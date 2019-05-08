 Луценко порядочный человек, но никакие дела команда Зеленского с ним не обсуждала, - Богдан

Советник Зеленского в видеоблоге "Цензор.Interview" на канале Цензор.НЕТ сообщил, что в 2007 году был кандидатом в депутаты от "Нашей Украины - Народной самообороны".
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
В то же время, по словам Богдана, команда Зеленского еще не встречалась с Луценко, никакие дела пока не обсуждались.
Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодоления монополизма.
В то же время, по его словам, команда Зеленского давит на генерального прокурора с целью защиты советника новоизбранного президента Александра Данилюка от уголовного производства по поводу нечестного заполнения е-декларации.
А, взагалі-то - ні Порошенку, ні Луценку, чи навіть Гладковському зебілам нема що пред'явити. Не крали... А те, що для них придумали - так "текст что-то по зедебильному"...
свої же мутки, які до Пороха жодного стосунку не мають.
🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞 @NoFated_
Помните, как мы горели высером Уценко в сторону Йованович? Что он себе позволяет! На самом деле, это была услуга Трампу. А если так, Ze согласован с Госдепом и Пете будет дарована неприкосновенность. И, да, им пох....й демократия и сколько нас здесь сдохнет, мы просто территория.
Не схотів Пєтя садити трьох своїх друзів? Тепер ці три друга його самого посадять
Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан.
Все вірно, тому треба терміново перевести Юрія Вітальовича в доброзичливу атмосферу Менської колонії.