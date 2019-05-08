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 Экономика, Происшествия
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 Завершено расследование в отношении экс-руководителя "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемого в присвоении 1,75 млн грн средств предприятия, - НАБУ

Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения более 1,75 млн грн областного коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

8 мая 2019 года бывшему и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемому в совершении преступления, открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд. Действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

По данным следствия, в ноябре 2015 года бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" заключил с ООО "Компания Укрэнергосервис" 138 договоров подряда на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии в жилых домах в Николаеве. В то же время, подозреваемый внес в акты приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения о комплектации и стоимости установленных тепловых счетчиков. В результате таких действий, бывший и.о. директора ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" завладел средствами предприятия в размере более 1,75 млн грн.

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Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3126004
 
 
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Суд отпустит и ещё назначит выплатить этому типу компенсацию ...
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Он, субсидант и вообще они на мизерной зарплате, надо вводить Вашингтон +!)
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полтора ляма, полтора гривен, да следователи за это время зарплаты получили больше чем он украл, а сейчас суд, плюс судья с ее зарплатами, дешевле бы нетрогали совсем, ладно бы посадили лет на 10, в итоге условку припаяют, заканчивайте ловить расходитесь ну вас *****, скоро разоримся одних следователей дознаватели мвд, прокуратура, военная прокуратура, гбр, набу, че вы там исследуете, хоть рнтв запилите инопланетян и гору калас расследуйте ну интересней же будет, ну представте следователь прокуратуры Украины вышел на след ети, все интересней чем экс вице мера пятого созыва вызвали на допрос
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗавершено расследование в отношении экс-руководителя "Николаевоблтеплоэнерго", подозреваемого в присвоении 1,75 млн грн средств предприятия, - НАБУ
 
 
 
 
 
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