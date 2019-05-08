 Луценко порядочный человек, но никакие дела команда Зеленского с ним не обсуждала, - Богдан

Советник Зеленского в видеоблоге "Цензор.Interview" на канале Цензор.НЕТ сообщил, что в 2007 году был кандидатом в депутаты от "Нашей Украины - Народной самообороны".

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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.

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В то же время, по словам Богдана, команда Зеленского еще не встречалась с Луценко, никакие дела пока не обсуждались.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией и преодоления монополизма.

В то же время, по его словам, команда Зеленского давит на генерального прокурора с целью защиты советника новоизбранного президента Александра Данилюка от уголовного производства по поводу нечестного заполнения е-декларации.

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