 Порошенко на выборах старался "захватить Facebook", но это лишь 2% избирателей, а слышать надо было все население, - советник Зеленского Богдан

Об этом в видеоблоге "Цензор.Interview" на канале Цензор.НЕТ рассказал юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

"Петр Алексеевич в своей избирательной кампании первым делом старался захватить Facebook. Но, к сожалению, это два процента избирателей. 98 процентов избирателей наших голосующих не живут в Facebook. Надо заниматься, слышать всю часть населения", - подчеркнул Богдан.

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В то же время, он сообщил, что кампания Владимира Зеленского строилась иначе.

"Вся избирательная кампания строилась на том, что мы слышали месседжи общества. Мы делали фокус-группу и понимали, о чем говорят на кухне. Самое главное требование общества к Зеленскому - не стать портретом и не забронзоветь, остаться простым парнем, который слушает, что говорит ему народ, руководствуется в своей деятельности именно чаяниями народа. Потому что, на мой взгляд, Петр Алексеевич наградил себя званием "самый умный", всем вокруг рассказывал, как им правильно жить, при этом абсолютно абсолютно не слушая людей, которые на улицах, которые на рынках, которые в троллейбусах, к которых другие взгляды", - рассказал Богдан.

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