 Проходящего по делу "законов 16 января" бывшего вице-спикера Калетника сняли с розыска, - адвокат

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его адвокат Ирина Залюбовская. передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (7 мая. - Ред.) суд отменил розыск И. Калетника, бывшего первого заместителя председателя ВР. Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры Украины и в очередной раз признал, что уголовное производство по так называемым законам 16 января является политическим преследованием", - написала она.

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Адвокат добавила, что месяц тому назад суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное производство в отношении прокуроров Генпрокуратуры, которые якобы превышая полномочия, не выполняя судебные решения, осуществляли уголовное преследование Игоря Калетника в течение 5 лет.

Напоминаем, 16 января 2014 г., Верховная Рада в "ручном режиме" приняла пакет из 11 скандальных законов и одного постановления, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейник и Вадим Колесниченко.

По этим законам запрещалось, например, движение в колонне более 5 автомобилей, предполагалось наказание за работу СМИ, не имеющих государственной регистрации. За организацию любого собрания или митинга предусматривался штраф и арест до 10 суток.

В результате принятия "диктаторских законов" Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Досудебное заседание завершилось в июле 2015 года, а о подозрении фигурнатам дела объявили в октябре этого же года. Среди подозреваемых оказались Виктор Янукович, 15 бывших народных депутатов, которые были членами счетной комиссии в день голосования законов. Среди них Игорь Калетник, Александр Ефремов, Владимир Олийнык, Сергей Гордиенко, Александр Стоян. Дело в отношении Михаила Чечетова закрыто в связи с его самоубийством.