EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
  2513  106
Материалы по теме:
Все про:Калетник Игорь (324) расследование (2514) суд (22097) ГБР (302)

 Проходящего по делу "законов 16 января" бывшего вице-спикера Калетника сняли с розыска, - адвокат

Печерский райсуд Киева отменил розыск бывшего первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его адвокат Ирина Залюбовская. передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (7 мая. - Ред.) суд отменил розыск И. Калетника, бывшего первого заместителя председателя ВР. Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры Украины и в очередной раз признал, что уголовное производство по так называемым законам 16 января является политическим преследованием", - написала она.

Читайте также: Мать бывшего вице-спикера ВР коммуниста Калетника требует вернуть ей землю, возвращенную государству после Майдана

Адвокат добавила, что месяц тому назад суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное производство в отношении прокуроров Генпрокуратуры, которые якобы превышая полномочия, не выполняя судебные решения, осуществляли уголовное преследование Игоря Калетника в течение 5 лет.

Напоминаем, 16 января 2014 г., Верховная Рада в "ручном режиме" приняла пакет из 11 скандальных законов и одного постановления, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейник и Вадим Колесниченко.

По этим законам запрещалось, например, движение в колонне более 5 автомобилей, предполагалось наказание за работу СМИ, не имеющих государственной регистрации. За организацию любого собрания или митинга предусматривался штраф и арест до 10 суток.

В результате принятия "диктаторских законов" Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Досудебное заседание завершилось в июле 2015 года, а о подозрении фигурнатам дела объявили в октябре этого же года. Среди подозреваемых оказались Виктор Янукович, 15 бывших народных депутатов, которые были членами счетной комиссии в день голосования законов. Среди них Игорь Калетник, Александр Ефремов, Владимир Олийнык, Сергей Гордиенко, Александр Стоян. Дело в отношении Михаила Чечетова закрыто в связи с его самоубийством.

Проходящего по делу законов 16 января бывшего вице-спикера Калетника сняли с розыска, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126007
 
 
 Топ комментарии
 
Педро решил всех своих подельников отбелить до конца своего Президенства.
 показать весь комментарий
 
Реванш это 5 лет правления Пороха, а Калетник и Педро, как земляки договорились, как и все рыги, которые благополучно живут по миру.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Интересная истерика у беркутовского удмурта "Мочанова", который отсасывал у януковича весь период его царствования, а потом ездил брататься с попочленцами! Колишнього віце-спікера Калєтніка, який проходить у справі "законів 16 січня", зняли з розшуку, - адвокат - Цензор.НЕТ 1957
 показать весь комментарий
 
Зебилы аж кончают от своих успехов!
 показать весь комментарий
 
поки що це, все ще великі перемоги Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Це відсутність впливу Порошенка та перефарбофка.І ви це чудово розумієте.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроходящего по делу "законов 16 января" бывшего вице-спикера Калетника сняли с розыска, - адвокат
 
 
 
 
 
 вверх