 Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко поблагодарил Канаду за всестороннюю поддержку, как в вопросе проведения реформ, так и противодействия российской агрессии.
Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы.
Отдельное внимание было уделено освобождению 24 моряков и всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией.
Порошенко отметил важную роль Канады в развитии оборонного потенциала Вооруженных Сил Украины. Обсуждались потенциальные направления углубления сотрудничества в сфере безопасности между Киевом и Оттавой, а также поддержка Канадой возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.
Фриланд отметила свободный и демократический характер президентских выборов в Украине и личную роль в этом Президента Порошенко.
Раз...
Чем больше сдадим, тем лучше.
Типа - Возьмите меня, ну возьмите меня )))
Это же затянувшееся позорище , где порошенко якобы не понимает, что он уже аутсайдер, где он уже 85 раз попрощался , но все ещё здесь - вызывает недоумение и отвращение
Да нужен он вам, проще смотрите, никто вас лично не накормит, ни Пе ни Зе, и ваши права не защитит, никто, кроме вас
а все одно, путін *****
Или он имитирует деятельность, что бы в суд не ходить?
Как теперь он относится к имени "Христя"?
Це не борошна машинного перекладу.
Соєвий -
- раптом щось , я зможу прости притулку в Канаді ?
Христя -
- а дулю тобі - або одразу здавайся ФБР , або тікай в Ростов , "до баті" ...!
https://youtu.be/PUwnKaOSbg4
и с тех пор никак не могут задвинуть обратно..
На фото три руки... Де 4-та?
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
http://ua24ua.net/evgeniy-sereda-po-vsem-priznakam-pyat-let-pravil-umstvenno-nepolnotsenniy-psihicheski-bolnoy-oligofren/
🤣🤣