EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество
  1216  13
Все про:Харьков (4245) экология (1099)

 Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово. ФОТО

Коллектив экоинспекции 7 мая провел зеленую акцию по высадке более 2 тысяч деревьев, среди которых: однолетние сеянцы породы дуба обыкновенного и сопутствующие породы липы мелкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Молодые деревья нашли свое достойное место на территории урочища Башкирово Люботинского лесничества ГП "Октябрьское лесное хозяйство". "Такую акцию именно в канун празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во
Второй мировой войне экологи Харьковщины проводили впервые, - отметил начальник Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. – В этом году посаженные сеянцы дуба и липы пусть станут для будущих поколений добрыми символами жизни, силы и дружбы, а традиция высадки молодых деревьев будет продолжена и в дальнейшем".

Напомним, что в прошлом году в рамках зеленой акции на спуске Клочковский в г. Харькове и на территории Боровского лесничества ГП "Купянское лесное хозяйство" зазеленели саженцы пород клена остролистного и сосны обыкновенной. Осенью
текущего года такая акция стартует в каждом лесничестве Харьковской области.

Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово 01
Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126035
 
   
 Топ комментарии
 
Добре діло... На Харківщині лісів малувато...
 показать весь комментарий
 
"провели зеленую акцию по высадке сеянцев" - это как, зелю посадили? Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово - Цензор.НЕТ 9973
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Добре діло... На Харківщині лісів малувато...
 показать весь комментарий
 
 
Долго думал - шо такое сеянцы - потом решил, что это саженцы. Выпускной в ПТУ и тут же на цензор.
 показать весь комментарий
 
Да, только далее в тексте упоминаются именно саженцы. Шо и думать не знаю.
 показать весь комментарий
 
ПОХОДУ ИЗ ПТУ ТУТ ИМЕННО ТЫ - "СМОТРЮ В КНИГУ, ВИЖУ ФИГУ". О САЖЕНЦАХ УПОМИНАЕТСЯ В ТЕКСТЕ В РАМКАХ ПРОШЛОГОДНЕЙ АКЦИИ
 показать весь комментарий
 
Шо так задело - автор? И тоже зелёной.
 показать весь комментарий
 
Я ЛИШЬ УТОЧНЯЛ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ СЛОВАМИ, А НЕ ЧТО КУДА САДИТСЯ.
ТАК ЧТО УВЫ И АХ... ПТУ - ЭТО О ТЕБЕ ТОЖЕ.
 показать весь комментарий
 
😀Не убидительно...надо к капсу еще жирного шрифта добавить... или в пту этому не научили？
 показать весь комментарий
 
УБиДИТЕЛЬНО? В ТВОЕМ ПТУ ПРАВОПИСАНИЮ НЕ ОБУЧАЛИ? Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово - Цензор.НЕТ 7947
 показать весь комментарий
 
"провели зеленую акцию по высадке сеянцев" - это как, зелю посадили? Экологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово - Цензор.НЕТ 9973
 показать весь комментарий
 
 
Знают ли экологи Харьковщины о том, что пока они высаживают саженцы, коммунальщики организовали кастрацию средних и высоких деревьев? Срезают крону дерева, а ведь именно крона является источником кислорода.
Зачем, спросите? В городе были случаи падения сухих веток на стоящие внизу частные автомобили. Эти частники обратились в мэрию с жалобами на коммунальщиков, что они не следят за деревьями. Будем реагировать, сказали коммунальщики. Не знали эти частники о том, что коммунальщики будут решать этот вопрос по-простому, можно сказать по дебильному. Не знали эти частники, у коммунальщиков нет достаточно высоких автовышек, с которых можно спилить сухие ветки на высоте. Потому коммунальщики срезают всё, что выше 5 м, то есть, до чего дотянутся с 5-метровой вышки. Выполняем наряд и получаем деньги. В результате вместо красивого и здорового 8-10-метрового дерева с пышной кроной торчит обрубок совсем без кроны, потому, что крона начинается после 4-5 метров.
Я уже не говорю о том, что мнение жителей (а деревья растут на их придомовой территории) никто не спрашивает. Но это уже совсем другая история.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкологи Харьковщины провели зеленую акцию по высадке сеянцев на территории урочища Башкирово. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх