 Порошенко на выборах старался "захватить Facebook", но это лишь 2% избирателей, а слышать надо было все население, - советник Зеленского Богдан

Об этом в видеоблоге "Цензор.Interview" на канале Цензор.НЕТ рассказал юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.
"Петр Алексеевич в своей избирательной кампании первым делом старался захватить Facebook. Но, к сожалению, это два процента избирателей. 98 процентов избирателей наших голосующих не живут в Facebook. Надо заниматься, слышать всю часть населения", - подчеркнул Богдан.
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В то же время, он сообщил, что кампания Владимира Зеленского строилась иначе.
"Вся избирательная кампания строилась на том, что мы слышали месседжи общества. Мы делали фокус-группу и понимали, о чем говорят на кухне. Самое главное требование общества к Зеленскому - не стать портретом и не забронзоветь, остаться простым парнем, который слушает, что говорит ему народ, руководствуется в своей деятельности именно чаяниями народа. Потому что, на мой взгляд, Петр Алексеевич наградил себя званием "самый умный", всем вокруг рассказывал, как им правильно жить, при этом абсолютно абсолютно не слушая людей, которые на улицах, которые на рынках, которые в троллейбусах, к которых другие взгляды", - рассказал Богдан.
Медик с позывным «хирург» прислал нам письмо (прямая речь. +18):
«Я сам из Донбасса, но в 2014 году для меня и моей жены не стоял вопрос за кого воевать. Мы сразу же по первому зову пошли на фронт защищать Украину. Тогда волонтеры спасли ситуацию. Именно волонтеры и народ Украины поддерживали армию, а не Порошенко. Я бы даже скорее сказал, что если бы не Порошенко и гнилое командование, которое знает об армии ровно столько же как я о ракетах Илона Маска, ситуация в армии была бы намного лучше! Волонтеры привозили нам тонны продуктов, вещей, военной амуниции, но к нам на передовую доходила только часть. Штабисты-****** крали все что можно было продать.
В 2018 году ситуация в армии стала критической и я уволился. Боевые офицеры, патриоты своей страны в большей части ушли из армии. Терпеть это советское быдлячее, скотское отношение к солдатам невозможно! Порошенко и его крысы набрали в армию настоящих контрабандистов и людей которые не имеют ничего общего с армией. Они превратили фронт в свой бизнес, а солдат загнали в окопы просто ждать.
Через линию фронта тоннами везут контрабанду. Но самое страшное, что украинский генералитет сотрудничает с ФСБ и боевиками ДНР фактически по всем вопросам связанные с контрабандой.
Боевики наладили масштабное производство метадона и других тяжелых наркотиков.
Я ответственно заявляю, что наше командование в сговоре с ФСБ и боевиками завозят метадон в Украину фурами.
Каждую минуту через КПП по всем направлениям гоняют контрабанду. Я ответственно заявляю, что Петр Порошенко не только знает об этом, а и получает 50% выручки со всей контрабанды. Это знают все солдаты, но боятся говорить, поскольку сепарское командование во главе с штабистами-******** сразу посадят.
Это уголь, наркотики, сигареты, алкоголь, еда и многое другое.
Для них прекращение войны это трибунал. Есть тысячи свидетелей того чем занималось высшее командование во время войны.
Разве гонять метадон в Украину из «ДНР» это реформы? Разве держать солдат в окопах годами это реформы?
Вы знаете, что это такое жить месяц в окопе? Не знаете? Это деградация.
Но на этом история не закончилась, ровно через год Ирину Геращенко вновь застукали на той же вилле.
«В следующем году мы ее встретили там же (кстати для отдыха госпожа Геращенко выбирает любимое место в Хорватии - Истринский полуостров). Госпожа Геращенко, сидя на берегу моря, выставляла посты в фейсбук, что она встречается в это время с матерями наших пленных ребят. Я даже через забор посмотрела, может она утром вскочила на самолет быстро и заниматься государственными делами?. Нет. сидит на берегу моря и строчит постик. Вот такие у них двойные стандарты», - отметила Елена.
Отметим, что профессиональная патриотка 5 лет вопила о том, что Россия вот-вот нападет, что все проблемы в Украине из-за Путина, а сама летает личным самолетом кума Путина Виктора Медвечука, будучи его подругой:Ирина Геращенко и Виктор Медведчук
Отметим, что «патриотка» Геращенко ни дня не была в бизнесе. Ее карьера началась в качестве любовницы Ющенко.
Вот так оказывается можно…
Ну а потом «папик» Ющенко продвигал Геращенко на верх, пока на крови Майдана Геращенко не стала миллионером и не получила самые высокие должности в стране.