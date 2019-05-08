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 Политика Украины
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Все про:Канада (1254) Порошенко (17435) Фриланд Хрыстя (113)

 Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко поблагодарил Канаду за всестороннюю поддержку, как в вопросе проведения реформ, так и противодействия российской агрессии.

Стороны обсудили ухудшение ситуации на Донбассе в контексте очередных провокационных действий Москвы. Порошенко призвал Канаду поддержать ужесточение санкций против России в ответ на так называемые паспортные указы.

Отдельное внимание было уделено освобождению 24 моряков и всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются Россией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским. ФОТО

Порошенко отметил важную роль Канады в развитии оборонного потенциала Вооруженных Сил Украины. Обсуждались потенциальные направления углубления сотрудничества в сфере безопасности между Киевом и Оттавой, а также поддержка Канадой возможности получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

Фриланд отметила свободный и демократический характер президентских выборов в Украине и личную роль в этом Президента Порошенко.

Также читайте: Порошенко по телефону обсудил с премьер-министром Канады Трюдо ситуацию на Донбассе и санкции против РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3126029
 
   
 Топ комментарии
 
Ну Фриланд понятно а при чём здесь порошенко ?? Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5867
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Ще не одинь день після інавгурації нового Президента,під АП кожного ранку буде приходити якийсь сивий дядько,гамселитиме в двері,та вимагатиме дати позвонити світовим лідерам
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Ну Фриланд понятно а при чём здесь порошенко ?? Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5867
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в камере народ может за базар спросить и тут Пятя попадет
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Так спросят по любому и вот тут-то и наступит время потрындеть,но недолго.. Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7104
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Не согласен, дурилкой он был пять лет, сейчас упал уровень ниже😀
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Уже побрили? Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 2328
Раз... Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 6312
Чем больше сдадим, тем лучше. Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 6312
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та ні ...- це , в нього , шерсть вилізла від переживань за долю України ! Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 3508
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А мне показалось,что он мимикрирует под Жеку из Квартала ))
Типа - Возьмите меня, ну возьмите меня )))
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Джокер, я тобі вже казав геть за паребрік.
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ДЫк давно уже рассказал.А данный сайт ,так до сих пор и не удосужился ни словом об этом обмолвится.Можно сказть,что это странно,если не понимать за кого тут мазу тянут...Учитывая количество потрохов безконечно пиндящих на всех,кроме своего хозяина **********.
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Хай би ще розповів, як віддав русскім, ядерну тактичну зброю, що згідно Будапешстському протоколу, НЕ ПІДЛЯГАЛА ПЕРЕДАЧІ.
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Кто под кого тогда підлягав,то є велике питання!Рассейцы почему-то до сих пор свою не отдали ни кому.Много вопросов возникает,как так получилось?Что наши отдали,а те нет,хотя и должны были...Вот под скольких сразу підлягло,тогда наше руководство страны?И целенаправленно это было сделано или"по незнанию"?
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За фальсификацию Порошенко должен идти в тюрьму!
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А за ложное минирование КПП ?Обычного человека бы посадили,а чего Пете можно ,он особенный?
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Скажіть йому нарешті що він програв вибори і час пакувати валізи)))Бо він живе якимось потойбічним життям))
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Последние деньки Пети когда можно ездить, обсуждать, встречаться, балаболит - т.е. всячески демонстрировать свою важность.
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Ще не одинь день після інавгурації нового Президента,під АП кожного ранку буде приходити якийсь сивий дядько,гамселитиме в двері,та вимагатиме дати позвонити світовим лідерам
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а від того дядька смердітиме соєвими цукерками ..?
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так це запах практично всіх українських політиків ..))
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Зачем Вы так про него? Он же импотент! Пожалейте! В Америке его не посадили за изнасилование, потому, что была предоставлена справка, что он на тренировке получил травму и не мог совершить половой акт.
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Да петя все никак не распрощается со своим усе за меня
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Петро еще имеет надежду в Раду попасть, поэтому пользуется последними бесплатными возможностями, а Христі подяка
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Так берите своего Петю и уже успокойтесь , носитесь как угорелые, задолбали уже всех)
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Христі більше ні з ким побазікати ...? Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 2372
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Та то она просто на собачку говорящую приехала посмотреть напоследок
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политику называют грязным делом, у кого есть совесть туда не идут
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так ... а коли безсовісність політика поєднується з жадібністю бариги - виходить найбагатший президент в найбіднішій країні ...
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він просто бізнесмен, влада у нас завжди була великим бізнесом, він жив по тим же правилам, йшов до влади, більше влади - більше грошей
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Говорят умные люди : уходя - уходи
Это же затянувшееся позорище , где порошенко якобы не понимает, что он уже аутсайдер, где он уже 85 раз попрощался , но все ещё здесь - вызывает недоумение и отвращение
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Петя всплывет еще, хоть я и не сторонник его Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5838
Да нужен он вам, проще смотрите, никто вас лично не накормит, ни Пе ни Зе, и ваши права не защитит, никто, кроме вас Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5838
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Там де совість була,там...РАШен виріс....
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порошенко вже ніхто і звати його-ніяк.
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Скільки не кричи: «Ростов !!! Ростов !!!»,
а все одно, путін *****
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ну , путін звичайно ***** , але Соєвий - його родич по кумовству ...в них обох - кум Медведчук !
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Украинский народ не дал пете стать путей.
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Получается, мы спасли не только Украину , но и его ?
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Взагалі він в жопі! Але не віре.....
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Это уже не его Поршенка дело! Всё, что мог он уже натворил!
Или он имитирует деятельность, что бы в суд не ходить?
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А где підлога?
Как теперь он относится к имени "Христя"?
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Ні, вона таки дійсно Христя Фріланд, має українське походження.
Це не борошна машинного перекладу.
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Здесь підлоге какой-то не нравилось имя Христя от того, что она с Зеленским встретилась.
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обговорювались важливі теми -
Соєвий -
- раптом щось , я зможу прости притулку в Канаді ?
Христя -
- а дулю тобі - або одразу здавайся ФБР , або тікай в Ростов , "до баті" ...!

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Почему молчит Зеленский и активничает Порошенко.
https://youtu.be/PUwnKaOSbg4
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Народ України дав порошенку гарного копняка , але свиня все ще до корита лізе.
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Однажды его выдвинули на общественные работы
и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.. Порошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ - Цензор.НЕТ 5506
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Боже, дай йому стільки, скільки воно дало Україні!
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И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом
Порошенко звонит каким-то лидерам стран, о чем-то договаривается.. А люди думают что это их пранкер разводит. Ибо не знает мировая практика случаев когда чиновник за пару дней до увольнения, вместо того чтобы готовить отчёт и дела к передаче следующему менеджеру, носится по стране изображая государственную деятельность и обсуждает с зарубежными партнёрами долгосрочные планы.
Нас реально уже жалеют, мол как же не повезло Украине что по всем признакам пять лет правил умственно неполноценный, психически больной олигофрен. И этот застрявший в прострации кудрявый космонавт ещё умудрился называть Зеленского наркоманом.
Но я всё таки больше склоняюсь к тому что зажравшийся, ой простите, завравшийся экс гарант изображая идиота хочет всех убедить что его нельзя сажать, и требует госпитализации в палате с мягкими стенами.
http://ua24ua.net/evgeniy-sereda-po-vsem-priznakam-pyat-let-pravil-umstvenno-nepolnotsenniy-psihicheski-bolnoy-oligofren/

🤣🤣
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Порошенко намагається сховатись від кримінальної відповідальності за ширмою "політичного діяча" і депутатською недоторканістю...
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она б ещё с горбачёвым встретилась. совсем сдурела
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Ну если мы с тобой говорим .То давай поговорим Порошенко і глава МЗС Канади Фріланд обговорили співпрацю у сфері безпеки і протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 2979
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А цій фріланд сказали що барига вже "фсьйо"? Порошенко і глава МЗС Канади Фріланд обговорили співпрацю у сфері безпеки і протидії агресії РФ - Цензор.НЕТ 2937
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и глава МИД Канады Фриланд обсудили сотрудничество в сфере безопасности и противодействие агрессии РФ
 
 
 
 
 
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