 Один украинский воин погиб с начала суток 8 мая. Враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник обстрелял позиции Объединенных сил:

из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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