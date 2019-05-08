 Аваков и представитель Госдепартамента США Кент обсудили работу МВД во время президентских выборов в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Проведение честных и прозрачных выборов - это вопрос национальной безопасности. Мы с задачей справились. Я неоднократно говорил, что только силами полиции честных выборов не достигнешь, если общество не воспринимает эту философию. Мы стали свидетелями новой культуры избирательного процесса ", - заявил Аваков.

По его словам, основой деятельности МВД во время выборов были превенция и профилактика возможных нарушений.

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"Наши подразделения полностью готовы к обеспечению правопорядка во время парламентских выборов осенью", - добавил министр.

Зампомощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии отметил аполитичность МВД во время демократического волеизъявления украинского народа.

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