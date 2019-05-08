 Зеленский организовал встречу ветерана Второй мировой Залужного и связной УПА Зеленчук: Единство украинцев - залог мира. ФОТО (обновлено)

Об этом говорится на FB-странице Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Ивану Аникеевичу Залужному 10 мая исполнится 101 год. Он - капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука, Ивана Гутника-Залужного, во время войны на Донбассе.
Прасковья Зеленчук-Потяк в 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера.
"Сегодня мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны. Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того, чтобы в будущем нас объединяли только победы", - написал Зеленский.
В комментарии к данному посту высказал слова благодарности глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который ранее выступал с критикой Зеленского.
"Спасибо за правильный подход к празднованию Дня памяти и примирения", - написал он.
Зеленському варто би згадати, як МУСОРИ десять на одного били біля ВР СЬОГОДНІШНІХ ГЕРОЇВ ВІЙНИ З МОСКОВСЬКИМ ЗАГАРБНИКОМ, фронтовиків, які МИРНО, наметовим містечком вимагали від влади реальних реформ і реальних змін...
А вичавлювати нещиру сльозу від "братання" столітніх людей, які колись були в геть протилежних силах... Найменше - популізм в поганомк сенсі...
С теми кацапами, которые на Фейсбуке на днях забанили меня на 30 дней за цитату их же классика Лескова?
"
Николай Лесков. 1883 год.
"Под Москвою, где народ несравненно бойче и находчивее, а также и менее разборчив на средства, подобные случаи с девушками, как известно из литературы и из живых наблюдений, находят другой исход: проступившиеся подмосковные девушки в изобильном числе приходят по зимам в город и предлагают в банях свои услуги мужчинам в качестве "мыльщиц", но малороссийская девушка к таким смелым услугам не способна, да и самое это занятие не в обычаях ее родины. Жить таким ремеслом для малороссиянки наверно показалось бы далеко хуже..."
Далее тоже Лесков:
"То же самое подтверждают и живые наблюдения, которые доступны каждому проехавшему хоть раз по России. Стоит только вспомнить деревни малороссийские и великорусские, черную, курную избу орловского или курского мужика и малороссийские хутора. Там опаленная застреха и голый серый взлобок вокруг черной и полураскрытой избы,-- здесь цветущая сирень и вишня около белой хаты под густым покровом соломы, чисто уложенной в щетку. Крестьяне малорусские лучше одеты и лучше едят, чем великороссы. Лаптей в Малороссии не знают, а носят кожаные чоботы; плуг возят здесь двумя, тремя парами волов, а не одною клячонкою, едва таскающею свои собственные ноги. И при этом, однако, еще малороссийский крестьянин гораздо ленивее великорусского и более его сибарит: он любит спать в просе, ему необходим клуб в корчме, он "не уважает" одну горилку, а "потягает сливняк и запеканку, яку и пан пье", его девушка целую зиму изображает собою своего рода прядущую Омфалу, а он вздыхает у ее ног. Она прядет с комфортом не у скаредного дымящего светца, в который воткнута лучина, а у вымоканной жидом свечки, которую приносит девушке вежливый парубок и сам тут же сидит вечер у ног своей Омфалы. Это уже люди, которым доступны и нужны душевные нежности. По совести говоря, не надо быть особенно зорким и особенно сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше, достаточнее и приятнее соответственного положения крестьянина в большинстве мест великой России." "... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые,
без принуждения не сделают ничего даже себе. Взяточничество и произвол начальников
не имеет границ. Священники малограмотные и такие же дикие, как и мужики. Книг
никто не имеет никаких. Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов...
Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в
доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ..."
Береговая оборона флота - носит морские звания. А участие в десантировании не делает человека морским пехотинцем. Так что замечание не принимается. Глубже вникать нужно ))
А теперь перейдем к РУССКИМ воинским соединениям,воевавшим на стороне фашистскойГермании. Все перечислять не буду- рука устанет печатать. Укажу основные.
РОА Власова,
батальон Муравьева,
Боевой союз русских националистов(БСРН),
Братство Русской Правды,
Дивизия "Руссланд",
Добровольческий полк СС"Варяг",
Зеленая Армия Особого Назначения,
Комитет Освобождения Народов России (КОНР),
Национальная Социалистическая Партия,
Организация "Цеппелин",
РОНА,
Русский Корпус,
Русский отряд 9-ой армии Вермахта,
ХИВИ,
Русский личный состав в дивизии СС "Шарлемань",
русский личный состав в дивизии СС "Валлония",
Русский личный состав вдивизии СС "Дирленваген",
РОНД/РНСД и мн.др.
И, конечно, Казаки Каминского, Первый восточный запасной полк "Центр" подполковника Ягненко, Добровольческий полк "Десна" майора Аутча, разные казачьи части и т.д и т.п. В одной только РОА Андрея Власова за время ее существования насчитывалось около 800 000 человек!!! А всего у нацистов служили около больше 2 млн. русских.
Дружим с математикой, дорогие россияне-кацапы?
Кстати, черно-оранжевую нашивку,из которой ваша пропаганда сделала "георгиевскую" ленточку-символ Победы, как раз носили казаки, воевавшие на стороне гитлеровцев против Красной армии. Историю своей страны знать надо, граждане кацапы. Даже такую позорную. Народ, который не знает прошлого-не имеет будущего.
І , до речі, в Нюрнберзі УПА була визнана воюючею стороною. Бажаючим ознайомитись з бойовим шляхом УПА можна звернутися до документів Інституту Пам'яті . Вони відкриті і оцифровані.
Про це В'ятрович повідомив у Facebook.
"Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам'яті і примирення", - написав він.
Ты че ох¥ел?
Господа! вы не охренели?
Каратель задружился с той, кто боролась против него? Фашист ей простил??
ГЭТЬ!
до того ж онук діда загинув у війні на Донбасі - за Україну загинув...
Коммунистическое гестапо.
Я украинец!
В данной ситуации Зеленскому респект!
а коли він пропонував беркуту видавати ********** палочкі. З чим їх переплутали?
Это кто же это нам пишет сценарии, про Хероя-Зероя Украины?...