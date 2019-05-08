 МИД начнет приглашать гостей на инаугурацию Зеленского, как только будет известна дата, - Зеленко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве.
"Как только мы получим дату инаугурации новоизбранного президента, Министерство иностранных дел начнет активную работу над тем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень представленности зарубежных делегаций на церемонии инаугурации", - отметила спикер.
Адвокат Ігора Коломойського, і за сумісництвом "сірий кардинал" штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, Андрій Богдан прибув в Україну після чергових переговорів з шефом в Ізраїлі. Але прибув не сам, а з десантом ізраїльських юристів, котрі здійснили посадку на приватному літаку у столичному аеропорті Жуляни.
За інформацією з оточення Богдана, юристи прибули аж ніяк не для участі у виборчій кампанії. Їхнє завдання - зібрати для Коломойського земельний банк до зняття мораторію з української землі. Часу лишилося не так вже й багато, тому юристи поспішатимуть, говорять співрозмовники.
Рішення про залучення ізраїльських юристів було прийнято на зустрічі Ігора Коломойського з головою фракції "Відродження" Віталієм Хомутинником, котрий має акції в агрохолдингу "Кернел" з земельними банком більш ніж 500 тис. га.
Сам факт зустрічі двох бізнес-партнерів спершу зафіксували журналісти програми "Схеми", а пізніше це підтвердив і сам Коломойський.
"З Хомутинником в нас... Ви ж сказали, бізнес-партнери. Ну, оскільки ми бізнес-партнери, нам було, що обговорити про бізнес, окрім усього іншого", - сказав Коломойський.
Попередній план роботи ізраїльських юристів в Україні полягає в тому, щоби спонукати правоохоронні органи, швидше за все це буде НАБУ, з керівництвом якого вже зустрічався адвокат Коломойського Андрій Богдан, на слідчі дії стосовно великих агрохолдингів з послідовним арештом їхніх земельних банків.
Під загрозою опинилися всі агрохолдинги з топ-5. А це «Укрлендфармінг» (банк землі 570 тис. га), «Кернел» ( банк землі 550 тис. га), «Агропросперис» (банк землі 400 тис. га), «Миронівський хлібопродукт» (банк землі 370 тис. га), «Астарта -Київ» (банк землі 250 тис. га).
Спусковим механізмом має стати заява про незаконне використання землі з боку агрохолдингів, на підставі котрої і мають "побігти" НАБУшники з «облавами» на них.
Оскільки діючий Карний процесуальний кодекс зобов'язує силовиків реєструвати будь-яку заяву про злочин протягом 24 годин, навіть якщо така заява заснована на викладенні брехливих фактів, вона й стане підставою для відкриття карного процесу проти агрохолдингів.
Далі правоохоронці мають право заарештувати все майно, включно з землями, до з'ясування обставин, що у випадку України може тривати роками.
Автори схеми розраховують на те, що під час слідчих дій, котрі спричинятимуть репутаційні втрати великим агрохолдингам та знижуватимуть вартість їхніх акцій на міжнародних біржах, створити переговорний майданчик та домовитись про "добровільний" переділ земель на користь нових бенефеціарів в особі Ігора Коломойського буде нескладно.
На весь цей "бізнес-проект" юристи Коломойського мають часу до осені. Адже далі вибори до парламенту, куди команда Коломойського-Зеленського увійде більшістю і прийме закон про зняття мораторію з землі. З цього моменту всі попередньо отримані активи Коломойського у вигляді земельного банку можна перетворювати у грошові одиниці. Як то кажуть, бізнес і нічого особистого.
зачем ты продолжаешь сюда таскать всякую мерзость с этого кацапического сайта ?
а и Юлю, Олежков обоих, Андрюху, Вилко Бойко и, не побоюсь этого слова, самого Авакова !
патамуша они тоже конкуренты
При чём тут какая-то существующая в твоём больном воображении ферма порохоботов ?
Твой голос был пропорционально разделен в соответствии с тем, как проголосовали остальные.
Ты своим нехождением на выборы согласился с таким разделом твоего голоса.
Ты, в результате, отдал 73 % своего голоса за Зеленского
Стыдно, что нашей страной будет руководить шут гороховый.
Вернее, он будет сидеть в кресле президента, а за его спиной олигархи и вся рыгоАнальная шобла будет, потирая загребущие ручонки, грабить нас, да еще насмехаться.
Потому что будет с чего ржать.
это было золотоё время, и по уровню жизни и по уровню свободы.
компакт-побєнєносєц
Впечатление от прочитанного: юнный порошенко.
Прекрасно себя чувствовал при всех президентах, кроме Свинарчука.
"Боролся" с коррупцией с 2010 года на министерских должностях.
В общем, примите поздравления, нам *****.
просто ватку до відома не поставили...