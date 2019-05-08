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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17435) расследование (2514) Богдан Андрей (16)

 Новая власть оценит согласно закону и Конституции все действия Порошенко и его окружения, - советник Зеленского Богдан

Действия Петра Порошенко и его окружения станут не только достоянием общественности, но и будут оценены правоохранительными органами.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

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"У них бытует такое мнение, что очернив меня и мою фамилию в обществе и среди иностранных дипломатов, они получат какую-то передышку до следующих парламентских выборов и уголовная ответственность их не затронет. Спешу сообщить, Петр Алексеевич, согласно закону и Конституции, все действия вас и вашего окружения будут оценены новой властью", - сказал Богдан в видеоблоге "Цензор.Interview". Он отметил, что при этом его должность не важна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всех международных встречах Порошенко вспоминает мое имя, потому что я являюсь его личным врагом, - советник Зеленского Богдан

"Даже если буду адвокатом, я приложу максимум усилий, которое дает мне существующее законодательство, чтобы информация о вас и ваших подельниках была не просто достоянием общества, а была оценена правоохранительными органами", - подчеркнул советник Зеленского.

Богдан напомнил, что у него с Порошенко давние отношения. Они познакомились еще во время работы в избирательном штабе Виктора Ющенко, в 2004 году. Позже - вместе работали в правительстве Николая Азарова. Во время губернаторства Игоря Коломойского на Днепропетровщине Богдан был первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку "Блока Петра Порошенко" в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия. Когда у Порошенко возник конфликт с Коломойским, тот начал "бороться" с Богданом.

Также читайте: "Если Богдана назначат главой АП, то все сразу неоправданно накинутся", - соратник Зеленского Шефир

Напомним, Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он посещал Конституционный суд, где имел встречу с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд сейчас решает судьбу закона "Об очищении власти" и может признать люстрацию неконституционной.

Источник: https://censor.net.ua/n3126013
 
   
 Топ комментарии
 
ну вот, и есть чем заняться товарисчам ЗЕ.

а то тарифы, зарплаты по 4 000 долларов учителям.

какие тарифы......
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"Даже если буду адвокатом, я приложу максимум усилий, которое дает мне существующее законодательство, чтобы информация о вас и ваших подельниках была не просто достоянием общества, а была оценена правоохранительными органами" -

Если согласно Закона , то ты уже наговорил на лишение адвокатской лицензии. Новая власть оценит согласно закону и Конституции все действия Порошенко и его окружения, - советник Зеленского Богдан - Цензор.НЕТ 1406
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а с чего это власть должна оценивать?шо за кацапизмы в головах? Новая власть оценит согласно закону и Конституции все действия Порошенко и его окружения, - советник Зеленского Богдан - Цензор.НЕТ 7649 должны оценивать правоохранительные и судебные органы,не зависящие от власти
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Что-то зебилых и сегодня трясет от чрезмерных и несбыточных ожиданий. Ничего, граждане зебилы, не будет. Точнее будет, но не то, что вы думаете. Не для того бене нужен Зеленский и Богдан чтобы кому-то мстить. Вся ваша идеология - месть. Но за ней кроются вещи посерьезней, и для вас в том числе. Пока вы будете думать, что кто-то кого-то будет сажать, вас будут грабить. Сначала - Коломойский, затем - Путин. Второй просто снесет все то, что связано с независимостью страны. Его подход - экономически ослабив страну, лишив способности думать значительную часть народа, здесь постепенно будет формироваться союзное государство во главе с уйлом. Бени и его своры, конечно, и след простынет к тому моменту. Останетесь вы и ваше обрезанное чувство, шо вас опять поимели. Останется вам зебилы визжать, шо свыни перед Рождеством. Но вы на то заслуживаете. Вполне и в полном объеме.
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Нет. Старый добрый план "Ледокол". Только теперь по отношению к Украине. Правда и про Европу не забыли. Купленные политики - это тоже ведь ледокол.
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Через 5 лет Зеленский выступит на телебаченні и скажет «ці руки нічого не крали» 😂👍
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Новый ПреЗедент это далеко не новая власть, а все лишь новый ПреЗедент. Как-то они себя резко царями возомнили.
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Совєтнік... гувернантка...няня... ментор... логопед...
Може яйцуковича запросити "савєтніком"?
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В этом доме у него квартира. Но ты же без вранья не можешь, как и твой шеф.
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Шо, опять в СССР? А лет, так через 50 памятники ставить будем?
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ссылку дайте на "мировые сми",конкретно,а то выходит -одна баба сказала\ОБС\
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Кацапскый обмудок , який щиро ненавидить все українське, та ,ймовірно, сам є нащадком якогось нквдшніка, 5 років розводив зраду, але йому мало Пороха, тепер у всіх бідах своєї друної голови та раздєлєнії він звинувачує порохоботів Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 6845
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Хм , Порошенко підтримали ОУНівці , то вони " идейные наследники сталинских опричников " ???? Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 3508
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А ще УНА УНСО, С14, ПС, Братство Корчинського
теж підтримали Пороха! Сам знайдеш якщо схочеш.
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Або Ада Роговцева , та Оксана Забужко сталіністки - опрічниці смішно ))))))
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У него окончательно поехала крыша, как десятки доли % (с его слов) могли повлиять на 75% и разделить Украину, он там головой приложился? 😮
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К сожалению народ Украины проголосовал сердцем, да проголосовал против того слоя дерьма, которое плавает. Но к великому моему сожалению протестный выбор пришелся (попал) в еще более толстый слой "шоколада", "шоколада" не умного, не умеещего, в абсолютной степени популистского.
Нам не привыкать(, жаль, что как и всегда будем работать задним умом, после того как..
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И желательно вплоть до кичи и шконки. Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 1923 Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 4397
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Де наш президент Разумков? Чи тепер це Богдан ? Я вже геть заплутався.
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З чого ви вирiшили що я порохобот ? З того що не сприймаю всю ту мутну шоблу що крутиться бiля Зеленьського
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Перечислите поименно всю ту мутную шоблу из нескольких сотен человек, которая крутится возле Зеленского.
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Якщо у цього Богдана Луценко порядна людина, то НІФІГА НЕ БУДЕ ВСТАНОВЛЕНО СПРАВЕДЛИВОСТІ....
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Ну вот уже бенин адвокат, который открыто признался, что уговаривал Зелю идти в президенты, начинает говорить то, ради чего это всё органиховывалось... Отжать национализированные - опустить гривну и на радость лохам посадить Петю.
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В жизни 75% населения так мало радостей. Начинаем с самой крупной и справедливой. Посадить вора и подминателя под себя законов и Конституции.
Справедливо же.
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Прежде чем посадят Петю, сядет Ахметка, Фирташ и Каломойский. Вы в это верите?
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Давайте, давайте! Один уже посадил тимошенко! Чем все это обернулось, знает вся Украина!
Пилите, Шура, пилите!
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Один уже предсказывал победу пете в первом туре, а потом во втором. Ну и в чем разница с предсказанием посадить Т.?
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Один уже предсказывал победу пете в первом туре, а потом во втором. Ну и в чем разница с предсказанием посадить Т.?
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не сравнивай грязного подонка и Тимошенко
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И где тот АРАкул? Если рейтинги и антирейтинги были известны еще с прошлого лета? хватит бредить.
Держи два шарика от подшипников. Но смотри! не сломай и не потеряй. Чукча в кубе.
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Вот что у петролексеича точно профессионально получается, так это - гадить
но, правда, всё еще от страха.
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взагалі-то - ні Порошенку, ні Луценку, чи навіть Гладковському зебілам нема що пред'явити. Не крали... А те, що для них придумали - так "текст что-то по зедебильному"...
Ну, а Дубневичі з Павелкою - це інша історія, з Порохом не повязані
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Да брось ты. Если я прихожу домой, а у меня все пусто, то первая мысль, это пришли воры и все вынесли. Приходит порохоботина и начинает трындеть, а где твои доказательства, что у тебя украли? Ты что видел?
Знаешь, есть факты прямые, а есть косвенные.
Косвенные это то, что пенсия у миллионов 1500 и что миллионы других дернули за границу в поисках лучшей доли для себя и своей семьи.
Война говоришь? Так во время войны всем должно быть фуево. Всем, ты понял нет?

Когда придет Зеленский. так всплывут и все прямые доказательства шайки, которой ты поклоняешься.
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Покамесь вспливать начинает только риговское дерьмо сидевшее по Ростовах да масквабадах.
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Да я понимаю. Когда нечего сказать, то начинается бессмысленное гав-гав.
В который раз, и тебе в том числе, я повторяю, что я гражданин Украины, имею не меньше прав чем ты, и желаю своим детям не порохоботовского дерьма наесться, а жить в нормальной стране.
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пословицу-" кому война, кому мать родна" не вчера придумали. никогда не может быть всем плохо. так же как и всем хорошо.
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Если ты приходишь домой, а там пусто, пора устроиться на работу
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не переживаю, дружок, все расследуется при желании! всегда остаются улики, если не было пожара! движение средств, люди, которые получали или давали взятки... так что было бы желание! пэдро пойдет по этапу легко!!!
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Теперь очевидно, что цель зе-команды - месть Порошенко за какие-то личные обиды, а не $4000 зарплаты учителям.
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Вы ограничено смотрите на вещи. Месть и возмездие явно совпадают. В том числе и с запросом народа(он же избиратель!). Это тест для Зе команды, если хотите. Если они никого не накажут, то ничего не изменят - это факт. Это нужно сделать обязятельно! Иначе все даром, все усилия уйдут в песок.
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просто завирается по-порохоботски и всё.
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Я бы на месте Богдана, в связи с последними наглыми попытками
1) отбелить сепаратню,
2) назвать военную агрессию россии гражданской войной,
3) поставить над армией главнокомандующего регулярно косящего от военной службы и кацапского прихвостня апаршина
4) попыток реприватизации беней обанкроченого им банка
позаботился о своей безопасности, а не попытками кого-то засудить.
И задаться вопросом, а почему в Украине время от времени начинались погромы и не связано ли это с чьей-то попыткой грабить и дурить народ. И не пора ли кому-то уже заткнуться и подобру-поздорову свалить к бениной маме?
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Спасибо.
Осторожная злая собака гораздо опаснее просто злой.
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какие-то у этих зеленских замашки как у прокуроров из совдеповских фильмов
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боишься, что поросятник посадят так, что не выйдут?
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Вимога педагогічних працівників закладів початкової мистецької освітиДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИПедагогічна громадськість України звертається до Кабінету Міністрів України з вимогою:
скасувати наказ МКУ № 353 від 24.04.2019, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків, - руйнації системи мистецьких шкіл. Звертаємо увагу на те, що ця, так звана «реформа», затверджена наказом Мінкультури, запозичена у країни-агресора, від якої навіть ворог вже відмовився. Вважаємо запровадження цього наказу ідеологічною диверсією, спрямованою на знищення мистецького майбутнього України;
скасувати Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, як таке, що не відповідає основному завданню Положення: - визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.
Затверджене Положення передбачає виключно бюрократичну тяганину і створює умови для корупційних дій чиновників.
Зазначені нормативні акти погіршують та звужують конституційні права дітей на мистецьку освіту, принижують гідність педагогічних працівників мистецьких шкіл та суперечать нормам Закону України «Про освіту»,.Петиція №41/002254-19епДата початку збору підписів: 7 травня 2019 р.До кінця збору підписів залишилось: 88 днівАвтор: Темченко Юлія СергіївнаНова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 6126
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Оцінювати згідно Конституції потрібно розпочинати із того як барига і його поплічники захопили владу.
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Зеня никак не успокоится. Это и было главным в выборной компании Зеро. Наказать Порошенко за то, что отодвинул от бюджетной кормушки. Беню.
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Ну Беня то ладно.
Он свое,т.е. компенсации получит от овец.
А овцам какого?
Зарплата 4 000 $ Беня им платить не собирается.
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не очікував! хоч це вийшло не особисто від ЗЕ! дуже схоже на "коляхарошийпарєнь" від бариги!
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Украинская чиновничья банда в Украине боится только тотальных реформ в ходе которых их будут арестовывать, судить, сажать и изымать незаконно нажитое имущество. Очень и очень многие их них останутся без работы , так как являются частью безмерно разбухшей бюрократической машины , существующей ради самой себя. От подобной перспективы у чиновников встают волосы дыбом. Истерика порохоботов обусловлена именно этим страхом. Порох для них гарант того что подобный сценарий в Украине осуществлен не будет. Потому и молятся на него как на икону. До Украины этим людям нет никакого дела. Ими движет исключительно шкурный интерес.
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Ніхто без работи не залишиться. В країні дороги зникли повністю за п"ять років. Є лише дві - до Борисполя і до Жулян. Аеропорти на замок, кожному свинарчуку по лопаті і нехай будують
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Таки у Овоща политтехнологи и боты поярче бьіли щоколадньіх
наверное овощь не таким был жмотом.
тот и манафорту заплатил, а соевый его кинул.
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Максимум через 5 лет, а я думаю, что намного раньше, все это аукнется недополитикам из К-95.
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Порошенко с самого первого дня своего прибывания на посту президента начал нарушать закон. Он создал блок, что в Украине запрещено, назвал его своим именем, что для президента всей страны ненормально, потом везде порасставлчл своих людей не по принципу профессионализма , а по принципу личной верности и исполнительности. Профессионалом была только гонтарева, но работала она профессионально не на страну, а на олигарха порошенко. Порошенко подмял под себя парламент, совратил и убил все здоровые зачатки парламентаризма, которые были пост Майдана, которые мы видели даже при ужасном составе , но при свободном спикере Турчинове. Он заменил демократию реальную ее видимостью. И это,кроме многочисленных экономических преступле6ий, есть его главная вина.
Он разрушил практически всю антикоррупционную систему своим бесконечным торможе6ием и влиянием. Что это за свободные антикоррупционные органы, главы которых пасутся на банковой? У нас на тв появились темники !Помню как выпилили из эфиров шустера , потом он создал свой канал , но специально под него приняли закон, который стал не под силу честному налогоплательщику, но только олигархам. Исчезали из эфиров и неугодные спикеры, за то замещались нужными картонными дурилками в новых костюмах. Появился в топ политике медведчук
А, главное, коррупция в укробопонпроме. Если с этим не разобраться новый генпрокурор, то нужно будет менять и этих.
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Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 5033

Нам треба посада Народного Генпрокурора. Щоб робити обвинувачувальну промову від народу на процесі "українці проти Перезидента" . Підете? Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 991
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Медик военнослужащий 92 механизированной бригады на правах анонимности рассказал нам всю правду о реформах в армии и о том как Порошенко и его Генералы загоняют в Украину метадон (ред. тяжелый наркотик) в промышленных масштабах.
Медик с позывным «хирург» прислал нам письмо (прямая речь. +18):
«Я сам из Донбасса, но в 2014 году для меня и моей жены не стоял вопрос за кого воевать. Мы сразу же по первому зову пошли на фронт защищать Украину. Тогда волонтеры спасли ситуацию. Именно волонтеры и народ Украины поддерживали армию, а не Порошенко. Я бы даже скорее сказал, что если бы не Порошенко и гнилое командование, которое знает об армии ровно столько же как я о ракетах Илона Маска, ситуация в армии была бы намного лучше! Волонтеры привозили нам тонны продуктов, вещей, военной амуниции, но к нам на передовую доходила только часть. Штабисты-****** крали все что можно было продать.
В 2018 году ситуация в армии стала критической и я уволился. Боевые офицеры, патриоты своей страны в большей части ушли из армии. Терпеть это советское быдлячее, скотское отношение к солдатам невозможно! Порошенко и его крысы набрали в армию настоящих контрабандистов и людей которые не имеют ничего общего с армией. Они превратили фронт в свой бизнес, а солдат загнали в окопы просто ждать.
Через линию фронта тоннами везут контрабанду. Но самое страшное, что украинский генералитет сотрудничает с ФСБ и боевиками ДНР фактически по всем вопросам связанные с контрабандой.
Боевики наладили масштабное производство метадона и других тяжелых наркотиков.
Я ответственно заявляю, что наше командование в сговоре с ФСБ и боевиками завозят метадон в Украину фурами.
Каждую минуту через КПП по всем направлениям гоняют контрабанду. Я ответственно заявляю, что Петр Порошенко не только знает об этом, а и получает 50% выручки со всей контрабанды. Это знают все солдаты, но боятся говорить, поскольку сепарское командование во главе с штабистами-******** сразу посадят.
Это уголь, наркотики, сигареты, алкоголь, еда и многое другое.
Для них прекращение войны это трибунал. Есть тысячи свидетелей того чем занималось высшее командование во время войны.
Разве гонять метадон в Украину из «ДНР» это реформы? Разве держать солдат в окопах годами это реформы?
Вы знаете, что это такое жить месяц в окопе? Не знаете? Это деградация.
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какая же у него рожа ужасная, я с начала подумал, что это интервью у какого то спившегося бомжа, типа "повстанца"!... Нова влада оцінить відповідно до закону і Конституції всі дії Порошенка і його оточення, - радник Зеленського Богдан - Цензор.НЕТ 9835
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая власть оценит согласно закону и Конституции все действия Порошенко и его окружения, - советник Зеленского Богдан
 
 
 
 
 
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