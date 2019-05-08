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 Политика Украины
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Все про:Межигорье (775) расследование (2514) АРМА (10)

 Третий конкурс по выбору управляющего Межигорья может быть сорван, - "РБК-Украина"

17 мая 2019 года завершается третий конкурс по поиску управляющей компании для Межигорья - скандального имения беглого президента Виктора Януковича, объявленный АРМА (Агентство по розыску и управлению активами). Однако и его может постигнуть участь предыдущих неудачных попыток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "РБК-Украина".

Возможных причин для срыва конкурса издание называет несколько - непрозрачная структура собственности, неопределенный статус земли, наличие на территории "людей в камуфляже" из ГО "НПУ Межигорье, саботаж конкурса с их стороны, а также астрономические долги за коммуналку и абсолютная неясность того – кто закроет накопившуюся перед поставщиками задолженность.

Согласно информации "РБК-Украина" – в 2014 году активисты Автомайдана и Самообороны заняли резиденцию Межигорье и установили там свою администрацию во главе с Денисом Тарахкотеликом. Группа "активистов" зарегистрировала общественную организацию "НПУ "Межигорье" - одного из трех участников конкурса АРМА. Два других участника конкурса, подавших документы на текущий момент – никому не известные ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани" (компания, которую связывают с Алексеем Вороненко – бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Мураева).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Хлебное Межигорье": Общественная организация саботирует конкурс на законного управителя, накапливает долги и скрывает финансовую отчетность, - АРМА. ВИДЕО

Издание отмечает, что ОО "НПУ "Межигорье" неоднократно нарушает требования АРМА, согласно которым принимать участие в нем могут только коммерческие организации, но не общественные объединения. Руководство активистов отказывается менять форму собственности, мотивируя это нежеланием оплачивать налоги и коммунальные платежи.

В своем расследовании "Тайны Межигорья. почему конкурс на управляющего могут закончиться ничем" "РБК-Украина" проводит анализ возможных статей доходов и расходов нынешней администрации и приходит к выводу, что сумма выручки ОО "НПУ "Межигорье" может превышать 50 млн. грн. По мнению АРМА эта сумма может достигать 100 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Межигорье задолжало за электричество 13,6 млн гривен, поставщик обратился в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3126011
 
 
 Топ комментарии
 
Вова клоун на него уже глаз положил...желает там андминистрацию презЕдента сделать...
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Говорили ж его деткам из ато отдадут??, хотя... о чем это я???
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Вже час проводити конкурс по "імєнію" Порошенко у Козині,а вони ще по Януку не порєшалі))
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Вова клоун на него уже глаз положил...желает там андминистрацию презЕдента сделать...
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ему может быть...но жена евойная сказала хочу страусов подлерживать..
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у вовочки все впереди...будут у него и страусы...будут и туфли с их кожи...жди...
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Говорили ж его деткам из ато отдадут??, хотя... о чем это я???
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Вже час проводити конкурс по "імєнію" Порошенко у Козині,а вони ще по Януку не порєшалі))
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Активисты уже все золотые унитазы повыносили и конкурс никому не интересен.
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😀Ну балога это голова...это истина в последней инстанции...впрочем как и чек из лунандонии....
Мы все и всему сразу поверили...
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третий конкурс по выбору пятого кандидата, бабла всадили на зарплату коммисиям *********** больше чем этот комплекс уже стоит, я б бульдозерами сровнял бы эту ***** давно дешевле вышло бы
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там уже все ободрали активисты и до сих пор деньги берут за экскурсии. Отдайте уже детям!!!
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Ждём от цензора, шо по этому поводу думает Коломойша?
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и правильно. грабь награбленное многократно.
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Одних доверчивых майданных лохов уже кинули более хваткие "участники Майдана". Теперь божатся, что имущество "алегархов" они уже точно разделят всем по справедливости. Надо только в это поверить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТретий конкурс по выбору управляющего Межигорья может быть сорван, - "РБК-Украина"
 
 
 
 
 
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