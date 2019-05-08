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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9135) Луценко (7450) Богдан Андрей (16)

 Луценко порядочный человек, но никакие дела команда Зеленского с ним не обсуждала, - Богдан

Юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что давно знаком с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Советник Зеленского в видеоблоге "Цензор.Interview" на канале Цензор.НЕТ сообщил, что в 2007 году был кандидатом в депутаты от "Нашей Украины - Народной самообороны".

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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрения Ложкину, Гонтаревой и другим бездоказательны, это политические предвыборные заявления, - Луценко

В то же время, по словам Богдана, команда Зеленского еще не встречалась с Луценко, никакие дела пока не обсуждались.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодоления монополизма.

В то же время, по его словам, команда Зеленского давит на генерального прокурора с целью защиты советника новоизбранного президента Александра Данилюка от уголовного производства по поводу нечестного заполнения е-декларации.

Также читайте: На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3126024
 
   
 Топ комментарии
 
Луценко и Авакова уже зачисляем в команду Зю - "молодые лица".... Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан - Цензор.НЕТ 1148
Кто следующие, и кого сажать будут когда весна придет?
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Это вам зеклованы холодный душ реальной жизни, а не Голобородько.🐴
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АХАХА. Я в восторге. Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан - Цензор.НЕТ 8033
сци в лицо! ЗекоМанДА!
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то есть луценкеу дурят, докладывают про баржи-миномёты, купол рады, гидроциклы и добивание прикладами. он в это всё верит, кричит с трибун про бэззапэрэчни доказы и сам в это верит. значит, мягко говоря, некомпетентен.
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У Югочки щелепа відвисла? Чи ще на місці?
А, взагалі-то - ні Порошенку, ні Луценку, чи навіть Гладковському зебілам нема що пред'явити. Не крали... А те, що для них придумали - так "текст что-то по зедебильному"...
свої же мутки, які до Пороха жодного стосунку не мають.
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Кому-то очень хочется досрочные выборы в парламент ))
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Все такими заявками ставите крест на себе молчание очень долго длилось и первое открывания рта потянуло вниз

🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_

Помните, как мы горели высером Уценко в сторону Йованович? Что он себе позволяет! На самом деле, это была услуга Трампу. А если так, Ze согласован с Госдепом и Пете будет дарована неприкосновенность. И, да, им пох....й демократия и сколько нас здесь сдохнет, мы просто территория.
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Луценко, самозванец, неуч, взяточик и многое еще.
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Тобто кум,друг і поплічник людини яку ви вважаєте злодієм і мародером,порядна людина? Це як? Це позиція Зе? Я при таких заявах на парамент сильно не розраховував би, отримаєте єфект кума порядноїлюдини - 2% довіри.
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Все. Юга може свій маєток на Сейшелах не продавати. Будемо вважати, що він його в лоторею виграв.
Не схотів Пєтя садити трьох своїх друзів? Тепер ці три друга його самого посадять Луценко порядна людина, але жодні справи команда Зеленського з ним не обговорювала, - Богдан - Цензор.НЕТ 994 Луценко порядна людина, але жодні справи команда Зеленського з ним не обговорювала, - Богдан - Цензор.НЕТ 9920
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знову "коляхарошийпарєнь"?!!! але вже в розумінні підстилки ЗЕ!
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Повторюсь, бо затирають.
Луценко - очень порядочный, хороший человек, просто находится в очень враждебной атмосфере Генпрокуратуры, - советник Зеленского Богдан.
Все вірно, тому треба терміново перевести Юрія Вітальовича в доброзичливу атмосферу Менської колонії.
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а жена луценки воще неуродливая дрянь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко порядочный человек, но никакие дела команда Зеленского с ним не обсуждала, - Богдан
 
 
 
 
 
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