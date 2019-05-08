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 Один украинский воин погиб с начала суток 8 мая. Враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один боец ВСУ погиб, трое ранены во время обстрелов на Донбассе. Уничтожены 3 террориста и 2 БМП врага, за сутки - 25 обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3126037
 
 
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