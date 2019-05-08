 МИД начнет приглашать гостей на инаугурацию Зеленского, как только будет известна дата, - Зеленко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве.

"Как только мы получим дату инаугурации новоизбранного президента, Министерство иностранных дел начнет активную работу над тем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень представленности зарубежных делегаций на церемонии инаугурации", - отметила спикер.

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