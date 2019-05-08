 В Днепре состоится третий фестиваль блогеров

Традиционно он соберет самых популярных сетевых авторов Украины, экспертов и медийщиков для демократических открытых дискуссий по блогерской культуре и развитию блогерства. 3-й "Днепровский пост" стартует в Международный день блогеров и будет проходить в течение трех дней на трех основных площадках."Всеукраинский фестиваль блогеров - это одна из визитных карточек культурной жизни Днепра. Это уникальный проект, который мы начали 3 года назад. Сейчас мы развиваем этот фестиваль. Потому что каждый проект в нашей программе мы хотим поднять до всеукраинского и даже международного уровня ", - отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов.
Уже третий год подряд на фестивале будет традиционная панель, на которой топовые Facebook-блогеры будут обсуждать темы войны, политики, истории, культуры, языка, религии, экономики, бизнеса, Донбасса, Крыма, журналистики, выборов и информационной войны. Кроме этого, организаторы решили расширить формат и добавить две новые площадки: мода, звездная жизнь и развлечения (для пользователей Instagram и YouTube) и воспитание и здоровый образ жизни (для детей и родителей). Таким образом организаторы хотят показать различные проявления блогерства.
"В этом году мы соединим разные стороны жизни: политику, активно обсуждают одни блогеры, и мир, где люди покупают одежду, косметику, путешествуют. Насколько эти два мира объединяются, мы увидим на фестивале ", - сказал внештатный советник городского головы Днепра по вопросам культуры Евгений Гендин.
Известный тележурналист и соорганизатор фестиваля блогеров Роман Скрыпин уже в третий раз приедет на это мероприятие. Он уверен, что "Днепровский пост" наберет немалые обороты.
"В этом году фестиваль очень важен - это попытка понять новый мир, новую реальность. Это очень интересно. Не одним Фейсбуком живем, мир движется вперед ", - отметил Роман Скрыпин.
Мир моды и звездной жизни будет представлять на одной из панелей звезда телесериала "Школа", суперфиналистка "Голоса страны" Анна Тринчер. Девушка - активная пользовательница Instagram и имеет 760 тыс. подписчиков. По словам Анны Тринчер, подобные встречи будут полезными не только для читателей, но и для самих блогеров, ведь каждый автор сможет увидеть, что существуют другие виртуальные миры.
"Фестиваль объединит поколения, потому что жизнь Инстаграма и Фейсбука отличается. То, что я показываю в своем профиле, не содержит политики - это яркая жизнь без негатива. Я делюсь со своими подписчиками мыслями, эмоциями, хочу делиться искренностью. А в Фейсбуке обсуждают более глобальные темы - катастрофы, политику. Это то, что меня, как творческого человека, немного удручает", - рассказала Анна Тринчер.
Тема третьего фестиваля - "Черное и белое в блогерстве". Фаны и хейтеры, боты и эксперты, реклама и черный пиар, политика, культура, бизнес, мода, звездная жизнь - все это и не только будет предметом обсуждений.
"Мы решили, что если объединим мудрую, опытную и молодую составляющие, то в итоге сможем получить очень интересный результат", - отметил президент Международного благотворительного фонда "Культурная столица", заслуженный деятель искусств Украины, соорганизатор фестиваля блогеров Григорий Гельфер.
Организаторами мероприятия являются Международный благотворительный фонд "Культурная столица" и креативная команда Yuccie.
Полтава і Луганський і інші патріотичні блогери від нього відхрестились. Бо створювати партію з такою назвою - це розділяти Україну. Особисто я більше вірю Полтаві, бо дивилась його тролінг кацапів пару років. Це дійсно патріот і волонтер АТО. Щодо Олешка, то дізналась про нього тільки під вибори. Тому не знаю, що думати.
Проукраїнські блогери на ютубі - це Андрій Полтава, Андрій Луганський, Олександр Беспалий, Одеська Хунта, Дід Олесь, Київська Русь, Звукорежисер із Дніпра, Олексій Лампова Вата, Микола Рушниця, Дідусик та інші.
Всі ці люди протягом років просували проукраїнську позицію на ютубі на рахунок війни на Донбасі і тролили кацапів. Деякі з них, наприклад Полтава чи Беспалий - волонтери АТО, які активно допомагають нашим військовим протягом років. Особливо це стосується Беспалого.
Це ті блогери, яким я вірю. А на рахунок Олешка - я не впевнена. Хоча мені дуже сподобався його виступ на телеканалі Наш, де він круто закрив писок Добкіну. Не знаю.
Моя позиція така - я буду позитивно і нейтрально-позитивно (до тих кого не знаю) ставитись до всіх, хто просуває проукраїнську позицію. Патріотів і так не дуже багато, треба єднатись чи хоча би не топити одне одного.
ти явно кацап, зі своїм "пробачаюсь", бо то кацапський фейк і його розносять тільки лахта. В нас на законодавчому рівні кацапія - агресор. Тобі не місце на українському форумі, якщо ти сумніваєшся в цьому.
АндрЇЇ, ви ж тільки обов'язково запросіть Яніну Соколову !!!!
звезда телесериала "Школа", суперфиналистка "Голоса страны" Анна ТринчерИсточник: https://censor.net.ua/n3126022
я в душе ***** кто это и пожалуста нерасказывайте что это, я только что спросил у малого он тоже школьник и блогер он тоже в душе ****** что это за сериал и что за ***** такая голос страны, за это он когда вернется с тренировки вместе со мной посмотрит ИГРУ ПРЕСТОЛОВ 4 серия еще позавчера подъехала но я лостов ждал