 Третий конкурс по выбору управляющего Межигорья может быть сорван, - "РБК-Украина"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "РБК-Украина".

Возможных причин для срыва конкурса издание называет несколько - непрозрачная структура собственности, неопределенный статус земли, наличие на территории "людей в камуфляже" из ГО "НПУ Межигорье, саботаж конкурса с их стороны, а также астрономические долги за коммуналку и абсолютная неясность того – кто закроет накопившуюся перед поставщиками задолженность.

Согласно информации "РБК-Украина" – в 2014 году активисты Автомайдана и Самообороны заняли резиденцию Межигорье и установили там свою администрацию во главе с Денисом Тарахкотеликом. Группа "активистов" зарегистрировала общественную организацию "НПУ "Межигорье" - одного из трех участников конкурса АРМА. Два других участника конкурса, подавших документы на текущий момент – никому не известные ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани" (компания, которую связывают с Алексеем Вороненко – бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Мураева).

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Издание отмечает, что ОО "НПУ "Межигорье" неоднократно нарушает требования АРМА, согласно которым принимать участие в нем могут только коммерческие организации, но не общественные объединения. Руководство активистов отказывается менять форму собственности, мотивируя это нежеланием оплачивать налоги и коммунальные платежи.

В своем расследовании "Тайны Межигорья. почему конкурс на управляющего могут закончиться ничем" "РБК-Украина" проводит анализ возможных статей доходов и расходов нынешней администрации и приходит к выводу, что сумма выручки ОО "НПУ "Межигорье" может превышать 50 млн. грн. По мнению АРМА эта сумма может достигать 100 млн грн.

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