 Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Молодые деревья нашли свое достойное место на территории урочища Башкирово Люботинского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство". "Такую акцию именно в канун празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во
Второй мировой войне экологи Харьковщины проводили впервые, - отметил начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. – В этом году посаженные сеянцы дуба и липы пусть станут для будущих поколений добрыми символами жизни, силы и дружбы, а традиция высадки молодых деревьев будет продолжена и в дальнейшем".
Напомним, что в прошлом году в рамках зеленой акции на спуске Клочковский в г. Харькове и на территории Боровского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство" зазеленели саженцы пород клена остролистного и сосны обыкновенной. Осенью
текущего года такая акция стартует в каждом лесничестве Харьковской области.
ТАК ЧТО УВЫ И АХ... ПТУ - ЭТО О ТЕБЕ ТОЖЕ.
Зачем, спросите? В городе были случаи падения сухих веток на стоящие внизу частные автомобили. Эти частники обратились в мэрию с жалобами на коммунальщиков, что они не следят за деревьями. Будем реагировать, сказали коммунальщики. Не знали эти частники о том, что коммунальщики будут решать этот вопрос по-простому, можно сказать по дебильному. Не знали эти частники, у коммунальщиков нет достаточно высоких автовышек, с которых можно спилить сухие ветки на высоте. Потому коммунальщики срезают всё, что выше 5 м, то есть, до чего дотянутся с 5-метровой вышки. Выполняем наряд и получаем деньги. В результате вместо красивого и здорового 8-10-метрового дерева с пышной кроной торчит обрубок совсем без кроны, потому, что крона начинается после 4-5 метров.
Я уже не говорю о том, что мнение жителей (а деревья растут на их придомовой территории) никто не спрашивает. Но это уже совсем другая история.