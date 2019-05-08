EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
  35090  470
Все про:Зеленский (1175) Красная армия (18) УПА (575) День памяти и примирения (26)

 Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира. ФОТО (обновлено)

Избранный президент Владимир Зеленский в День памяти и примирения посетил связную УПА Параскеву Зеленчук и ветерана Красной армии Ивана Залужного.

Об этом говорится на FB-странице Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Ивану Аникеевичу Залужному 10 мая исполнится 101 год. Он - капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука, Ивана Гутника-Залужного, во время войны на Донбассе.

Прасковья Зеленчук-Потяк в 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера.

Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира 01

Смотрите также: Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы", - написал Зеленский.

В комментарии к данному посту высказал слова благодарности глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который ранее выступал с критикой Зеленского.

"Спасибо за правильный подход к празднованию Дня памяти и примирения", - написал он.

Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира 02

Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира 03

Источник: https://censor.net.ua/n3126019
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира - Цензор.НЕТ 7899 В 2014 році кацапи вбили онука Івана Оникієвича, Івана
 показать весь комментарий
 
Порошенко прыгал по всем телеканалам и обвешал своей рекламой всю Украину,но проиграл,так что все все понимают,не старайся
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Думаю, что при пане Зе-ленском, скорее всего, наиболее вероятным вариантом будет замораживание (консервация) конфликта чем его разрешение
 показать весь комментарий
 
Коли українці ліквідували більше кацапів при Бандері чи Порошенку?
 показать весь комментарий
 
Якщо так рахувати,то найбільше ліквідував сталін,або гітлер...
 показать весь комментарий
 
Це справи минувщини, яка стала історією. Робити з неї сьогодення - не той шлях. Вшанували борців за волю України, вшанували борців з германським нацизмом, і добре. Влаштовувати "братання" .... дурна справа...

Зеленському варто би згадати, як МУСОРИ десять на одного били біля ВР СЬОГОДНІШНІХ ГЕРОЇВ ВІЙНИ З МОСКОВСЬКИМ ЗАГАРБНИКОМ, фронтовиків, які МИРНО, наметовим містечком вимагали від влади реальних реформ і реальних змін...

А вичавлювати нещиру сльозу від "братання" столітніх людей, які колись були в геть протилежних силах... Найменше - популізм в поганомк сенсі...
 показать весь комментарий
 
Всё он правильно делает! Пока будет раскол страны на восток и запад, пока будут кардинально разные взгляды на историю, не о какой победе не может быть и речи.
 показать весь комментарий
 
 
Конфедеративные США очень напоминают сегодняшние ДНР, ЛНР- http://prntscr.com/nm3wro
 показать весь комментарий
 
Порохоботы стали зрадоботами - им всё не так! Зеленський організував зустріч ветерана Другої світової Залужного і зв'язкової УПА Зеленчук: Єдність українців - запорука миру - Цензор.НЕТ 8754 Что бы Зеленский ни сделал - он всё делает плохо, так? Вы же как те кремлеботы.
 показать весь комментарий
 
 
Дивлюсь на Зеленського і його погляд на капітана і таке враження наче зєля хоче його з'їсти. Не знаю хто у вазєлі фотограф, краще його змінити.
 показать весь комментарий
 
Фотографа змінити легко, а от дурнувату посмішку...
 показать весь комментарий
 
 
Посмішка за мить зникне, а от криві ноги, маленькі цяцьки, дурнувата макітра сварливої жінки - це на все життя. Так що не переймайся, дивись на себе у дзеркало, щоб там було все гарно
 показать весь комментарий
 
С кем примиряться? С теми, кто убил внука этого деда-ветерана?

С теми кацапами, которые на Фейсбуке на днях забанили меня на 30 дней за цитату их же классика Лескова?

"
Николай Лесков. 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже..."
Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России." "... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников
не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг
никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ..."

 показать весь комментарий
 
 
В морской пехоте только рядовые не солдаты, а матросы. Все остальные носят сухопутные воинске звания. Так что дедушка-ветеран не каперанг, а полковник.
 показать весь комментарий
 
 
Залужный, Иван Аникеевич участвовал в Великой Отечественной войне, в 1942 году участвовал в составе 297-го отдельного стрелкового полка Шкотовского сектора береговой обороны Тихоокеанского флота в в Сталинградской битве. 14 августа 1945 года как лейтенант-командир пулемётного взвода участвовал в морской десантной операции по захвату северокорейского города Сэйсин
Береговая оборона флота - носит морские звания. А участие в десантировании не делает человека морским пехотинцем. Так что замечание не принимается. Глубже вникать нужно ))
 показать весь комментарий
 
А слабо Зеленскому организовать встречу бывших узников концлагерей с надзирателями? Как, руки подадут? Улыбаться тоже будут?
 показать весь комментарий
 
 
ну тут как бы перебор, была передача еще в начале 90х, встретились американец и немец, которые выжили на пляже Юта (глянь шо это было), так они сидели и вспоминали, я там бежал, а у меня там точка МГ42 была.... и ничего, не поубивали друг друга. Они честные солдаты... а ты о преступниках... НКВД, СС...
 показать весь комментарий
 
 
Дивизия СС "Галичина"- около 50 000 человек насчитывала за все время существования. Батальон "Нахтигаль"-800 человек. ОУН-УПА воевала с оккупантами всех мастей от нацистов, до коммунистов и на своей территории, ее воины оправданы даже Нюрнбергским трибуналом, о чем не «помнят» рашисты, поэтому в расчет не берем.
А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям,воевавшим на стороне фашистскойГермании. Все перечислять не буду- рука устанет печатать. Укажу основные.

РОА Власова,

батальон Муравьева,

Боевой союз русских националистов(БСРН),

Братство Русской Правды,

Дивизия "Руссланд",

Добровольческий полк СС"Варяг",

Зеленая Армия Особого Назначения,

Комитет Освобождения Народов России (КОНР),

Национальная Социалистическая Партия,
Организация "Цеппелин",

РОНА,

Русский Корпус,

Русский отряд 9-ой армии Вермахта,

ХИВИ,

Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",
русский личный состав в дивизии СС "Валлония",

Русский личный состав вдивизии СС "Дирленваген",

РОНД/РНСД и мн.др.

И, конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко, Добровольческий полк "Десна" майора Аутча, разные казачьи части и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!! А всего у нацистов служили около больше 2 млн. русских.

Дружим с математикой, дорогие россияне-кацапы?
Кстати, черно-оранжевую нашивку,из которой ваша пропаганда сделала "георгиевскую" ленточку-символ Победы, как раз носили казаки, воевавшие на стороне гитлеровцев против Красной армии. Историю своей страны знать надо, граждане кацапы. Даже такую позорную. Народ, который не знает прошлого-не имеет будущего.
 показать весь комментарий
 
 
В якості доповнення, якщо дозволите: батальон "Нахтігаль" входив до складу полку спецпризначення "Бранденбург". І Шухевич з побратимами згідно домовленності Євгена Коновальця з Канарісом проходив там вишкіл і як покаже подальш історія - ВСІ "ЕКЗАМЕНИ здав" на на відмінно. Після заяви С.А. Бандери про відновлення УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ і його арешту, Шухевич перейшов на нелегальне становище, в кінці 1942 року під його орудою була створена УПА - дійсно, народна , партизанська АРМІЯ. УПА на середину 1944 року налічувала (120- 140 )тис. воїв, за данними як гестапо, так і НКВД. І утримувала цілі райони на Волині, в Луцькій і Тернопільській областях, куди не допускали не тільки німців, але й савєцьких і польських (АК-івців) партизанів.
І , до речі, в Нюрнберзі УПА була визнана воюючею стороною. Бажаючим ознайомитись з бойовим шляхом УПА можна звернутися до документів Інституту Пам'яті . Вони відкриті і оцифровані.
 показать весь комментарий
 
Тот, кто посредине, явно лишний на этом фото.
 показать весь комментарий
 
 
Да,да Ириша.Там нет шоколадной рожи.Сам он не допер,а у пуйла,как со слоганом "Кандидатов много...", ничего похожего нет.Вот и ставил сегодня венок на ту же подставку что и Янык.Только бойцы почетного караула привязали венок пластмассовыми хомутиками.А жаль...
 показать весь комментарий
 
Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович похвалив фотографію, яку Володимир Зеленський опублікував у соцмережі з нагоди Дня пам'яті та примирення.
Про це В'ятрович повідомив у Facebook.
"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам'яті і примирення", - написав він.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський президент моєї країни. Чи корисно ця подія для України? Вважаю що так. І тому я підтримую його в данному випадку.
 показать весь комментарий
 
 
що б воно не мало на увазі, але те, що він написав, характеризує саме його.
 показать весь комментарий
 
а теперь бы сделал теплее отношения между теми и этими тут. Но, Россию на длинной дистанции держать!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гестаповец поздравил Патриота, поблагодарил, что она с ним боролаь.
Господа! вы не охренели?
Каратель задружился с той, кто боролась против него? Фашист ей простил??
ГЭТЬ!
 показать весь комментарий
 
гестаповец ? це ж не на росії гестапо було..
до того ж онук діда загинув у війні на Донбасі - за Україну загинув...
 показать весь комментарий
 
 
У Тебя снова обострение? Попей антидипрессантов.
 показать весь комментарий
 
Ютуб. "Колыма. Война после войны."
Коммунистическое гестапо.
 показать весь комментарий
 
 
Это достойно. Долго жить Ивану и Параскеве! А Україні - вічно!
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, Вова! Так держать! Все на обьединение, а не наоборот!
 показать весь комментарий
 
 
кого з ким? У діда онук закинув на Донбасі. Так шо дід не ватний, дід - наш.
 показать весь комментарий
 
україна за всіма міжнародними критеріями - мононаціональна країна.
 показать весь комментарий
 
Никогда Украина мононациональной страной не была. Татары, венгры, поляки, русские и тд.
 показать весь комментарий
 
довбень, згідно критеріям ООН країна вважається мононаціональною, якщо відсоток титульної нації складає 75% і більше. І якщо якийсь інородець не хоче зі мною "миритися" - нехай пакує чимайдан.
 показать весь комментарий
 
Довбень тебя родил. А в Украине 50 % населения говорит на иных языках. Так что мозги включи. А чемодан ты сам пакуй, рагулье тупое.
 показать весь комментарий
 
То, что я говорю по русски, не делает меня русским.
Я украинец!
 показать весь комментарий
 
Дай Боже долгих лет жизни деду и здоровья.
В данной ситуации Зеленскому респект!
 показать весь комментарий
 
Ну вот Зе - целый "главнокомандующий", а в воинских званиях и званиях родов войск не разбирается. Ну нет никакого капитана 1-го ранга морской пехоты, а есть ПОЛКОВНИК морской пехоты.
 показать весь комментарий
 
 
Можно подумать Зе эту статью писал сам? А в голову не приходит что это журналист или редактор намутил? Еще в должность не вступил, но уже начинает кругом быть виноватым и неправым. Что у нас за народ такой?
 показать весь комментарий
 
 
Какой "журналист или редактор", если это на личной страничке Зе написано. Т.е. как в аникдоте:"...он Вам ещё и в штаны наср*л".
 показать весь комментарий
 
 
Продолжаю удивляться наивности или тупости многих людей. Без пяти минут действующему президенту делать больше нечего как тупо сидеть в соцсетях.
 показать весь комментарий
 
 
якщо навіть у соцмережі сидить не він, а його посажений ним "кадр" то рівень інтелекту цього "кадра" характеризує "професіаналізм" прєзіка.
 показать весь комментарий
 
Хорошо что у соевого хороший пресс секретарь. Воровать пять лет и сказки писать не каждый сможет.
 показать весь комментарий
 
Клоун, який обізвав мене і всіх українців повіями і який обізвав Томас --ніколи не буде захищати нас українців і він ніколи не буде для мене президентом і всі насмішки я йому особисто не прощу. Зараз його вчать по сценарію, але він в душі не наш президент.
 показать весь комментарий
 
 
Такому идиоту как Кизимко втолковываю.Никогда и нигде Зеленский не обзывал ни тебя,а стоило бы,ни украинцев проституткой.Он ,в ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ передаче,сравнил Украину с немецкой порноактрисой.Актрису от проститутки ты отличаешь?Да,ты не в курсе почему прекратились переходы с МП в Киевский?Может кто то забыл что у нас уже есть Томос?
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=g-061EhcaXo

а коли він пропонував беркуту видавати ********** палочкі. З чим їх переплутали?
 показать весь комментарий
 
Ну и чем показуха от клоуна отличается от такой-же показухи Порошенко, Кучмы, Ющенко? Президенту нечем больше заняться?
 показать весь комментарий
 
 
Так он еще не прошел инаугурацию.Ты дату этого события не знаешь?Сразу и спросишь есть ли ему чем заняться.
 показать весь комментарий
 
Сейчас клоун дурак дураком, а после инаугурации сразу мозгов прибавится?
 показать весь комментарий
 
 
В случае победы Германии в Европе и сепаратном мире с США, уверен, что хуже бы не было, Нацистская идеалогия претерпела бы очень значительные метаморфозы в сторону сглаживания противоречий и конфликтов (каждое последующее поколение, живущее в благоприятных и комфортных условиях менее хищное, я бы написал "сопливее" предыдущих - это закон эволюции, а старички маразматики оправдывались за свои зверства тем, что время было другое и это было вынужденной необходимостью), а Израиль находился бы скорее всего где-нибудь на Мадагаскаре (как изначально планировал Гитлер). Поэтому Украина была бы примерно в том образовании, что именуется сейчас ЕС, Победа сталинской империи, полувековая оккупация восточной Европы - это гораздо худшие и печальные последствия, чем могли бы бытью ПаРашка до сих пор существует как ЫМПЕРИЯ и угрожает не только соседним народам и странам. но и всему миру!
 показать весь комментарий
 
 
Показушная хрень.....дальше будет атошника с попочленцем мирить?
 показать весь комментарий
 
 
Тем временем пораженко по офшорам, слепым трастам и сколоченным будкам награбленное спешно ховает.
 показать весь комментарий
 
 
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники... Маловато будет!...
Это кто же это нам пишет сценарии, про Хероя-Зероя Украины?... Зеленський організував зустріч ветерана Другої світової Залужного і зв'язкової УПА Зеленчук: Єдність українців - запорука миру - Цензор.НЕТ 4909
 показать весь комментарий
 
 
О каких ветеранах Великой отечественной войны идет вообще речь? Арифметика простая - последний призывной год рождения был - 1926 (!!!). Сегодня этим людям, как минимум, 93 года! Вопрос - сколько их реально до сегодняшнего дня дожило и при каком они фактическом состоянии здоровья? Разъяснения нужны?....Теперь посмотрите на этого обвешанного несметным количеством не понятных орденов и медалей дедулю - ему не более 80 лет, после 90 лет он не выдержал бы носить на себе столько металла! А бабулька ещё живее. Не хочется обижать этих людей, но мои родители 23-года рождения, вместе прошли всю войну, но уже давно к сожалению почили. Вообще-то безнравственно подстраиваться под людей, которые реально прошли все ужасы той войны, а политикам, которые фотографируются с такими арлекинами - позорно и дурно пахнет!
 показать весь комментарий
 
 
101 год!!!!! Вот дед дает!!!!! Желаю от всей души дожить до нашей победы!!!!!!!
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх