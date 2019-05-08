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Все про:Львов (3448) День памяти и примирения (26)

 День памяти и примирения: во Львове провели молебен и акцию "Страна памяти"

Львовяне почтили память погибших во Второй мировой войне молебном и акцией "Страна памяти": выложили искусственными маками карту Украины.

День памяти и примирения во Львове традиционно почтили у деревянного креста, установленного на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В период немецкой оккупации с 1941 по 1944 гг. в "Шталаге-328" содержались более 280 000 пленных разных национальностей. Половина пленников погибла от голода, ненадлежащих условий содержания, пыток.

"8 мая – важный день в новейшей истории, потому что в этот день официально закончилась самая большая бойня – Вторая мировая война. В ходе этой войны десятки миллионов людей погибли в результате борьбы двух жестоких идеологий – нацистской и коммунистической, то есть, большевистской. Именно 8 мая весь цивилизованный мир чтит жертв Второй мировой войны", – отметил общественный деятель Владимир Середа.

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На месте чествования Дня памяти и примирения состоялась панихида по всем погибшим в годы Второй мировой войны, независимо от того, какую форму носили солдаты или в каком подразделении они воевали. Также здесь молились о душах украинских военнослужащих, погибших во время боевых действий на Донбассе.

"День памяти и примирения, особенно после того, что люди увидели на востоке Украины, оставляет след. Сегодня вспоминаю своих собратьев. Мы должны помнить, что несет война, с уважением и любовью относиться к Украине, украинским военнослужащим, украинской армии, всем, кто отдал жизнь за родную землю. Важно, чтобы молодежь училась на ошибках предыдущих поколений, понимала, что национальное сознание и государство надо беречь", – отметил военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Пархоменко.

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Во время чествования состоялась акция "Страна памяти" – люди разместили символические маки на сетке, образовав схематичную карту Украины.

9 мая местные власти Львовской области и города не будут участвовать ни в каких массовых мероприятиях. По предварительной информации, на Холме славы во Львове впервые должна состояться акция "Бессмертный полк". Однако каждый год, начиная с 2011 года, на это место приходят представители националистических организаций, чтобы не позволить использовать запрещенную в Украине российскую символику.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126012
 
   
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Шталаг-328 створений на місці колишніх австрійських фортифікаційних споруд,яких декілька...Вони циліндричної форми,досить великі,висотою з трьох-чотирьох поверховий будинок...Мають назву Цитадель і розташовані на другому по висоті (після Високого Замку) пагорбі в центрі Львова...Місце поросле лісом і чагарниками,колись ще пацанами ми ********* там бавитись у войнушку...А це,нагадую,самий що не є центр Львова,хоч географічний,хоч демографічний...Де там хрест - не знаю,але знаю,що в будівлі найбільшої фортеці один з львівських можновладців зробив ресторан з готелем...Як не помиляюсь,його призвіще Губицький і він працював заступником губернатора за часів Кучми...І тепер на місці,де на гнилій соломі вмирали тисячі полонених,про яких так зворушливо написано у статті сидять і смачно плямкають наші пани,запиваючи шампусіком ростбіф з кров"ю...Ну і моляться,звичайно,за душі загиблих,бо у нас дуже релігійний народ у Львові...
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82% Украинцев считает 9-го Мая Праздником Победы .
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Из за чего вообще сыр-бор кто когда празднует?
Акт о капитуляции подписали 8 мая в 22.43(по среднеевропейскому времени),
в Москве уже было 00.43.,9мая.
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У Західній Україні в цей час було 8 травня, бо жили старші люди за часовим поясом Польші ще до 70-х років. День пам'яті і примирення: у Львові провели молебень та акцію "Країна пам'яті" - Цензор.НЕТ 7709
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Ты что,кацапчик,не понимаешь что такое часовые пояса?Позвони во Владивосток и узнай какое число и который час.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДень памяти и примирения: во Львове провели молебен и акцию "Страна памяти"
 
 
 
 
 
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