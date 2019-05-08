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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Аваков и представитель Госдепартамента США Кент обсудили работу МВД во время президентских выборов в Украине. ФОТО

Сегодня, 8 мая, состоялась встреча министра внутренних дел Арсена Авакова с заместителем помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом. Участники обсудили итоги обеспечения правопорядка выборов Президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков и представитель Госдепартамента США Кент обсудили работу МВД во время президентских выборов в Украине 01

"Проведение честных и прозрачных выборов - это вопрос национальной безопасности. Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса ", - заявил Аваков.

По его словам, основой деятельности МВД во время выборов были превенция и профилактика возможных нарушений.

Аваков и представитель Госдепартамента США Кент обсудили работу МВД во время президентских выборов в Украине 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителем Госдепа США Кентом. ФОТО

"Наши подразделения полностью готовы к обеспечению правопорядка во время парламентских выборов осенью", - добавил министр.

Зампомощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии отметил аполитичность МВД во время демократического волеизъявления украинского народа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126017
 
 
 Топ комментарии
 
Опять что-то купит на миллиард баксов, а у его жены появится еще парочка отелей в Италии. Астанавите, Арсену надо выйти.
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Арсенка Барисыч будет проситься на Премьер-Министра, а Антонина Геращенко главный по тарелкам..
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Странно, что после выборов куда-то подевались Рюкзаков, Сабаков и Авакян, но во всей красе появился на арене и засиял "министр внутренних дел Арсен Аваков"...
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Арсенка Барисыч будет проситься на Премьер-Министра, а Антонина Геращенко главный по тарелкам..
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Аваков бедный,скоро в дверь не пролезет! Ппц!
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Запрещённые игровые автоматы по всей стране ,на каждом углу .
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пережили эти запрещенные автоматы Юща,Витю,Петю...
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В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского заявили, что считают министра внутренних дел Арсена Авакова одним из самых эффективных министров в действующем Правительстве.
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Коломойский так сказал, конечно будут считать)
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Странно, что после выборов куда-то подевались Рюкзаков, Сабаков и Авакян, но во всей красе появился на арене и засиял "министр внутренних дел Арсен Аваков"...
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Даже не просто Арсен Аваков , а Арсен БОРИСОВИЧ Аваков і представник Держдепартаменту США Кент обговорили роботу МВС під час президентських виборів в Україні - Цензор.НЕТ 8192 Аваков . . !! .

А про рюкзаки " зрада " уже и не помнит ,, может их и небыло вовсе .. А может ,, то фсё порохоботы придумали ,, дабы очернить будущего зе-командовца .
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Опять что-то купит на миллиард баксов, а у его жены появится еще парочка отелей в Италии. Астанавите, Арсену надо выйти.
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Кто у вас выбирает Кабинет Министров?
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если это чмо останется(да, я знаю, что зелёного нет полномочий снять его), то будет жопа...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков и представитель Госдепартамента США Кент обсудили работу МВД во время президентских выборов в Украине. ФОТО
 
 
 
 
 
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