника.

Как следствие, в 2012 году больницей было приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126039
 
 
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Антикор. суд, который возглавляет баба с 25-ю земельными участками и объяснить их не может, заработает только в сентябре. И его будут перезагружать и перезаряжать как САП и ***** и НАЗК до посинения а резултат и выхлоп тот же
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Одне діло "швидкі" для лікарні, а от L200 для обленергонагляду в моєму місті - це точно марнотрацтво!
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Сдаётся мне,что любого главврача в Украине можно смело сажать лет на 15 без всякого суда ,система не терпит там порядочных людей..
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У нас главврач горбольницы давно в системе - депутат горсовета))
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И не только у вас,здавоорхранение в Украине давно превращено в конвейер смерти и чудовищную коррупционную машину.
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шо такое лишние скорые? Суд почав спочатку розгляд справи про незаконну закупівлю 26 автомобілів швидкої для Запорізької обласної лікарні, - САП - Цензор.НЕТ 8647 Суд почав спочатку розгляд справи про незаконну закупівлю 26 автомобілів швидкої для Запорізької обласної лікарні, - САП - Цензор.НЕТ 8647
а лишние мерсы и порши для порохни и чинуш не интересуют не?
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5 лет прошло, а медицина и коррупция в ней - ещё больше!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд начал сначала рассмотрение дела о незаконной закупке 26 автомобилей скорой для Запорожской областной больницы, - САП
 
 
 
 
 
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