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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1175) инаугурация (283) МИД (4980) Зеленко (21)

 МИД начнет приглашать гостей на инаугурацию Зеленского, как только будет известна дата, - Зеленко

Министерство иностранных дел начнет работу над приглашением международных гостей и обеспечением максимально высокого уровня представления иностранных делегаций на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сразу после назначения даты ее проведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве.

"Как только мы получим дату инаугурации новоизбранного президента, Министерство иностранных дел начнет активную работу над тем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень представленности зарубежных делегаций на церемонии инаугурации", - отметила спикер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126028
 
   
 Топ комментарии
 
Это будет не менее позорное президентство, чем президентство зэка.
Стыдно, что нашей страной будет руководить шут гороховый.
Вернее, он будет сидеть в кресле президента, а за его спиной олигархи и вся рыгоАнальная шобла будет, потирая загребущие ручонки, грабить нас, да еще насмехаться.
Потому что будет с чего ржать.
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Пьеро вызовет на допрос Карабаса по приказу Буратино？😀
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соєва кацапня , в безсильній злобі , продовжує підгавкувати на нового президента ! МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5851
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У Коломойского приглашение с открытой датой .
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Хіба що до слідчого...Він вже дістав Зе по повній.Добалакаєця до Сакварелідзе.
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Пьеро вызовет на допрос Карабаса по приказу Буратино？😀
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Так уже ж відомо що генпрокурором буде юрист Коломойського Богдан. Сакварєлідзе в прольоті.
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Оксана Бучинська

Адвокат Ігора Коломойського, і за сумісництвом "сірий кардинал" штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, Андрій Богдан прибув в Україну після чергових переговорів з шефом в Ізраїлі. Але прибув не сам, а з десантом ізраїльських юристів, котрі здійснили посадку на приватному літаку у столичному аеропорті Жуляни.
За інформацією з оточення Богдана, юристи прибули аж ніяк не для участі у виборчій кампанії. Їхнє завдання - зібрати для Коломойського земельний банк до зняття мораторію з української землі. Часу лишилося не так вже й багато, тому юристи поспішатимуть, говорять співрозмовники.
Рішення про залучення ізраїльських юристів було прийнято на зустрічі Ігора Коломойського з головою фракції "Відродження" Віталієм Хомутинником, котрий має акції в агрохолдингу "Кернел" з земельними банком більш ніж 500 тис. га.
Сам факт зустрічі двох бізнес-партнерів спершу зафіксували журналісти програми "Схеми", а пізніше це підтвердив і сам Коломойський.
"З Хомутинником в нас... Ви ж сказали, бізнес-партнери. Ну, оскільки ми бізнес-партнери, нам було, що обговорити про бізнес, окрім усього іншого", - сказав Коломойський.
Попередній план роботи ізраїльських юристів в Україні полягає в тому, щоби спонукати правоохоронні органи, швидше за все це буде НАБУ, з керівництвом якого вже зустрічався адвокат Коломойського Андрій Богдан, на слідчі дії стосовно великих агрохолдингів з послідовним арештом їхніх земельних банків.
Під загрозою опинилися всі агрохолдинги з топ-5. А це «Укрлендфармінг» (банк землі 570 тис. га), «Кернел» ( банк землі 550 тис. га), «Агропросперис» (банк землі 400 тис. га), «Миронівський хлібопродукт» (банк землі 370 тис. га), «Астарта -Київ» (банк землі 250 тис. га).
Спусковим механізмом має стати заява про незаконне використання землі з боку агрохолдингів, на підставі котрої і мають "побігти" НАБУшники з «облавами» на них.
Оскільки діючий Карний процесуальний кодекс зобов'язує силовиків реєструвати будь-яку заяву про злочин протягом 24 годин, навіть якщо така заява заснована на викладенні брехливих фактів, вона й стане підставою для відкриття карного процесу проти агрохолдингів.
Далі правоохоронці мають право заарештувати все майно, включно з землями, до з'ясування обставин, що у випадку України може тривати роками.
Автори схеми розраховують на те, що під час слідчих дій, котрі спричинятимуть репутаційні втрати великим агрохолдингам та знижуватимуть вартість їхніх акцій на міжнародних біржах, створити переговорний майданчик та домовитись про "добровільний" переділ земель на користь нових бенефеціарів в особі Ігора Коломойського буде нескладно.
На весь цей "бізнес-проект" юристи Коломойського мають часу до осені. Адже далі вибори до парламенту, куди команда Коломойського-Зеленського увійде більшістю і прийме закон про зняття мораторію з землі. З цього моменту всі попередньо отримані активи Коломойського у вигляді земельного банку можна перетворювати у грошові одиниці. Як то кажуть, бізнес і нічого особистого.
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А шо вова притих? Может, он решил всю эту президентскую тему коломойскому в слепой траст скинуть?
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Для чого ми годуємо таких Катерин? Невже може бути інакше? Пуста трата грошей на такі .. В.Р. призначить день і ....очевидно..
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Ну що ти нервуєшся? Тепер у тебе президент Трамп, українцям ти добився Зеленського. Заспокойся вже.
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та кончились выборы.

зачем ты продолжаешь сюда таскать всякую мерзость с этого кацапического сайта ?
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Потому что впереди выборы в зРаду. И "слуге урода" очень хочется взять большинство.
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так для этого надо обосрать по Г+Г не только петю,

а и Юлю, Олежков обоих, Андрюху, Вилко Бойко и, не побоюсь этого слова, самого Авакова !

патамуша они тоже конкуренты
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жЮля, Олешки, Полтава вместо того чтобы принимать таблетки лежа в психдиспансере, организованно идут на выборы в зРаду
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вся петина ферма порохоботов создают партию и идут на выборы, это они об этом уже сказали. А я уже на лыжах с чемоданами. На выборы не ходил. Всем удачи с новым презиком МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 1 МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6079
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вообще-то, я имел ввиду Тимошенко Юлию, Тягнибока Олега, Ляшко Олега, Садового Андрея, Вилкула и Бойко.

При чём тут какая-то существующая в твоём больном воображении ферма порохоботов ?
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А этот бордель шлюх уже почти 30 лет не меняется , и хозяева борделя чувствуют себя оч. хорошо. Был бы народ казнил хозяев борделя и взял в руки власть. Но народа нет.
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та кто ж тебе виноват, что ты 73 % своего голоса отдал Зеленскому ?
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Я не голосовал и не ходил на оба тура
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ну так я именно об этом и написал.

Твой голос был пропорционально разделен в соответствии с тем, как проголосовали остальные.

Ты своим нехождением на выборы согласился с таким разделом твоего голоса.

Ты, в результате, отдал 73 % своего голоса за Зеленского
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Это только подтверждает что выборы прошли честно .
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Это будет не менее позорное президентство, чем президентство зэка.
Стыдно, что нашей страной будет руководить шут гороховый.
Вернее, он будет сидеть в кресле президента, а за его спиной олигархи и вся рыгоАнальная шобла будет, потирая загребущие ручонки, грабить нас, да еще насмехаться.
Потому что будет с чего ржать.
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Скинули марионетку Свинарчуков и проголосовали и выбрали клована и марионетку уголовника Коломойского. Шило на мило. Жити по-новому от Бени страна уже не выдержит
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Я на выборы не ходил и соседей сагитировал испортить бюллетени
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Это будет не менее позорное президентство, чем президентство зэка.

это было золотоё время, и по уровню жизни и по уровню свободы.
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есть инфа 100% --в срочном порядке от БПП создаются партии "Дизель Шоу для народа", "Одесские Джентльмены идут на помощь" и "Золотой Гусь идет на взлет". "обрезанный слуга" в таком окружении просто потеряется, максимум 2%.
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зєзідєнт гібрид 2.0
компакт-побєнєносєц

МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6109
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Полистал биографию Богдана, правой руки Ze..

Впечатление от прочитанного: юнный порошенко.

Прекрасно себя чувствовал при всех президентах, кроме Свинарчука.

"Боролся" с коррупцией с 2010 года на министерских должностях.

В общем, примите поздравления, нам *****.
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соєва кацапня , в безсильній злобі , продовжує підгавкувати на нового президента ! МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5851
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ну шо, порохососы и порохососки все кренделями трясете, хрюша бюджетец вам урезал походу раз так слабенько стараетесь
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А ковпаки блазнів, накладні носи і дудки МЗС централізовано буде закуповувать, чи гості змушені будуть власноручно приносить?
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Коломойский : "Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было 1+1"

МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 8703
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Вони там вже й прізвища перефарбовують? МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2865
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Зеленский ещё не стал президентом, а в комментах пир соевый какой-то МЗС почне запрошувати гостей на інавгурацію Зеленського, щойно буде відома дата, - Зеленко - Цензор.НЕТ 8849 Зрадоботить будете после инаугурации, а то плач под каждой статьёй. Хуже, чем при Порохе, не будет ТОЧНО!
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А піндоси вже зібрались їхати не дочекавшись запрошення............
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андлушику, впевнена запрошення вже було і навіть одним з перших
просто ватку до відома не поставили...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД начнет приглашать гостей на инаугурацию Зеленского, как только будет известна дата, - Зеленко
 
 
 
 
 
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