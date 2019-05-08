 Новая власть оценит согласно закону и Конституции все действия Порошенко и его окружения, - советник Зеленского Богдан

Об этом Цензор.НЕТ рассказал юрист олигарха Игоря Коломойского и советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.
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"У них бытует такое мнение, что очернив меня и мою фамилию в обществе и среди иностранных дипломатов, они получат какую-то передышку до следующих парламентских выборов и уголовная ответственность их не затронет. Спешу сообщить, Петр Алексеевич, согласно закону и Конституции, все действия вас и вашего окружения будут оценены новой властью", - сказал Богдан в видеоблоге "Цензор.Interview". Он отметил, что при этом его должность не важна.
"Даже если буду адвокатом, я приложу максимум усилий, которое дает мне существующее законодательство, чтобы информация о вас и ваших подельниках была не просто достоянием общества, а была оценена правоохранительными органами", - подчеркнул советник Зеленского.
Богдан напомнил, что у него с Порошенко давние отношения. Они познакомились еще во время работы в избирательном штабе Виктора Ющенко, в 2004 году. Позже - вместе работали в правительстве Николая Азарова. Во время губернаторства Игоря Коломойского на Днепропетровщине Богдан был первым кандидатом на получение депутатского мандата по списку "Блока Петра Порошенко" в случае, если кто-то из действующих депутатов от этой партии сложит полномочия. Когда у Порошенко возник конфликт с Коломойским, тот начал "бороться" с Богданом.
Напомним, Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе. При этом 13 марта он посещал Конституционный суд, где имел встречу с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд сейчас решает судьбу закона "Об очищении власти" и может признать люстрацию неконституционной.
Може яйцуковича запросити "савєтніком"?
теж підтримали Пороха! Сам знайдеш якщо схочеш.
Нам не привыкать(, жаль, что как и всегда будем работать задним умом, после того как..
Справедливо же.
Пилите, Шура, пилите!
Держи два шарика от подшипников. Но смотри! не сломай и не потеряй. Чукча в кубе.
но, правда, всё еще от страха.
Ну, а Дубневичі з Павелкою - це інша історія, з Порохом не повязані
Знаешь, есть факты прямые, а есть косвенные.
Косвенные это то, что пенсия у миллионов 1500 и что миллионы других дернули за границу в поисках лучшей доли для себя и своей семьи.
Война говоришь? Так во время войны всем должно быть фуево. Всем, ты понял нет?
Когда придет Зеленский. так всплывут и все прямые доказательства шайки, которой ты поклоняешься.
В который раз, и тебе в том числе, я повторяю, что я гражданин Украины, имею не меньше прав чем ты, и желаю своим детям не порохоботовского дерьма наесться, а жить в нормальной стране.
1) отбелить сепаратню,
2) назвать военную агрессию россии гражданской войной,
3) поставить над армией главнокомандующего регулярно косящего от военной службы и кацапского прихвостня апаршина
4) попыток реприватизации беней обанкроченого им банка
позаботился о своей безопасности, а не попытками кого-то засудить.
И задаться вопросом, а почему в Украине время от времени начинались погромы и не связано ли это с чьей-то попыткой грабить и дурить народ. И не пора ли кому-то уже заткнуться и подобру-поздорову свалить к бениной маме?
Осторожная злая собака гораздо опаснее просто злой.
скасувати наказ МКУ № 353 від 24.04.2019, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків, - руйнації системи мистецьких шкіл. Звертаємо увагу на те, що ця, так звана «реформа», затверджена наказом Мінкультури, запозичена у країни-агресора, від якої навіть ворог вже відмовився. Вважаємо запровадження цього наказу ідеологічною диверсією, спрямованою на знищення мистецького майбутнього України;
скасувати Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, як таке, що не відповідає основному завданню Положення: - визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.
Затверджене Положення передбачає виключно бюрократичну тяганину і створює умови для корупційних дій чиновників.
Зазначені нормативні акти погіршують та звужують конституційні права дітей на мистецьку освіту, принижують гідність педагогічних працівників мистецьких шкіл та суперечать нормам Закону України «Про освіту»,.Петиція №41/002254-19епДата початку збору підписів: 7 травня 2019 р.До кінця збору підписів залишилось: 88 днівАвтор: Темченко Юлія Сергіївна
Он свое,т.е. компенсации получит от овец.
А овцам какого?
Зарплата 4 000 $ Беня им платить не собирается.
наверное овощь не таким был жмотом.
тот и манафорту заплатил, а соевый его кинул.
Забацалі двіжєніє 25%
Он разрушил практически всю антикоррупционную систему своим бесконечным торможе6ием и влиянием. Что это за свободные антикоррупционные органы, главы которых пасутся на банковой? У нас на тв появились темники !Помню как выпилили из эфиров шустера , потом он создал свой канал , но специально под него приняли закон, который стал не под силу честному налогоплательщику, но только олигархам. Исчезали из эфиров и неугодные спикеры, за то замещались нужными картонными дурилками в новых костюмах. Появился в топ политике медведчук
А, главное, коррупция в укробопонпроме. Если с этим не разобраться новый генпрокурор, то нужно будет менять и этих.
Нам треба посада Народного Генпрокурора. Щоб робити обвинувачувальну промову від народу на процесі "українці проти Перезидента" . Підете?
Медик с позывным «хирург» прислал нам письмо (прямая речь. +18):
«Я сам из Донбасса, но в 2014 году для меня и моей жены не стоял вопрос за кого воевать. Мы сразу же по первому зову пошли на фронт защищать Украину. Тогда волонтеры спасли ситуацию. Именно волонтеры и народ Украины поддерживали армию, а не Порошенко. Я бы даже скорее сказал, что если бы не Порошенко и гнилое командование, которое знает об армии ровно столько же как я о ракетах Илона Маска, ситуация в армии была бы намного лучше! Волонтеры привозили нам тонны продуктов, вещей, военной амуниции, но к нам на передовую доходила только часть. Штабисты-****** крали все что можно было продать.
В 2018 году ситуация в армии стала критической и я уволился. Боевые офицеры, патриоты своей страны в большей части ушли из армии. Терпеть это советское быдлячее, скотское отношение к солдатам невозможно! Порошенко и его крысы набрали в армию настоящих контрабандистов и людей которые не имеют ничего общего с армией. Они превратили фронт в свой бизнес, а солдат загнали в окопы просто ждать.
Через линию фронта тоннами везут контрабанду. Но самое страшное, что украинский генералитет сотрудничает с ФСБ и боевиками ДНР фактически по всем вопросам связанные с контрабандой.
Боевики наладили масштабное производство метадона и других тяжелых наркотиков.
Я ответственно заявляю, что наше командование в сговоре с ФСБ и боевиками завозят метадон в Украину фурами.
Каждую минуту через КПП по всем направлениям гоняют контрабанду. Я ответственно заявляю, что Петр Порошенко не только знает об этом, а и получает 50% выручки со всей контрабанды. Это знают все солдаты, но боятся говорить, поскольку сепарское командование во главе с штабистами-******** сразу посадят.
Это уголь, наркотики, сигареты, алкоголь, еда и многое другое.
Для них прекращение войны это трибунал. Есть тысячи свидетелей того чем занималось высшее командование во время войны.
Разве гонять метадон в Украину из «ДНР» это реформы? Разве держать солдат в окопах годами это реформы?
Вы знаете, что это такое жить месяц в окопе? Не знаете? Это деградация.